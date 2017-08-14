



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7 —13 августа стали: ближневосточные патриархи просят папу Франциска «поругать» мировых лидеров за исход христиан; Иракский Курдистан обещает христианам безопасность в обмен на поддержку независимости; одесские священнослужители выступили против ЛГБТ-парада; проект «Папа для Украины» переходит в новую фазу; российские старообрядцы получили сильный импульс и другое.

Папа Римский Франциск наблюдает за конфликтом между США и Северной Кореей, передает Radio Vaticana (Ватикан). Как христиане, мы должны идти путем мира и укреплять убеждение, что от ядерной угрозы можно защититься, только полностью отказавшись от ядерного оружия, считает архиепископ Сильвано Томази, бывший многолетний представитель Святого престола при структурах ООН в Женеве. Комментируя напряженные отношения между США и Северной Кореей, дипломат заметил, что понтифик четко высказывается не только против торговли оружием, но и против насилия как метода решения проблем. Он призывает международное сообщество не возводить ненужных границ, но практиковать инклюзивность, искать пути неприменении насилия, подчеркнул монсеньор. Также нужно рассказывать людям о тяжелых последствиях использования ядерного оружия, убежден монсеньор. По его мнению, сегодня существует потребность в том, чтобы сажать за стол переговоров людей с радикально различным мышлением, с диаметрально противоположными политическими взглядами. Архиепископ Томази высказался против пути изоляции отдельных стран. Нужно разрешить всем государствам пользоваться выгодами международной торговли, дать им возможности для развития, позволить почувствовать себя частью единой человеческой семьи, чтобы они не были вынуждены прятаться за угрозой использования силы.

По случаю 64-й годовщины завершения Корейской войны в южнокорейском городе Сонджу состоялась межконфессиональная церемония, на которой религиозные лидеры страны выступили с призывом к «подлинному миру между Северной и Южной Кореей». Католики, протестанты и буддисты напомнили о том, что в 1953 году был положен конец войне, однако до сих пор не было официального заключения мира. В своем выступлении на встрече президент Епископской конференции Южной Кореи монсеньор Гигин Ким Хи Чон отметил, что «если мир на Корейском полуострове не будет окончательно подтвержден, то не будет мира и во всей Северо-Восточной Азии, а Корейский полуостров превратится в пороховую бочку, способную взорваться еще одной войной». Прелат подчеркнул: «Мы нуждаемся не в одном лишь перемирии, но в конкретном мирном договоре». Он еще раз подтвердил позицию католических епископов в отношении THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), системы противоракетной обороны, спроектированной и развернутой США против возможных ударов со стороны Пхеньяна. «Желание установить мир с помощью оружия иллюзорно, — заявил прелат. — Новый противоракетный комплекс не может принести мир Корее». Архиепископ Кванджу добавил, что «развертывание этой военной системы было сделано без согласия населения, поэтому должно быть пересмотрено. Для мира требуется сотрудничество в разработке проекта договора».

Председатель комитета Конференции католических епископов США (USCCB) за международный мир и справедливость епископ Оскар Канту выступил в поддержку дипломатического разрешения кризиса между Соединенными Штатами и Северной Кореей, сообщает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Он этом монсеньор написал в послании к государственному секретарю США Рексу Тиллерсону. Канту признал, что эскалацию угрозы насилия со стороны руководителей КНДР нельзя «недооценивать или игнорировать», однако неизбежность смертей и разрушений в случае военных действий должно побуждать Соединенные Штаты работать с международным сообществом для подготовки дипломатического и политического решения, основанного на диалоге. «Этот кризис напоминает нам о том, что ядерное сдерживание и взаимное гарантированное уничтожение не обеспечивают безопасность или мир», — говорится в письме монсеньора. Вместо этого они усугубляют напряженность и провоцируют гонку вооружений, поскольку страны производят и приобретают больше оружия массового уничтожения, пытаясь запугать другие нации или угрожать им.

