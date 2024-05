Нацбанк Украины

Спустя без малого год после национализации «Приватбанка» начинают выясняться подробности этого процесса. Далеко не лучшие.

Так, недавно уволившаяся корпоративный секретарь «Приватбанка» Виктория Страхова опубликовала в Facebook своего рода воспоминания на тему «Как это было». В одной из частей этих «мемуаров» она походя упомянула о совершенно дикой подробности (скорее всего, девушка не вполне осознаёт эту дикость, иначе бы молчала): Нацбанк Украины перед национализацией организовал и оплатил информационную атаку на «Приватбанк», чтобы заставить его экс-владельцев быть более сговорчивыми. «Банк [«Приватбанк»] не сдавался (справлялся с оттоками), а ИВК [Игорь Валерьевич Коломойский, один из экс-владельцев банка] не сдавался, всё затягивая и затягивая переговоры, кому-то в НБУ пришла в голову идея «немного подготовить рынок». Форм это имело несколько — в том числе и работа с экспертами и лидерами мнений. Здесь пригодились мои широкие контакты. Большинство отказались, но — тут на авансцене появляется Сергей Фурса [сотрудник инвестиционной компании Dragon Capital, эксперт финансового рынка], я позвонила ему, сказала, что нужна помощь по одному проекту и ему позвонит наш пиарщик. Конечно, они просто поговорили о погоде, и с тех пор Серёжа стал одним из главных писцов о «Приватбанке». Я не была в восторге от этого всего — предупреждала пиарщиков — что это удорожает чек государству. Хотя временами и я уже была согласна на такой выход», — объясняет она.

Сегодня же, если верить информации журналиста Александра Дубинского, НБУ и вовсе намерен разделить «Приватбанк». «Процессинг и «Приват24» с наземной инфраструктурой обслуживания платежей — продать иностранцам (ради чего и была осуществлена национализация). Плохие кредиты — сбросить в «могильник» финансовой компании. Розничные кредиты — продать «Ощадбанку». Таким образом, государство пытается избежать грядущих решений судов по возврату акций банка предыдущим владельцам», — предупредил он. Правда, даже в случае раздела остаётся вопрос исковой истории: непросто искать покупателя на актив, за который продолжают бороться бывшие собственники.

Суммарный убыток всех банков Украины, с учетом неплатежеспособных, в первом полугодии 2017 года составил 5,108 млрд грн, что в 1,8 раза ниже суммарного убытка за аналогичный период 2016 года на уровне 9,353 млрд грн, информирует регулятор.

Согласно информации НБУ, в том числе платежеспособные банки по итогам полугодия получили 1,778 млрд грн убытка, неплатежеспособные — 3,331 млрд грн убытка. Среди платежеспособных банков 18 из 88 завершили полугодие с убытком, в том числе наибольший убыток получили «Проминвестбанк» (4,720 млрд грн), «Приватбанк» (2,908 млрд грн) и «ВТБ Банк» (1,160 млрд грн). Наибольшую прибыль получили платежеспособные банки «Райффайзен Банк Аваль» (2,738 млрд грн), «Укрэксимбанк» (736 млн грн) и «Ситибанк» (598 млн грн).

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь — июнь 2017 года сократились на 18,375 миллиарда гривен, или на 1,5%, — до 1,238 триллиона гривен по состоянию на 1 июля. Обязательства банков в январе — июне 2017 года сократились на 3,1%, в том числе в июне — на 0,1%, — до 1,097 триллиона гривен. Капитал банков в первом полугодии вырос на 13,5%, но при этом за июнь сократился на 7% — до 140,5 миллиарда гривен.

Нацбанк напоминает, что количество работающих на Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, на сегодня составило 90, в том числе есть 38 банков с иностранным капиталом.

Фонд гарантирования вкладов

Всего на август 2017 г. на Украине насчитывается около 10 банков, не выполнивших норматив НБУ: к 11 июня увеличить уставный капитал до 200 млн грн. Об этом в интервью интернет-изданию «Минфин» заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Правда, она отказалась уточнить их названия, сославшись на неэтичность разглашения такого рода информации.

