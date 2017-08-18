Из всех бывших социалистических государств Восточной Европы, состоявших в международных организациях СЭВ и Варшавского Договора, Польша чересчур старательно позиционирует себя оплотом европейской цивилизации. Настолько старательно, что порой эти старания выглядят трагикомично. А если речь заходит о новейшей истории, то польские правители с пафосом шляхетского высокомерия и русофобства не прочь устроить пляску на костях советских воинов, освобождавших Польшу от гитлеровцев в 1944−45 годы.

Модест Колеров ИА REGNUM Воины «европейской цивилизации»

Непредсказуемая польская история

Дело зашло далеко и сами польские историки напомнили, то с XVI века и до первого раздела Польши в XVIII веке в польской историографии культивировался сарматизм. То есть, шляхта выдавала себя за потомков вольных свободолюбивых сарматов, сопротивлявшихся экспансии готских племен. Это противостояние сплотило народы Полонии в одно сильное государство Речь Посполитую, претендовавшую стать империей. При этом настоящий «сармат» был чужд не только «раболепной деспотичной Азии», но и «буржуазной Европе».

Во время наполеоновских войн вельможные поляки в Пруссии и Австрии уже молились на Францию — на государство, созданное готами-франками.

После поражения Наполеона польские франкофилы стали кланяться в сторону Англии, поощрявшей европейские революции и антироссийские настроения. Потом с сарматской искренностью зауважали Америку, по-европейски презирая «сарматов». Русские поляки тем временем неплохо себя чувствовали в Российской империи. Они участвовали в революциях 1905 и 1917 годов, занимали высокие посты в правительстве. Польские социал-демократы даже призывали в 1922 году всех поляков суверенной Речи Посполитой присоединиться к СССР.

Поляки стали «защитниками европейской цивилизации от азиатчины на греко-романских ценностях» относительно недавно. Как говорят ученые, перемена ориентации элиты произошла в Царстве Польском после Ноябрьского восстания 1830−1831 годов. К восстанию была причастна Великобритания. Но, по словам историка и политолога Станислава Стремидловского, по-прежнему «Польша остается для Запада цивилизацией другого сорта, как бы она не думала обратное».

Польские руководители и политические лидеры в наше время так усердно перевирают историю, следуя западной и, прежде всего, американской конъюнктуре, что убедили самих себя в праве требовать от Германии репараций за ущерб, причиненный Польше гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Такую претензию высказал польский министр обороны Антоний Мацеревич, историк по первому образованию. На это немцы чисто по-европейски показали полякам фак, заявив, что этот вопрос давно закрыт и на дворе другие времена.

Популярная в Варшаве ложь о разделе Польши в 1939 году по сговору между Гитлером и Сталиным тоже не материализовалась, как хотелось бы польским политикам. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский с этим не смирился и назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией, а первой жертвой — Польшу, на которую напали в сговоре немцы и русские с двух сторон. Глядишь, и с России можно будет потребовать возмещения ущерба от «агрессии по пакту Молотова-Риббентропа».

В Польше нет какой-то единой объединяющей идеологии, основанной на общей истории. Не сложилось такого единства. Многие поляки, если не большинство, очень дружелюбно относятся к русским. Некоторая часть преклоняется перед англосаксами. Немногие симпатизируют французам. Крайнюю русофобию и антисоветизм в Польской Народной республике демонстрировали обычно польские литовцы. Но это касается тех поколений, которые жили и получили образование в ПНР. Теперь молодым полякам официальная пропаганда внушает совсем иное мировоззрение, насаждая русофобию и разжигая воинственную европейскую спесь и шляхетский гонор. Здесь много схожего с этноинженерией, практикуемой на Украине, где пытаются сформировать антирусскую украинскую мононацию насильственной украинизацией и подменой исторической памяти. Когда-то такими методами проводилось ополячивание малороссов в Галиции и Волыни, завоеванных поляками.

Второсортное европейство в плену амбиций

Характеризуя Новую историю и политику Польши в ХХ веке, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал Польшу «гиеной Европы». Поляки не остались в долгу и обозвали его «образованной свиньей».

В подтверждение афористичной оценки Черчиллем традиционной польской политики можно привести несколько примеров из польской истории ХХ века, когда националисты Польши, используя кризис в соседних государствах и снисходительно-прагматичное отношение сильных держав к полякам, стремились силой восстановить не только величие средневековой Речи Посполитой по их представлению, но и ее границы времен былого расцвета.

Такая попытка была сделана после того, как Россия-РСФСР проиграла Первую мировую войну и стала распадаться. Едва восстановив суверенитет Польши, польское правительство тут же начало войну на Западной Украине против ЗУНР, которая длилась с 1 ноября 1918 года по 17 июля 1919 года и завершилась разгромом ЗУНР. Затем поляки продвинулись вглубь Белоруссии и Украины и оккупировали Минск и Киев. В октябре 1920 года польские войска захватили часть Литвы с городом Вильно (Вильнюсом). Делалось это по некоему призрачному историческому праву Польши на украинские, белорусские и литовские земли.

