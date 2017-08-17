Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Гурьев
17 августа 2017
Передача XXXXII, где в гостях по-своему легендарный Сергей Гурьев. Про него пишут романы. В эфир не вошло многое из долгой беседы, но кое-что всё-таки попало. Передача будет интересна всем, кто слушает музыку, пишет критику или думает о судьбах цензоров и цензурируемых. И крушении империй (простите, слишком много «и» — может ранить музыкальный слух). Также два дегустационных кусочка некоммерческой музыки. Дальше ищите сами новых музыкальных героев: Светлана Чапурина и Марина Барешенкова.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Михаил Якобсон
Сергей Гурьев