Название как минимум одного такого банка всё же стало известно общественности. ФГВФЛ ищет инвестора для банка «Гефест». Похоже, что таким образом в Фонде решили опробовать новую методику ликвидации банка. Схема фактически предполагает продажу активов ликвидируемого банка инвестору (другому банку). Фонд таким образом экономит время на оценку и продажу активов с аукциона. Ранее такую же схему ФГВФЛ пытался применить в отношении банка «Новый» (см. ниже). Учитывая это, можно ожидать, что «Гефест» — очередной кандидат на ликвидацию

Время для Фонда довольно важный параметр, ведь на сегодня размер его обязательств перед НБУ и Минфином достиг почти 70 млрд грн (9+60). Причём, как утверждает его директор-распорядитель Константин Ворушилин в интервью LIGA.net, кредитные ставки по этим займам колеблются в пределах 9,5−13% годовых. А обслуживать эти долги Фонд может только с продажи активов ликвидированных банков.

18 июля в Фонде отчитались о громкой победе. Как заявляется, удалось продать самый дорогой лот за всю историю «банкопада» — права требования по кредиту, обеспеченному продукцией и имущественным комплексом завода «АвтоЗАЗ». Выручили около 247 млн грн. На самом же деле случилась очередная «перемога». Несколько лет назад владельцы завода взяли кредит в «Сведе-банке». Последний давно ушёл с рынка Украины, и кредит был перепродан в «Омега-банк», потом «Дельта-банк». Затем он был ликвидирован, а права требования попали в распоряжение Фонда. На прошлый год владельцы были должны по этому кредиту почти 1 млрд грн. Теперь они же и выкупили его за вчетверо меньшую сумму, не говоря уж о том, что даже 1 млрд — это уже после двойной перепродажи с дисконтом. Как раз собственникам и стоит заявить о громкой победе.

Продажи активов и просроченных кредитов, конечно же, непрофильная деятельность для Фонда. Но понимание этого факта к руководству пришло только теперь. В конце июля чиновники анонсировали привлечение к торговле кредитами ликвидированных банков американских специализированных площадок First Financial Network и The Debt Exchange, Inc. «На начальном этапе состоится продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму $170 млн (4,6 млрд грн)», — сообщила FFN на своём сайте, упоминая, что действует от имени Нацбанка Украины. Их коллеги получили даже более крупный пакет — 240 млн долл. (6,5 млрд грн). Однако и это не предел. В случае успеха Фонд может и вовсе полностью положиться на помощь финансовых посредников. Напомним, что по итогам «банкопада» в распоряжени государства оказалась целая свалка активов и кредитов, оцениваемая в 350−500 млрд грн. Согласно же оценке FFN «…общая сумма активов, по которым не выполняются кредитные обязательства, оценивается в пределах $28−38 млрд [вероятно, тут учитываются «плохие кредиты» в работающих банках — Ред.]».

Ставки

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) в настоящий момент составляет: 12,67−13,07% (гривна), 2,7−3,52% (доллар), 1,78−2,56% (евро). Таким образом, за прошедший месяц снижение усреднённой ставки в гривне составило 0,16−0,2%, в долларе и евро колебания минимальны — сотые доли процента. Однако будет нелишним напомнить, что ещё в начале квартала свободную гривну можно было сдать банку на куда лучших условиях (+0,4%-1%). Вклад в валюте всего три месяца назад можно было разместить со ставкой в среднем на 0,5% больше, чем теперь.

Следует отметить, что падение доходности депозитов происходит на фоне постепенно разгоняющейся инфляции. За январь — июль она составила уже 8,1%, хотя НБУ ожидал таких результатов только к концу года. Т. е. даже если ставки в нацвалюте останутся на текущем уровне, доходность по депозиту, предположительно, будет меньше годовой инфляции: учитывая динамику, следует ожидать 13−14%.

По состоянию на 1 августа объём гривневых депозитов в июле вырос до 449,76 млрд (+0,5% к августу прошлого года) грн, валютных — до 13,61 млрд долл. (+2,1%).