Красная Армия выгнала польских оккупантов из Украины и Белоруссии, но не смогла взять Львов и потерпела поражение под Варшавой. Руководил операцией РККА командующий фронтом русский поляк Михаил Тухачевский.

После так называемого «мюнхенского сговора», по которому Гитлер в 1938 году получил от Англии, Франции и Италии «лицензию» на беспрепятственное присоединение к Германии всей Австрии и на раздел Чехословакии, Польша приняла прямое участие в разделе Чехословакии. Польша ввела свои войска в Чехословакию одновременно с Германией и аннексировала часть Тешинской области Чехословакии. Так «гиена» получила свой кусок от добычи более крупного хищника.

К концу войны, когда авторитет СССР в мире был очень высоким и Красная Армия становилась победителем, союзники-англосаксы встревожились большой вероятностью распространения коммунизма «на советских штыках». Британские генералы предложили план операции «Немыслимое». При поддержке Англии и США готовилась новая война на Восточном фронте против СССР. Было намерение сбросить на Советский Союз атомные бомбы.

К операции «Немыслимое» планировалось привлечь и силы польского армейского корпуса, известного как «армия Андерса». В то время он находился в Италии под командованием англичан. Корпус был сформирован и вооружен на территории СССР в 1941 году численностью около 76 тысяч человек из поляков, якобы расстрелянных НКВД в Катыни в 1940 году. Затем корпус переправили через Иран в Италию. Знали польские жолнежи (солдаты) о таких планах? Вряд ли. А вот польское правительство в изгнании, проводившее антисоветскую политику, не жалея сражающейся Польши, наверняка знало и ожидало момента для поживы за счет нового сговора сильных держав против СССР.

Но операция «Немыслимое» оказалась невозможной и тогда американцы провели атомную бомбардировку японских городов, как акт устрашения политического и военного руководства СССР.

Инстинкт «гиены» сработал и при выводе советских войск из Польши (1991) и Германии (1994) в СССР. Польское правительство увеличило железнодорожные тарифы на советские военные перевозки через свою территорию в четыре раза. Такого не позволила себе даже «оккупированная» Германия и Литва.

Но это давнее. А как сейчас относятся к Польше её новые-старые союзники? На этот счет приведем цитаты из книги ученого-политолога США Джорджа Фридмана «Следующие 100 лет. Прогноз событий XXI века», изданной в 2010 году.

В этой книге Фридман предсказывает Америке полное превосходство во всех сферах экономических и политических международных отношений, процветание Североамериканского континента на протяжении всего XXI века и даже в XXII веке. Политолог не только прогнозирует будущее по существу мегаострова, не знавшего войны на своей территории, но и описывает процессы, в результате которых сбудутся его пророчества.

«США не обязательно выигрывать войны. В их задачи входит планомерное разрушение всех систем жизнеобеспечения противника и, тем самым, лишение его возможности накопить достаточно сил, чтобы соперничать с Америкой. С одной стороны, XXI век станет свидетелем серии противостояний, в которых страны «второго плана» будут пытаться создавать коалиции, чтобы контролировать поведение Америки, а США, в свою очередь, будут проводить военные операции, чтобы помешать таким планам. В XXI веке будет еще больше войн, чем в XX, но их последствия окажутся менее катастрофическими, как из-за технологических изменений, так и из-за сущности геополитических проблем». Прям-таки техническое задание на проектирование гибридных и сетецентрических войн.

«В начале XXI века… новая холодная война приведет к появлению горячих точек после окончания войны между США и мусульманами». То есть, холодная война запланирована и неизбежна, она перерастет в локальные войны и вооруженные конфликты, которые начнутся, как только США перестанут воевать с мусульманами. Стравив народы, спровоцировав войны, американцы со стороны будут наблюдать за происходящими событиями, корректируя их течение. Не так ли происходит уже в наше время, семь лет спустя после выхода книги Дж. Фридмана в свет?

Фридман обозначает подконтрольных союзников США только в Восточной Европе. Таким союзником выбрана Польша и руководящие поляки это знают. Германии определено место аутсайдера на радость польским националистам и поощряя их амбиции. В обновленной стратегии «Дранг нах Остен» («Наступление на Восток») место гитлеровской Германии займет Польша.

