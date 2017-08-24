Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Руководство республики всерьёз взялось за «Великий камень» (особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между Белорусией и Китайской Народной Республикой). Толчком к этому послужило, вероятно, скорое появление в Узбекистане своей «Силиконовой долины». Поэтому, кроме создания более привлекательных условий для IT-сектора, руководство РБ решило, что называется, действовать на опережение.

Во-первых, в индустриальном парке теперь новый резидент — «СЕТС китайская электротехника», специализирующийся на обработке данных и искусственном интеллекте. Компания стала 16-м резидентом «Великого камня». Главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн утверждает, что к концу года их количество вырастет до 20-ти.

Чтобы количество компаний в индустриальном парке росло быстрее, в Белоруссии обсуждается создание инвестфонда для привлечения резидентов с бюджетом 585 млн долл. и возможностью его наращивания до 1 млрд долл. Такая договорённость была достигнута на встрече президента Александра Лукашенко с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином в Минске. Среди тех, кого лидер Белоруссии был бы рад видеть в индустриальном парке, он особо выделил компании сферы ВПК («…можно совместных, можно китайских»).

За первые полгода Белоруссия нарастила внешний долг на 14,2%, до 15,6 млрд долл., сообщает Минфин республики. Причиной стали активные заимствования — 2,4 млрд долл. При этом основная доля приходится на выпуск еврооблигаций и кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития (1400+600 млн долл). За этот же период республика вернула около 500 млн долларов ранее взятых кредитов. Кроме увеличения кредитной нагрузки, республиканский Минфин зафиксировал в I полугодии недобор по налогам: 46,6% по НДС и 34,6% по налогу на прибыль. И лишь по акцизам небольшое перевыполнение.

В РБ продолжают практику внешней торговли через торговые дома. Начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин рассказал корреспонденту БелТА, что на очереди продукция белорусской фармакологической отрасли. Делается это для того, чтобы производители со сходной номенклатурой товаров не конкурировали друг с другом, сбивая цены и уменьшая валютную выручку.

По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, Белоруссия сейчас открывает для себя всё большие выгоды от сотрудничества с Украиной, находящейся в конфликте с РФ: «Беларусь… занимается реэскпортом украинских и европейских товаров в Россию. Они не поставляют украинские товары напрямую — это запрещено санкциями. Но речь идет о замещении украинских товаров белорусскими. Например, по мясной группе продуктов. Свое мясо белорусы направляют в РФ, и потребляют большую часть украинских субпродуктов и колбасных изделий. На каждом этапе они имеют прибыль», — приводит он пример корреспонденту издания «Вести-Украина». К слову, Украина является сегодня вторым, после РФ, торговым партнёром Белоруссии.

Главу представительства немецкой экономики в РБ Владимира Августинского, очевидно, эти отношения вдохновляют. Потому что, выступая на Техническом форуме Bosch в Минске, он, фактически, предложил масштабировать эту модель и на экономические отношения ЕС с Россией. «В Беларуси нужно создавать производства компонентов для поставок в Германию и другие страны ЕС [что откроет возможность для сотрудничества ЕС с РФ в обход действующих санкций — Ред], и в страны Евразийского экономического союза. Это даст возможности для дальнейшего развития страны».

Если из конфликта Украины с РФ Минск извлекает определенную пользу, то ухудшение отношений России с США наоборот грозит рикошетом ударить по экономике республики. Финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast. by Александр Муха в беседе с корреспондентом naviny. by отметил, что новые санкции США могут повредить темпам экономического роста РБ, учитывая, что Россия остаётся ключевым торговым партнёром Белоруссии. Что, в свою очередь, ставит под вопрос рост ВВП на 1,7% — на днях в белорусском правительстве оставили этот прогноз без изменений. А министр экономики республики Владимир Зиновский даже анонсировал выход из рецессии и осторожно пообещал экономический рост «…даже, возможно, на несколько десятых процента больше [от запланированного — Ред]». Это возможно, учитывая, что по результатам полугодия экономику тянула на себе в основном промышленность.

В возможности белорусской экономики поверили даже в Fitch Ratings. В конце июля агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «B-» с прогнозом «позитивный» (ранее — «стабильный»).

Впрочем, по данным экспертов, рост экономики по прежнему обеспечивается работой на склад — уйти от этого у властей республики не получается. «Я бы не стал связывать рост ВВП на 1% [по итогам I полугодия — Ред] и сокращение запасов на 93 млн долларов с тем, что можно квалифицировать как тенденцию по улучшению состояния экономики», — заявил руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук для БелПАН. «…складские запасы почти на 2 млрд долларов превышают прирост ВВП», — утверждает он.

Закавказье

В Армении подвели экономические итоги первого полугодия. Если коротко — хорошие цифры, которые, тем не менее, армянских экономистов не радуют. Так, экспорт вырос до 994 млн долл (+21%), при том, что в 2016 году он и так был рекордным для Армении.

