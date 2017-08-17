



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Происходящие в Шарлоттсвилле события — далеко не случайны. Они отражают те закономерности в развитии внутреннего политического дискурса, которые стали проявляться в Америке еще накануне последней избирательной кампании по выборам президента, в которой, вопреки всем прогнозам, победил Дональд Трамп. И основу этого политического дискурса составляют две проблемы — а) ухудшение экономического положения основной массы населения Америки и б) медийное давление на белых как на самую крупную идентификационную группу со стороны той незначительной в количественном плане группы населения, которой принадлежат основные американские СМИ и которая формирует контуры американского истеблишмента.

При этом в лобовую атаку на белых, конечно, не идут. Атакуют, например, расистов. А они, так случайно оказывается — все белые. Вот так, исподтишка, у белых формируется комплекс вины и отбивается гражданская активность. Кроме того, в США снимается всё больше фильмов, в которых расистами выставляются исключительно белые. То есть подводится очень серьезная медийная поддержка. Этот тренд в своей избирательной кампании использовала, естественно, и демонократическая партия США во главе с Киллари Клинтон.

Парад американских нацистов в Нью-Йорке в 1939 году

Напомню, что массовый снос памятников начался еще полгода назад, а поводом для него стал массовый расстрел афроамериканцев в церкви, который устроил 21-летний Дилан Руф в Чарлстоне еще в 2015 году. Когда демократы выяснили, что Руф охотно позировал с флагом Конфедерации, они включили этот пункт в свое предвыборное меню по борьбе с Трампом, который шел от белых, и начали медийную кампанию по искоренению символов Юга. Хиллари Клинтон, начинавшая в то время борьбу за президентское кресло, назвала тогда флаг Конфедерации символом «расистского прошлого нашей нации, которому нет места ни сейчас, ни в будущем» и который «не должен вывешиваться нигде». Естественно, ее поддержал и Барак Обама, заявив, что флаг конфедератов остался напоминанием о «расовом порабощении».

После проигрыша выборов медийная и исполнительская машина демократов не остановилась. Так как они имеют большинство во многих городах, то весной этого года они начали организовывать массовый демонтаж монументов конфедератов. Так, в мае один только Новый Орлеан лишился сразу трех скульптур, а всего снесено уже более десятка монументов конфедератам. И если поначалу белое большинство Америки не увидело в этом тренда, так как было занято другими вещами в медийной реальности, то в Шарлоттсвилле произошел переход количества в качество.

Как отмечают эксперты, Шарлоттсвилль — имеет символическое значение: «Здесь университет штата Вирджиния, созданный еще отцами-основателями США. Его проектировал сам Томас Джефферсон. И вообще Вирджиния — это штат, откуда есть пошла земля американская, если можно так выразиться. Именно здесь высадились первые английские поселенцы, здесь могила Джорджа Вашингтона. Все это, естественно, усиливает общественный резонанс вокруг сноса памятника генералу Ли».

Трамп вынужден был ответить на очередную эскалацию войны с его избирателями, и ответил жестко. Сначала, в прошлую субботу, он заявил, что провокаторы и радикалы были с обеих сторон, за что был моментально ошельмован демократическими СМИ. Казалось бы, можно и отступить. Однако во вторник Трамп только усилил свою риторику:

«У вас есть группа с одной стороны и есть группа с другой, и они атаковали друг друга с бейсбольными битами. Это было жестоко и ужасно, и за этим было страшно наблюдать. Я думаю, что в произошедшем виноваты обе стороны.

У вас была с одной стороны группа плохих, но была и с другой стороны группа очень агрессивных людей, и никто этого не хочет сказать, а я вот говорю прямо сейчас. Не все из этих людей были неонацистами, поверьте, не все из них были сторонниками теории превосходства белой расы ни в какой мере. Но и на той стороне, которую можно назвать левыми, была группа, которая начала агрессивно атаковать другую сторону. Говорите что хотите, но так оно и было.

Сегодня снесут Стоунуолла Джексона (генерал-южанин), а завтра это будет памятник Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? У Джорджа Вашингтона были рабы, так ведь? И что, теперь Джордж Вашингтон теряет свой статус и нам теперь нужно убрать его статую? А как насчет Томаса Джефферсона? Что вы о нем думаете? Он вам нравится? Давайте и его статую уберем — он вообще главный рабовладелец. Надо задаться вопросом — где это все заканчивается. Вы меняете историю и культуру!»

И он прав. Белое большинство Америки содомиты, и не только в плане сексуальных перверсий, но в самом прямом смысле слова сатанисты хотят загнать под лавку истории. Сегодня вашингтонское медийное меньшинство пытается навязать белым американцам комплекс вины за свою историю, точно так же, как и в России предпринимаются неоднократные попытки сделать это в отношении русского большинства (более 80% населения) России, то есть это один медийный мировой клан и действует он по одним и тем же методичкам, что в отношении американцев, что в отношении русских. Это лишний раз говорит о том, что и у русских, и у американцев враг один.

Трамп это прекрасно понимает. Но чего он еще не понимает, это инструмента борьбы с этим демонократическим паразитом. Но он, как свидетельствует теория исторического материализма, есть — это партия. Трамп придумал гениальный лозунг — «Сделаем Америку снова великой». Но у него не оказалось под руками партии как приводного ремня перемен. По сути, республиканцы даже не предали его, так как не могли предать, будучи изначально другими. Они просто купили бренд «Трамп» на определенном моменте избирательной кампании, когда их собственные кандидаты оказались неспособными победить демократов.

Abc7ny.com Сделаем америку снова великой

Однако, по сути, как и показали события после январской инаугурации Трампа и образование как в конгрессе, так и сенате большой антитрамповской коалиции, и республиканцы, и демократы являются просто двумя крыльями одной большой партии — глубинного государства, которое и осуществляет управление страной, для вида скармливая избирателям борьбу двух медийно скроенных антагонистов. И у Трампа не будет партийной поддержки республиканцев, что бы он не предпринимал, потому что они — только одна из личин его врага.

Соответственно, ему надо обратиться к американскому народу напрямую. И основной посыл этого обращения должен состоять в том, что для того, чтобы снова сделать Америку великой, народ США должен взять власть в свои руки. Без этого — ничего не будет. И, несомненно, это обращение должно иметь не партийный характер, а общенациональный. И, как, возможно, это не покажется кому-то странным, такое обращение имеет большой шанс быть услышанным не только белым большинством Америки, голосовавшим за Трампа как за республиканца. Оно может быть услышано и половиной демократического электората, который стоит за Берни Сандерсом.

Объединение этих двух электоратов в новую партию США разрушит нынешнюю дуополию, а реально монополию демоно-республиканцев на власть в США. И вынудит их реальных владельцев либо слить эти партии в одну, либо поддержать процесс радикальной политической перестройки сферы партийного строительства в США. Готова ли американская политическая элита осознать свою ответственность перед народом США за будущее Америки и пойти на глубокую реформу давно закостеневшей политической системы страны или ввергнет США в новую Гражданскую войну — покажет самое ближайшее будущее.

Шарлоттсвиль — только первая капля приближающегося урагана, который может смести США в нынешнем виде с политической карты мира. Вооруженное белое большинство Америки при наличии подготовленной верхушки, а она, в Вооруженных силах США, несомненно, есть, будет готово взять ответственность за страну в свои руки. Дело осталось за малым — за готовностью Трампа пойти до конца и объявить о создании в США новой партии «Великая Америка». По крайней мере, лозунг для партии он уже придумал. Осталось сделать последний шаг.