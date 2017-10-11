Импорт

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

Как сообщает ассоциация «Укравтопром», за январь — июнь на Украину ввезли 67,9 тыс. легковых автомобилей, что почти вдвое превышает результаты аналогичного периода 2016 года. Совокупная стоимость этого автопарка составила 959,5 млн долл., т. е. средняя стоимость автомобиля упала до 14,1 тыс. долл. (17,4 тыс. долл. в январе — июне 2016 года). Связано это с тем, что 41% от суммарного количества ввезённых автомобилей — с пробегом. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Тройка лидеров импорта стабильна: Германия (15,7 тыс.), Япония (8,2 тыс.), Франция (6,4 тыс.).

А вот ввоз б/у авто вырос за тот же период сразу в 5 раз. «Если раньше в среднем за месяц ввозилось около 1000 б/у авто, то в текущем году — более чем 5000 авто ежемесячно, а в июле ввезено более 6 тыс. таких автомобилей», — делится статистикой Государственная фискальная служба. В тройке лидеров — Renault (973 шт.), Volkswagen (917 шт.), Skoda (632 шт.).

Продажи

По темпам роста продажи пока отстают от импорта. 43,4 тыс. новых легковых автомобилей были проданы и зарегистрированы в январе — июле (почти на треть больше, чем в аппг).

В пятёрку наиболее популярных у покупателей моделей вошли: Toyota RAV4 (1245 шт.), Renault Duster (1367 шт.), Skoda Octavia (1430 шт.), Renault Logan (1668 шт.). Первое место с большим отрывом (2255 шт.) удерживает KIA Sportage. На эту модель, в принципе, приходится около 5% всех новых регистраций.

order_242 Toyota RAV4

Согласно данным портала Autoconsulting, растёт даже премиальный сегмент, хотя и не такими темпами: 5600 шт. за I полугодие (+18% к аналогичному периоду прошлого года). 80% того рынка делят между собой Audi, BMW, Land Rover, Lexus и Mercedes-Benz.

Растут и продажи коммерческих автомобилей — 6258 шт. за январь — июль (+53% к аппг). В тройку лидеров по продажам в июле вошли Renault (179 шт.), Ford (132 шт.) и российский ГАЗ (124 шт.). Стоит отметить, что в июне ГАЗу удалось занять только пятое место. Всего же за 7 месяцев на украинском рынке было продано 618 автомобилей этой марки. 9,9% — совсем неплохо, учитывая режим санкций от Совета нацбезопасности Украины и пристальное внимание СБУ к каждому выигранному импортёрами ГАЗа тендеру.

Эксперты прогнозируют, что по итогам года рынок выйдет на 85−90 тыс. легковых авто, т. е. в 1,5 раза больше, чем в 2016-м.

Авто с пробегом

Пока лоббисты водителей, купивших б/у автомобили в Европе, разрабатывают законопроекты о легализации этих транспортных средств на Украине, их противники пошли напролом: автомобилистов начали штрафовать на космические суммы.

Прецедентов пока немного, по некоторым суды ещё идут. Но и первые результаты есть: 420 тыс. грн. штрафа, конфискация ввезённого Ford Tourneo — не повезло гражданину Азербайджана, фамилия которого в реестре судебных решений не фигурирует. Зато это полностью окончательное решение. Столь высокая сумма обуславливается тем, что законом предусмотрен штраф в размере 300% от таможенной стоимости. Однако и это не предел, известно о 1,5 млн штрафе, однако водитель из Черкасс ещё пытается оспорить это решение.

Ситуация любопытная. Хватать и штрафовать каждого, конечно, можно, но суды утонут в этих делах. А точечные «акции устрашения» всегда будут давать ограниченный эффект: б/у автомобили украинцы покупать всё равно не перестанут.

