Современный мир подходит к какому-то весьма важному рубежу. Об этом говорит анализ мировой новостной ленты. Дело в том, что и раньше новостная лента была заряжена разнообразными информационными шумами, и это, в принципе, дело привычное. Но то, что наблюдается последние полгода, после избрания президентом США Дональда Трампа, не укладывается ни в какие рамки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Информационные шумы стали настолько сильными, что задувают вообще сколь-нибудь маломальские попытки увидеть реальную канву событий. И российские центральные СМИ в этом плане нисколько не отстают от глобальных, которые пытаются максимально замутить реально происходящие в мире процессы или дать абсолютно смешные до безумия те или иные трактовки происходящего.

Например, накануне визита одного из видных ватиканских священников в Москву одной из наиболее «вдумчивых» версий стала версия о том, что якобы Ватикан стал нуждаться в поддержке Русской православной церкви для противостояния как своим внутренним проблемам, так и «нашим» общим. Бред такой трактовки очевиден всем верующим людям, так как если ей следовать, то и все предыдущие многовековые попытки Ватикана подчинить себе ложью и обманом РПЦ были вызваны исключительно его слабостью и непосильной борьбой с врагами.

Однако если перевести этот мирской «слэнг» на собственно религиозный, то борьба с врагами на языке самой религии означает борьбу с грехом, а в трактовке с «внутренними и внешними» — с собственной внутренней греховной природой и дьявольскими искушениями. И вот к этой — собственно ватиканской борьбе с собственной греховностью пытаются привлечь и РПЦ. Смешно до абсурда, но если надо оправдать абсурд, то почему бы не заговорить о том, что только РПЦ может спасти Ватикан. Забыли при этом только уточнить — какой ценой это предлагается сделать. А так — «всё пучком»…

Или вот еще один «факт» — в мировых и отечественных СМИ можно встретить какие угодно трактовки очередного обострения между США и КНДР, кроме главной — что ситуация в мире настолько обострилась, что в центре противостояния двух глобальных мировых партий, находящемся в США, эта война может перейти из холодного состояния, когда партии готовятся уже перейти к посадке лидеров оппонентов, в состояние горячей — либо попытки госпереворота, либо Гражданской войны.

Как отмечают эксперты (подробнее об этом — здесь), в начале августа политическая борьба в Вашингтоне перешла в новую плоскость. Теперь администрация Белого дома и трамповские лоялисты, с одной стороны, и противники президента, с другой, взялись за составление уголовных дел друг на друга. Так, глава спецкомитета палаты представителей Девин Нуньес призвал генерального прокурора США (он же — глава министерства юстиции) назначить специального обвинителя по делам о ненадлежащем обращении с конфиденциальной государственной информацией представителями администрации Обамы и окружением Хиллари Клинтон.

Если минюст США пойдет на этот шаг, то «в Вашингтоне будут работать сразу два независимых спецпрокурора. Один — по «русскому делу», т. е. будет продолжать расследование в отношении окружения Дональда Трампа, второй — по тем предполагаемым нарушениям, которые совершили люди из команд Хиллари и Обамы, а также из руководства Демократической партии. Это беспрецедентный случай. По сути дела, две политические силы (не обязательно строго аффилированные с двумя ведущими партиями) будут расследовать друг друга».

Это не что иное, как усиление спирали конфронтации между Трампом, с одной стороны, и мировой партией войны, по совместительству «глубинным государством», с другой стороны. Очевидно, что по замыслу Хиллари Клинтон, которая в свою молодость проделала аналогичный трюк с Никсоном, это должно завершиться либо импичментом, либо добровольной отставкой Трампа, либо вариантом Кеннеди-2. Однако многое говорит за то, что Трамп не Никсон и что он готовится играть на упреждение. В связи с чем он послал миру и своим сторонникам в США два сигнала.

Первый, что законопроект по санкциям против России идиотский, однако он вынужден был его подписать, чтобы не попасть под импичмент. В связи с чем прозвучавшие с довольно высокого российского уровня упреки в том, что Трамп слабак, выглядят явно неуместными. Поступок Трампа имеет принципиально другую природу, чем отказ в поддержке Ливии, и обусловлен именно тем, чтобы не дать сторонникам военного переворота в Ливии формально возглавить президентскую власть в США. Иногда, в силу объективных обстоятельств, и гениальный тактик Ленин, чтобы не потерять всю власть, был вынужден подписывать Брестский мир. В Кремле и продемонстрировали это понимание.

Второй сигнал Трампа состоит в начале ремонта Белого дома. Дело вовсе не в тотальной очистке Белого дома от жучков, как и от тех людей, что их регулярно ставили и переставляли. Это лишь предлог. Дело в знаке, в послании. Белый дом — это символ США. Ремонт в Белом доме означает необходимость ремонта в США. И он будет сделан. Но вот если возникнут с этим проблемы, и ремонт будет сорван (США не будут отреставрированы), то, как президент, Трамп оставляет себе право предпринимать то, что он посчитает нужным. А в силу того, кто начал заниматься зачисткой Белого дома, сценарий, когда Трамп для решения внутриполитических проблем сделает свою ставку на военных, не является уже чем-то из области фантастики.

Но для этого он должен стать реальным лидером военных. Что без войны сделать нельзя. И вот тут есть варианты, из которых, судя по весьма показательной реакции Москвы и Пекина при голосовании в Совбезе ООН, выбран наименее безболезненный для всего человечества. Возможно, глобальной партии мира удастся перехватить рычаги управления в США (центре современного мироустройства) без ограниченного ядерного конфликта. Но, возможно, и нет. Поэтому к этой ситуации надо быть психологически готовыми. Кстати, мир после Хиросимы и Нагасаки не перевернулся — как смотрели телевизор и ели бутерброды, так и продолжали есть и смотреть. Так что, если что-то подобное с разных ракурсов в виде телевизионной картинки произойдет где-то на мировой периферии сегодня, то ничего не изменится — человечество к этому морально и информационно готово и даже не подавится.

Вот если рассматривать войну, даже ограниченную, ядерную США с КНДР, — то это, конечно, ужас-ужас. Однако если это событие видеть только как один из элементов по недопущению прихода клинтонитов к власти в США, и по предотвращению глобального ядерного конфликта между Россией и США, который будет гарантирован в этом случае, что означает гибель всего человечества, то нагрев ситуации с Кореей начинает представать в совершенно ином свете. Кстати, чему тут возмущаться, особенно христианам? Крестовые походы, как в Иерусалим, так и на русские княжества, имели полностью аналогичный характер, и ничего — в Бога верить не перестали. Так что и здесь волноваться и запускать медийную истерику не стоит — человек такое существо, что легко выдержит и этот сценарий. Станет еще одной памятной датой больше.

В этих условиях надо не провоцировать у населения медийную истерику, а готовить совместные российско-китайские сухогрузы и иные транспортные средства для оказания продовольственой и иной гуманитарной помощи братскому американскому народу, готовящемуся под предводительством Трампа сбросить власть теневого государства.

Соответственно, что лично меня возмущает в происходящей новостной вакханалии как в мировых СМИ, так и в отечественных, — что события подаются изолированно друг от друга, хотя они связаны между собой тысячью мелких нитей, и часами «эксперты» рассматривают все более бредовые идеи происходящего. Хотя как только начать сводить мелкие и большие информационные пазлы вместе, используя метод генерализации, вычленения общего, информационный хаос тут же начинает прекращаться, и картинка, та, которая маслом, возможно, и Аннушкиным, начинает приобретать цельный, системный, непротиворечивый и законченный вид.