В Верховную раду внесли очередной законопроект, которым предлагается принудительно перевести в гривну все ранее взятые в украинских банках валютные кредиты. При этом переводить предлагается по курсу на день заключения договора. При этом авторы не предусмотрели никаких ограничений — любая сумма вклада, любая дата заключения договора и любой срок. В случае принятия законопроекта в течение месяца банки будут обязаны:

— пересчитать кредиты в гривну;

— списать курсовую разницу в убыток;

— если окажется, что в гривне клиент уже заплатил больше требуемого, — вернуть ему разницу.

Шансы на принятие такого закона, разумеется, весьма малы. Вносился он с иными целями, скорее всего, таким образом фракция «Народный фронт» (половина авторов законопроекта оттуда) хочет набрать немного политических очков будущей осенью.

На рынке депозитных услуг пополнение — на него выходит «Укрпочта», получившая недавно необходимые лицензии. Как заявил глава компании Игорь Смелянский, «Укрпочта» не собирается конкурировать с банками, а лишь предложит дополнительные услуги сельским жителям. «В городах мы не сможем реально конкурировать с банковскими депозитами. Так как мы не кредитуем, а значит, не имеем собственного баланса, привлеченные ресурсы мы должны будем разместить в коммерческих банках. Допустим, мы разместим в одном из них депозит под 14%, заплатим в ФГВФЛ, возьмем свою маржу и оставшуюся отдадим нашим вкладчикам. Соответственно, если на рынке ставка будет 16%, то мы свои вклады будем предлагать по 8%», — рассказал он в интервью «Лига.net».

Российские дочерние банки на Украине

НБУ отказал потенциальным покупателям Сбербанка и «Проминвестбанка». Напомним, что на «дочку» российского Сбербанка претендовали Саид Гуцериев и Григорий Гусельников. Последний, правда, в конце весны и сам отказался участвовать, так что в заявке оставался только Саид Гуцериев. Ещё один претендент — белорус Виктор Прокопеня — после отказа НБУ Гуцериеву решил не стучаться лбом в стену и отозвал заявку сам. «Проминвестбанк» (собственность ВТБ) собирались купить украинские бизнесмены Павел Фукс и Максим Микитась, однако им также было отказано.

«Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины», — так в пресс-службе НБУ объяснили свой отказ. Впрочем, это лишь отписка, подтверждающая то, о чём российские банкиры уже догадывались. «Мы продали бы, но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто из тех, кто приходит, предлагает, и все говорят, что Порошенко им дал согласие, никто потом в итоге не может получить согласие [Национального банка Украины — Ред.] на покупку банка», — объяснил действия НБУ глава ВТБ Андрей Костин, общаясь с прессой во время Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. Поэтому его банк пока выбрал стратегию сжатия — присутствие на Украине будет сокращаться, в идеале — до одного офиса в Киеве.

Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко Игорь Уманский в интервью интернет-изданию «Обозреватель» делает, в общем-то, очевидное предположение: «По моему глубокому убеждению, эта истерика создается с очень простой целью — чтобы их выкупить. Сейчас российские банки будут готовы выйти с нашего рынка по цене даже не в один капитал… Банковский бизнес — это в первую очередь доверие, ты как клиент приносишь деньги в это учреждение. Если ты видишь, что твой банк под постоянным давлением, под постоянным риском, то, как следствие, и твои средства под этим постоянным риском… Сейчас эта истерия, по моему глубокому убеждению — вопрос исключительно коммерческий. Кто-то очень хочет их купить, но купить дешево». Правда, тут есть нюанс. Этот загадочный «кто-то» обладает влиянием, достаточным, чтобы привлечь в свою команду НБУ, штампующий отказы покупателям-конкурентам. Причём уже двум разным банкам, следовательно, загадочный «кто-то» хочет купить не один российский банк, а несколько (возможно, что и все). Наконец, по странному стечению обстоятельств, спросить совершенно не с кого, ведь НБУ уже несколько месяцев живёт без председателя. Не исключено, что будет жить и дальше, пока «кто-то» таки не дожмёт российских собственников.

