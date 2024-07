18 сентября 1851 года журналист Генри Рэймонд и бывший банкир Джордж Джонс продали первый выпуск газеты New-York Daily Times, ныне известной как The New York Times, одно из самых популярных и авторитетных мировых печатных изданий. На то время его цена составляла всего 2 цента.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM The New York Times

Основной задачей Рэймонда и Джонса было основание газеты, которая будет состоять не из слухов и сплетен, а из адекватной информации для людей, которые интересуются событиями, происходящими вокруг. 1851 год стал более чем подходящим для этого: экспансия, реформы и другие исторические события оказали положительное влияние на развитие СМИ в США.

Генри Реймонд, основатель газеты The New York Times

Стоит заметить, что новая эпоха началась еще с появлением The Sun в 1833 году. Газета первой объявила о способности писать, хоть и на уровне рабочего класса. Главным отличием New-York Daily Times стало качество. Одним из важных пунктов конкурентоспособности новой газеты был её основатель Генри Рэймонд, довольно успешный редактор, которого прозвали «маленьким злодеем» (такой эпитет в 50-х годах характеризовал очень учтивых журналистов), позже член Партии вигов и второй председатель Республиканского национального комитета. Первый выпуск газеты Рэймонд громко афишировал: «Мы пишем беспристрастно! Это необходимо! Мы должны быть объективными! В мире существует всего несколько вещей, стоящие недовольства. Да и эти вещи, и злость, вызываемая ими, часто неоправданны».

В 1857 году газета укоротила свое название до The New-York Times. В 1890-х был убран дефис из названия города. Изначально газета выпускалась в понедельник и субботу. Спустя десять лет The New York Times присоединилась к другим крупным ежедневным газетам, добавив тираж еще и в воскресенье.

Ветераны гражданской войны в США 1861—1865

Особую роль в становлении прессы сыграла гражданская война. Общественность желала знать, что произошло вчера, а не неделю назад, к тому же из уст компетентных специалистов. The New York Times печатала благоприятные новости для восставших и сразу вошла в доверие читателя.

Томас Наст. Мозги. Карикатура на Уильяма Твида. 1871

Влияние газеты возросло в 1870—1871 гг., когда она напечатала ряд статей с разоблачением Уильяма Твида, главы городской Демократической партии, известной как Tammany Hall, что привело к концу господства в мэрии Нью-Йорка так называемой «шайки Твида».

Восьмидесятые годы стали знаковыми для издания: оно постепенно отходит от редакционной поддержки кандидатов Республиканской партии с целью стать политически независимой и аналитической газетой. Такие изменения стоили The New York Times потери многих читателей, но в течение нескольких лет она восстановила их количество и приобрела репутацию справедливого и беспристрастного издания.

Адольф Окс. 1918

В 1896 году The New York Times приобретает Адольф Окс, с которым связан окончательный взлет газеты на вершину информационной славы. Желание редакции вывести издание за пределы штата постоянно росло, однако возможностей не хватало. Оксу удалось увеличить тираж с 19 до 400 тысяч экземпляров, распространить издание в другие штаты и утвердить его как номенклатурное. Авторство известного слогана, который располагается в левом верхнем углу на первой странице газеты — «У нас все новости, которые можно напечатать» — принадлежит также Адольфу Оксу.

После решения Верховного суда The New York Times возобновляет публикацию сборника «Документы Пентагона». 1971

Выход на мировую арену The New York Times обеспечило дело 1971 года о секретных документах Пентагона. После их опубликования газета получила окончательную узнаваемость и авторитет за пределами США.

Редакция The New York Times. 1978

В 90-х годах XX столетия The New York Times претерпела сильный отток читателей, в основном молодежи, которая предпочла другие современные издания. Несмотря на довольно гибкую политику газеты, некоторые изменения давались ей с трудом. Например, долгое время оставался формат восьми колонок, когда другие издания уже давно перешли на шесть. Цветные фотографии The New York Times начала печатать также одна из последних: первый снимок в цвете появился на обложке газеты лишь в 1997 году.

Редакция The New York Times. 2015

На данный момент The New York Times является второй крупнейшей газетой по тиражу в США и 39-й в мире. Ее веб-сайт считается одним из самых популярных новостных сайтов с посещаемостью 30 млн человек в месяц. Однако кризис печатных СМИ и рост интернет-вариантов изданий сказался и на медиа-гиганте: в последние несколько лет газета переживает сокращение персонала.