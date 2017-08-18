Несмотря на все перипетии российско-американских отношений, свидетелем которых можно было стать после прихода к власти администрации Трампа, возможность их восстановления со временем по-прежнему существует. Для этого существует ряд предпосылок, таких как стремление к этому Трампа, готовность России и наличие точек соприкосновения, где обе страны выигрывают от более близких связей, пишет бывший посол США в Ираке, Афганистане и ООН Залмай Халилзад в статье для The National Interest.

Ход Путина

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Свой осторожный оптимизм автор основывает на трех предположениях.

Во-первых, президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован во взаимодействии и сотрудничестве с Россией, преследуя цели сдерживания и уничтожения угрозы терроризма, достижения прогресса в разрешении конфликтов в Сирии и на Украине, а также ответа на вызовы ядерного распространения. Соглашение о режиме прекращения огня в Сирии, достигнутое Трампом и его российским коллегой на саммите «Большой двадцатки», может поспособствовать сохранению намерений президента-республиканца улучшить отношения с Москвой — как раз то, о чем Трамп напрямую говорил во время президентской кампании 2016 года — даже вопреки внутриполитическим издержкам.

Kremlin.ru Встреча с Президентом Сирии Башаром Асадом

Во-вторых, Путин проявляет все большую серьезность в сотрудничестве с США, начиная посылать четкие сигналы о том, чего он хочет — в каких областях и по каким вопросам. Именно недостаточная четкость со стороны Кремля, подчеркивает автор, и была до сих пор ключевым препятствием на пути прогресса. Прежде российские власти выражали свое негодование относительно политического курса при Бараке Обаме, а также против ракетного удара США по базе ВВС Сирии. Москва не стремилась к серьезному сотрудничеству по важным вопросам. Так, был отменен запланированный визит в Россию помощника главы Государственного департамента Тома Шэннона, который должен был обсудить широкий спектр вызывающих взаимный интерес вопросов.

Возможно, что Путин не желал иметь дело с кем-либо ниже, чем глава государства. И действительно, встреча в Гамбурге оказалась более продуктивной. Соглашение о режиме прекращения огня в Сирии играет очень важную роль, однако пока неясно, найдется ли у главы Российского государства воля и способность взаимодействовать с США по двум центральным, по мнению автора, вопросам в разрешении сирийского кризиса: разработке и имплементации плана ухода Башара Асада и его семьи с политической арены в рамках соглашения об окончании гражданской войны, а также сокращения иранского влияния в стране.

Kremlin.ru Встреча Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом

Если по первому вопросу Вашингтон продемонстрировал готовность к большей гибкости в отношении того, как и когда Асад должен уйти с политической сцены в Дамаске, то во втором, указывает автор, Путин проявил себя как пособник усиления иранского влияния в Сирии. Такой курс Москвы привел к тому, что у Тегерана сейчас имеется значительное присутствие в стране. Пойдя навстречу Вашингтону в этом вопросе, Россия сделает громадный шаг вперед.

В-третьих, Трамп по-прежнему может сформулировать взвешенную и эффективную стратегию в отношении России, несмотря на все происходящие в стране «мелодрамы», а именно обвинения Москвы во вмешательстве в президентские выборы. Подобная стратегия, какой бы маловероятной она ни казалось сейчас, должна строиться на трех двойных принципах.

Первым является расследование и сдерживание. Так, на сегодняшний день в США многие уверены, что Москва вмешалась в выборы президента 2016 года, чем вызвала к себе ярость и недоверие. Также выражается озабоченность относительно возможного сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа. Тщательное расследование этих обвинений крайне необходимо, поскольку оно может пролить свет на произошедшее и помочь американским политикам лучше понять российские тактику и потенциал. Благодаря этому США смогут укрепить свою безопасность и гарантировать, что такое больше не повторится.

Вторым принципом автор называет установление регионального баланса сил и соперничество. Так, Россия является страной с упадочной экономикой, но несмотря на это, она следует агрессивному курсу в ряде регионов. Если США хотят использовать упадок России, они должны преследовать подход баланса сил для минимизации риска эскалации. Вашингтон, отмечает автор, должен подталкивать Россию к демократическим реформам, не марая гордость или образ великой державы. Администрация Трампа правильно делает, когда она наращивает оборону США и подталкивает страны ЕС, которые обладают намного большим экономическим потенциалом, чем Россия, делать больше для собственной защиты.

Наконец, последним принципом является практика переговоров и сотрудничества. Вашингтон должен с чуткостью относиться к российским интересам и изучать области, в которых обе страны могут выиграть от улучшения отношений. Такие вопросы могут включать в себя борьбу с терроризмом, сохранение режима нераспространения оружия массового поражения, ракетных и кибертехнологий, повышение эффективности ООН благодаря созданию единой позиции по ключевым вопросам и предотвращению тупиковых ситуаций в Совбезе из-за чьего-то вето, а также объединению для окончания гражданских войн и региональных разногласий. Недавнее поведение России не слишком воодушевляет, указывает автор, однако это может измениться.

В 1983 году, заключает автор, когда администрация Рейгана восстанавливала военный потенциал США и отвечала на «советскую агрессию» в Афганистане и других местах, Белый дом начал процесс подготовки к возможным переговорам с Москвой. Потребовалось несколько лет, чтобы эти усилия принесли плоды, тем не менее администрации Трампа нужно взять на вооружение этот подход.