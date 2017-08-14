Чайковский и Романовы: город-музей Алапаевск — перекрёсток эпох
Город Алапаевск — один из первых городов на Урале. Его улицы дышат историей. Музеи — на каждом шагу. Отдельно отмечу, что Алапаевск встречает гостей чистотой, обилием зелени и цветов. Люди здесь живут отзывчивые. Всегда готовы показать дорогу и с ходу называют главные достопримечательности. «А Вы были в музее завода, а в краеведческом музее? Обязательно посмотрите!» — слышала в ответ. Эти культурные объекты, к сожалению, не успела посетить. Невозможно объять необъятное историческое наследие небольшого уральского города Алапаевска, города, похожего на перекресток эпох, где чтят убиенных членов царской семьи Романовых одновременно с красноармейцами, пролившими кровь за власть Советов.
Алапаевск расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейве, в центре Свердловской области, в 146 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Население, по словам главы города Станислава Шаньгина, — более 40 тысяч человек.
Город берет свои истоки от первого русского поселения в устье речки Алапаихи в 1639 году. Основали Алапаевск, по некоторым данным, беглые каторжники. Существует две версии возникновения названия этого места. Первая — от тюркского «алап, алапа» в переводе «пойма реки, плавни, заливная пойма с тростником-кочкарником». По второй версии, название города происходит от имени татарского башибузука Алапая, бежавшего с Волги в середине XVI века, во время покорения царем Иоанном Грозным Казанского ханства.
Исторические же грамоты связывают основание поселения на реке Алапаихе с именем верхотурского боярского сына Андрея Бужанинова. Но города на Урале строились вокруг заводов. Когда была близ речки Алапаихи обнаружена железная руда, в 1704 году по указу царя Петра I здесь был построен железоделательный завод, с которого стал расти и шириться город металлургов, город-завод.
На въезде в Алапаевск стоит, по словам старожилов, первая настоящая домна. Вернее — фрагмент прокатного стана. Ее облюбовали молодожены, которые по традиции на долгую счастливую жизнь повязывают цветные ленты на символ города.
Славился Алапаевский завод своими мастеровыми. Самый известный — изобретатель первой в России гидротурбины Игнатий Софонов. В его доме сейчас действует Алапаевский краеведческий музей. Открыл уральского Левшу управляющий Алапаевским заводом Илья Чайковский — отец великого русского композитора. В 1850 году по ходатайству Чайковского за дальнейшее усовершенствование и устройство механизмов новой конструкции турбины Игнатий Софонов был награждён Золотой медалью и был назначен на должность управителя Нейво-Шайтанского завода. Памятник Игнатию Софонову в наши дни символично стоит перед зданием филиала Уральского федерального университета, открывая путь студентам к постижению технических наук.
Алапаевск — родина первого Совета рабочих депутатов на Урале. Он был создан в дни первой русской революции, в марте 1905 года, и поработал 65 дней. Сохранилось здание первого Совета — связанное с деятельностью знаменитой советской организации.
В Алапаевске, по признанию местных жителей, живёт вольный и «бунташный» люд. В июле 1821 года на Алапаевском металлургическом заводе произошёл первый в России женский бунт. Жены работников требовали достойных условий труда и содержания семей. Волнения алапаевских крепостных рабочих, доведённых до крайней бедности, продолжались вплоть до реформы 1861 года, то есть до отмены крепостного права в России. Известны на всю страну молодежный бунт и так называемый цыганский, когда толпу не могли остановить ОМОНом и расстрелом.
Как и положено городу с советским прошлым, в Алапаевске есть свой памятник Ленину, то есть бюст, который прозвали «чупа-чупсом». В лихие 90-е полноценную фигуру вождя революции порезали на металл вороватые люди. В живых осталась лишь голова.
Разбитые тротуары — сплошь и рядом в Алапаевске. Но пройти на каблуках можно. Повсеместные цветы скрашивают выщербленный асфальт. По словам главы города Станислава Шаньгина, в приоритете сейчас в Алапаевске реконструкция и строительство автомобильных дорог, а также подготовка к отопительному сезону. Есть в дотационном Алапаевске недостаток бюджетных средств. Охватить полностью весь спектр проблем не позволяет ограниченность в средствах. На центральной площади Революции тоже не ахти с асфальтом и, как напоминание о ее ларечном прошлом, стоит одинокая будка. В горадминистрации признают: ровные тротуары — дело престижа для города-музея. Помнят, знают, будут искать возможность залатать дыры, уверяют в мэрии.
