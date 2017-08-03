Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в очередной раз сделала громкое заявление по поводу ещё не вышедшего на широкий экран фильма Алексея Учителя «Матильда», который повествует о романе будущего последнего русского императора и балерины Матильды Кшесинской. На этот раз на своей странице в социальной сети Facebook бывший прокурор Крыма потребовала запретить показ трейлера к фильму.

Владислав Осипов ИА REGNUM Прокурор Крыма Наталья Поклонская с иконой Николая II во время шествия «Бессмертного полка»

Зная ревностное отношение к фигуре Николая Романова Натальи Поклонской, которая выходила с его портретом на «Бессмертный полк» в 2016 году и заявляла о мироточащем бронзовом бюсте Николая II, можно смело утверждать об искренности её заявлений. Другое дело, какой они имеют эффект. Достаточно посмотреть, что пишут пользователи социальных сетей под её сообщениями.

«До настоящего времени я был абсолютно равнодушен как к фильму, так и к его обсуждениям. Но предел настал. Теперь я хочу посмотреть фильм и понять, из-за чего все эти споры. Спасибо за рекламу», — написал один из пользователей соцсети Facebook.

Действительно, столь яростные требования о запрете ничего, кроме интереса, у бывших до этого равнодушными граждан не вызывают. В том, что фильм выйдет, комментаторы в интернете не сомневаются.

«Учитель с каждым интервью все более довольный и довольный. Пиарят его, где только можно. Уже даже и не говорит, а мурлычет, как кот в сметане. Он и не мечтал о таком. Режиссер далеко не первого ряда, и фильмец-то самый обыкновенный, разик посмотрел, да и забыл о нем. А тут такое счастье подвалило. Кстати, вся эта кампания никак не влияет на его прокат. Все идет, как и шло», — считает другой пользователь соцсети Facebook.

Великий французский философ-просветитель Вольтер однажды заявил: «Если бы Бога не существовало, его следовало бы изобрести». Так вот, перефразируя высказывание Вольтера, можно сказать: «Если бы Поклонской не существовало, то Учителю следовало бы её изобрести». Для пиара собственного фильма, который выйдет только в октябре.

Матильда Кшесинская в костюме к балету «Камарго», ок. 1902

Вот, например, в Екатеринбурге один из бизнесменов намерен арендовать кинозал для комфортного и приятного просмотра премьеры фильма. И вряд ли он стал бы это делать, не получи фильм такую большую рекламную поддержку. А другой бизнесмен из Екатеринбурга намерен снять фильм «Ложь «Матильды» и запустить его в прокат перед выходом фильма Алексея Учителя в сентябре. Очевидно, что снятый за один месяц фильм не будет претендовать на высокое качество, но благодаря пиару основного фильма сможет рассчитывать на большое количество просмотров. Вообще, Алексею Учителю стоило бы заплатить Наталье Поклонской за столь грамотный и долгосрочный пиар фильма. Это было бы честно.

Лично я не являюсь поклонником творчества Алексея Учителя и сторонником взглядов Натальи Поклонской, для таких, как я — «оба хуже». Тем не менее, наблюдая за страданиями о «Матильде» со стороны, вынужден признать, что фильм о заурядном романе молодого Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской, который даже для современников тех событий прошёл «незамеченным», получил горячий и долгосрочный пиар, которому позавидует любой рекламщик.

И, на мой взгляд, невольный дуэт Натальи Поклонской и Алексея Учителя вполне претендует на славу не менее известных дуэтов Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны или Тарапуньки и Штепселя. Каждое появление этих дуэтов на советском телевидении приковывало граждан к голубым экранам. Так и всякое новое заявление Алексея Учителя или Натальи Поклонской будут накручивать будущие кассовые сборы ещё не вышедшего фильма.