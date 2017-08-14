Город Алапаевск — один из первых городов на Урале. Его улицы дышат историей. Музеи — на каждом шагу. Отдельно отмечу, что Алапаевск встречает гостей чистотой, обилием зелени и цветов. Люди здесь живут отзывчивые. Всегда готовы показать дорогу и с ходу называют главные достопримечательности. «А Вы были в музее завода, а в краеведческом музее? Обязательно посмотрите!» — слышала в ответ. Эти культурные объекты, к сожалению, не успела посетить. Невозможно объять необъятное историческое наследие небольшого уральского города Алапаевска, города, похожего на перекресток эпох, где чтят убиенных членов царской семьи Романовых одновременно с красноармейцами, пролившими кровь за власть Советов.

Елена Миронова ИА REGNUM Памятник Елизавете Фёдоровне

Елена Миронова ИА REGNUM Алапаевск буквально утопает в зелени

Алапаевск расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейве, в центре Свердловской области, в 146 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Население, по словам главы города Станислава Шаньгина, — более 40 тысяч человек.

Город берет свои истоки от первого русского поселения в устье речки Алапаихи в 1639 году. Основали Алапаевск, по некоторым данным, беглые каторжники. Существует две версии возникновения названия этого места. Первая — от тюркского «алап, алапа» в переводе «пойма реки, плавни, заливная пойма с тростником-кочкарником». По второй версии, название города происходит от имени татарского башибузука Алапая, бежавшего с Волги в середине XVI века, во время покорения царем Иоанном Грозным Казанского ханства.

Исторические же грамоты связывают основание поселения на реке Алапаихе с именем верхотурского боярского сына Андрея Бужанинова. Но города на Урале строились вокруг заводов. Когда была близ речки Алапаихи обнаружена железная руда, в 1704 году по указу царя Петра I здесь был построен железоделательный завод, с которого стал расти и шириться город металлургов, город-завод.

Елена Миронова ИА REGNUM Истоки алапаевской земли

На въезде в Алапаевск стоит, по словам старожилов, первая настоящая домна. Вернее — фрагмент прокатного стана. Ее облюбовали молодожены, которые по традиции на долгую счастливую жизнь повязывают цветные ленты на символ города.

Елена Миронова ИА REGNUM Домна

Славился Алапаевский завод своими мастеровыми. Самый известный — изобретатель первой в России гидротурбины Игнатий Софонов. В его доме сейчас действует Алапаевский краеведческий музей. Открыл уральского Левшу управляющий Алапаевским заводом Илья Чайковский — отец великого русского композитора. В 1850 году по ходатайству Чайковского за дальнейшее усовершенствование и устройство механизмов новой конструкции турбины Игнатий Софонов был награждён Золотой медалью и был назначен на должность управителя Нейво-Шайтанского завода. Памятник Игнатию Софонову в наши дни символично стоит перед зданием филиала Уральского федерального университета, открывая путь студентам к постижению технических наук.

Елена Миронова ИА REGNUM Игнатий Софонов

Алапаевск — родина первого Совета рабочих депутатов на Урале. Он был создан в дни первой русской революции, в марте 1905 года, и поработал 65 дней. Сохранилось здание первого Совета — связанное с деятельностью знаменитой советской организации.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание советов рабочих депутатов

В Алапаевске, по признанию местных жителей, живёт вольный и «бунташный» люд. В июле 1821 года на Алапаевском металлургическом заводе произошёл первый в России женский бунт. Жены работников требовали достойных условий труда и содержания семей. Волнения алапаевских крепостных рабочих, доведённых до крайней бедности, продолжались вплоть до реформы 1861 года, то есть до отмены крепостного права в России. Известны на всю страну молодежный бунт и так называемый цыганский, когда толпу не могли остановить ОМОНом и расстрелом.

Елена Миронова ИА REGNUM В здании первого на Урале Совета рабочих депутатов сейчас городская администрация и местная дума

Как и положено городу с советским прошлым, в Алапаевске есть свой памятник Ленину, то есть бюст, который прозвали «чупа-чупсом». В лихие 90-е полноценную фигуру вождя революции порезали на металл вороватые люди. В живых осталась лишь голова.

Разбитые тротуары — сплошь и рядом в Алапаевске. Но пройти на каблуках можно. Повсеместные цветы скрашивают выщербленный асфальт. По словам главы города Станислава Шаньгина, в приоритете сейчас в Алапаевске реконструкция и строительство автомобильных дорог, а также подготовка к отопительному сезону. Есть в дотационном Алапаевске недостаток бюджетных средств. Охватить полностью весь спектр проблем не позволяет ограниченность в средствах. На центральной площади Революции тоже не ахти с асфальтом и, как напоминание о ее ларечном прошлом, стоит одинокая будка. В горадминистрации признают: ровные тротуары — дело престижа для города-музея. Помнят, знают, будут искать возможность залатать дыры, уверяют в мэрии.