«Польша не была великой державой с XVI века. Но когда-то она была таковой… и, думаю, станет снова. Достичь этого помогут два фактора. Первый — будущий упадок Германии, чья экономика, несмотря на внушительный объем и продолжающийся рост, утратила динамичность, свойственную ей последние два века… Вторым фактором будет нежелание немцев ввязываться в третью войну с Россией… США поддержат Польшу, предложив ей всемерную экономическую и техническую помощь (Авт. Как Германии в 30-е годы). Если война не приводит к уничтожению определенной страны, она стимулирует в ней экономический рост, и Польша станет ведущим игроком в коалиции государств, расположенных близ России». Все-таки риск уничтожения Польши ради американских амбиций будет? Да. А почему бы и нет? Англосаксы никому никогда гарантий не давали и не дают. У них нет друзей, а только интересы.

По идее Фридмана, руководителя частной разведывательно-аналитической компании «СтратФор», антироссийские русофобские настроения в Восточной Европе являются политическим ресурсом англосаксов, и прежде всего финансовой олигархии США, в создании гибридного кулака против Москвы. В него могут войти Польша, как лидер и опора восточного антироссийского блока, Прибалтика, Украина, а также Турция и националисты кавказских республик. Не случайно в 2016 году четверть высших офицеров высшего командования польской армии, среди которых пять ключевых генералов, были отправлены в отставку. Какая причина? То ли очередная санация по Пилсудскому накануне больших событий, то ли несогласие генералов на особую роль польской армии в НАТО. Может, они увидели, что Польше вновь готовят судьбу сакральной жертвы в восточной англосакской политике?

В том же духе, что и Фридман, высказался Дональд Трамп во время своего визита в Польшу в июле 2017. Вел он себя как подстрекатель Польши на конфронтацию с Россией. Во время совместного с польским президентом Анджеем Дудой брифинга Трамп так выразил поддержку Варшаве: «Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России». «Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе», подчеркнул Трамп, добавив, что «в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России» США намерены продолжать и расширять сотрудничество с Польшей в рамках НАТО. Он также пообещал поставить Варшаве восемь батарей ПВО Patriot. Польша должна будет заплатить за них 7,5 млрд долларов. Амбициозная «гиена» проглотила наживку и в очередной раз надеется получить свой вожделенный куш, прикрываясь членством в НАТО.

К месту было бы вспомнить, что Польша во Второй мировой войне потеряла погибшими пятую часть населения. В относительных цифрах это больше, чем потери в Германии и Советском Союзе. Но история «гиену Европы» ничему не научила.

О пакте Молотова-Риббентропа

Вокруг так называемого пакта Молотова-Риббентропа столько политических спекуляций и лжи, что поляки его выделили в особый аргумент для обвинения в агрессивности СССР — «империи зла» ХХ века, как выразился актер и президент США Рональд Рейган. Очень постарались в этом деле и российские политики в годы перестройки.

Договор между СССР и Германией о ненападении был подписан 23 августа 1939 года и оказался последним перед войной из подобных договоров между Германией и другими странами Европы. Это было уже после того, как состоялся «мюнхенский сговор» между Германией, Англией, Францией и Италией и были отвергнуты все предложения СССР о коллективной безопасности, и после раздела Чехословакии с участием Польши.

Как бы случайно, спустя 50 лет в разгар антисоветской и антикоммунистической эйфории, обнаружились секретные протоколы к советско-германскому договору. Причем в партийных, а не государственных архивах. Впрочем, точно так же, как и «ранее не известные» документы по катынскому делу. Курировал эту «правду» член политбюро и главный идеолог ЦК КПСС Александр Яковлев.

Протоколы, приложения, дополнительные соглашения к любому договору являются обычной практикой дипломатических отношений. Но тут дело в том, что суть советско-германского договора от 23 августа 1939 года даже с «вдруг найденными» в 1989 году секретными протоколами извращена антисоветской пропагандой с тем, чтобы показать Советский Союз таким же агрессором, как и Германия, и обвинить на равных Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны. После смерти Яковлева этим продолжает теперь заниматься глава польской дипломатии.

Однако даже российские историки не замечают исторической особенности, меняющей подоплеку и суть этого договора. А она такова. В начале марта 1918 года советское правительство подписало с Германией и ее союзниками Брестский мирный договор, по которому Россия выходила из войны (капитулировала) и теряла свои территории в Прибалтике, на Кавказе, в Бессарабии, к Польше отходили территории Западной Украины и Белоруссии. По договору советское правительство обязывалось сократить армию и флот, Германия получала торговые преимущества на территории РСФСР. В 1919 году постановлением СНК этот договор был аннулирован. Участники договора Австро-Венгерская, Османская и Германская империи по итогам войны распались и тогда у СССР появились законные основания для пересмотра последствий Брестского договора.

По советско-германскому договору 1939 года Германией признавались права СССР на утраченные территории «в случае изменения территориальных границ Польши». Причем, основания для такого признания были более весомыми исторически, чем те, которые послужили для присоединения Австрии к Германии и раздела Чехословакии, одобренные Мюнхенским соглашением 1938 г. Польша к этому времени стала таким же агрессором, как и Германия. Да и война Германии с Польшей была уже неизбежной и предпосылки к ней стали известны всем европейским правительствам.