»…Однако он, по всей вероятности, основывается на продаже сырья. То есть экономическая активность базируется на ограниченных сферах, это не распространяется на всю экономику. В этом состоит основная проблема экономики Армении», — комментирует это экономист Вилен Хачарян для Sputnik Армения. К тому же импорт за тот же период вырос еще больше, до 1,8 млрд (+25,8%) и ожидается, что к концу года негативное сальдо торгового баланса достигнет 2 млрд долл.

Впрочем, эксперт отметил, что объём промышленных кредитов в январе-июне превысил объём потребительских, что и позволило увеличить промышленное производство на 12,4%. Банки, кредитующие национальную промышленность — однозначный позитив полугодия.

Наращивать экспорт теперь в Армении будут по-новому. Правительство утвердило список приоритетных стран для развития торгово-экономического сотрудничества. Всего таких стран около 15. На формирование перечня влияло несколько факторов (уже имеющиеся экономические связи, наличие в таких странах армянской диаспоры) и т.п. Из чего можно сделать простейший вывод: наращивать экспорт планируется в рамках уже установленных отношений и через принадлежность к одной культуре. Скажем, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, с которыми Армения входит в экономический союз, в число таких приоритетных государств не попали — из ЕАЭС там представлена только Россия. Основная причина этого, как видится, небольшое количество дипломатических работников вообще и имеющих необходимую экономическую подготовку в частности. Т. е. дипкорпусу остаётся решать поставленную перед ним задачу путём наименьшего сопротивления.

Minsvyaz.ru Главы государств – членов Евразийского экономического союза

В Армении также выражают обеспокоенность по поводу новых санкций США. Интернет-сайт 1in. am приводит оценку главы Минфина республики Вардана Арамяна, согласно которым для самой России они будут не так страшны, ведь в той или иной мере российская экономика действует под санкциями с 2014 года. А вот её партнёрам по ЕАЭС, возможно, придётся взять часть этого груза на себя.

Основанием для этих опасений может быть структура экспорта Армении. Несмотря на то, что с 2015 года республика — полноправный член ЕАЭС, 30% её экспорта приходится на страны Евросоюза и только 22,2% — на евразийский экономический блок. Основная статья экспорта Армении — горнодобыча. Для иллюстрации достаточно вспомнить, что в прошлом году российская компания «Полиметалл» приобрела Каланский ГОК у Dundee Precious Metals. И хотя президент США Дональд Трамп и обещал избирательность в отношении их применения, но, как мы помним, возможными последствиями уже озаботились даже не входящие в один экономический союз с Россией страны.

Благодаря откровенности министра туризма Израиля Ярива Левина стало известно, куда инвестирует семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, в то время как экономика закавказской республики как раз сама испытывает проблемы с инвестициями из-за дефолта Международного банка Азербайджана этой весной. Как оказалось, 600 млн долл личных активов членов семьи президента республики были вложены в израильскую биржу. Об этом министр сообщил на пресс-конференции. Израильское издание Haaretz дополняет, что это совсем не первое вложение семьи Алиевых в израильскую экономику, однако точная сумма им неизвестна. Сообщается лишь, что инвестиции начались около 5 лет назад

Согласно отчёту Международного рейтингового агентства Standard&Poor`s, упомянутый дефицит инвестиций не позволит экономике Азербайджана выйти в этом году из рецессии. Оценка S&P — спад на 1%. Однако уже в течение следующих 3 лет в агентстве ожидают рост ВВП до уровня 3,5% в год (в 2019—2020 гг.).

Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Украиной и не останавливаться только на топливной сфере. Такой вывод можно сделать из интервью посла республики на Украине Азера Худиева изданию «Гордон». «Азербайджан предлагает стратегическое видение того, как выводить украинские товары на рынок Ирана и стран Средней Азии. Осенью, скорее всего, будет обсуждение этого вопроса на заседании межправительственной комиссии. Думаю, будут подписаны соответствующие документы», — в частности заявил он. Стороны также договорились об открытии торговых домов: украинского в Баку и азербайджанского — в Киеве. Отмечается, что в последние 3 года торговля между двумя странами сильно упала, поскольку прежде торговые отношения с закавказской республикой имели неконтролируемые Украиной территории республик ЛНР и ДНР.

Правительство Азербайджана компенсирует потери SOCAR от низкой стоимости нефти на мировых рынках за счёт внутреннего рынка. В конце июля было принято решение о повышении розничной цены на А-92 на 28,5%. То, что речь идёт именно о регулируемом вливании средств в госкомпанию, подтвердили азербайджанские экономисты Акрам Гасанов и Натиг Джафарли в интервью изданию EADaily.

Средняя Азия

Евразийский банк развития предложил центробанкам стран, входящих в ЕАЭС, сделать полшага в сторону общей валюты. Суть предложения — ввести виртуальную расчётную единицу, по примеру ЭКЮ в ЕС до введения евро. Цель инициативы — симулировать торговлю между членами ЕАЭС. Сегодня торговые сделки обычно заключаются в долларе (если одна из стран — Россия) и в рубле во всех прочих случаях. Единообразие помогло бы не только увеличить общий объём торговли, но и стимулировало бы членов ЕАЭС активнее торговать друг с другом, а не только с РФ.

