США должны добиться улучшения нынешних, до опасного нестабильных отношений с Россией, взаимная враждебность в которых грозит обернуться конфронтацией, способной уничтожить как американскую, так и российскую цивилизации. Успех в этом начинании крайне важен для национальной безопасности самих США, поскольку Москва может пойти на более активные шаги для противодействия интересам и ценностям своего противника, даже и не идя на крайние риски. И хотя нормализация отношений с Кремлем и будет сопряжена с большими трудностями, Белый дом должен изучить такую возможность, и сделать он это должен, не испытывая иллюзий и выступая с позиции силы, пишет Дмитрий Саймс в статье для The National Interest.

Matt H. Wade Белый дом США

Так, отмечает автор, на сегодняшний день США и Россия являются противниками, преследующими разные подходы к ключевым международным вопросам, имеющими разные системы управления и во многих отношениях придерживающимися различных ценностей. В каждой стране существуют внутренние силы, препятствующие установлению более близких отношений между Кремлем и Белым домом. Наиболее значительный характер эти препятствия имеют в США, где Конгресс, центральные СМИ и большая часть американской общественности считают президента Владимира Путина злонамеренным противником, подобным если не Адольфу Гитлеру, то лидеру Ирака Саддаму Хусейну. В отличие же от Китая, Россия взаимодействует экономически с США в довольно более меньших объемах, поэтому лишь небольшая часть граждан США видит пользу в поддержании контактов с ней.

В свою очередь, президент России Путин располагает большей свободой в определении внешней политики своей страны, в том числе при нахождении возможности начать взаимодействие с Вашингтоном по-новому. Однако в период экономических трудностей, а также перед выборами главы государства 2018 года Путин не хочет показаться слабым и подверженным внешнему воздействию.

В то же самое время Вашингтон и Москва вынуждены постоянно принимать в расчет то, как отношения между ними сказываются на их ближайших партнерах. Например, Россия не может игнорировать возможную реакцию Китая и Ирана, в случае если руководство этих стран посчитает, что Кремль идет Вашингтону навстречу в вопросе ядерной программы Северной Кореи, Сирии и по другим вопросам. Особенно если гибкость Москвы ставит под удар их интересы.

Тем не менее продолжение ухудшения российско-американских отношений представляет собой настоящую опасность. Так, наиболее вопиющим, хотя и наименее вероятным, является сценарий прямой военной конфронтации, эскалация которой может привести к глобальной катастрофе. Многие отбрасывают такую возможность, утверждая, что ни США, ни Россия не хотят совершать самоубийство и поэтому продемонстрируют необходимую сдержанность. Тем не менее именно такое предположение — что противная сторона в последний момент отступится — и привело к Первой мировой войне. В действительности же никто не знает, что произойдет, если российские и американские самолеты начнут сбивать друг друга или если США ударят своими крылатыми ракетами по российским базам в Сирии.

На такие шаги Москва может ответить асимметрично, например, на востоке Украины. Более того, масштабы противостояния могут разрастись, что станет причиной задействования пятой статьи Устава НАТО. И хотя администрация Обамы, возможно, и считала ядерное оружие ужасным инструментом, имеющим лишь ограниченное практическое применение, то российская военная доктрина напрямую указывает на применение тактического ядерного оружия как на возможный вариант действий в случае крупномасштабного нападения на страну.

Помимо ядерного апокалипсиса, отказ от дипломатии потому, что она легитимизирует «порочные власти» России и вознаграждает Москву за ее плохое поведение, может подтолкнуть официальные лица страны к выводу, что терять им почти нечего, поэтому они должны идти на противостояние и ослабление бескомпромиссно враждебных США. Вмешательство в выборы 2016 года, отмечает автор, не пойдет ни в какое сравнение с теми серьезными ударами по инфраструктуре, финансовой системе и другим основополагающим аспектам американского общества США, каждый из которых в крайне большой мере уязвимы для кибератак.

