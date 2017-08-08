В прессе активно обсуждаются меры правительства по снижению проверочного давления на российский бизнес. Нас пытаются убедить, что такое решение было бы благом для всех. Но так ли это?

Derevenskieprodukty.ru

Вот конкретная история, на основании которой читатель сможет сделать свой вывод: действительно ли власть «кошмарит бизнес» постоянными строгими проверками, такой ли он «несчастный» перед лицом этих проверок, и, самое главное, насколько сам бизнес работает во благо общества или, поставив во главу угла наживу, сам легко создаёт кошмар для простых граждан, оказывающихся у него на пути.

Два года тому назад, в августе 2015 года, в помещении бывшей советской булочной, а потом магазина игрушек в доме по Кутузовскому проспекту в Москве на основе договора аренды открылся магазин. Знакомство с его хозяевами состоялось в тот момент, когда они самовольно пробили дыру в соседний с магазином подъезд с целью подключиться к интернет-кабелю, проложенному для жильцов. Напомню, что как внешние, так и внутренние стены в многоквартирном доме являются общедомовой собственностью и любые работы на них должны согласовываться с собственниками жилья.

Своё «сотрудничество» с советом дома руководство магазина начало с обмана. Было заявлено, что речь идёт о продуктовом магазине и только. Каково же было удивление жильцов, когда на следующий после открытия магазина день они проснулись от тяжёлого запаха активно работающей кухни. Через двор он распространялся по квартирам и подъезду. Посещение магазина показало, что в нём на месте готовились десятки блюд. Еда предназначалась и для потребления на месте, и на вынос.

Руководство магазина полностью пренебрегло всеми санитарными нормами организации такого рода производства. В приспособленном ими для приготовления пищи помещении не было ни должным образом устроенной вентиляции, ни своей, отдельной, канализации. Если бы только те люди, которые стали покупать приготовленную в этом магазине еду, видели, как она готовится!

Проблема прекращения этого безобразия, однако, заключалась в том, что ещё в 2008 году в Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) уже были внесены многочисленные послабления, которые в значительной мере сняли с бизнеса, работающего в области общественного питания, ответственность за несоблюдение соответствующих правил. Другими словами, существует объёмная стопка документов о том, как должно быть организовано помещение, в котором готовится еда для продажи, как должны контролироваться состояние здоровья тех, кто готовит эту пищу, стерильность их одежды и прочее. Ничего этого в появившемся в доме магазине обеспечено не было, но работники Роспотребнадзора, которые пришли с проверкой по письму жителей и выявили все эти недостатки, сокрушённо развели руками: «Мы можем оштрафовать их только на 10—15 тысяч рублей». Более того, как узнали жители, магазин и не обязан был информировать органы власти, курирующие потребительский рынок, об открытии блока по приготовлению продаваемых блюд и полуфабрикатов непосредственно в магазине.

Что же касается запахов, то оказалось, что жители даже в своих квартирах не защищены законом от ухудшающих условия нашей жизни запахов.

Тем не менее в ответ на многочисленные письма в начале 2016 года Роспотребнадзор привлёк компанию-владельца магазина к суду за отсутствие должных условий для приготовления пищи. На сетования по поводу нарушения санитарных норм суд, правда, даже не обратил внимания, но сработал главный аргумент: отсутствие приточно-вытяжной вентиляции. Магазин попытался решить эту проблему путём установки в магазине промышленного вентилятора, но он, однако, не сняв проблемы запахов, усугубил ситуацию, усилив в находящихся по соседству с магазином квартирах уровень шумов и вибрации до превышающих допустимые значения пределов. Это также было зафиксировано Роспотребнадзором, включено в иск, но вентилятор продолжил работу. Пытался магазин снизить уровень запахов и за счёт установки в своём помещении специальных ламп. Это сразу почувствовали жители соседнего подъезда: у них началась аллергия.

Потребовалось несколько судов разных инстанций, однако дело всё же было выиграно Роспотребнадзором. Произошло это в марте 2017 года. Но кухня до сих пор работает. Запахи и вибрация всё так же мешают жильцам дома. Разгрузка товаров во внутреннем дворе в ночное время всё так же будит их по ночам.

Так работает у нас «обиженный проверками» бизнес. Он хочет открыть кухню в определённом месте, но здесь жилой дом, — наплевать. Помещение для работы кухни не приспособлено — наплевать. Есть нормы, хотя и слабые, но которые всё же надо выполнять, — не надо выполнять, проще откупиться штрафами. Жильцы предлагают разумное решение: готовьте еду в другом месте, где-то в промышленной зоне, и привозите её сюда для продажи — нет, я буду делать так, как мне, а не вам хочется.

Бизнес знает, что мало кто из простых граждан выдерживает многолетнюю борьбу с его незаконными действиями. Плюс надежда на нерасторопность судебных приставов. Ну и последняя ставка — на то, что удастся убедить правительство и общественность, что это не он «кошмарит» других, а они «кошмарят» его.

Описанная мною история только одна из тех, с которыми мне пришлось столкнуться в последние годы, наблюдая пренебрежительное отношение немалого числа российских предпринимателей к нуждам и требованиям общественности, да и просто к гражданскому долгу. Есть, конечно, и предприниматели другого рода. Я позвонил одному из них и задал вопрос о послаблениях с проверками. «Мне они не нужны, — ответил он, — у меня всё в порядке. А вот налоговые послабления не помешали бы».

И тогда я задумался вот о чём. По большому счёту, ослабление проверок не может не привести к ухудшению качества производимых услуг или товаров. Расходы бизнеса на соответствие нормам (в описанном мною случае — нормам СанПиН) сократятся. Таким образом, внешняя финансовая нагрузка на бизнес будет несколько перераспределена на нас, потребителей.

В принципе, я исхожу из того, что и бизнесмены, и ослабляющие контроль за ними чиновники живут где-то рядом с нами, то есть могут оказаться в такой же ситуации, как жильцы дома. Но, может быть, они уже существуют совсем отдельно от нас?