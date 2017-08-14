В Санкт-Петербурге случилось крупное экономико-математическое открытие, которое вполне может принести своим авторам Шнобелевскую премию. Как следует из заявления главы Жилищного комитета Валерия Шияна, среднестатистическая питерская семья способна накопить на трехкомнатную квартиру менее чем за семь лет своими силами. Откуда бы могли взяться столь очевидно не соответствующие реальности утверждения?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новая квартира

Санкт-Петербург. Нева

Как оказалось, основным показателем, на который опирается Шиян в рассуждениях, служит коэффициент доступности жилья, то есть, как пояснил он, раскрывая свою схему, «возможность улучшения гражданами жилищных условий не реже одного раза в 15 лет». Чиновник указывает, что этот показатель рассчитывался Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт — Петербургу и Ленинградской области о средних доходах на душу населения, и средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья. Согласно данным этого органа, ежемесячные денежные доходы на душу (!) населения в Петербурге по итогам 2016 года составили 41 492 рубля. За год это 497 904 на человека. И, соответственно, 1 493 712 рублей в год на семью из трех человек.

«Сбережения семьи из трех человек в размере 50% от годового дохода — 746 856 руб.», — пишет Шиян.

При приводимой в его объяснении стоимости трехкомнатной квартиры площадью 54 кв.м. порядка 5 миллионов, данной суммы действительно достаточно, чтобы накопить на квартиру менее, чем за 7 лет, не влезая ни в какие долги. Однако чиновник добавляет:

«Необходимо отметить, что показатель не отражает реальную возможность улучшения жилищных условий конкретной семьи, и может значительно варьироваться в зависимости от исходных условий, а именно состава семьи, совокупного дохода, качества имеющихся жилищных условий. Показатель носит исключительно индикативный характер и используется для прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга».

Не отражает, но используется? А если показатель не отражает действительности — то зачем его использовать? Социальная статистика имеет дело с человеческими судьбами, умозрительное порхание и пересчет «сферических коней в ваккуме» совершенно недопустимы.

Без уточнения о том, какой процент населения обладает таким доходом, выкладка становится похожей на среднюю температуру по больнице. Разворачивая логику чиновника, так как семья из трех человек, включая родителей и ребенка, получает более 120 000, то можно предположить, что свою немалую долю в семейный бюджет вносит и ребенок. И, возможно, находящаяся в декрете супруга. Но поскольку это очевидным образом невозможно, остается только сделать вывод, что среднестатистический семьянин в Северной столице зарабатывает порядка 120 тысяч в месяц. Конечно, такие выкладки обнадеживают, особенно когда из «чисто индикативных» становятся — волей легковесно относящихся к своей работе функционеров — основаниями для прогнозов реального развития.

Почему же благостная картина, приведенная в объяснении, так явно противоречит житейским наблюдениям? Вот что говорит сайт Администрации города. Исходя из данных, представленных в документе «Уровень жизни населения Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года» (стр. 6), средняя месячная зарплата педагогов, работников культуры, научных сотрудников колеблется от 40 до 60 тыс. руб. (заметно отстает только младший медицинский персонал с зарплатами около 27 тыс. руб.). Это — официальная статистика.

Разумеется, с такими доходами, если они соответствуют реальности, можно кое-что себе позволить. Во всяком случае, имея под рукой подобные данные и не видя реальной жизни вокруг, можно искренне изумляться тому, почему петербуржцы до сих пор поголовно не купили себе трехкомнатные квартиры, накопив на них за какие-то считанные годы? Такому населению не то, что кредиты, а и социальная помощь не очень-то нужна, не так ли? Как говорил один либеральный кандидат на предвыборных дебатах-2016, «мы представляем интересы той части населения, которая не нуждается в социальных подачках от государства». Может, он опирался на ту же статистику, по которой база его электоральной поддержки весьма широка?.. И даже если не обсуждать, нужны ли столь богатому населению пособия и пенсии, оно совершенно определенно могло бы обойтись без жилищных субсидий. Зачем отрывать 300−500 тысяч от бюджета (на которые все равно и кухонные 6 метров не купишь), если «нуждающиеся в улучшении жилищных условий» семьи могут сами заработать их за пару-тройку месяцев? С точки зрения распределения бюджета это просто транжирство.

Такое вырывание статистики из контекста может привести к выводам, что население «этой страны» совершенно распустилось, и к нему пора принимать строгие меры. Получая огромные доходы, оно еще позволяет себе иметь непогашенные потребительские кредиты на сумму в среднем 91 616 руб. на каждого жителя города (по данным сайта деловой информации Top-RF.ru).

Судя по открывающемуся перед изумленным взором социальному пейзажу, все проблемы жителей Санкт-Петербурга состоят в том, что они бесятся с жиру. Пора наблюдателям спуститься с неба на землю. Веселые картинки в разных жанрах — это, может быть, и неплохо. Но всякое безобразие должно иметь свое приличие. Те, кто собирал и опубликовывал данные, почти не покривили душой, просто нужно перелистнуть еще несколько страниц. Тогда «экономическое чудо», описанное Валерием Шияном, войдет в какие-то относительно разумные берега.

Бедность

На стр. 14 того же документа «Уровень жизни населения Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года» читаем:

«По данным распределения населения по размеру среднедушевого денежного дохода в 2015 году основную долю — около 45,5% — составляло население с низкими доходами. Ввиду чего социальная структура напоминает пирамиду, вершина которой состоит из малочисленной группы с высокими доходами и затем следуют менее обеспеченные слои».

То есть процент людей, получающих средний доход в районе 120 000 на семью, крайне мал. Таких не более 18%. А еще скорее, эта цифра гораздо меньше.

Говоря простым языком, деньги, достаточные для улучшения жилищных условий, находятся у того незначительного процента людей, которые в улучшении жилищных условий не нуждаются. Но именно их доход используется для «индикативного» прогноза развития города.

Вряд ли картина резко изменилась в лучшую сторону за прошедшие месяцы. Учитывая, что к указанным 45,5% населения Петербурга относятся люди с доходами ниже 27 тыс. руб. на человека, все становится на свои места. Тем более, что если учесть наличие в семье иждивенцев, малолетних и престарелых, то и этот документ можно отнести к категории излишне оптимистичных. Но уже и его достаточно, чтобы полностью разрушить логику рассуждений главы Жилищного комитета.