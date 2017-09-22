Еще в начале июля виды на урожай даже в традиционно плодородных регионах Центрального Черноземья были весьма призрачными: холодная весна, дождливый июнь и даже июль не давали повода для оптимизма. Каковы результаты первых недель уборки урожая в регионах Центрального федерального округа — оценили корреспонденты ИА REGNUM.

Павел Ищенко ИА REGNUM Урожай

Лидеры без аутсайдеров

На данный момент в лидерах — Воронежская, Курская и Белгородская области.

В Воронежской области аграрии на прошлой неделе преодолели планку в три миллиона тонн зерна, по данным Минсельхоза, на 14 августа намолот уже составил 3,7 млн тонн. В прошлом году о сборе трех миллионов тонн хозяйства отчитались примерно в то же время — во второй декаде августа. Ранние зерновые и зернобобовые культуры в области обмолочены на площади 721,6 тыс. га (61% площади уборки). Средняя урожайность составляет 42,1 центнера с гектара, что существенно выше уровня 2016 года: на эту дату урожайность отмечалась на уровне 34,7 центнера с гектара. Причем в ряде районов урожайность превышает 50 центнеров с гектара. Качество зерна по сравнению с данными на начало уборки значительно выросло: 56% обследованного зерна является продовольственным и 44% фуражным.

В 2016 и в 2015 году в регионе стабильно собирали более 4 млн тонн зерна — судя по всему, в этом году воронежским аграриям удастся удержать планку, несмотря на двухнедельную задержку старта уборочной кампании из-за погодных условий.

Однако без проблем не обходится. Так, в Таловском районе к элеватору комбикормового завода выстроились многокилометровые очереди из грузовиков — зерно сюда привозят не только из Воронежской, но и, например, из Саратовской и Тамбовской областей.

«Стоять негде, стоим на обочине, площадка там позволяет, можно сделать, но это опять лишние затраты, может, люди не хотят затрачиваться, правильно. Им безразлично, где машины стоят», — сказал «Вести-Воронеж» один из водителей.

В Курской области также собрали уже более трех миллионов тонн зерна (данные на 11 августа). В отличие от соседей, куряне приступили к уборке урожая, наоборот, раньше обычного, поэтому страда близится к завершению. Обмолочено более 80% площадей зерновых культур. Урожайность составляет примерно 50 центнеров с одного гектара. В Беловском и Глушковском районах уборка уже завершена. Там собрали 110 и 150 тысяч тонн зерна соответственно. Также в «лидерах» по скорости уборки — Кореневский и Горшеченский районы.

Между тем, именно Курская область одной из первых заявила о трудностях, с которыми столкнулись аграрии из-за плохой погоды весной и летом 2017 года: из-за ливней, града и ураганов погибли посевы на большой площади. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона, составил более 227 млн рублей. Однако, несмотря на проблемы, аграрии бросили силы на то, чтобы минимизировать ущерб, и надеются собрать не менее 4,5 млн тонн зерна. К слову, средняя урожайность сейчас выше, чем прогнозировалось перед началом уборки — 50 центнеров (ожидался 41 центнер с гектара).

В Орловской области, по данным на 14 августа, собрано 1,2 млн тонн зерна (996 тыс. тонн озимых и 266 тыс. яровых). Лидируют по темпам уборки озимых зерновых культур Должанский, Ливенский и Колпнянский районы. Средняя урожайность озимых зерновых культур по области составляет 46 ц/га, средняя урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур — 38,5 ц/га.

Также в регионе намолочено 1,4 тыс. тонн семян озимого рапса, средняя урожайность составляет 29,2 ц/га. Кроме того, в хозяйствах приступили к уборке сахарной свеклы — всего в этом году под эту культуру отведено 57,1 тыс. га. На данный момент убрано около 1,3 тыс. га, накопано 36,8 тыс. тонн, средняя урожайность 288 ц/га. Запущен один из четырех сахарных заводов: на 14 августа ООО «Ливны-Сахар» выработал почти 1,5 тыс. тонн сахара.