Возможно, гигантские штрафы — своего рода промо-кампания канадского б/у авторынка. Новости о штрафах пришлись на конец июля, а с 1 августа у Украины с Канадой действует соглашение о свободной торговле. Но у «канадцев» есть минус — к стоимости автомобиля придётся прибавлять порядка 1000 долл. за доставку. Но если припугнуть 1,5 млн штрафа, то уже и канадская схема выглядит привлекательной.

Впрочем представитель общественной организации «УкрАвтоСила» Александр Чернявский говорит, что водитель сам виноват: «…ездил на авто европейской регистрации в режиме временного ввоза и нарушил срок. За год он не обеспечил выезд и заезд авто назад с помощью иностранца [Наиболее совершенная на сегодня схема: представитель компании, на которую автомобиль перед продажей на Украину регистрируется в Польше или Литве, раз в год вывозит её за границу — Ред.]. У него также появилась гениальная идея: поменять номера на машине на украинские. Если бы не эти нарушения, человек бы ездил нормально».

Нужно отметить, что президент Украины Пётр Порошенко хотя и подписал в прошлом году закон об упрощении ввоза б/у автомобилей, теперь своё мнение поменял. Причиной этого, видимо, стали последствия прошлогоднего решения. К тому же близкая к Порошенко компания «Богдан-Моторс», помимо производства автобусов, является ещё и импортёром марок KIA и Hyundai.

Портал autoconsulting.com.ua задался целью проанализировать, что и сколько везут на Украину. Оказалось, что в сравнении с прошлым годом ввоз автомобилей возрастом до 2 лет вырос в 8,5 раз, а от 3 до 5 лет — только в 4 раза. Однако, по мнению журналистов, и та, и другая категория уводят покупателей с рынка новых легковых авто, а также с украинского рынка б/у автомобилей. Более того, в западных регионах страны импорт б/у автомобилей практически полностью заместил рынок первичных продаж — сказывается географическая близость к Европе, а также режим безвизового въезда: теперь покупатель и сам может пригнать себе автомобиль. Т. е. ввоз б/у авто из Европы бьёт по бизнесу Олега Свинарчука — одного из партнёров Порошенко (ранее они были совладельцами «Богдан-Моторс», затем Порошенко заявлял, что вышел из бизнеса).

Автомобилисты в ответ на штрафы и угрозы прикрыть схемы ввоза грозят масштабными акциями протеста и блокадой Киева.

Август 2017 года — важный рубеж. В этом месяце истекает ровно год с момента ввоза первых б/у авто из Европы на льготных условиях. А это значит, что владельцы могут их продать без уплаты таможенной пошлины. Эксперты ждут, что ввезённые авто постепенно начнут создавать конкуренцию на собственном вторичном рынке Украины. Пока этот фактор слишком слаб, в августе 2016 года ввезли всего 500 автомобилей, однако с каждым месяцем он будет усиливаться. Хотя более вероятно, что такие автомобили будут покупать на разборку, что больше повлияет на рынок автокомпонентов. Зачем брать машину после года эксплуатации на Украине, если без особых проблем можно купить «новую б/у»?

Тем более что немцы невольно удружили Украине. В немецком автомобильном клубе ADAC призывают не покупать автомобили с дизельным двигателем, пока производители не перейдут на стандарт Евро-6D. Старт их продаж должен состояться уже осенью, а значит, к концу года следует ожидать массового сброса дизельных авто на Украину.

Производство

Общее производство авто на Украине пока растёт. 4132 шт. (+68% к аппг) различный автотранспортных средств было выпущено в январе — июле. Из них 3483 легковых автомобиля (+83%). Однако, по отношению к июню, производство просело (405 шт., +44%). Производство автобусов в июле также уменьшилось (58 шт., — 13,4%). К июню выросло только производство коммерческих автомобилей (48 шт., +11,6%). Продукция завода КрАЗ в этой статистике не учитывается.

Всего же за 7 месяцев автопроизводители выпустили 395 автобусов (+448%) и 254 коммерческих авто (-47,7%).

