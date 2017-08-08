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Окружной суд в Белостоке вынес приговор группе чеченцев, обвиняемых в поддержке терроризма, передает Gazeta Współczesna (Белосток). Трое были осуждены, один оправдан. Напомним, что четверых мужчин подозревали в финансировании деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чеченцы действовали в Белостоке, Ломже и Варшаве. По данным правоохранительных органов, они занимались сбором денег, которые затем передавали джихадистам. В рапорте Агентства внутренней безопасности Польши утверждалось, что чеченцы собрали более 8 тысяч евро, которые отправили в Турцию. Кроме того, они закупали военное оборудование, в их телефонах была найдена символика, связанная с радикальным исламом. С самого начала обвиняемые не признавали свою вину, утверждая, что они поддерживали не исламистов, а своих соотечественников, борющихся за независимость «Ичкерии». По решению суда, трое чеченцев проведут в тюрьме 25 месяцев.

На здании гимназии № 1 имени Тадеуша Костюшко в городе Новы-Тарг появилась нацистская свастика, сообщает Dziennik Polski (Краков). Это вызвало бурное возмущение. Сомнительное украшение гимназия приобрела во время празднования 73-ой годовщины начала Варшавского восстания, разыгрывая его реконструкцию. Однако с такой трактовкой не согласны местные активисты, связанные с Армией Крайовой. Марек Запала из новытаргского отделения Всемирного союза солдат АК говорит, что дело зашло слишком далеко. Горожане отмечают, что в такой день, как 1 августа, когда в Варшаве начались бои партизан с немцами, было бы справедливо украшать улицы, скорее, символами восставших. Мэр Новы-Тарга Гжегож Ватуха заявляет, что, судя по всему, вывешивание нацистской символики было произведено с согласия дирекции гимназии, страшного в этом ничего нет, так как флаги со свастикой провисели немного, после чего были сорваны и растоптаны. Доктор Давид Голик из Института национальной памяти замечает, что в реконструкциях, посвященных Варшавскому восстанию, одним из элементов является штурм партизанами здания, охраняемого немцами, в конце чего символика нацистов срывается и вывешивается польский бело-красный флаг. Он уверен, что именно это планировали сделать организаторы постановки в Новы-Тарге. «Но, как видите, часть жителей предпочла бы, чтобы 1 августа был, скорее, днем раздумий, размышлений и скорби о повстанцах и жертвах боев в Варшаве без какой-либо демонстрации тоталитарных символов», — говорит Голик, добавляя, что такой подход следует уважать и принимать во внимание при организации последующих юбилеев.

Противоречивая ситуация сложилась вокруг планов перестройки музейного комплекса бывшего немецкого концлагеря Собибор, расположенного на территории Польши, пишет Kurier Lubelski (Люблин). Российской стороне не нравится, что она не принимает участия в этом проекте. Как говорится в релизе МИД России, «намерение не допустить Россию в число участников проекта является частью открыто демонстрируемой в последнее время Варшавой русофобии и стремления поляков навязать свое видение истории, принизив освободительную роль СССР и Красной армии во Второй мировой войне». В создании нового облика музея, где уничтожали евреев, в течение последних 10 лет принимают участие Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. Представляющий Фонд польско-немецкого примирения, который курирует проект, Дариуш Павлощ призывает не политизировать ситуацию. Министерство культуры Польши отмечает, что Москва может быть задействована в работах по перестройке музея, однако она не сможет войти в управляющий комитет, состоящий из делегатов Польши, Израиля, Нидерландов и Словакии, поскольку в июне сего года было принято решение не расширять его состав. В свою очередь Dziennik Wschodni (Люблин) уточняет, что Москва была готова вложить в проект около $500 тысяч.

