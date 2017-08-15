Антироссийская направленность и нацеленность киевского «майдана», до поры до времени державшаяся его организаторами и бенефициарами в тайне, сегодня стала секретом Полишинеля. О том, что «майдан» случился не для того, чтобы Украина оказалась в Европе, а для того, чтобы она была отторгнута от России, на самой Украине вслух говорят все еще неохотно, но и отрицать этот факт уже никому не приходит в голову. Три с половиной года назад били по В. Януковичу, чтобы зацепить Россию. Теперь В. Януковича судят, чтобы затянуть Россию в украинский омут по полной программе. Если Киев осудит бывшего президента за государственную измену, следующим шагом станет наступление ВСУ в Донбассе с целью спровоцировать Москву на открытое военное вмешательство в ход событий. Или не если, а когда?

Иван Шилов ИА REGNUM Между чисткой и подавлением

Суд по делу о госизмене В. Януковича удивительным образом совпал с завершением на Украине процесса распада системы обеспечения законности и правопорядка. Пока Запад, убеждая себя, что к власти на Украине, наконец, пришли истинные демократы, и что они, не покладая рук, проводят реформы, готовится перечислять новые «реформаторские» гранты, Киев упорно продолжает заниматься любимым делом: грабить страну, параллельно разрушая один государственный институт за другим. Правоохранительные ведомства не только не стали исключением, а возглавили разрушительный парад-алле. Сегодня единственной реально действующей силовой структурой остаются разве что добровольческие батальоны. Все остальные парализованы.

Батальон «Азов»

Отданная в исключительное ведение близкого к криминалу А. Авакова, переименованная в духе новых веяний из милиции в полицию, главная служба охраны правопорядка рухнула одной из первых, превратившись в самую мощную ОПГ. Прокуратура последовала по тому же маршруту, придя в состояние, в котором её сотрудники, независимо от должности и звания, стали мальчиками и девочками по вызову. Очередную порцию «тайн прокурорского двора» открыл впавший в немилость, задержанный при попытке выехать за рубеж, посаженный под домашний арест бывший следователь по особо важным экономическим преступлениям Д. Сус. Всепоглощающая коррупция, циничное игнорирование закона, открытие и закрытие дел по политическим мотивам или за мзду, вымогательство, полная зависимость от телефонного права (Д. Сус приводит пример: «Сакварелидзе позвонил Саакашвили, тот набрал Байдена, Байден набрал Порошенко, Порошенко — Шокина, Шокин — кого-то, допустим, Столярчука, Столярчук набрал Илюху, тот — меня и сказал: «Дима, закрываем дело»). Это — неполный список прокурорских грехов, есть другие. Речь идет не о единичных случаях, а о системной практике. Раздираемая изнутри склоками между кланами, группировками, личностями, прокуратура стала инструментом политической расправы, экономического мародерства и рейдерства.

И вот руки киевских реформаторов дошли до судебной системы, дышащей на ладан, но кое-как держащейся на плаву благодаря силе инерции. Демонстрируя для Запада искреннее желание её тоже «реформировать» путём внесения изменений в законодательство, люстрации судейского корпуса, проведения конкурса для избрания нового состава Верховного суда, — режим, как и во всех остальных случаях, гнет свою линию, стремясь добиться нужного ему результата. В данном случае — полной зависимости судебной системы от «линии партии», то есть от воли государственно-политических верхов. В настоящий момент главные баталии, от которых, судя по всему, будет зависеть исход битвы, развернулись в связи с судебными разбирательствами, в которых фигурирует бывший президент. Режим поставил перед судами и судьями четкую задачу: осудить В. Януковича. Цена её невыполнения может оказаться запредельно высокой даже по меркам нынешней Украины. Государство и граждане окончательно останутся без судебной ветви власти, как уже остались без милиции-полиции и прокуратуры.

Несколько дней назад в судебной сфере произошёл показательный случай, наглядно иллюстрирующий ситуацию запредельного давления на суды со стороны власти и попыток отдельных судей этому давлению противостоять. Судья Шевченковского районного суда Киева О. Хардина приняла решение не переходить к рассмотрению по сути дела о выдаче автоматов со складов МВД «титушкам» 20 февраля 2014 года после расстрелов людей на Институтской. Полный текст решения станет известен позже, но уже известно, что основной причиной такой позиции суда явилось как раз присутствие в обвинительном акте фамилии бывшего президента. По мнению судьи, ни её, ни фамилий других чиновников высшего звена не должно быть, так как они не выступают в данном деле обвиняемыми. Дело возвращено для дополнительного расследования. К его рассмотрению суд готов будет вернуться после того, как из обвинительного акта будут убраны фамилии В. Януковича, а также ряда высокопоставленных милицейских чинов его режима.