Валюта Казахстана в июле «просела» по отношению к доллару сразу на 15 тенге (курс на 8 августа составил 334 тенге за доллар) — эксперты связывают это, в частности, с ожиданием последствий от антироссийских санкций США. «…Сказались и внешние факторы. Основную роль сыграло усиление санкций мирового сообщества по отношению к соседней России. Убежден, что соседи заложили вероятность новых санкций в курсовую разницу, поскольку сегодня рубль, несмотря на давление, держится на уровне 59−60 единиц за доллар. Наш рынок среагировал на ситуацию эмоционально, в том числе «благодаря» некоторым СМИ, которые развивали ажиотаж вокруг влияния российской экономики на нашу. В результате появился внутренний фактор, а именно — высокий спрос на доллары. Мы почувствовали этот тренд в виде роста объема торгов до 500 млн тенге при привычном ежедневном объеме 150−350 млн тенге», — комментирует заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк.

Тенге

Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП для Казахстана на 2017−2018 гг. до 2,6% и 2,9% (ранее 2,4% и 2,2% соответственно). Причиной пересмотра стал спрос на сырьё на мировых рынках. Информация подтверждается данными об увеличении грузоперевозок железнодорожной компанией Казахстана «Казакстан темир жолы» — до 128 млн тонн. (+13% за I полугодие).

Этот вывод подтверждают и в Центре по изучению мировой конкурентоспособности (Международный институт развития менеджмента, Швейцария). В рейтинге мировой конкурентоспособности Казахстан занял 32-ое место, поднявшись на 15 позиций в сравнении с прошлым годом. Более того, отмечается, что из всех стран мира прогресс Казахстана был наиболее заметным.

В свою очередь, рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa3 и повысило прогноз с «негативный» до «стабильный».

Жители Киргизии испытывают негативные последствия от членства в ЕАЭС: холодное лето в России спровоцировало повышенный спрос на овощи. Соответственно, у республики вырос аграрный экспорт, что потянуло за собой цены и на внутреннем рынке. Зато фермеры перспективам ведьма рады.

Не только в Киргизии оценили преимущества членства республики в ЕАЭС. Глава Челябинской области Борис Дубровский посетил КР для встречи с представителями руководства. Предприниматели области рассматривают возможность создания в республике тепличных хозяйств и торгово-логистических центров для поставок в РФ продукции, не облагающейся лишними таможенными пошлинами. В ответ челябинцы готовы везти в республику сельскохозяйственную технику — в т.ч. для этих же хозяйств.

Активизация экспорта подтверждается и данными перевозчиков. До показателей Казахстана пока далековато: железнодорожные перевозки выросли на 33%, автотранспортом — на 7%. Экспорт в страны ЕАЭС в январе-мае вырос на 29,3%. Вице-премьер-министр республики Олег Панкратов отдельно подчеркнул, что в этом росте не учитывалось влияние золотодобытчика «Кумтор», а темп прироста экспорта опережает темпы прироста импорта (+10,9%) более чем вдвое. Рост ВВП за I полугодие — 6,3% и 3,1% (без «Кумтора») соответственно.

Соглашение об организованной отправке рабочих из Узбекистана в Россию, подписанное в ходе апрельского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, вступает в силу: в конце июля первая такая группа трудовых мигрантов направилась на работу в РФ. Российские работодатели теперь получили возможность размещать заявки на набор и комплектацию целых групп мигрантов, которые можно разместить в специально созданных в Узбекистане центрах. Туда же могут обращаться желающие выехать на заработки в РФ. Учитывая, что трудовые мигранты и без того играют немалую роль в экономике страны, в частности, обеспечивая ей 7% рост (I полугодие), можно рассчитывать, что во второй половине года он будет как минимум не меньшим.

На работу в Россию граждане Узбекистана едут сами. В случае с Китаем всё наоборот: работа «едет в Узбекистан». Для этого в республике создаются 4 СЭЗ. Работы по их созданию ведутся не так давно, однако уже сегодня можно говорить о том, что большинство резидентов, которых удастся в них привлечь, будут из Китая. В частности, на днях китайский производитель игрушек Shandong Sanhe Toy заявил о создании производства в одной из таких зон. Учитывая, что средняя зарплата в республике составляет менее 200 долл (более чем в 3 раза ниже, чем актуальная средняя зарплата в КНР), китайским производителям выгодно выносить в Узбекистан ряд простейших производств.

СЭЗ, в свою очередь, стимулируют руководство республики к определённым экономическим решениям: «Будет [валютная] либерализация или нет, вопрос не стоит — однозначно будет», — пообещал заместитель министра экономики Узбекистана Шухрат Исмаилов во время беседы на радио Sputnik Узбекистан.