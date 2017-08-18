Выступая в пятницу вечером 18 августа по российскому телевидению официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Израиля по вопросу участия России в обновлении мемориала в Собиборе «граничит с предательством». В этом контексте она добавила: «Почему вот так, спустя 70 лет, можете предать память тех, кто спасал вас, ваших отцов, дедов, матерей… кто спасал вас?»

Израиль

Захарова должна была знать, что никто не освобождал узников Собибора, ибо почти все они погибли в ходе восстания, либо спаслись бегством. Подобная риторика также не совсем понятна, ибо восстанием в Собиборе руководили евреи, и это было самым удачным из всех восстаний в концлагерях. Обращение к героям концлагеря со словами «кто вас спасал» прозвучало неожиданно диковинно. Да и подчеркнутое деление в этом контексте на «мы» и «вы» также причудливо с точки зрения принятого дипломатического этикета.

Однако этот скандал становится вовсе странным, если вспомнить, что за сутки до выступления Захаровой агентство ТАСС опубликовало следующее:

«Министерство иностранных дел Израиля поддерживает участие России в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля, который курирует отношения с Россией, Белоруссией, Молдавией и Украиной, Яков Ливне. Ливне подчеркнул, что у внешнеполитического ведомства еврейского государства «очень четкая и постоянная позиция в отношении Второй мировой войны и участия Красной армии». «Ценим вклад российского народа и Красной армии в Победу, для нас это — принципиальная позиция, которая связана с нашей историей, с историей российского народа, других народов», — добавил он. «У нас, опять же, очень четкая позиция, она — не секрет ни для кого», — подчеркнул Ливни и напомнил, что День Победы празднуется в Государстве Израиль 9 мая на государственном уровне. «Не так давно это еще раз было подтверждено», — отметил дипломат».

Напомним, что всего полтора месяца назад состоялось единовременное заседание Государственной думы и Кнессета Израиля, на котором были осуждены акции кощунственного надругательства над памятью советских солдат, освободивших Польшу от оккупации. При том что между Россией и Израилем существуют разногласия по некоторым вопросам, касающимся Ближнего Востока, позиции обеих сторон были всегда тождественны по истории Второй мировой войны и против переписывания ее. Это было подтверждено неоднократно при встречах лидеров двух стран и в ходе голосования во всех международных организациях.

В чем же причина нынешних разногласий и почему они возникли? Некоторые в Израиле предполагают, что между министерствами обеих стран существуют натянутые отношения, а отсюда и какие-то возможные технические сбои. Недавно Россия проголосовала в ЮНЕСКО за то, что Храмовая гора в Иерусалиме является мусульманской и палестинской святыней, полностью игнорируя факт расположения там двух Храмов и религиозного наследия иудеев и христиан. Затем аналогичное голосование состоялось по Гробнице Патриархов в Хевроне. В Иерусалиме это восприняли как грубейшую попытку переписывать историю.

Однако это не могло повлиять на позицию Израиля в вопросе роли СССР во Второй мировой войне как страны-освободительницы. Могли возникнуть сбои в межведомственной работе после ошеломивших Израиль голосований России. Если личные отношения между президентом Путиным и премьером Нетаньяху отличаются взаимным доверием и конструктивностью, и также — взаимодействие министерств обороны, то между внешнеполитическими ведомствами доверия и понимания не наблюдается. Кстати, а как бы отнеслись в Москве к голосованию, объявляющему Кремль польской святыней? Думается, что не отнеслись бы благосклонно к такому голосованию…

Тем не менее признание ведущей роли СССР в освобождении человечества от нацизма — это святой долг всех людей доброй воли. И это не может зависеть от какой-то неразумной позиции того или иного ведомства в России. Именно это мы и читаем в заявлении представителя МИД Израиля, опубликованного агентством ТАСС.

Мы зададим Марии Захаровой еще пару вопросов. Читала ли она заявление МИД Израиль? Читала ли заявления депутатов Кнессета по сему положению? Если читала, то с какой целью решила залить дёгтем отношения между нашими странами? А было ли обращение России к Израилю с разъяснением позиции Москвы по мемориалу в Собиборе? Если было, то неужели Израиль его проигнорировал? А если не было, то не стоит ли спросить МИД России, почему его не было?

Смотрим с недоумением на это срамопредставление. В самую пору, когда России на самом деле нужны друзья и союзники, в чем смысл отторжения Израиля по тем вопросам, которые были и остаются незыблемой частью общей истории?

Умом не понять…