Каким бы разрушительным ни был ответный удар США, он мало чем поможет миллионам пострадавших граждан страны, как и не сможет он успокоить тех, кого на первый раз минула печальная участь. Более того, то, что Москва не помогает Вашингтону в сохранении режима ядерного нераспространения в КНДР и других местах, это не одно и то же, что и она начнет предпринимать активные шаги по оказанию Пхеньяну и другим противникам США помощи в разработке ядерного оружия. Москва также может вооружить и поддержать «Хезболлу», ХАМАС и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если лидеры России почувствуют, что их загоняют в угол, они могут посчитать необходимым заключить сделку с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другими силами, которым они сейчас противостоят.

Наконец, Россия может бросить все свои силы на активнейшее сближение с Китаем. Так, Москва и Пекин испытывают друг к другу сильные взаимные подозрения, Китай к тому же является намного более сильной державой по всем показателям. Оба государства заинтересованы в нормальных отношениях с Вашингтоном и едва ли захотят пойти путем, который может привести к серьезному конфликту. Они тем не менее испытывают опасения, а также раздражение в отношении к Вашингтону.

Между Москвой и Пекином происходит экономическое и военное сближение, обе страны все больше координирует свою внешнюю политику. И Россия, и КНР испытывают обеспокоенность по поводу возглавляемой Вашингтоном стратегии их окружения, и в особенности расширения систем ПРО, которые угрожают их потенциалу ядерного сдерживания. Складывается, по крайней мере, ситуация, при которой чем хуже отношения России с США, тем в большей степени стремящийся на лидирующие позиции Китай может рассчитывать на поддержку Москвы в случае каких-либо разногласий с Вашингтоном. Создание для Пекина такой возможности не может быть в интересах США.

Для предотвращения таких издержек для страны любое ответственное руководство США должно стремиться к нормализации отношений с Москвой. Целью этого начинания не должна быть попытка стать союзниками или друзьями, поскольку это и невозможно, и нежелательно. Вместо этого Вашингтон должен найти возможность вести диалог по узкому спектру вопросов для предотвращения нежелательной военной конфронтации, для более эффективного разрешения разногласий и периодического взаимодействия по вопросам, по которым у Москвы и Вашингтона существует схождение интересов и приоритетов.

Продвижение такого подхода потребует четкого объяснения стоящих на карте национальных интересов США таким образом, чтобы было понято и членам Конгрессам, и общественности. Для его успешного продвижения потребуется также серьезная вовлеченность президента, который должен добиться назначения и сохранения на их постах таких официальных лиц, которые бы как поддерживали этот подход, так и были способны проводить его в жизнь. Одних нормальных взаимоотношений между лидерами двух стран недостаточно.

Препятствия на пути нового подхода к России настолько многочисленны и сложны, что многие могут посчитать даже попытку их преодоления не самой лучшей целью использования времени, энергии и ограниченного политического капитала президента Дональда Трампа. Однако в случае обострения ситуации российско-американские отношения могут закончиться ядерной войной. Крайне непостижимым является то, почему США были готовы сделать так много для предотвращения применения оружия массового поражения в Ираке, но теперь игнорируют более значительную опасность разрушения отношений с Кремлем.

Таким образом, заключает автор, первой и наиболее важной задачей для любой администрации США является обеспечение выживания и безопасности американского народа. Именно поэтому ни одна ответственная администрация США не может отказаться от попыток добиться более стабильных отношений с Россией. С этим и было связано стремление к этому каждой новой команды, приходившей в Белый дом, с момента окончания холодной войны. Какими бы тщетными ни казались эти попытки, США не могут позволить себе отказаться от дипломатии в отношениях с Москвой. Если даже не пытаться добиться этого, события могут начать развиваться крайне деструктивным образом, подрывая национальную безопасность США и не давая Вашингтону добиваться своих внешнеполитических целей по всему миру.