Хроника «банкопада»

Банк «Новый» попал в середине июля в категорию неплатежеспособных — такое решение принял Нацбанк Украины. Банк небольшой (обязательства Фонда гарантирования вкладов вырастут всего на 36 млн грн), но интересный. «Банк, в котором 18,3% акций принадлежит Государственному космическому агентству, решено банкротить в том числе для того, чтобы скрыть следы махинаций с кредитом на 255 млн долларов, который ГКАУ привлекло у экспортного банка правительства Канады [на эти средства Госагентство несколько лет назад обязалось запустить украино-канадский спутник — Ред]», — пишет журналист Александр Дубинский в Facebook.

«Экспресс-банк» собственники решили не ликвидировать, а присоединить к «Индустриал-банку». Такая схема в этом году довольно популярна среди собственников и уже использовалась несколько раз. Чаще всего так поступают собственники небольших банков, которым не хочется докапитализировать свои структуры на миллионы гривен, чтобы выполнить требования НБУ.

Требования по докапитализации решили не выполнять и собственники «Алекс-банка», объявившие о ликвидации в начале августа. Причина такого решения, вероятно, ещё и в том, что банк был чем-то похож на «Новый» и уже выполнил свою функцию. Только в данном случае речь шла не об «освоении» канадского кредита, а о приватизации коммунальной собственности города Черновцы через невозвратные кредиты.

В конце июля пополнилось число любопытной категории украинских банков — чья ликвидация была признана незаконной в ходе судебного разбирательства. Также решение Высший административный суд Украины принял в отношении банка «Хрещатик» (был признан неплатежеспособным 5 апреля 2016 года). В то время он занимал 18-ю строчку по активам (более 10 млрд грн), т. е. был довольно крупным финансовым учреждением. Прежде всего, такое решение может означать, что ФГВФЛ может лишиться активов банка, переданных ему для реализации. Напомним, украинские суды уже принимали аналогичные решения, всего таких банков набралось уже около десятка, но «Хрещатик» среди них пока самый крупный.

Для ФГВФЛ это означает коррекцию планов по продаже активов. О решении ВАСУ стало известно буквально за неделю до аукциона по продаже права требования по кредитным договорам компании «Киевхлеб», обеспеченным её недвижимым имуществом. Доля компании на рынке хлебобулочных изделий в 2013 году составляла 15%, т. е. аукцион имел бы успех.

Каждое подобное решение украинских судов множит число желающих побороться за свои активы в ликвидируемых банках, а значит, вносит сумятицу в общую ситуацию на рынке. ФГВФЛ вскоре может вообще перестать получать хоть какой-то доход с аукционов.

В тех банках, что пока не попали в скорбный список неплатежеспособных, ситуация тоже невесёлая: доля проблемных кредитов в банковской системе достигла 57,73%. Учитывая, что всего банковской системой Украины выдано порядка 1 трлн кредитов, речь идёт почти о 580 млрд грн (22,5 млрд долл. по текущему курсу), возврат которых под вопросом. Выше всего доля проблемной задолженности в госбанках — до 73% кредитов выданы заёмщикам, которые нарушают свои кредитные обязательства. В итоге банковская система снова начала показывать миллиардные убытки, хотя казалось, что этот период миновал после массовой ликвидации банков в 2014—2016 гг. Скажем, в июне банковская система показала убыток в размере 8,5 млрд грн, который в основном сформировали «Приватбанк» и «Проминвестбанк». «Главной причиной ухудшения финансового результата стал существенный рост во 2-м квартале 2017 года отчислений банками в резервы — до 12,5 млрд гривен», — поясняют в НБУ. Отчисления в резервы, в свою очередь, вызваны как раз высокой долей плохих кредитов у государственного «Приватбанка» и «Проминвестбанка», принадлежащего российскому капиталу. Заёмщики не торопятся возвращать кредиты, ожидая, что банк не выдержит работы в создаваемых ему условиях.

Нередко можно услышать, что НБУ очистил и оздоровил банковскую систему Украины. Его экс-глава Валерия Гонтарева якобы даже входила в число лучших банкиров Европы (по версии Global Finance). Примеры «Приватбанка» и «Проминвестбанка» показывают, что НБУ скорее разваливал банковскую систему в угоду тем или иным интересам.

Любопытно, есть ещё страны, где Нацбанк сам разваливает банковскую систему?