Памятник героям Гражданской войны в Свердловской области на площади Революции напоминает, что в Алапаевске проходили ожесточенные бои за власть Советов. На мемориальной плите увековечены имена 45 погибших воинов Красной армии.

В нескольких шагах — памятник участникам локальных конфликтов. Вернее — памятник героям необъявленных войн, как поясняют задумку его создатели. На монументе не высечены имена, лишь названия «горячих точек», где незаметно, в мирное для России время, гибли ее сыны. Ангола, Вьетнам, Египет, Никарагуа, Лаос, Йемен, Югославия, Афганистан. Бронзовая фигура воина, защитник — как дань беззаветному служению Родине.

Елена Миронова ИА REGNUM Памятник героям неизвестных войн

В городе чтут память предков с каким-то особенным трепетом. Живые цветы были на всех монументах, которые удалось охватить взором и затвором фотоаппарата за день поездки. Величественный памятник героям Великой Отечественной войны обрамляют пушки, которые навсегда замолчали. На самой аллее — портреты героических алапаевцев.

Елена Миронова ИА REGNUM Аллея Славы героям

Казалось бы, просто камень, но на нем табличка: памятник детям, пережившим Великую Отечественную войну. Возможно, завтра здесь будет монумент, но пока две клумбы с цветами напоминают о «цветах жизни», переживших лишения, голод и холод в годы битвы с фашистскими захватчиками.

Елена Миронова ИА REGNUM Памятник детям войны

Алапаевский музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, страшненький снаружи, с запахом плесени внутри, таит в своих закромах более тысячи экспонатов. По словам сотрудников музея, которые приглашали нас посмотреть выставку известного уральского художника-мариниста и подводника Рифа Садыкова, звали на квест и массу других мероприятий, есть проект реконструкции этой старенькой купеческой усадьбы с неправильно сооруженной крышей. Музей популярен среди горожан и действует одновременно как досуговый центр.

Елена Миронова ИА REGNUM Музей ИЗО

Напольная школа — емкое воплощение перекрестка эпох. Здесь и действующая современная школа, и избирательный участок, и мемориальная комната святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.

Елена Миронова ИА REGNUM Напольная школа — избирательный участок и мемориал

С 20 мая 1918 года в Алапаевске в Напольной школе содержались и в ночь с 17 на 18 июля были сброшены в шахту неподалеку от города члены императорской семьи Романовых: великий князь Сергей Михайлович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, князья императорской крови Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович, князь Владимир Палей, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Фёдор Ремез и келейница Елизаветы Фёдоровны Варвара (Яковлева).

В дни зверской расправы в Алапаевске традиционно проходят Царские дни. 17−18 июля в Алапаевске мемориальная комната святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой приняла около двух тысяч туристов и паломников не только со всей России, но и из других стран.

Елена Миронова ИА REGNUM Памятник Елизавете Фёдоровне

Старинный, величавый Свято-Троицкий собор — первый на Среднем Урале каменный храм. Культовое здание было построено в 1702 году на средства прихожан. Храм перестроен в первой половине XIX века.

Елена Миронова ИА REGNUM Свято-Троицкий собор

В 1918 году в Свято-Троицкий собор были перевезены тела убитых представителей императорской семьи. После отпевания тела убитых разместили в склепе, который ныне восстановлен. Склеп заботливо ухожен. Ощущение в его стенах — словно заглядываешь за пределы земного бытия. Грустно и торжественно.

Елена Миронова ИА REGNUM Эти стены помнят многое

В музеях Алапаевска одинаковая цена. Билет для взрослых — 55 рублей. В доме-музее Петра Ильича Чайковского видео‑ и фотосъемка, предупреждаем, платная. Экскурсоводы расскажут вам о детстве великого русского композитора, которое он провел частично, а конкретнее в 1849−51 годах, в Алапаевске, где его отец был управляющим завода. Музей Чайковского — одна из жемчужин города. Контора Алапаевского горного округа, где жила семья композитора, 1837 года постройки. Пианино, зеркало, обеденный стол, ждущий хозяев на трапезу — предметы эпохи той поры содержат в себе дополнительную правду. Петр Ильич Чайковский вырос среди прекрасного. На сегодня здание музея великолепно отреставрировано и отремонтировано. Реконструкция ведется практически ежедневно. Наполняются фонды. Музей работает со вторника по субботу, но вход в дивный, наполненный цветами сад дома Чайковского — ежедневный и беспрепятственный. Особенно хороша ротонда.

Елена Миронова ИА REGNUM Дом Чайковского

Старожилы Алапаевска обещают в следующий визит показать корреспонденту ИА REGNUM памятники архитектуры этого славного уральского города. Города, куда хочется возвращаться снова и снова.