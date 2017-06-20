Пятьдесят лет вместе или «ловушка Фукидида»

Иван Шилов ИА REGNUM

Китай планирует развитие отношений с США на ближайшие пятьдесят лет. Об этом сообщает проправительственная Global Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И, который 6 августа с. г. встретился на саммите АСЕАН в Маниле с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. По словам главы китайской дипломатии, «взаимоотношения Пекина и Вашингтона стабильно растут, но все же есть некоторые важные проблемы, которые необходимо тщательно обсудить».Тиллерсон также призвал «серьезно подумать о том, как определить двусторонние отношения на ближайшие пятьдесят лет». Интересный подход, не так ли? Почему именно пятьдесят лет, а не тридцать или сто лет?

Во-первых, тренды развития мировой экономики во временном отношении изменяются раз в сто лет. И здесь самое интересное: по классификации Кондратьева — Валлерстайна, тренд делится на две части — «повышательный» и «понижательный», каждый из которых длится по пятьдесят лет. С учётом того, что с начала 1970-х годов превалировала «понижательная» тенденция, которая характеризовалась кризисом доллароцентризма и ослаблением американской экономической мощи, к началу 2020-х годов она должна смениться на «повышательную» тенденцию, выйти на стабильные показатели роста как минимум до 2070 года. Отсюда и проистекает интерес США и Китая к совместному планированию.

Во-вторых, сближение Пекина и Вашингтона позволяет двум странам не угодить в «ловушку Фукидида», ситуацию, когда сверхдержава воюет с «восходящей» державой для сохранения своего преобладания. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин ещё в 2015 году отказался верить в наличие данной проблемы. «Такой вещи как «ловушка Фукидида» не существует, но, когда большие государства снова и снова допускают стратегические просчеты, они могут создавать такие ловушки для себя сами», — заявил он.

Это не означает, что для Вашингтона и Пекина наступают безоблачные времена с точки зрения внутриполитической борьбы. «Трамп сейчас находится в ужасном положении, поскольку сталкивается с беспрецедентной конфронтацией внутри США. А властям КНР предстоит решить свою судьбу на XIX национальном съезде Коммунистической партии Китая, запланированном на сентябрь с. г.», — отмечает научный сотрудник Института американских исследований Академии общественных наук Китая Лю Вэйдун, которого цитирует агентство «Синьхуа».

США и Китай против единой Кореи

Стороны сближают позиции по международным вопросам, что позволяет в обозримой перспективе формировать «Большую двойку» (G2) для глобального соуправления. Как и следовало ожидать, на первый план вышла ракетная программа Северной Кореи и территориальные споры в Южно-Китайском море. 5 августа с. г. Пекин и Вашингтон продавили в Совете Безопасности ООН резолюцию о вводе экономических санкций против Пхеньяна, склонив Москву на свою сторону. Интерес США и КНР понятен, но непонятен мотив России, которая поддержала инициативу. Ведь с момента ввода американцами новых антироссийских санкций не прошло и недели. Что выигрывает Москва от того, что Пхеньяну запретили «осуществлять поставку и продажу железа и железной руды, свинца и свинцовой руды, а также любых морепродуктов, включая рыбу»? В «обмен» мы получили обещания Пентагона поставить на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также планы по строительству военных объектов НАТО в Молдавии.

Очевидно, что Россия не заинтересована в расширении ядерного «клуба». Но дело уже не ограничивается вопросами нераспространения. Санкции против КНДР нужны американцам и китайцам для сохранения статус-кво на Корейском полуострове, поскольку в их планы не входит ни сильная КНДР, ни сильная Республика Корея. США понимают, что независимый (в военно-политическом отношении) Пхеньян может стать локомотивом в деле объединения с Сеулом. И тогда в Восточной Азии появится своя «Германия», как это имело место в Восточной Европе периода развала СССР. Речь идёт об американо-китайской стратегии, намеченной в июне с. г. по итогам двусторонних консультаций в области дипломатии и безопасности, которые прошли в США. И России за этим «обеденным столом» никто не выделил места. Зачем тогда Москве укреплять «Большую двойку»? Тем более что амбиции американо-китайского тандема зачастую ограничиваются действиями Пхеньяна.

Москве можно и нужно играть на противоречиях Пекина и Вашингтона, который по-прежнему старается вовлечь Канберру и Токио в антикитайские дипломатические маневры, связанные со спорными территориями Южно-Китайского моря. Но времени остаётся всё меньше, а экономическая взаимозависимость двух субъектов растет — в апреле и мае с. г. среднедневной импорт нефти в КНР из США превысил 180 тысяч баррелей.

Им нужен мир, желательно весь…

Американцев такое положение дел устраивает. Более того, в отношениях с КНР они зачастую предаются самолюбованию. Так, по итогам июльского опроса Pew Research Center, проведенного в 38 странах мира, 42% респондентов назвали США ведущей экономической силой на планете. В пользу Китая высказались 32% опрошенных. География американской поддержки внушительна — Мексика, Латинская Америка, ЮАР, Кения, Гана, Сенегал, Тунис, Турция, Греция, Южная Корея, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Япония, Индия и Израиль.

Однако семь из десяти стран Европейского союза предпочтение отдали Китаю. Исключением явилась Италия, жители которой затруднились с ответом в силу давних экономических и политических связей с Соединенными Штатами. Примечательно, что лидерство КНР в мировой экономике традиционно признают в России и даже в Австралии, которая является давним военно-политическим союзником США. На мнение австралийцев повлиял тот факт, что Китай превратился в главного торгового партнёра их страны.

«За минувший год восприятие экономической мощи США снизилось во многих ключевых торговых партнерах и союзниках Америки. Тенденцию можно наблюдать в нескольких европейских странах, где в последние годы наблюдаются колебания экономического баланса сил. После начала финансового кризиса 2008 года европейцы все чаще стали называть Китай ведущей мировой экономикой. Но в последние годы, когда американская экономика медленно стала восстанавливаться, маятник вновь качнулся в сторону США. Однако в 2017 году картина опять изменилась — в Германии, Великобритании и Испании позиции Китая снова рассматриваются как лидерские. Причем эти сдвиги не ограничиваются Европой. Восприятие в пользу КНР изменилось в Канаде и Бразилии», — говорится в сообщении. Между тем у 53% опрошенных нет уверенности в том, что Си будет предпринимать правильные шаги в международных делах. Недоверие к Трампу намного выше — 74%.

Что в данной ситуации делать России? Для начала следует подумать о том, как не стать жертвой тандема США и Китая. Новые санкции против российских нефтегазовых компаний — очередная жертва Кимерики. Что дальше?