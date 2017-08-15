



Иван Шилов ИА REGNUM

В августе исполнилось два года с момента вступления в должность президента Польши Анджея Дуды. Оценку его правления дали эксперты в эфире Radio Szczecin (Щецин). Во время своей избирательной кампании тогда еще кандидат Дуда заявлял, что в случае избрания он будет «президентом всех поляков». Однако, утверждает ректор Высшей школы гуманитарных наук в Щецине Вальдемар Урбаник, собственное обещание президент не выполняет. «Дуда не был, не есть и, вероятно, никогда не будет президентом всех поляков, потому что такой функции у этого понятия не существует в реальном мире», — говорит Урбаник. Несмотря на то, что президент недавно отклонил два из трех законов по реформированию судебной системы, по словам эксперта Института политологии и европейских исследований Университета Щецина Петра Хробака, нельзя сказать, что он работает против правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которая Дуду и выдвинула на пост главы государства. Как говорит Хробак, до сих пор президент поддерживал все основные проекты PiS, просто сейчас он больше не хочет, чтобы его называли «нотариусом» партии. В отношении решения Дуды не подписывать представления на присвоение генеральских званий офицерам, направленное министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, с которым у главы государства конфликт, политолог из Университета Щецина Мачей Джонек отмечает следующее: как бы президент не поставил себя в неудобное положение. Ведь приостанавливая присвоение генеральских званий, Дуда, будучи главой Вооруженных сил, наносит удар не только по министру обороны, но и — по крайней мере — по части армии. С другой стороны, если бы он подписал представления, то показал бы себя «политиком, покорившимся Мачеревичу».

«Анджей Дуда никогда не был президентом всех поляков», — заявил в интервью Dziennik Łódzki (Лодзь) профессор Университета Лодзи Яцек Регина-Захарский. По его словам, Дуда был кандидатом, который вышел из среды «Права и Справедливости» и этой партией исчерпывается. Поэтому любые предположения, которые намекают на его оппозицию PiS, основаны на ложных предпосылках. Игра идет на нюансах — является ли он «президентом всех поляков» или президентом «писовским»? «Так вот, формулировка «президент всех Поляков» — это слоган, подходящий для рекламной кампании какого-нибудь напитка, потому что я не помню президента Польши, за которого бы проголосовало 100% избирателей, а значит, ни один глава государства не был президентом всех поляков», — говорит Регина-Захарский. Да, есть вопрос поведения Дуды в крупнейших конфликтах, например, в контексте планов реформы судебной системы. По мнению профессора, это связано с выстраиванием планов президента на переизбрание, он сыграл в данном случае в свою пользу. Интересной является международная деятельность главы государства. Интересной потому, что в начале его каденции активности он не проявлял. Но сейчас с точки зрения пиара на международном уровне, безусловно, лучше выглядит президентская администрация. «Были напряжения и трения с министерством обороны, которые хорошо не выглядели, но, на мой взгляд, они не развились в рискованном или опасном направлении. Следовательно, Дуда не есть президент, природой которого является противостояние», — замечает Регина-Захарский. Поэтому вряд ли стоит ожидать острой оппозиции со стороны главы государства правящей партии. Судя по всему, президент и его администрация, равно как и глава «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, уже поняли, что они сильно зависят друг от друга. Дуда, безусловно, понимает, что если он будет действовать в противофазе с PiS, то его второй президентский срок будет сильно проблематичным. «Право и Справедливость» знает, в свою очередь, что следующие два года до выборов в Сейм в режиме конфликта с президентом — мало эффективно с точки зрения политики.

Express Ilustrowany (Лодзь) предполагает, что Качиньский воспринимает сегодня Дуду «как нелояльного, а то и предателя». Издание ссылается на мнение политолога Марека Мигальского. Комментаторы политической сцены сходятся во мнении — между президентом и министрами обороны Мачеревичем и юстиции Збигневом Зёбро идет серьезная война. На кону стоит сохранение или распад правящей коалиции, в состав которой входит «Право и Справедливость», «Польша вместе» Ярослава Говина и «Солидарная Польша» Зёбро. До сих пор все складывалось так, как задумывал глава PiS Качиньский. Принимались важные законы, которые затем без колебаний подписывал президент. Единственное, но неэффективное сопротивление «Право и Справедливость» встречало со стороны оппозиции. Теперь все неожиданно меняется. Тормозом на пути проводимых правительством и правящей партией изменений может быть сам глава государства, который, как отметил несколько недель назад его пресс-секретарь Кшиштоф Липиньский, открыл своей победой на выборах президента путь к победе PiS на парламентских выборах. Президент не хочет быть только «нотариусом хороших изменений», но нацелен на то, чтобы обладать реальным влиянием хотя бы на армию или на реформу судебной системы. Решение отказать Мачеревичу в присвоении генеральских званий — еще одно доказательство того, что Дуда становится самостоятельным политиком, подчеркивает Мигальский. Похоже, что Качиньский перестал контролировать ситуацию в проправительственном лагере. «Видно, что президент и министр обороны идут на войну без оглядки на лидера PiS, — говорит политолог. — Более того, они знают, что это работает против Качиньского, против сплочения лагеря власти, однако, несмотря на это, они продолжают бой, в котором глава правящей партии становится уже только зрителем. Он перестал быть арбитром, который решал, когда конфликт начать, а когда закончить». Между тем «Праву и Справедливости» нужна поддержка президента. Осенью PiS планирует проголосовать за ряд законопроектов, которые не вступят в силу без подписи Дуды. Но эта форсированная реформа вызовет еще большие эмоции, чем законы о судебной системе. Оппозиция пообещала в частности протестовать против предлагаемых министерством культуры изменений на рынке СМИ и так называемой деконцентрации иностранного капитала. Глава крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына пообещал защитить негосударственные средства массовой информации «от посягательств «Права и Справедливости» на свободу слова».

