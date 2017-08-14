Китай объявил о запрете импорта железной руды, железа, свинца и угля из Северной Кореи в понедельник, 14 августа, этим он оборвал единственный способ снабжения режима Пхеньяна извне. Китай таким образом перешел к осуществлению пакета санкций, сформулированного Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Северная Корея

Как объявило министерство торговли Китая, запрет вступит в силу со вторника, 15 августа.

В то же время Пекин предупредил руководство США — не вносить разлад в международную коалицию против Северной Кореи и не провоцировать торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами.

Предупреждение было озвучено в связи с тем, что президент Трамп, как ожидается, в понедельник, 14 августа, подпишет специальное распоряжение и проинструктирует своего главного переговорщика по торговле начать расследование о нарушении прав интеллектуальной собственности в Китае, что может в конечном итоге привести к серьезным торговым санкциям в отношении Пекина.

В Китае, похоже, эти меры рассматриваются как попытка оказать давление на Пекин, чтобы тот более решительно действовал против Северной Кореи — и в то же время как попытка переложить вину за неспособность всего мира обуздать ядерные и ракетные программы Пхеньяна.

«Очевидно, что неправильно использовать одни вещи как инструмент для оказания давления на другие», — сообщила на регулярной пресс-конференции в понедельник, 14 августа, пресс-секретарь МИДа Китая Хуа Чуньин. «Победителя в торговой войне не будет, проиграют все (loose-loose)».

В своей редакционной статье китайская государственная газета China Daily пишет, что Трамп требует слишком многого от Китая в отношении Северной Кореи. «Политизация торговли только усугубит экономические проблемы стран и пагубно повлияет на отношения Китая и США». Это не принесет результатов и в том, что касается Северной Кореи.

«Пытаясь обвинить Пекин в пособничестве или даже соучастии в ядерных делах КНДР, во всех неудачах, которые, по сути, являются провалом всех участников [процесса], Трамп рискует совершить серьезную ошибку, разделив международную коалицию, которая является единственным средством разрешения проблемы мирным путем», — пишет издание. «Надеемся, Трамп найдет другой выход. Если Пекин и Вашингтон столкнутся друг с другом, всё станет еще сложнее».

Как известно, на долю Китая приходится примерно 90% северокорейской торговли. Напомним, что в феврале Пекин приостановил импорт угля из Северной Кореи до конца года — в качестве санкции по отношению к стране. Обычно на уголь приходится около половины экспорта из Северной Кореи, но, несмотря на эту меру, общий уровень торговли между двумя странами оставался вполне здоровым.

В прошлом месяце Китай объявил, что в целом импорт из Северной Кореи упал до уровня 880 миллионов долларов США за шесть месяцев (до июня), что на 13% меньше, чем годом ранее. Примечательно, что импорт угля из Северной Кореи упал очень резко: в первой половине 2017 года было отправлено всего 2,7 млн. тонн, что на 75% меньше, чем в 2016 году.

Но также произошел 29%-й всплеск китайского экспорта в Северную Корею. Северная Корея скупила китайской продукции на сумму 1,67 млрд. долларов — только за первые шесть месяцев этого года, увеличив торговлю между двумя странами на 10%, по сравнению с тем же периодом года прошлого.

Последние шаги по прикрытию импорта железа, железной руды, свинца и свинцовой руды, а также морепродуктов, как ожидается, окажут значительное давление на Пхеньян. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы, которую он считает необходимой для выживания, полагают эксперты.

Китай очень неохотно делает все, что может дестабилизировать режим, который является, по сути, его давним союзником. Он обвиняет американцев во враждебности по отношению к Пхеньяну и в том, что именно Штаты заставили северокорейский режим разработать эту ядерную программу, и призывает к диалогу для снижения напряженности.

Примечательно также, что все нынешние телодвижения против Китая (по поводу торговли и интеллектуальной собственности) многими рассматриваются как попытка Трампа отвлечь всеобщее внимание от внутренних проблем в самих США.

«Китайские эксперты единодушны в том, что подобные «наезды» на Китай все равно не способны решить экономические проблемы США», — пишет китайское государственное агентство Синьхуа.

Националистическая газета GlobalTimes даже попыталась связать эти события с насилием и «расовой ненавистью», которые вспыхнули в Шарлоттсвилле в эти выходные (когда двадцатилетний житель Огайо на машине протаранил либералов, протестующих против консерваторов, протестующих против сноса памятника знаменитому южанину — генералу Ли, из-за чего погибла 32-летняя женщина).

Источником «глобальной нестабильности, действительно, могут стать не ядерные амбиции Северной Кореи, а европейский кризис регуляции и хаос в самих США», — пишет издание. «Общественность обеспокоена тем, что Трамп использует международные споры, чтобы отвлечь внимание от внутренних беспорядков».