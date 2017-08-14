Очень забеспокоилась немецкая экономическая общественность — как так, санкции против Москвы только ужесточаем, а российская экономика, несмотря ни на что, растет как на дрожжах. Как с удивлением для себя и немецкой публики отметило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, российская экономика демонстрирует успехи, несмотря на невероятное давление со стороны Запада.

Sqwanjia.net Дзю-до и дзю-после

По мнению немецких экспертов, рост промышленного и сельскохозяйственного производства в России в условиях беспрецедентных западных санкций можно назвать стремительным: начиная с третьего квартала 2012 года экономика РФ уверенно растет, и даже серьезное падение цен на нефть не смогло выбить ее из колеи. Согласно данным немецких экспертов из Национального бюро статистики Германии, во втором квартале 2017 года российская экономика выросла на 2,5% по сравнению с тем же кварталом 2016 года.

Немецкие эксперты пока не могут объяснить, как может повышаться ВВП страны-поставщика энергоресурсов, которую практически выбрасывают из западной экономики, обладающей технологиями и огромными возможностями потребления углеводородного и другого природного сырья. Однако рост налицо, и, если он продолжится такими темпами, то, по их мнению, Россия, восстановив собственное производство, в скором времени может стать полностью экономически независимой от Запада. Таким образом, подчеркивают аналитики издания, надежды американских и европейских лидеров на то, что экономика РФ окончательно ослабнет, и Москва будет вынуждена пойти на любые политические уступки — не оправдались.

Очень интересные выводы, и очень вовремя кстати, надо сказать.

Напомню, что последние несколько лет, сначала после Крыма, но особенно после Донбасса, вся мировая и «прогрессивная общественность» не может найти себе места и дня прожить без того, чтобы не ввести против России еще хоть какие-нибудь санкции. Началось все с Обамы и Меркель, которые не могли между собой поделить лавры первооткрывателей антироссийских санкций. Все им казалось просто и понятно — вводим санкции, Россия «стоит и боится», просит нас о смягчении, и тут мы уж список выкатим и побольше.

Как мы видим, у серьезных людей и намерения были самые серьезные. Казалось, надо немного подождать, и «разорванная в клочья» от западных санкций российская экономика треснет по швам, а народ бросится свергать «тирана» и проситься опять в «лихие», но «демонократические» 90-е. Но не тут-то было. Россия спокойно оценила первые санкции марта — апреля 2014 года (Обама ввел в это время три пакета санкций), затем летние пакеты санкций (в отношении ряда банков, энергетических, оборонных корпораций РФ, а также некоторых высокопоставленных чиновников России и лидеров ДНР и ЛНР) и осенний пакет санкций (в сентябре США синхронно с пакетом ограничений от Европейского союза ввели санкции против крупнейших российских компаний, и в американском черном листе оказались «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Новатэк») и дальше, как ни в чем не бывало, продолжила гнуть свою линию, с еще большей уверенностью, напористостью и даже наглостью: осенью 2015 года по приглашению президента Сирии Башара Асада ВКС России начали военную операцию в Сирии. Кто бы мог подумать?

За оставшееся до ухода из Белого дома время Барак Обама еще 7 (!) раз подписывал те или иные санкции против России — как чиновников, так и компаний. Последние были подписаны 26 декабря 2016 года, когда был избран уже новый президент США Дональд Трамп, но который еще не приступил к своим обязанностям, и направлены они были против 35 российских дипломатов, которые работали в США. Ничего более мелкого и гнусного как испортить людям Новый год первый чернокожий президент США придумать не смог. Фантазии не хватило. Зато теперь 755 американских дипломатов (по 20 за 1 русского), думаю, поминают его исключительно добрыми словами.

Как отметил в своем декабрьском указе о высылке российских дипломатов Обама, санкции против России стали «необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США путем нарушения установленных международных норм поведения». Американцы стали интересоваться международными нормами поведения? Или как тут недавно заявил один из экспертов, что их беспокоит сохранение доверия со стороны партнеров по НАТО.