Польша и Германия гораздо раньше, чем Германия и СССР, подписали аналогичный Пакт о ненападении — 26 января 1934 года, который можно было бы назвать пактом Гитлера-Пилсудского. К нему добавлялись секретные приложения или протоколы, о которых в течение 1934 года писала французская и английская пресса. В них шла речь о территориях Украины, Белоруссии и Литвы, на которые претендовала Польша. В частности, поляки намеревались в качестве компромисса разменять спорный порт Данциг (Гданьск) на литовский порт Мемель (Клайпеду), уступив немцам так называемый «польский коридор». Речь шла и о военном союзе Германии, Польши и Японии против СССР.

Видимо, на основе польско-германского договора 1934 года Германия после раздела Чехословакии потребовала 21 марта 1939 года некоторых территориальных уступок от Польши для соединения с Восточной Пруссией. Как-никак союзники. Но Польша, не меняя своих традиций в политике, категорически отказала с оглядкой на Англию и Версальский договор. Разъяренный отказом Гитлер 28 марта 1939 года разорвал Пакт о ненападении с Польшей. Перед этим 23 марта Мемель был ультимативно отторгнут у Литвы Германией и занят немецкими войсками. Это была демонстрация готовности немцев обменять Мемель на Данциг?

И хотя Польша надеялась на защиту Англии, она отказалась вступить в антигитлеровский союз с Англией, Францией и СССР. Всё это вместе и послужило причиной германо-польской войны, развязанной 1 сентября 1939 года. Потом с этой даты историки начнут отсчет Второй мировой войны. Причем здесь Сталин и пакт Молотова-Риббентропа?

Германия очень быстро разгромила польскую армию. Маршал Польши и верховный главнокомандующий польскими войсками в этой войне Эдвард Рыдз-Смиглый вместе с польским правительством сбежал в Румынию, а затем через Венгрию, также участвовавшей в разделе Чехословакии, перебрался в Англию. Польша в самый критический момент оказалась брошенной на произвол судьбы. Англия хотя и объявила войну Германии, воевать за освобождение Польши не собиралась. Это ей надо было? Нет, не надо. И только после этого 17 сентября 1939 года советские войска вступили в Западную Беларусь и на Западную Украину, упреждая немецкую оккупацию. Украинский и белорусский народы воссоединились. После войны БССР и УССР стали самостоятельными членами ООН. Кто-то вспоминал тогда события 1939 года так, как трактуют их сейчас?

Про советскую оккупацию

Советская оккупация Польши — ещё один лживый конёк польской антисоветской и русофобской пропаганды. Оккупации Польши советскими войсками как таковой не было. Потому что оккупационный режим не устанавливался. Польша была союзником, и власть в польской республике на всех уровнях осуществлялась самими поляками, в частности Польским комитетом национального освобождения.

По итогам войны к Польше были присоединены территории Германии и Восточной Пруссии в качестве компенсации за потери в войне. Исключительно и только на этих территориях после войны оставались две советские дивизии, подразделения связи и тыла, сокращенные части ВВС с аэродромным обеспечением, которые позже по Варшавскому договору вошли в Северную группу советских войск. На исторических польских землях советских войск не было. Но чего только не наврут польские националисты в духе натовской пропаганды!

Врут и по поводу причин неудачи варшавского восстания, начатого партизанами Армии Крайовой 1 августа 1944 года по команде из Лондона. Якобы Сталин намеренно остановил наступление советских войск на Варшаву, чтобы погибло как можно больше восставших поляков, а затем присвоил себе заслугу по взятию Варшавы. Молодые люди и сугубо гражданские поляки верят этим бредням. На самом деле польское правительство в изгнании, находясь в Лондоне, демонстративно отказывалось согласовывать свои действия в Польше с советским руководством и Польским комитетом национального освобождения. Причина — всё тот же шляхетский гонор и влияние Англии в своих интересах.

Сбежавшему польскому правительству и англичанам было политически выгодно и важно взять столицу Польши своими силами до подхода Красной Армии и Войска Польского — польской армии, сформированной при помощи СССР. Варшавское восстание было начато без согласования с советским командованием. На кого они рассчитывали? Политическая авантюра лондонского правительства и Черчилля не удалась, а обвиняют Сталина и Рокоссовского, русского поляка, командовавшего советскими войсками.

17 января 1945 года Варшава была освобождена 1-й армией Войска Польского вместе с советскими войсками, а к началу февраля Красной Армией была освобождена от немцев почти вся Польша. Памятники такой истории теперь уничтожает нынешнее польское правительство. По «сарматски» дико и по «европейски» подло.