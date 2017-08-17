Передача XXXXII, где в гостях по-своему легендарный Сергей Гурьев. Про него пишут романы. В эфир не вошло многое из долгой беседы, но кое-что всё-таки попало. Передача будет интересна всем, кто слушает музыку, пишет критику или думает о судьбах цензоров и цензурируемых. И крушении империй (простите, слишком много «и» — может ранить музыкальный слух). Также два дегустационных кусочка некоммерческой музыки. Дальше ищите сами новых музыкальных героев: Светлана Чапурина и Марина Барешенкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Михаил Якобсон Сергей Гурьев

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