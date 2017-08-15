28 июля 2017 года Д. Медведев подписал Распоряжение №1632-р об утверждении Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности .

Government.ru Дмитрий Медведев

Политика в этой сфере выглядит вполне последовательно:

24 декабря 2013 года утверждается Концепция развития математического образования, отмечающая, что «без высокого уровня математического образования невозможно выполнение поставленной задачи по созданию инновационной экономики». Замечательный документ, дающий надежду на будущее и направленный на то, чтобы

обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику с целью определения его «индивидуальных потребностей и способностей»

обеспечить каждому ученику учет индивидуальных способностей и потребностей, а также возможность продолжать обучение на более высоком уровне (п. 2 раздела IV Концепции)

обеспечить отсутствие пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование у участников образовательных отношений установки «нет неспособных к математике детей»,…, помощь в преодолении индивидуальных трудностей («Концепция развития математического образования» раздел III)

обеспечить обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, все условия для развития и применения этих способностей; популяризацию математических знаний и математического образования (раздел III Концепции)

обеспечить каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность (п.2 раздела IV «Концепции») и др.

23 июня 2014 года в Кремле проходит Заседание Совета по науке и образованию, посвященное модернизации отечественной системы инженерного образования.

Президент ставит задачу оценки потребности страны в инженерных кадрах, обращает внимание на недостаточное качество подготовки инженерных специалистов. В обсуждении затрагиваются вопросы фундаментальной подготовки школьников и студентов по математике и физике.

1 декабря 2016 года Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ содержит поручение о разработке программы «Цифровая экономика».

D-russia.ru Цифровая экономика

28 июля 2017 года утверждается программа «Цифровая экономика».

15 августа принимаются Постановление об инструменте оперативного управления реализацией программы «Цифровая экономика» и Распоряжение о составе подкомиссии по цифровой экономике РФ.

Жаль, что в эту подкомиссию не вошли представители Минобрнауки, поскольку в части образования Программа «Цифровая экономика» содержит несколько интересных пунктов, в свете которых деятельность этого министерства по выработке новых стандартов для средней школы выглядит деятельностью пятой колонны.

Судя по выступлению Ольги Васильевой на пресс-конференции 8 августа, министерство полагает вариант стандарта, предложенный на обсуждение посреди лета, с 9 по 24 июля, вполне приемлемым (и действительно, самый ответственный для цифровой экономики пункт, связанный с математикой, п.12.5 «Математика и информатика» основательно «закопан» в тексте Стандарта), что вызывает опасение, что он будет принят без особых изменений.

Тогда программу «Цифровая экономика» будет выполнять не с кем и не для кого.

Kmd.dk Цифровая экономика

Итак, давайте посмотрим, какие цели и сроки реализации ставит эта программа в части образования.

1) Пункт VI «показатели Программы»

количество выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями, — 120 тыс. человек в год;

количество выпускников высшего и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне, — 800 тыс. человек в год;

Воспользуемся «умением делать прикидку» (п. 7 базового Стандарта по математике) и посмотрим, как обстоит дело сейчас, до введения нового Стандарта

1.1) Примерно 1/10 — 1/7 (к сожалению, Росстат последние годы не публикует точных цифр) школьников обучаются в лицеях и гимназиях, не все они технические. Аттестат о среднем общем образовании (окончании 11 классов) получили в 2016 году 635 тысяч человек (Росстат, «Россия в цифрах» за 2017 год). Можно предположить, что выпускники «технического профиля» составили 65−90 тысяч человек. Даже если добавить столько же из «просто» школ, имеющих физико-математический профиль, получается 130−180 тысяч. «Недостающее» до необходимого количества потенциальных абитуриентов соответствующих вузов, в том числе и связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями, восполняется просто хорошими выпускниками, прилично учившимися по математике и физике.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ по математике 2016

До глобального разделения всех и вся на «базу» и «углубленный уровень». Поскольку новый Стандарт не содержит информации о порядке разделения школьников на обучающихся уже в 5-м классе на «базовом» и «углубленном» уровне, можно допустить, что всех учащихся «обычных» школ предполагается учить по «базе». То есть, если сейчас после 9 классов ученик может (?) принять решение об уровне изучения математики, поскольку имеет (?) хотя бы минимальное представление о своих интересах и планах, с одной стороны, и сносный уровень подготовки с другой, то теперь возможности выбора он лишается. Это означает, что никакого восполнения не будет, и количество выпускников, которые знают математику на уровне, необходимом для поступления в технический вуз, не превысит 100—120 тысяч человек. И далеко не все они туда пойдут.