Белгородская область также не отстает от своих графиков. Уже к 9 августа ранние зерновые культуры были убраны с 404,6 тыс. га — 77% от общей площади. Валовой сбор зерна составил 2 млн 81 тыс. тонн. Средняя урожайность — 51,4 центнера с гектара, что уже выше уровня 2016 года на 7,2 центнера. Озимая пшеница убрана с 77% посевных площадей, ее валовой сбор составил 1 млн 535 тыс. тонн, средняя урожайность — 55,2 центнера с гектара (на семь центнеров больше, чем в 2016 году).

Озимый ячмень собрали с площади 108 тыс. га — 83% от посевной площади. Всего собрано 463,7 тыс. тонн при средней урожайности 42,8 ц/га. Горох убран почти полностью, его урожайность составляет 33,2 ц/га (на 5,9 центнеров больше показателя 2016 года). Тритикале (гибрид пшеницы и ржи) обмолотили на площади 8,8 тыс. га (52%) со средней урожайностью 58,8 ц/га. Валовой сбор составляет 52 тыс. тонн.

В Липецкой области уборка началась позже обычного из-за погодных условий. Сейчас страда перевалила за середину — к 14 августа урожай был собран с 52% посевных площадей. Уже намолочено 1 млн 631 тыс. тонн зерновых. Убрано 72% всей озимой пшеницы — 1 млн 167 тыс. тонн. Средняя урожайность одного гектара в регионе составляет чуть более 48 центнеров.

Чтобы ускорить процесс созревания и сушки зерна, аграрии проводят десикацию — обработку препаратами, которые подсушивают растение, начиная с корней. Сушилки уже готовы к приему урожая и используются на полную мощность. На полях региона работают 1639 собственных зерноуборочных комбайнов и 300 единиц дополнительной техники из других регионов.

За ходом уборочной кампании следит глава региона Олег Королев, не забывая делиться мыслями в своем «Твиттере»: «Вернулся с полей уборочных… хлеб хорош… попахивает, не загадывая, возможным рекордом… Дай Бог», — написал глава региона.

Санкции помогли?

В нескольких регионах Центрального федерального округа власти не перестают удивлять сводками с полей.

К примеру, в Рязанской области, по данным на 15 августа, урожайность зерновых культур превысила прошлогодние показатели на 10 центнеров с гектара. Сейчас в регионе зерно убрано почти на 140 тысячах га, собрано более 598 тысяч тонн, а урожайность составляется 42,9 ц/га (в 2016 году в середине августа урожайность была примерно 32,8 ц/га).

Кроме того, в регионе отчитались о начале уборки картофеля. Правда, его урожайность пока не дотягивает до показателей, которыми могут похвастаться соседние регионы. Сейчас аграрии собирают в среднем чуть менее 205 ц/га.

По этому показателю Рязанскую область с большим отрывом обгоняет Брянская, которая в 2016 году стала чуть ли не картофельной столицей России, — 12% всей картошки, выращенной в России, были собраны в Брянской области. Тогда урожайность картофеля в регионе была 325 ц/га. Пока же сборы не дотягивают до этой отметки — в среднем сейчас с одного гектара собирают всего 284 центнера.

Пока картофель собран только на 7% уборочной площади. Поэтому надежды региональных чиновников на увеличение урожайности еще могут оправдаться. Напомним, что планы грандиозные — собрать не меньше картофеля, чем в 2016 году. То есть не менее 1,5 млн тонн.

Что касается зерновых, то здесь в регионе все пока очень даже неплохо. К примеру, в начале августа в области был зафиксирован новый рекорд — с одного гектара собрали 125 тонн зерна. И если в прошлом году брянские аграрии собрали 1 млн 540 тысяч тонн зерна, то в этом году в Брянской области рассчитывают на 2 млн тонн.

В успехах правительство области винит… антироссийские санкции. Именно они позволили, по данным пресс-службы регионального правительства, аграриям вывести регион в лидеры по импортозамещению.

«Сельхозпрорыв, который совершили такие хозяйства, как «Платон», не только накормил страну, но и вывел Россию в лидеры среди мировых экспортеров зерновых культур», — сообщили 14 августа в пресс-службе.