notrussia Виктор Янукович

Позиция судьи О. Хардиной зиждется на следовании букве и духу закона. У следствия свой взгляд на проблему, своя правда, основанная на мотивах не юридических, а политических. Прокуроры настаивают на том, что В. Янукович и тут виновен, заявляя, что это — принципиальная позиция стороны обвинения. Дескать, все преступления того времени связаны между собой, все они были частями одного общего большого плана борьбы организованной преступной группы (имеется в виду режим Януковича — Я.Р.) против участников массовых протестов в Киеве. В этой принципиальности отражается вся стратегия новой власти в отношении власти старой. Речь идет о том, чтобы сделать ее виновной во всех бедах, проблемах, грехах, причем как прошлых, так и настоящих, и будущих, возложив на нее ответственность за ее же собственное свержение.

Тем временем в судебных слушаниях в другом киевском районном суде, Оболонском, где рассматривается дело о государственной измене В. Януковича, произошли малоприятные для власти в целом и для генпрокурора Ю. Луценко как непосредственного заказчика судебного «продукта» в частности события. Показания одного из свидетелей, анонсированные ГПУ едва ли не как последний гвоздь в крышку судебного «гроба» для бывшего президента, не только не подтвердили правоту стороны обвинения, а в какой-то степени опровергли ее. О том, чтобы обвинительный приговор В. Януковичу был вынесен ко Дню независимости, отмечаемому в Украине, как известно, 24 августа, как это обещал Ю. Луценко, остается только мечтать. Прокурорам приходится кардинально менять линию поведения прямо по ходу дела, что в еще большей степени открывает истинную — не правовую, а политическую — подоплеку дела. К тому же — подоплеку с двойным дном. После свидетельских показаний, ставящих под сомнение вывод следствия о том, что главным доказательством измены В. Януковича следует считать его письмо к В. Путину, прокуроры не придумали ничего лучшего, как заменить этот документ на другой. На обращение В. Путина к Совету Федерации РФ о разрешении на использование Вооруженных сил России за пределами ее территории!

Модель того, что в ГПУ именуют «следствием», наглядно проявилась в судебных слушаниях по делу пророссийских участников событий 2 мая 2014 г. в Одессе, идущих в городском суде Черноморска. Следователи, проводившие следствие, свою работу сделали из рук вон плохо, настолько плохо, что во времена СССР их могли бы привлечь за вредительство. Следственные действия практически не проводились, обвинение решили строить на показаниях одного-единственного свидетеля, который пошел на сделку со следствием после того, как понял, что ему может грозить статья за убийство одного из участников антимайданного протеста в Одессе. Когда свидетель скомпрометировал себя заявлениями о том, что следствие оказывало давление, и ужасающей путаницей в показаниях, сторона обвинения осталась в самом прямом смысле у разбитого корыта. Кроме сомнительных показаний сомнительной личности, ничего больше в ее портфеле не было! В поисках вариантов спасения ситуации областные прокуроры сначала внесли предложение приобщить к делу еще четыре тома разного рода материалов (почему они не сделали этого раньше?), а затем, когда суд отклонил их ходатайство, придумали натравить на судей «патриотически настроенных активистов», чтобы те обеспечили нужное решение за счет давления на суд. Технология для Украины отнюдь не новая, после «майдана» она превратилась в обычную практику, применяемую всеми без исключения институтами государственной власти, включая силовые структуры. Вот, и на сей раз «активисты» оперативно и охотно откликнулись на предложение, сразу же приняв его к сведению и к действию. Замглавы одесской «Самообороны» призвал своих людей собраться в Черноморске у здания суда. «По имеющейся у нас информации, судьи ведут к оправдательному приговору, надо приехать и напомнить судьям, кого они судят», — написал он в соцсети.

RADAK1 Погром в Одессе 2 мая

Мотив «кого судят?», основанный на представлении, согласно которому для «своих» — вольница, для «чужих» — закон, власть на Украине пускает в дело по поводу и без повода. Личность очередной жертвы правосудия по-украински и ее принадлежность к «правильному» или «неправильному» политическому лагерю играют сегодня куда более важную роль, чем все остальные факторы и обстоятельства, вместе взятые. Возможно, именно по этой причине одесские прокуроры не стали обременять себя сбором доказательств. Мотив, о котором идет речь, Генпрокуратура готовится включить на полную мощность и в суде по делу о государственной измене В. Януковича. На днях в информационное пространство был запущен новый виток его дискредитации. Одна из первых ласточек уже полетела: в прорежимных СМИ принялись активно тиражировать слова Л. Кравчука о том, что в ночь, когда в центре Киева милиция побила студентов (30 ноября 2014 г.), В. Янукович был на охоте под Киевом и пел караоке. Смысл высказывания при этом исказили до неузнаваемости.

Карфаген должен быть разрушен! Янукович должен быть осужден! России — приготовиться!