Vatican insider (Турин, Италия) подготовило интервью с двумя епископами из Юго-Восточной Азии. Как сообщил изданию архиепископ Манилы Луиса Антонио Тагла, борьба с терроризмом и боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), происходящая сейчас на юге Филиппин, совершенно противоположна религиозному конфликту или войне между христианами и мусульманами. Кризис разразился в Марави — городе, занятом джихадистами. Бои идут уже второй месяц. «Мы глубоко обеспокоены насилием и войной, — заявил монсеньор. — Нужно сказать, что Марави является городом с преимущественно мусульманским населением. И террористы, которые заявляют, что являются последователями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убивают в основном мусульман. Лишение человека жизни — всегда очень печальное событие. Тем более, когда убийства и насилие осуществляются людьми, которые должны быть братьями и сестрами, разделяющими одну и ту же веру. Некоторые пытаются описать этот конфликт как войну, которая ведется против ислама. Я считаю, что это совершенно ошибочная точка зрения, учитывая тот факт, что в Марави христиан очень мало. Более того, христиане и мусульмане всегда взаимно защищали друг друга и помогали друг другу. Благодать Бога действует и в нынешней ситуации насилия: мусульманские верные спасли христиан, а все христианские организации проявляют большую солидарность с мусульманскими семьями, которые пытаются покинуть Марави. Будем надеяться, что насилие закончится очень скоро». Иную картину своего региона рисует архиепископ Джакарты Игнатий Сухаруо. Он отмечает, что Индонезия обладает иммунитетом от «экстремистского вируса», способного «заразить» ислам. Вместе с тем сегодня религиозная нетерпимость все же проникает в общество. За последние 15 лет правительство не сделало достаточно для того, чтобы остановить радикальные исламские группы, и недооценило их. Также выросла эксплуатация религии. На политической сцене присутствуют три силы: радикальные исламисты, у которых своя повестка дня; политики, борющиеся за власть; предприниматели и бизнесмены, которые поддерживают политиков ради извлечения прибыли. Эти три части объединились, например, чтобы нанести удар по бывшему губернатору Джакарты, христианину Басуки Пурнаме, который находится в тюрьме за якобы богохульство. Но реальной целью «коалиции» является президент Джоко Видодо. Однако если правительство, военные и ведущие исламские организации будут объединены, нация сможет преодолеть этот «деликатный момент».

Ближневосточные православные и католические патриархи призывают папу Франциска «поругать» мировых лидеров за исход христиан из региона, информирует Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Пастыри сделали заявление по итогам заседания Совета восточных патриархов, который проходил 9−10 августа в Ливане. Они назвали продолжающееся изгнание христиан «геноцидным проектом, гуманитарной катастрофой и чумой земной цивилизации». Патриархи обратились к ООН и к «государствам, непосредственно связанным с войнами в Сирии, Ираке и Палестине, чтобы остановить бои». Совет просит обеспечить возвращение беженцев на родину. «К кому еще, кроме «камня» Петра, мы можем прибегнуть?» — спрашивают патриархи, апеллируя к папе Франциску. Комментируя происходящее в Ираке, предстоятели Церквей отметили, что были довольны освобождением Мосула и городов равнины Ниневии от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако беспокойство вызывают «сохраняющаяся идеология экстремистских групп, провоцирующая риторика и конфликтный климат в этом регионе». Иракских верующих призвали оставаться в стране, чтобы сохранить цивилизацию и помочь построить новое гражданское государство. В отношении «кровавых ужасов» в Сирии патриархи выражают желание, чтобы «эти события закончились», а Сирия вышла бы из конфликта «сильной, процветающей нацией, находящейся в безопасности». Совет заявил, что он «с большим вниманием следит за страданиями палестинского народа, который стремится определить свою судьбу и восстановить свой суверенитет над своей землей». Делегация патриархов встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Они попросили его решить вопрос о перемещенных лицах и беженцах, которые стали «тяжелым бременем для Ливана».

Курдский лидер Масуд Барзани посылает сигнал местным христианам: в независимом Курдистане вы наконец-то будете в безопасности, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Президент Иракского Курдистана обещает, что нация Курдистана «предпримет шаги к независимости, потребности и права наших христианских братьев и сестер будут защищены на всех уровнях, а братство и социальная гармония в Курдистане укреплены». Его обращение адресовано всем членам местных христианских общин, исторически проживающих на территории северного Ирака. Очевидно, отмечает издание, намерение Барзани состоит в том, чтобы заручиться поддержкой христиан по вопросу провозглашения независимости Иракского Курдистана, референдум о статусе которого состоится 25 сентября. Время, выбранное Барзани для отправки «обнадеживающего послания местным христианам», вызывает определенные воспоминания. Это дни, когда в 1933 году войсками тогдашнего Иракского королевства были совершены массовые убийства христиан, халдейцев, армян и сирийцев, обвиняемых в сепаратистских намерениях. Барзани связывает резню, совершенную 84 года назад, с насилием, которое народы Иракского Курдистана претерпели от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Единственное лекарство от наших страданий и гарантия, что эта катастрофа больше не повторится, — независимость», — констатирует президент автономии.