1.2) Профильную математику писали

521 тысяча школьников в 2015 году

439 тысяч — в 2016-м (официальный информационный портал ЕГЭ от 16.06.16)

391 тысяча — в 2017-м (РИА Новости от 14.06.2017)

Это только писали. Нужно вычесть тех, кто не набрал достойного количества баллов и тех, кто не пошел по технической стезе. Кроме того, очевидно, что даже если все, кто успешно сдал экзамен, и пошли учиться в IT-области, совсем не каждый закончит образование в этом направлении, особенно если учесть сложности, связанные с попаданием в магистратуру.

2) Для управления развитием цифровой экономики формируется «дорожная карта», которая по основным направлениям включает описание целей, ключевых вех и задач Программы, а также сроков их достижения

в отношении кадров и образования:

разработаны образовательные и профессиональные нормативные документы, требования к описанию компетенций — к 2018 г.

обеспечены ресурсами и согласовано работают структуры и механизмы общего, профессионального, дополнительного образования в интересах цифровой экономики, формирования персональной траектории развития и аттестации компетенций для цифровой экономики — к 2020 г.

обеспечен постоянно обновляемый кадровый потенциал цифровой экономики и компетентность граждан — к 2024 г.

После принятия Концепции развития математического образования, казалось, можно было бы быть уверенным в выполнении этого пункта…

3) Пункт 2 Дорожной карты. Кадры и образование

Система образования обеспечивает цифровую экономику компетентными кадрами

2.4.3. Федеральные государственные образовательные стандарты актуализированы с учетом требований к формированию компетенций цифровой экономики для всех уровней образования IV квартал 2019 г.

Новый вариант федерального Стандарта по математике в «базовом» варианте не имеет ничего общего с формированием компетенций цифровой экономики

2.4.4. С учетом требований к компетенциям цифровой экономики обновлены образовательные программы всех уровней образования в целях использования в учебной деятельности, в том числе при государственной итоговой аттестации, общепользовательских и профессиональных цифровых инструментов IV квартал 2020 г.

2.4.5. Разработана или выбрана информационная система поддержки индивидуального профиля компетенций обучающегося IV квартал 2020 г.

2.4.6. В образовательных организациях для каждого обучающегося создан профиль компетенций и фиксируется персональная траектория развития в соответствии с правилами, определяемыми уполномоченной на федеральном уровне организацией.

Образовательные организации используют технологии электронного образования на основе системы, предусмотренной вехой 2.4.5 IV квартал 2020

Страшно подумать, как будут выглядеть образовательные программы и профили компетенций на основе такой «базовой» математики…

4) Система образования обеспечивает цифровую экономику компетентными кадрами

Мониторинг оценки качества образования в школе PISA (ОЭСР), место Российской Федерации в рейтинге не ниже

30+ (2017) — — 20 (2020) — — — 12 (2024)

К слову, в 2015 году Россия заняла 32-е место из 72. Замечательно, что Правительство ставит такую амбициозную задачу. Проблема в том, что новый Стандарт убог даже на фоне советского стандарта, а для решения специфических, отвечающих потребностям времени, задач PISA он вообще не очень пригоден. Впрочем, содержит соответствующие плохо формализуемые декларации (пп.1−11 нового Стандарта). Есть неприятное подозрение, что, раз декларация есть, то остальное спросят с учителей и школ, на чьей совести окажется возможный провал, а нелогичность, урезанность и неприспособленность стандарта (не говоря уже о его авторах) здесь окажутся ни при чем.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Создание цифровой среды для школы ­ — насущная проблема. И здесь школа очень отстает. Тому есть много причин. Во-первых, те, кто умеет учить и те, кто хорошо разбираются в современных технологиях — это, мягко говоря, далеко не всегда одни и те же люди, зачастую они принадлежат к разным поколениям, а школьники, «родившиеся с гаджетами», дают фору и тем и другим. Во-вторых у нас действительно нет такого опыта, подобная проблема раньше в истории никогда не вставала. В-третьих, очень трудно формулировать задачи и ставить цели и в столь быстро, в том числе и технологически, меняющемся мире. Именно поэтому к решению этой проблемы нужно подходить вдумчиво, не мешая учителям и школьникам, выстраивая устойчивую базу (отнюдь не в смысле нового Стандарта). Иначе вместо идущих в ногу со временем граждан России, строителей и пользователей цифровой экономики, мы получим профессиональных игроков в сетевые «Танки»…