Памятник героям Гражданской войны в Свердловской области на площади Революции напоминает, что в Алапаевске проходили ожесточенные бои за власть Советов. На мемориальной плите увековечены имена 45 погибших воинов Красной армии.
В нескольких шагах — памятник участникам локальных конфликтов. Вернее — памятник героям необъявленных войн, как поясняют задумку его создатели. На монументе не высечены имена, лишь названия «горячих точек», где незаметно, в мирное для России время, гибли ее сыны. Ангола, Вьетнам, Египет, Никарагуа, Лаос, Йемен, Югославия, Афганистан. Бронзовая фигура воина, защитник — как дань беззаветному служению Родине.
В городе чтут память предков с каким-то особенным трепетом. Живые цветы были на всех монументах, которые удалось охватить взором и затвором фотоаппарата за день поездки. Величественный памятник героям Великой Отечественной войны обрамляют пушки, которые навсегда замолчали. На самой аллее — портреты героических алапаевцев.
Казалось бы, просто камень, но на нем табличка: памятник детям, пережившим Великую Отечественную войну. Возможно, завтра здесь будет монумент, но пока две клумбы с цветами напоминают о «цветах жизни», переживших лишения, голод и холод в годы битвы с фашистскими захватчиками.
Алапаевский музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, страшненький снаружи, с запахом плесени внутри, таит в своих закромах более тысячи экспонатов. По словам сотрудников музея, которые приглашали нас посмотреть выставку известного уральского художника-мариниста и подводника Рифа Садыкова, звали на квест и массу других мероприятий, есть проект реконструкции этой старенькой купеческой усадьбы с неправильно сооруженной крышей. Музей популярен среди горожан и действует одновременно как досуговый центр.
Напольная школа — емкое воплощение перекрестка эпох. Здесь и действующая современная школа, и избирательный участок, и мемориальная комната святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
С 20 мая 1918 года в Алапаевске в Напольной школе содержались и в ночь с 17 на 18 июля были сброшены в шахту неподалеку от города члены императорской семьи Романовых: великий князь Сергей Михайлович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, князья императорской крови Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович, князь Владимир Палей, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Фёдор Ремез и келейница Елизаветы Фёдоровны Варвара (Яковлева).
В дни зверской расправы в Алапаевске традиционно проходят Царские дни. 17−18 июля в Алапаевске мемориальная комната святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой приняла около двух тысяч туристов и паломников не только со всей России, но и из других стран.
Старинный, величавый Свято-Троицкий собор — первый на Среднем Урале каменный храм. Культовое здание было построено в 1702 году на средства прихожан. Храм перестроен в первой половине XIX века.
В 1918 году в Свято-Троицкий собор были перевезены тела убитых представителей императорской семьи. После отпевания тела убитых разместили в склепе, который ныне восстановлен. Склеп заботливо ухожен. Ощущение в его стенах — словно заглядываешь за пределы земного бытия. Грустно и торжественно.
В музеях Алапаевска одинаковая цена. Билет для взрослых — 55 рублей. В доме-музее Петра Ильича Чайковского видео‑ и фотосъемка, предупреждаем, платная. Экскурсоводы расскажут вам о детстве великого русского композитора, которое он провел частично, а конкретнее в 1849−51 годах, в Алапаевске, где его отец был управляющим завода. Музей Чайковского — одна из жемчужин города. Контора Алапаевского горного округа, где жила семья композитора, 1837 года постройки. Пианино, зеркало, обеденный стол, ждущий хозяев на трапезу — предметы эпохи той поры содержат в себе дополнительную правду. Петр Ильич Чайковский вырос среди прекрасного. На сегодня здание музея великолепно отреставрировано и отремонтировано. Реконструкция ведется практически ежедневно. Наполняются фонды. Музей работает со вторника по субботу, но вход в дивный, наполненный цветами сад дома Чайковского — ежедневный и беспрепятственный. Особенно хороша ротонда.
Старожилы Алапаевска обещают в следующий визит показать корреспонденту ИА REGNUM памятники архитектуры этого славного уральского города. Города, куда хочется возвращаться снова и снова.