Как говорится, не смешите мои тапочки — американцы никогда не считали договоры дороже той бумаги, на которой они написаны, и никогда они не собирались их исполнять долее того, как видели реальную силу оппонента эти договоренности защитить силой оружия. И тем более их никогда не волновало «доверие», поскольку у них нет партнеров, а есть только вассалы. Поэтому то, что Россия стала демонстрировать точно такое же отношение к договорам, как не стоящей их бумаги, без наличия силы его защитить, это очень правильная и хорошая тенденция — не мы должны думать о соблюдении договоров и создавать себе головную боль, а они.

К американским санкциям добавлял свои и ЕС, ведомый на убой недальновидной Ангелой Меркель. Тем не менее ни одни санкции ни к чему позитивному для целей стратегии США и ЕС в отношении России не привели. Более того, каждый год российская экономика крепла, даже в сельском хозяйстве, где по ряду позиций (рынок курятины, свинины, помидоры) вышли на полное самообеспечение. И вот тут немецких экспертов настигло прозрение — оказывается, западные санкции только усиливают российскую экономику, которая проводит импортозамещение, развивает те сектора экономики, которые не выдержали конкуренции и грабительской приватизации, лишения оборотных средств и инвестиций после распада Союза. Шок и трепет.

Однако ларчик открывается просто. Дело в том, что после пропасти 1990-х для восстановления своих торгово-экономических и промышленных позиций в мире России надо было формировать свою закрытую торгово-экономическую зону, что делали до этого все страны, находившиеся в кризисе и совершившие затем стремительный экономический рывок. Однако сделать это сама Москва, в условиях засилья пятой колонны в системе власти, была не в состоянии. Да и Запад, увидев самые первые телодвижения по восстановлению подлинного суверенитета, начал бы активную работу против России по всем направлениям, чего страна могла бы действительно не выдержать.

Поэтому пятая колонна продолжала работать, вызывая гнев и ненависть патриотов, а страна худо-бедно развивалась, обеспечивая себе так необходимую мирную передышку, когда каждый мирный год шел за два. Поэтому когда Запад опомнился и начал вводить санкции — было уже поздно. Локомотив России взял разбег, и остановить его санкциями было уже невозможно. Наоборот, вводом санкций Запад сам стал за нас выполнять работу по отделению российской экономической системы от долларовой системы мирохозяйствования США, соответственно, и от тех проблем, которые скоро предстоит пережить всем тем странам, которые завязаны на доллар США, и, прежде всего, самим Штатам.

Поэтому чем больше экономических санкций против Москвы вводит Запад, тем прочней становится экономика России в целом, так как она начинает раньше всех излечиваться от болячек современного мирового экономического строя. Более того. Своими санкциями Запад помогает нам активно формировать нашу собственную закрытую торгово-экономическую зону, суверенную даже в финансовом плане, что видно хотя бы по тому, что российский рубль еще два года назад отвязался от жесткой привязки к ценам на нефть, даже не понимая, что сегодня происходит то, чего сам Запад всегда больше всего боялся — что Россия устроит свою закрытую торгово-экономическую зону и начнет потихоньку ее расширять (это именно то, что не успел сделать Сталин перед своей смертью в 1953 году, когда провел с союзниками, включая Китай, первое совещание по формированию социалистической валютной системы с опорой на советский рубль).

Соответственно, сделать так, чтобы враг своими собственными усилиями, притом бия себя пяткой в грудь и не зная, что еще предпринять против этой «ужасной России», которая хочет сломать Pax Americana, все мысли направив против нас, делал за нас самую важную часть работы, притом будучи абсолютно уверенным в своей собственной правоте, это надо умудрится и дорогого стоит — Запад сам нас выталкивает из своей порочной экономической системы, которая вот-вот громко крякнет, и еще недоволен, что не может вытолкнуть нас из нее сильнее. Такое политическое дзю-до и «дзю после», когда партнер сам себе ломает колено или голову без применения к нему силового приема, а исключительно с использованием инерции движения и массы большого и не в меру умного тела, действительно стоит черного пояса.