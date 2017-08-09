За месяц до единого дня голосования в Новгородской области интерес к предстоящим выборам губернатора оживила ЛДПР. Кандидат в губернаторы от либерал-демократов, депутат Государственной думы РФ Антон Морозов воспользовался предоставленной законом возможностью и внёс поправки в свою сенаторскую тройку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Назад в 1990-е

«В список кандидатов будет внесена поистине легендарная личность национального масштаба», — заявили в региональном отделении партии, интригуя новгородскую общественность. Этой личностью оказался политик из 1990-х Александр Руцкой. Звание генерал-майора авиации, в случае победы Морозова на губернаторских выборах в Новгородской области, даёт Руцкому право оказаться в Совете Федерации и без прописки на Новгородской земле: для кандидатов-генералов такое исключение сделали как раз в нынешнем году.

«Сегодня участились мнения о том, что Россия возвращается в 1990-е годы, для которых характерны «революционные» картинки: решительные ораторы на танках, соответствующие призывы и лозунги. Поэтому появление фамилии Руцкого, яркого представителя того времени, сразу вызвало и укрепляет именно эти ассоциации… Чего-то недоделанного в те «пламенные» годы», — поделился своими впечатлениями от замены в сенаторской тройке от ЛДПР с корреспондентом ИА REGNUM новгородский политолог и социолог Александр Жуковский.

«Зная Руцкого как активного человека, можно предполагать, что он не отсидится номинально на теме и внесёт политическое оживление в избирательную кампанию региона», — добавил эксперт.

Депутат Госдумы РФ, кандидат в губернаторы Новгородской области Антон Морозов не скрывает, что в ЛДПР решили «немного оживить кампанию».

«Он имеет огромный опыт работы на политическом пространстве России и решил поддержать Антона Морозова в предвыборной борьбе за кресло губернатора, чтобы прекратить неоправданные эксперименты над Новгородской областью, спасти регион от возможного банкротства и вернуть доверие избирателей к региональной власти», — так анонсировали появление Александра Руцкого сами новгородские либерал-демократы.

В сенаторском списке он заменил депутата думы Великого Новгорода Владимира Данилова — тот, по словам Морозова, счёл честью для себя уступить своё место фигуре федерального масштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматы

При этом двое других претендентов на сенаторское кресло остались прежними: это помощник Морозова, вице-спикер Новгородской областной думы и руководитель думской фракции ЛДПР Алексей Чурсинов и депутат Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов. К слову, для Игнатова ЛДПР — это уже пятая партия, с которой он сотрудничает. Весной политик вышел из состава фракции «Единой России» (с ней он избирался в региональный парламент в 2016 году), а два месяца назад, в июне, проводил совместные брифинги с партией «Коммунисты России».

Читайте также: Новгородские «политические хамелеоны»: партийность как инструмент

Спасибо конкуренту

Но вернёмся к кандидатуре Руцкого.

По мнению политтехнолога Сергея Малахова, включение кандидатом от ЛДПР Александра Руцкого в списки возможных сенаторов — «шаг, который призван создать впечатление об избирательной кампании, но который никак не скажется на результатах выборов».

«В условиях летней избирательной кампании электорат практически не вовлечён в политический процесс: люди посвящают себя семье, отдыхают на дачах, уезжают в отпуск. И совсем не интересуются политикой. Донести до избирателя сам факт появления на Новгородской земле Руцкого — сложнейшая, почти не выполнимая для ЛДПР задача. Уверен, даже о выдвижении Антона Морозова сегодня знают очень немногие. А уж кого он включил в свои списки сенаторов — тем более. Но даже если получится эту задачу решить — какова электоральная поддержка Руцкого? Сколько людей за него готовы проголосовать? Руцкой — политик из самого начала 90-х годов. Значит, его потенциальный избиратель — редко средний, а чаще предпенсионный или пенсионный возраст. Пенсионеры сегодня голосуют либо традиционно за КПРФ, либо за «Единую Россию» и власть, обеспечивающую им стабильность. 1990-е годы для них были тяжелейшей травмой, и вряд ли многие готовы отдать свой голос за такого политика», — прокомментировал ИА REGNUM Сергей Малахов.

Эксперт добавил, что «почти 70-летний возраст Руцкого и отсутствие связи с Новгородской землей также политической привлекательности ему не добавляет».

«Зато наличие Александра Руцкого в списках на сенаторское кресло позволяет создавать впечатление об идущей избирательной кампании. Морозову теперь чуть легче будет опровергать утверждение, что он технический кандидат. Но главным бенефициаром появления Александра Руцкого является, безусловно, врио губернатора Андрей Никитин. Который теперь может рассказывать о суровой борьбе, политической конкуренции и поддержке федеральными политиками его оппонентов. Хотя, казалось бы…», — резюмировал Сергей Малахов.

Бобрышев или Митин?

Андрей Никитин, выдвинутый на выборы «Единой Россией», своих претендентов на сенаторский пост назвал в алфавитном порядке. Первый по алфавиту — действующий мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, далее — заместитель губернатора Вероника Минина, третий — бывший глава региона Сергей Митин, который в сенаторском списке от Никитина фигурирует сейчас просто — «пенсионер».

Появление в «списке Никитина» фамилии Митина, ещё не забытого в регионе, восприняли неоднозначно. Новгородцы в социальных сетях недоумевали: «Зачем было снимать Митина и назначать Никитина, если первого потом переводить в сенаторы?», а эксперты назвали это подарком для оппозиционных кандидатов. Кроме того, Бобрышев и Митин, конфликтовавшие почти четыре года вплоть до отставки Сергея Митина с поста главы региона, как будто бы вновь продолжают противостояние — теперь уже в борьбе за пост сенатора.

При том, что у Бобрышева шанс на сенаторство есть, и весомый. Он уже заявил СМИ, что «поработать с Никитиным в ранге члена Совета Федерации будет интересно». Срок полномочий градоначальника истекает в 2018 году, и сразу после этого в городе вступит в силу новая модель управления: мэр больше не будет избираться на прямых выборах, а будет назначаться на конкурсной основе, как и главы районов. Логика делегирования Бобрышева в Совет Федерации в случае избрания Никитина губернатором понятна: ему понадобится свой человек в руководстве областным центром.

Интрига сохраняется

Сенаторская тройка кандидата в губернаторы от КПРФ Ольги Ефимовой вопросов (и, честно сказать, большого интереса) не вызывает: во главе стоит депутат Новгородской областной думы, лидер новгородских коммунистов Валерий Гайдым, далее — пенсионер, редактор областной «Книги Памяти» Сергей Витушкин и начальник производственной базы ЗАО «Первое строительное управление» Валерий Назаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Что касается Михаила Панова («Справедливая Россия») и Николая Захарова («Патриоты России»), их списки кандидатов в сенаторы большой оригинальностью не отличаются. Панов включил в свой бывшего вице-мэра Великого Новгорода Алексея Афанасьева, который сейчас просто пенсионер. Захаров напомнил новгородцам о бывшем лидере «Патриотов России» Владимире Шитикове и бывшем главе Маловишерского района Леониде Дьяконове. Очевидно, что никому из них всерьёз рассчитывать на пост сенатора не приходится.

Но в целом пока интрига сохраняется, и понятно одно: действующему члену Совета Федерации РФ от исполнительной власти Новгородской области Алексею Костюкову придётся после сентябрьских выборов оставить свой пост, который он занимал всего год.