Министр морского хозяйства и водного транспорта Польша Марек Грубарчик встретился в Ярославце с рыбаками, промышляющими в море, информирует Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Министр привез с собой директора департамента рыбного хозяйства Януша Врона и консультантов. Темой номер один стал вылов трески, который определяет доходность промысла большинства судовладельцев. Состоялась также дискуссия о ловле лосося, сельди и кильки. Рыбаки заявили Грубарчику, что они находятся на грани банкротства. По их словам, Балтийское море сегодня стало истощенным из-за варварской добычи иностранными судами, которые вытаскивают рыбу в промышленных масштабах. В итоге польские рыбаки нередко возвращаются домой с небольшим уловом. Министр, похоже, понял озабоченность. Он заявил, что треска стала «рыбой политической», поскольку Евросоюзу нужно каждый год говорить о ситуации, сложившейся в Балтийском море. Вместе с тем, он предупредил, что по неофициальной информации Европейская комиссия снизит на 2018 год лимит на вылов трески для Польши, возможно, на 9%.

Глава Западно-Поморского отделения Польской крестьянской партии (PSL) Ярослав Жепа призвал отправить в отставку министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля, обозвав его «исключительным вредителем», сообщает Głos Szczeciński (Щецин). PSL собрала 41 претензию к министру на его «действия в ущерб польской экономике». Например, говорит Жепа, «когда министром сельского хозяйства был наш однопартиец, которого критиковали в PiS, в Польше случилось всего две вспышки африканской чумы свиней. Сейчас под руководством Юргеля таких вспышек уже 53 у свиней и 398 у диких кабанов, АЧС быстро распространяется в западном направлении. Что на это заявляет министр? Предложил фермерам ликвидировать свои хозяйства, и ни слова о том, как ликвидировать чуму!» Во время избирательной кампании Юргель обещал фермерам повысить субсидии от Евросоюза, что должно было обеспечить «качественный скачок в сельской местности». А в реальности он не только не сдержал слова, но и гранты сейчас будут, вероятно, ниже, чем до сих пор. «Это только один из десятков примеров, когда действия этого человека наносят вред польской экономике. Совершенно не понимаю, почему премьер-министр Беата Шило держит до сих пор его в своей команде. Я думаю, что «должна», а состав правительства не от нее зависит», — констатирует Жепа.

Могут ли польских фермеров, испытывающих большие проблемы, спасти украинцы и белорусы, задается вопросом Dziennik Polski (Краков). В первом полугодии 2017 года в центрах занятости зарегистрировано почти 948 тысяч заявок на иностранную рабочую силу. По сравнению с аналогичным периодом спрос на работников из-за рубежа вырос вдвое. Речь идет, в основном, об украинцах. «Из-за культурной и языковой близости украинцы являются главным спасением для работодателей в Польше, которые сталкиваются со все большим и большим дефицитом кадров», — не сомневается Михил Инглот, глава компании, специализирующейся на вербовке работников из Украины. Такая тенденция видна и в Малопольше. В 2016 году была подана 101 тысяча заявок на иностранцев, в этом году уже 73 тысячи. Для сравнения — в 2015 году их было 46 тысяч. И последние три года из-за рубежа только в редких случаях приезжали молдаване или россияне, все остальные работники родом из Украины.

Российские комбайны уже достигли Польши — это очень экономичные, мощные и очень простые в использовании машины, пишет Głos Wielkopolski (Познань). Импортом комбайнов занимается известная великопольская фирма Korbanek, специализирующаяся на сельскохозяйственной технике. Korbanek до сих пор сотрудничала с западными брендами. Но теперь она открывает новую главу в своей деятельности на сельскохозяйственном рынке — начинает работать с российским «Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону. Польская фирма открывает продажу новых комбайнов и уже неофициально говорит о первых машинах, которые на днях должны найти покупателей. Польские фермеры смогут со временем получить новейшие комбайны RSM 1403, Torum и Nova (находится в стадии запуска в серийное производство). «Мы очень положительно удивлены возможностями представленных комбайнов, — заявил Павел Корбанек. — Тестируем их сейчас на полях, когда погода стоит переменчивая и другие машины должны отправиться в ангар. Однако когда идет дождь, когда на поле российские комбайны в грязи, они все еще работают! Зерно имеет до 22% влажности, а собирают его точно. И что интересно, в сложных условиях комбайны работают даже быстрее, чем в хорошую погоду! Во время очень интенсивных тестов ни один не допустил какого-либо малейшего дефекта. Сравнивая их с конкурентами из известных западных фирм, скажу, что во многом российские комбайны выглядят заметно лучше».