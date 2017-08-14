США и России необходимо начать улучшение взаимных отношений, скатившиеся после Украины, санкций, высылки дипломатов и вмешательства в выборы на самую низкую в истории отметку. Одной из площадок для этого могут стать соглашения о контроле за вооружениями, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор отмечает, что часть системы контроля за вооружениями и режима ядерного нераспространения между Россией и США начинает разрушаться из-за нарушения Москвой взятых на себя обязательств и халатности Вашингтона. Основной вопрос состоит в том, сможет ли команда Трампа найти в себе силы и умение для ее восстановления прежде, чем все структура окажется разрушенной.

Препятствием этому является тот факт, что после вмешательства Москвы в выборы в США и ситуацию на востоке Украины, факты чего автор не оспаривает, а также после цикла санкций и высылки дипломатов российско-американские отношения находятся на самой низкой отметке в истории. При этом эксперты по контролю за вооружениями призывают администрацию Трампа пойти на плотное взаимодействие с Россией для решения крупных проблем в этой области, пока не слишком поздно.

Некоторые же республиканцы в Конгрессе, со своей стороны, всеми силами стремятся пойти на конфронтацию с Россией по вопросам контроля за вооружениями, усилить ответные меры США, и даже желая выйти из соглашений с Москвой. Убедить же президента США Дональда Трампа, который считает такие договоренности «невыгодными сделками», сохранить их будет очень сложно. Однако он должен со всей тщательностью оценить плюсы этих сделок, прежде чем отказываться от них.

«Нынешняя напряженность в отношениях с Москвой повысила риск того, что архитектура режима ядерного нераспространения и контроля за вооружениями, которую построили Джордж Буш-старший, Рейган и Обама, будет разрушена», — отметил Дэрил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями. «Мы должны быть очень осторожны и не отморозить себе уши назло маме из-за того, что мы недовольны Россией».

Одно из таких соглашений на прошлой неделе стало поводом для целого вала газетных статей, когда невооруженные самолеты ВВС России пролетели над Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ и другими важными объектами национальной безопасности США, встревожив большое число граждан США. Даже в Вашингтоне, как оказалось, мало кому было известно о Договоре по открытому небу, в рамках которого США, Россия и 32 других государства могут пролетать над территорией друг друга с 2002 года.

Москва, по словам сотрудников Государственного департамента США, главы Пентагона и членов Сената, на протяжении многих лет нарушала этот договор , не позволяя пролетать над ключевыми частями страны, а также предпринимала и другие шаги для отказа США и другим странам в реализации своих прав по нему.

«Я бы с радостью отказал русским в этой возможности», — заявил генерал-лейтенант морской пехоты США Винсент Стюарт, возглавляющий Агентство военной разведки США.

Официальные лица администрации Трампа планируют проанализировать Договор по открытому небу в рамках их пересмотра межведомственной политики сохранения политики нераспространения. Им следует помнить, что благодаря соглашению существует прозрачность в отношении России не только для США, но и для их союзников.

Более того, Конгресс в ближайшее время планирует пойти на конфронтацию с Москвой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, как утверждают в правительстве США, Кремль нарушал на протяжении многих лет. Власти США утверждают, что Кремль в нарушение соглашения разрабатывал новые крылатые ракеты, идущие вразрез с указанными в соглашении параметрами дальности, в результате чего новое оружие России угрожает ЕС.

В ответ на это в находящемся на рассмотрении в Сенате и Конгрессе законопроекте о санкционировании расходов на оборону предполагается выделение десятков миллионов на разработку США собственных новых крылатых ракет, из-за чего сами США могут оказаться нарушителями договора. Сенаторы-демократы планируют выступить против этого аспекта законопроекта.

В ноябре 2016 года сотрудники Государственного департамента США при бывшем президенте США Бараке Обаме провели встречу с представителями России по этому договору. Переговоры оказались безрезультатными, тем не менее процесс установления диалога начался. Помощник главы американской дипломатии Томас Шэннон встретился со своим российским коллегой Сергеем Рябковым в Вашингтоне 18 июля, в результате чего была достигнута договоренность о проведении «Переговоров о стратегической стабильности» в ближайшее время.

Томас Кантримен, сотрудник Государственного департамента, который занимался этим вопросом до января, отметил в интервью с автором, что если в результате решения Конгресса США нарушает это соглашение или если Трамп выйдет из него совсем, США останутся в проигрыше.

«Выход из соглашения никоим образом не усилит национальную безопасность США», — заявил он. «Подобный шаг станет пиар-победой для Москвы, тогда как мы должны сделать все возможное для достижения менее радикального решения».

Шэннон и Рябков также обязались продолжать консультации в рамках договора СНВ-3, который ограничивает количество развернутых единиц ядерного оружия. Это соглашение, которое должно быть продлено в 2021 году, также подвергается опасности. Его продление лишь гарантирует долгосрочную уверенность в соглашении и поможет стабилизировать отношения.

Так, в ходе своего первого телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России предложил продлить срок действия СНВ-3, однако пойти на этот шаг Трамп отказался, назвав соглашение плохой сделкой, после чего он прервался и спросил у своих помощников, о чем речь.

Таким образом, нынешние плохие отношения США с Россией вызваны отнюдь не несоблюдением Москвой, как считает автор, своих обязательств по контролю за вооружениями, а ее вмешательством в американскую демократию. Тем не менее если начать решать связанные с контролем за вооружениями вопросы с использованием жесткой дипломатии совместно с союзниками Белого дома, у Трампа появляется возможность добиться того, что он, по его же словам, хочет больше всего — встать на путь улучшения российско-американских отношений. И встав на него, он может предотвратить очередную гонку вооружений.