Несмотря на впечатляющие показатели, производители говорят об убытках. Так «Богдан-Моторс» в январе — июне задекларировал убыток в размере 1,7 млрд грн., что в 12 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

(сс) PhotoDocumentalist Троллейбус Богдан Т901.10

«За 10 месяцев 2013 года на Украине было произведено 38 тысяч автотранспортных средств, из них: почти 35 тысяч — легковые автомобили, 1,5 тысячи — коммерческие авто и 1,7 тысячи автобусов. За семь месяцев 2017 года в Украине было произведено 4132 автотранспортных средства, из них: легковые автомобили — 3483 шт., коммерческие автомобили — 254 шт., автобусы — 395 шт. Ничего, впереди еще 3 месяца — наверное, наверстаем… Просто те, кто временно посажен наверху, не в курсе, что такое машиностроение и пятый передел для экономики страны», — такое невесёлое сравнение приводит в Facebook народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Ларин.

Не исключено, что в скором будущем спад снова усилится. Первая причина описана выше — авто-секондхэнд из Европы в этом году стало везти даже проще. Теперь ещё и из Канады начнут везти. Ограничителем могли бы стать нормы «Евро-6», однако их действие, как мы помним, отодвинули с января 2018 на январь 2020 года. Украинским производителям всё сложнее конкурировать с этим валом как по цене, так и по качеству. Поскольку на протекционистскую политику со стороны правительства рассчитывать не приходится, выходом мог бы стать уход в нишевое производство.

Разрешилась ситуация с продажей «АвтоЗАЗа» (имущественный комплекс завода выступал залогом по кредиту; права требования по нему Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе в июне). Никакой катастрофы не произошло, кредит выкупили сами собственники, причём по весьма привлекательной цене (порядка 250 млн грн.), тогда как летом прошлого года собственники были должны банку почти 1 млрд грн.

Украинские предприятия продолжают наращивать поставки автокомпонентов европейским предприятиям. BMW в конце июля заключила контракт с предприятием «Электроконтакт Украины» на поставку электрокабельной продукции. Напомним, эта статья экспорта приносит украинским производителям более 1 млрд долл. ежегодно.

Электромобили

Рынок электромобилей стабильно растёт, хотя и отстаёт по темпам от б/у авто. Согласно статистике украинской таможни, за I полугодие на Украину ввезли 1668 электромобилей (+165% к аппг). На Nissan Leaf по прежнему приходится почти 85% рынка (1419 шт.). Оставшиеся 15% поделили между собой Ford (55 шт.), Tesla (49 шт.), BMW (41 шт), Mercedes-Benz (15 шт). С другой стороны, таможенники отмечают, что повышенный спрос на электромобили во II квартале немного поднял долю новых авто в этом сегменте. По итогам января — июня она выросла до 36% (18% в январе — мае). Общее же число электромобилей на Украине уже перевалило за 4300 шт.

Как уточняют в Федерации работодателей автомобильной отрасли, продажи электромобилей в 2015—2016 гг. позволили Украине занять 1-е место по относительным темпам роста продаж в Европе и 11-е — по абсолютным.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал идею министра инфраструктуры заманить на Украину сборочное производство одного из производителей электромобилей. Аналитик обратил внимание на узкие места затеи: «Выйти на мировой рынок с новой моделью электромобиля шансов у нас однозначно нет. Дело в том, что электромобили сильно защищены патентным правом. Большинство патентов сосредоточено в США, и европейские компании не могут одолеть американцев. Мировых лидеров в этой сфере подвинуть нереально. Мы с ними можем только сотрудничать. Мы реально можем провести переговоры с американскими или китайскими партнерами и производить для электромобилей какие-то комплектующие, провода, переключатели», — цитирует его комментарий портал autonews.ua. Однако в этом ничего нового нет — кабели и провода для европейских автопроизводителей Украина и так уже поставляет. Аналитик отметил, что Украина могла бы быть интересна, однако не только как сборочная площадка (желающих хватает), а если бы давала, к примеру, выход на рынок СНГ. Однако об этом после эпопеи с евроинтеграцией и евромайданом мечтать не приходится. А могли бы заработать: на днях министр транспорта РФ Максим Соколов заявил об амбициозных планах. По его словам, Россия уже в ближайшее десятилетие перейдёт на электромобили.