Одесские священнослужители христианских Церквей выступили против проведения в городе фестиваля «Одесса Прайд-2017», в рамках которого планируется ЛГБТ-парад, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Представители духовенства обратились к мэру Одессы Геннадию Труханову и губернатору области Максиму Степанову с просьбой посодействовать в отмене вышеуказанного мероприятия. Священнослужители заявили, что Церковь не выступает против людей с нетрадиционной ориентацией, а осуждает грех, который эти люди намерены пропагандировать. Они также высказали мнение о том, что «не стоит нашему обществу перенимать все ценности и тенденции из Европы». Представители духовенства подчеркнули, что для участников ЛГБТ-сообществ двери Церкви открыты всегда.

Благодаря проекту «Папа для Украины» за последний год удалось осуществить около восьмидесяти крупных и малых проектов, информирует Radio Vaticana. Напомним, что 3 апреля 2016 года папа Франциск призвал все католические приходы Европы провести сбор пожертвований для жителей Украины, которые страдают от последствий военного конфликта на востоке страны. Акция была призвана помочь жителям областей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепропетровска независимо от их религиозных убеждений, конфессиональной принадлежности или этнического происхождения. Комитет, руководимый монсеньором Яном Собило, проводил мониторинг ситуации на Украине и распределял средства для наиболее уязвимых групп населения. Были разработаны критерии отбора организаций-партнеров, утверждены этапы рассмотрения заявок, технические и юридические документы для дальнейшей реализации. Начиная с 1 сентября в Киеве координацией проекта «Папа для Украины» займется Технический секретариат. Координатором его станет вспомогательный епископ Львовской архиепархии латинского обряда Эдуард Кава, а его советником — епископ канадской епархии Нью-Вестминстера Украинской греко-католической церкви Кеннет Новаковский. Государственный секретариат Святого престола поручил апостольскому нунцию в Киеве архиепископу Клаудио Гуджеротти выразить «глубокую благодарность комитету акции «Папа для Украины» и особенно его президенту за преданность, щедрость и эффективность проведенной деятельности».

Россия отметила дату — 350 лет назад в августе 1667 года на Большом Московском соборе были отлучены от Церкви некоторые старообрядческие группы, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Они оставались вне закона до 1905 года. При советской власти их преследовали, как и другие религиозные группы. В настоящее время сообщество старообрядцев, похоже, пользуется новыми возможностями, частично благодаря патронату президента России Владимира Путина. Раскол XVII века является показательным для глубокой религиозной души России и ее противоречий. Аввакум и его последователи отказались принять литургическую реформу патриарха Никона, который хотел вернуть ритуалы к оригинальным греческим корням. Как ни странно, Никон использовал версию книг, которые в Венеции печатал Альдо Мануцио. Они же были полны «турецких» обычаев, которые включили греки под властью Османской империи. Таким образом, русские приняли османский стиль. Нынешний лидер Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий, который носит такой же белый головной убор, как глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл, недавно дал интервью газете «Коммерсантъ». Он заявил, что его сообщество переживает эпоху возрождения, имеет почти 300 приходов в России, Молдавии и на Украине, а также Уганде и Пакистане. Корнилий сказал, что старообрядцы — это не средневековые обскуранты. Они являются обычными людьми, которые живут современной жизнью с технологиями и компьютерами. Отмечая предпринимательскую жилку своих прихожан, митрополит поблагодарил правительство за то, что оно помогло многим старообрядцам вернуться из ссылки ради способствования возрождению и развитию России. Действительно, недавний визит Путина в центр старообрядцев в Москве, церковь Покрова Божией Матери, по-видимому, придал новый импульс жизни общины, как будто сам президент признал их подлинность даже на фоне «патриаршей» Церкви.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.