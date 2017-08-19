Киев не устаёт рапортовать об очередных успехах в реформировании страны по европейским образцам. На фоне глубокого системного кризиса, в котором увязла Украина, это выглядит дико. Бравурные отчёты киевских министров звучат цинично и пошло. Задуматься над этим ни украинская власть, ни Запад не хотят.

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Глава МВД Украины А. Аваков вдруг озаботился проблемами, на которые в бытность свою министром никогда прежде не обращал внимания. Впав, по всей видимости, в состояние приступа от недуга под названием «головокружение от успехов», он принялся уверять, что пик преступности пройден, доверие граждан к полиции растёт не по дням, а по часам, достигнув уровня почти в 50%. На основании каких данных чиновник пришёл к столь радужно-оптимистическим выводам, судить не берусь. К реальному положению дел они не имеют ни малейшего отношения. Ситуация с преступностью и доверием к тем, кто должен был бы ей противостоять, выглядит совсем по-другому, чтобы не сказать прямо противоположно тому, как её представляет себе и нам А.Аваков. Количество правонарушений разной степени тяжести и уровень преступности в целом продолжают неуклонно расти, хотя оба показателя уже достигли невиданных прежде высот. У многих украинцев игры власти в «новую» полицию вызывают естественное отторжение. Над ряжеными в новенькую американскую форму полицейскими, которые чуть ли не каждый Божий день попадают в какие-то то забавные, то трагические истории, многие из которых сами требуют опеки и защиты, люди потешаются. О доверии к ним и к их службе не может быть и речи. В лучшем случае — ирония, в худшем — презрение. В то, что жить стало лучше с точки зрения безопасности и поддержания правопорядка, не верит никто.

Объективность у нас сегодня не в чести. Бал в государстве и в обществе правят крайний субъективизм и воинствующая тенденциозность. К голосам, звучащим не в унисон с голосами официальных лиц, чинов и их обслуги из рядов гражданского общества и СМИ, отношение отрицательное, воинственное. А прислушаться к таким голосам непременно стоит. Без них картина украинской действительности будет выглядеть не просто неполной, а нереалистичной. В противовес А. Авакову политолог Р. Бортник оценивает ситуацию в сфере борьбы с преступностью, охраны правопорядка, а также отношения между гражданами и силовыми ведомствами без ложного пафоса и рекламного лоска. «К сожалению, мы видим, что пока правоохранительные органы по всем статьям проигрывают борьбу с организованной преступностью, — говорит он. — Небезопасность, незащищенность, которую чувствует большинство украинцев, опросы показывают, что сегодня этот мотив (действий) входит в ТОП-3».

В своем мнении Р. Бортник не одинок. Он ведёт речь об угрозах, исходящих от организованной преступности, ряд его коллег обращает внимание еще и на тот факт, что в стране наблюдается настоящий разгул преступности неорганизованной. Что тоже превратилось в огромную проблему, перед которой государство, силовые ведомства, включая МВД и Национальную полицию, демонстрируют полнейшее бессилие. В блоге на сайте «Страна» В. Ивашкина в материале с красноречивым заголовком «Насилие и ненависть вталкивают в нашу жизнь» пишет о том, что украинцы озлоблены, что многие из них отдают предпочтение физическому способу решения пустяковых проблем, позволяя себе то, что раньше было не принято, без оглядки на закон. «Напряжение в обществе близко к точке экстремума, — констатирует блогер. — Когда благосостояние каждого тает на глазах, а лидеры мнений пропагандируют ненависть, общество отзывается всем набором статей Уголовного кодекса». Добавлю, это очень важно: ненависть пропагандируют не только лидеры мнений, тем же самым занимается государство! Усугубляя ситуацию до предела.

Вступая в дискуссию о положении с преступностью и успехах органов правопорядка в противостоянии ей, журналист К. Стогний под впечатлением от жестокого убийства заключенным сотрудницы в одесском СИЗО спрашивает: «Как силовики могут защитить нас, если они не способны защитить себя?». Ответ на его вопрос содержится в нем — вопросе — самом: силовики не способны защитить граждан НИКАК. И себя самих, увы, тоже.

Проблема разгула преступности на Украине и бессилия правоохранителей перед ней глубже, чем может показаться на первый взгляд. Неумело и неуклюже пытаясь бороться против одних проявлений криминала, государство закрывает глаза на другие, а то и вовсе потакает им. Порочный принцип: «чужим» нельзя ничего, «своим» можно все, — и тут работает на сто процентов, превращая борьбу с преступностью в полнейшую имитацию и профанацию.

Атмосфера насилия и вседозволенности не только культивируется в настоящем, но и закладывается в будущее путём внедрения специфических форм воспитания молодого поколения. Пока этим предметно занимаются только «активисты-патриоты», государство непосредственного участия в этой работе не принимает, но и беспокойства по поводу того, что происходит, не выказывает. Речь идёт о детских лагерях типа того, что организовал полк «Азов», где работа построена на превратно истолкованном, гипертрофированном понимании патриотизма, культе силы, духе милитаризма. Такого рода воспитательные проекты крайне небезопасны и вредны. Дать им надлежащую оценку однако некому. Официальный Киев по понятным причинам хранит молчание. Европу же, которая по идее могла бы и должна была бы помочь, такие вещи в новой украинской жизни не беспокоят. А вот к подобным явлениям и тенденциям в Венгрии отношение совсем иное. На сайте «Дойче Велле» размещен материал, посвящённый решению нелюбого Брюсселю и Берлину венгерского премьера В. Орбана, — ввести в школах занятия по военно-патриотическому воспитанию. Автор видит в этом возврат к «тёмному тоталитарно-милитаристскому этапу в истории страны». «Маршировка, упражнения по стрельбе, метанию гранат, а также просмотр патриотических пропагандистских фильмов, построение во время поднятия национального флага и почитание памяти героев войны — все эти вещи в коммунистических диктатурах были атрибутами повседневной жизни школьников и краеугольным камнем тоталитарно-милитаристской культуры воспитания», — сокрушается он. Для европейской Венгрии это оказывается плохо. Для якобы европейской Украины — нормально. Настолько нормально, что и обращать внимание на такого рода явления не стоит. В детском лагере «Азова» присутствуют все те вещи, о которых с таким возмущением пишет немецкий журналист. Да еще, к тому же, обильно сдобренные ненавистью к «чужому».