Известно, что самая популярная модель электромобилей на Украине — Nissan Leaf (85% продаж за январь — май этого года). Секрет популярности прост: большая их часть — авто с 3−4 летним пробегом, украинцам они обходятся недорого. При этом их официального импорта на Украину нет, хотя, учитывая, как идут продажи, порядка 250−300 новых ниссанов этой модели украинцы в этом году купят. Почему же нет официальных поставок? «Пока мы не начинаем продажи электромобилей на Украине, потому что, учитывая дорожно-климатические особенности, необходимо усиливать подвеску, систему отопления, обрабатывать дополнительно антикоррозийным покрытием, а эти адаптации стоят денег. Также со стороны правительства пока не делаются шаги. Все это приводит к тому, что электромобили остаются дорогими. Соответственно, мы не можем привезти и продавать автомобили на Украине, не адаптировав их, а учитывая то, что электромобиль дорогой сам по себе плюс адаптация, все это ляжет на конечного покупателя и приведет к тому, что электромобили будут чересчур дорогими», — поясняет PR-менеджер «Ниссан Мотор Украина» Владимир Иванов интернет-изданию finance.ua. Иными словами, дороги вначале сделайте, а мы подумаем. Хотя это ответ не только об официальном импорте, сборочного производства он также касается.

Если с лидерскими позициями Nissan Leaf всё понятно, то у «гибридов» свой пьедестал почёта. Тройка наиболее популярных автомобилей с гибридной силовой установкой выглядит так: Toyota RAV-4, Mitsubishi Outlander, KIA Niro. Такую информацию приводит издание «Биржевой лидер», хотя авторы материала не уточняют, какие критерии определяли популярность. Зато они уточняют, что на сегодня на «гибриды» приходится 2,5% рынка продаж, причем в сравнении с 2016 годом их доля выросла в 9,5 раз.

Секрет такой взрывной популярности — крупный контракт для Нацполиции, получившей в этом году 653 Mitsubishi Outlander PHEV.

В начале этого года в правительстве Украины решили арендовать 2 Nissan Leaf. Электромобилям было решено устроить тест — перед тем, как переводить автопарк Кабмина на электромобили полностью. Вердикт автопредприятия, обслуживающего правительство, сводится к 2 тезисам: 1) Электромобили более экономичны в сравнении со своими бензиновыми и дизельными аналогами; 2) продления аренды не будет, о покупке электромобилей по результатам аренды не сообщается. Средств на это в бюджете не закладывалось.

KF6OAK (Richard Kelly) Nissan LEAF

Работников автопредприятия можно понять. И правительство, и Верховная рада давно известны тем, что по подложным документам там списываются сотни литров топлива. Бизнес небольшой, но показательный. После евромайдана он также никуда не пропал. И тут — электромобили. Хоть увольняйся. Но нет, «уволили» ниссаны. Всего за 3 месяца в Кабмине разобрались с вопросами прибыли и экономии.

Nissan и другие производители, несомненно, запоминают такие истории. И при обсуждении официального импорта и создания сборочного производства напомнят о них чиновникам.

Пока министр инфраструктуры Владимир Омелян ищет производителя электромобилей, который согласится организовать их сборку на Украине, энтузиасты выпускают их самостоятельно. Киевлянин Эдуард Рудик занимается этим ещё со времён СССР и за 30 лет успел собрать 30 автомобилей, а в последнее время сосредоточился на электромобилях. Выпущенный им недавно «Кречет» (конструктор позиционирует его как автомобиль для гольфа, туристических зон и т. п.) киевлянин готов продавать за 5 тыс. долл. Впрочем, автомобиль может ездить и по общим дорогам, однако есть проблема: порядок сертификации таких автомобилей на Украине отсутствует.