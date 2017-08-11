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На фоне конфликта президента Польши Анджея Дуды и выдвинувшей его на этот пост правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) у главы государства появился влиятельный союзник. Напомним, что ранее Дуда в течение июля-августа дважды пошел против линии партии, когда не стал одобрять спорные законы о судебной реформе, предоставляющие министру юстиции Збигневу Зёбро новые возможности для влияния на судей, и когда вступил в бой с министром обороны Антонием Мачеревичем, отказавшись подписывать представления на присвоение генеральских должностей высшим армейским офицерам. С открытой критикой президента выступили Зёбро и глава правящей партии Ярослав Качиньский. А ориентирующиеся на «Право и Справедливость» средства массовой информации и вовсе списали Дуду со счетов, предрекая ему политический крах.

Тем временем со словами поддержки в адрес главы государства выступил Костел. Председатель Конференции католических епископов Польши, архиепископ Познани Станислав Гондецкий в конце июля публично выразил благодарность президенту за позицию, занятую в отношении судебной реформы. «Католическое социальное учение ценит демократию как систему, которая обеспечивает участие граждан в политических решениях и гарантирует возможность выбора и контроля правительства, — говорилось в послании главы польских католиков. — С одной стороны, есть право и даже обязанность судебной реформы в Польше… С другой стороны, следует иметь в виду то, что говорил о связи власти законодательной, исполнительной и судебной в своем обращении к участникам итальянского конгресса Ассоциации судей папа Римский Иоанн-Павел II: баланс между этими тремя ветвями, каждая из которых имеет определенные полномочия и степень ответственности, в результате чего ни одна власть никогда не доминирует над другой — это гарантия правильного функционирования демократии».

Новый «информационный залп» последовал на днях со стороны архиепископа Гданьска Славоя Гвуждя. В интервью польскому католическому информагентству Katolicka Agencja Informacyjna он подчеркнул, что Дуда не выглядит политически «окрашенным» президентом. Его роль как главы государства — стоять над разделами, над всеми. И это касается внутренней и внешней политики, обороны страны, Вооруженных сил. При этом, отметил гданьский архиепископ, роль президента в Польше более сложная, так как Конституция не ставит его высоко, как это, например, имеет место быть в США или многих других странах. Однако, несмотря на это, Дуда воспользовался своими прерогативами, что нашло поддержку монсеньора, который также напомнил о роли Костела, особенно во время кризисных ситуаций. Если в западных странах Церковь является маргинальной, ее не замечают СМИ и политики, то Костел в Польше остается значимым и важным авторитетом в общественной жизни.

Польский епископат не часто комментирует действия конкретных политиков, выступая за или против. Последние два года эта его позиция часто подвергалась критике, в том числе в зарубежных католических изданиях. Епископам ставили в «вину» то, что они отмалчивались по вопросу реформ, проводимых правящей партией, которые вызывали тревогу за пределами страны. Отметим также, что в ряде случаев решения и риторика «Права и Справедливости» противоречила политике Святого престола и взглядам папы Римского Франциска. В частности, по проблеме беженцев. PiS активно противилась и противится попыткам Евросоюза навязать Польше хотя бы несколько тысяч вынужденных переселенцев с Ближнего Востока и Северной Африки, которые заполонили западноевропейские страны. В свою очередь, либеральные издания требовали от Костела высказаться против «авторитарного консервативно-националистического курса» правящей партии. Польских епископов в этой связи даже обвиняли в некой сервильности и недопустимой близости к правительству.

Но сегодня в споре между президентом и «Правом и Справедливостью» церковные владыки решили встать на сторону первого. Это добавляет новых красок в польский политический пейзаж. Костел силен иерархией. Однако в Польше сильные позиции в средствах массовой информации не у епископата, а у обычного священника, отца Тадеуша Рыдзика, который владеет собственной медиаимперией. Между тем он стоит на стороне, скорее, руководства PiS. Вряд ли случайно, что критика Качиньским решения Дуды не подписывать спорные законы о судебной реформе прозвучала на принадлежащем отцу Тадеушу католическом телеканале TRWAM. Поэтому оказывать постоянную информационную поддержку президенту руководству Церкви будет сложно, одно только Katolicka Agencja Informacyjna с этим не справится. Это с одной стороны.

С другой стороны, у Костела есть возможность использовать другое свое преимущество — опору на Ватикан и папу Франциска. В Польше сегодня сложилось такое положение, что попытки разыгрывать внешний фактор во внутренней политике, привлечь на свою сторону международные организации или иностранные силы в подавляющем большинстве случаев приносят только неудачу. Проправительственная пропаганда тут же пользуется этим, чтобы обвинить оппонентов в том, что они «агенты» Москвы, Берлина или Брюсселя. Но если помощь Дуде окажет Святой престол, пусть там и не будут вслух критиковать PiS, изобразить президента «агентом» Ватикана и на этом основании дискредитировать его уже не получится. Не будем также забывать, что по ряду важнейших направлений ватиканская дипломатия и польская работают рука об руку. Учитывая, что до 2020 года, когда в Польше должны состояться очередные выборы главы государства, еще много воды утечет, сюрпризы и неожиданности со стороны Дуды и его союзников нельзя исключать.