Археологическо-исторический музей Эльблонга спас советский танк Т-34, который стоит на постаменте на улице Армии Крайовой, рассказывает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Музей взял его под свою опеку, защитив тем самым танк от уничтожения, которое ему непременно грозило после вступления в силу так называемого закона о декоммунизации. В прошлом году Т-34 попал в подготовленный Институтом национальной памяти список объектов, «восхваляющих Красной армию». Как рассказал изданию Лукаш Межеевский из пресс-службы музея, «хотя городское управление Эльблонга не получило какую-либо рекомендацию от Института в отношении танка, мы не стали ждать и предложили передать его под нашу опеку, рассматривая его как музейный экспонат». Т-34 останется на своем прежнем месте, музейщики не собираются его переносить. Появился танк на улице Армии Крайовой в 1976 году. Его история связана с Первым Варшавским танковым полком имени Героев Вестерплатте, который появился в Эльблонге в 1954 году. Идею передачи городу одного из танков полка выдвинул Мариан Шинкелевский, тогдашний председатель краеведческого общества Эльблонга. Так и случилось. В течение многих лет Т-34 был излюбленным местом для детских игр. После упразднения Польской Народной Республики его раскрасили в яркие цвета, пока в 2013 году любители старой военной техники не вернули исходную зелено-черную раскраску. А на постаменте появилась новая табличка, которая гласила, что этот танк — «символ борьбы Первого Варшавского танкового полка имени Героев Вестерплатте против немецко-фашистских захватчиков».

Жители одного из микрорайонов Водзислава-Слёнски не хотят менять его название, чего требует закон о декоммунизации, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Микрорайон носит имя 30-летия ПНР (Польской Народной Республики). По инициативе городских властей был проведен интернет-опрос, участие в котором могли принимать только проживающие в микрорайоне 30-летия ПНР, а также на улице Армии Людовой. Им предлагалось выбрать новые названия. Проголосовало 532 (из зарегистрированных 4191) и 15 человек (из зарегистрированных 160) соответственно. По словам президента Водзислава-Слёнски Мечислава Кеца, «консультации с общественностью часто показывают нам, что жители имеют другое мнение, чем политики, которые хотят навязать изменения». Из опроса следует, что жители микрорайона настроены сохранить старое название, но расшифровывать его в случае с микрорайоном «ПНР» (PRL), как, например, «Положительные Человеческие Отношения» (Pozytywne Relacje Ludzkie). По словам Кеца, «уважая мнение жителей, в августе на рассмотрение городского совета будет представлен соответствующий проект постановления». Что интересно, замечает издание, часть опрошенных выразили свое мнение и о законе о декоммунизации. Они оставили комментарии типа «пусть решает воевода», «покроете расходы на замену паспортов для жителей микрорайона?» или «все уже решено, к чему эти анкеты, только людям проблемы создаете».

Мало кто хочет изучать кашубский язык и традиции, констатирует Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Для таковых предлагались трехлетние курсы, после прохождения которых предоставлялась работа в школах, местных средствах массовой информации, издательствах или учреждениях культуры. Кандидаты не были обязаны владеть кашубским языком изначально — достаточно самого желания и аттестата зрелости. Однако даже это не вызвало интерес, в этом году желание изучать кашубский язык и традиции изъявило всего 15 человек. Безусловно, мало. Это при том, что отделение рассчитано на 25 мест. Представители Гданьского университета говорят, что курсы придется закрыть.

Щецин принимал участников международной молодежной парусной регаты The Tall Ships Races 2017, информирует Radio Szczecin (Щецин). В гавань прибыло около 70 яхт и парусников. Огромный интерес у поляков вызвал русский барк «Седов», самый большой учебный парусник в мире. Тему продолжает Głos Szczeciński (Щецин). Перед достойнейшим «Седовым» стоит одна из самых длинных очередей. Экскурсанты восхищаются старым кораблем. «Это первый парусник, на который мы решили зайти. Мы хотим увидеть еще несколько, а приехали сюда специально из Жар», — рассказала изданию одна из посетительниц.

Łukasz Szełemej / Radio Szczecin

Łukasz Szełemej / Radio Szczecin