Картофелем славится не только Брянская область. Считается, что картошка входит в топ самых популярных у туристов тамбовских продуктов. Несмотря на это, пока сводки с полей касаются только зерновых и свекольных рекордов. К примеру, в 2017 году в регионе планируют собрать 4,5 млн тонн сахарной свеклы.

«Специалисты прогнозируют отменный урожай и сахарной свеклы. Этот прогноз подтвердили лабораторные исследования, проведенные накануне. Эксперты собрали корнеплоды с полей Тамбовской области, сравнили массу корня, его сахаристость с прошлогодними данными на аналогичную дату. Оба показателя оказались выше предыдущих», — сообщила 11 августа пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, 7 августа в регионе был собран первый миллион тонн зерна. Причем пока убрано только 20% засеянной площади. Урожайность зерновых культур сейчас составляет более 40 центнеров с гектара.

Поздний старт

В Ивановской области сосредоточились на заготовке кормов, и здесь погодные условия оказали влияние на ход работ. На 2 августа (а это последние данные, опубликованные региональным департаментом сельского хозяйства) было скошено 40,6 тыс. га — это 67,4% к уровню этого же периода 2016 года. Из этого объема 11,6 тыс. га скошено на сено, 29 тыс. га — на зеленую массу. Также ивановские аграрии уже заготовили 37,2 тыс. тонн грубых кормов (64,9% к уровню прошлого года), в том числе 18,5 тыс. тонн сена (49,5%) и 18,7 тыс. тонн сенажа (106%), 214,1 тыс. тонн сочных кормов (силоса) (91,7% к аналогичному показателю 2016 года). Всего заготовлено 48 тыс. тонн кормовых единиц или 80,6% к соответствующему показателю 2016 года.

Заготовка кормов для животноводства в активной фазе и в Тверской области. По состоянию на 10 августа травы скошены на площади 92,5 тыс. га, заготовлено сена — 104,5 тыс. тонн, сенажа — 106 тыс. тонн, силосной массы — 131,5 тыс. тонн, заготовлено грубых и сочных кормов (с учетом остатков прошлого года) — 13,8 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 74% от запланированного показателя.

В Смоленской области погодные условия также скорректировали сроки старта уборочной кампании — она началась лишь в конце июля, а массовая уборка в первых числах августа. Более половины посевных площадей приходится на зерновые и зернобобовые культуры — это более чем на 112 тысяч гектаров. Параллельно началась уборка рапса: в ПСК «Новомихайловский» Монастырщинского района его урожайность составляет порядка 12−18 центнеров с гектара. В будущем году хозяйство планирует в три раза расширить посевные площади, занятые рапсом, а к 2020 посевы рапса в регионе в целом должны занять уже 50 тыс. га. Также ведется уборка ранних сортов картофеля — на конец июля было собрано более 100 тонн качественного продовольственного продукта.

В Тульской области уборочная кампания стартовала в конце июля — аграрии приступили к сбору урожая зерновых и картофеля. При этом, пишут местные СМИ, уже в начале августа хозяйства испытывали сложности с просушкой зерна: специальное сушильное оборудование стоит дорого и далеко не каждому предприятию по карману, его приобретение не субсидируется, в то же время наличие такого оборудования позволяет проводить уборку вне зависимости от капризов погоды. Между тем урожайность озимой пшеницы в регионе довольно высокая: в отдельных хозяйствах этот показатель доходит до 60 центнеров с гектара.

Показатели ниже, урожайность — выше

Отметим, что в целом по РФ, в соответствии с данными Минсельхоза на 15 августа, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 16,6 млн га, что все же существенно ниже показателей 2016 года — тогда на ту же дату было убрано уже 21,9 млн га. Намолот составил 67 млн тонн зерна, тогда как в 2016 году — 72,7 млн тонн. Урожайность же в среднем по стране выше — 40,3 ц/га против 33,1 ц/га в 2016-м.

По уборке сахарной свеклы показатели выше прошлогодних: она выкопана на площади 25,1 тыс. га (в 2016 году — 23,7 тыс. га), а собрано уже 1,2 млн тонн (1,1 млн тонн). А вот по картофелю наблюдается отставание, хотя средняя урожайность в этом году выше — 249,3 ц/га против 237,7 ц/га в 2016 году.