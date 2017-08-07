Обложка книги Б.Сандерса: «Гид по политической революции»

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Не секрет, что молодые люди не в восторге от Дональда Трампа. Но то, насколько они ненавидят своего президента, сильно зависит от их расовой и этнической принадлежности. Новый опрос от GenForward (исследовательской организации, занимающейся молодежью и базирующейся в Чикаго) обнаружил, что 76% черной молодежи, например, не одобряют деятельность президента, и только 10% ее одобряет. 55% белой молодежи президента также не одобряет, и лишь 29% одобряет. Белые миллениумы (18−35 лет) тоже быстро разочаровываются в Трампе: уже в мае 47% из них признали, что не поддерживают его деятельность, а это уже всего лишь чуть меньше половины.

Понимать мотивацию молодежи очень важно, так как они — ключ к грядущим выборам 2020 года. Именно они будут основным (самым многочисленным) блоком на следующих выборах, согласно исследованию PewResearchCentre.

В целом миллениумы, которым от 18 до 35 лет, более либеральны и скорее склонны ассоциировать себя с социалистическими ценностями. Но и они — группа далеко не однородная. По факту, они — самое разношерстное поколение, и зачастую даже социологические исследования не в состоянии объяснить, как их взгляды коррелируют с расой и происхождением.

Разница очевидна, если разбирать партийную поддержку. Естественно, очень небольшой процент цветного меньшинства поддерживает республиканскую партию, по сравнению с третью взрослого населения среди белых. И здесь, что примечательно, поддержка миллениумов отражает в целом поддержку по стране: около 40% белого населения страны поддерживает республиканцев, и что удивительно, 33% белой американской молодежи тоже за республиканцев.

Пропасть также отчетливо видна между белой молодежью и их цветными согражданами, когда дело доходит до отношения к демократам. Подавляющее большинство цветных, конечно, их поддерживает, по сравнению с третью белых молодых американцев. Всего же, согласно опросам Pew, демократов поддерживает 45% населения страны.

Очевидное различие между цветной и белой молодежью заключается еще и в том, как обе группы относятся к методам противодействия администрации Трампа и лидерам республиканской партии. Большинство цветных, например, уверены, что противостоять необходимо жестко. Другими словами, именно эта группа — верное подспорье демократов. И только 36% белых миллениумов считают также. 63% белой молодежи уверены, что демократы должны найти компромисс с республиканцами. Интересно будет понаблюдать, как измениться мнение цветной молодежи, когда демократы начнут предпринимать конкретные шаги для достижения компромисса с республиканцами, что ожидается уже осенью этого года в рамках принятия бюджета страны.

Но, как ни посмотреть, миллениумы все равно самые ярые критики Трампа. Сейчас, как известно, его рейтинг находится на критически низких позициях — около 36%. Среди миллениумов эта цифра даже ниже. Только 22% одобряет его деятельность, 62% не одобряет. Только 16% миллениумов одобряет деятельность Конгресса. Ее не одобряет и большинство населения. В июне 2017 года, согласно опросу Gallup poll, деятельность этого законодательного органа осудили 74% американцев.

Эта разница очень важна и показательна. Именно эта категория населения окажет самое большое влияние на следующие выборы — самое многочисленное поколение, но и самое разношерстное. Примечательно, что 44% миллениумов — цветные. Эту разношерстность и ее влияние на политику в будущем мало кто сейчас серьезно изучает.

Агентство GenForward предлагает такое резюме своего исследования: молодежь всех категорий недовольна текущим состоянием политики. В то же время молодежь не настолько едина в своем порыве, как принято думать. Согласно этому же опросу, склонность к левому движению наблюдается, в основном, у цветных и очень им сочувствующим.

На этом фоне появляются деятели, цель которых вдохнуть революцию в США. Особенно ярко среди них выделяется сенатор Берни Сандерс, который 29 августа даже выпускает методичку — «Руководство по политической революции». По словам издателя Генри Холта, бывший кандидат на пост президента США призывает молодых людей «бороться за прогрессивную экономическую, экологическую, расовую и социальную справедливость, которая создает рабочие места, повышает заработную плату, защищает окружающую среду и обеспечивает здравоохранение для всех».

В предисловии Сандерс указывает, что в ходе своей президентской кампании он получил больше голосов от молодых людей, чем Дональд Трамп и Хилари Клинтон вместе взятые, и что «практически в каждом штате на праймариз мы забрали голоса подавляющего большинства молодежи — и черных, и белых, и латиноамериканцев, и азиатов, и индейцев».

«Я считаю, что нынешнее поколение молодых людей — самое умное, самое идеалистическое и наименее предвзятое поколение в современной истории Соединенных Штатов», — пишет Сандерс в своем «Руководстве», которое, по сути, является адаптацией для молодежи его книги-бестселлера для взрослых «Наша революция». «Это поколение, которое готово мыслить большими категориями и продвигать эту страну в совершенно другом направлении, отличном от того, по которому мы движемся все эти годы. Оно особенно расположено к отказу от системы ценностей, поддерживаемой Дональдом Трампом и правыми реакционерами в Конгрессе, которые продвигают его идеи».

Сандерс сказал в интервью изданию Teen Vogue, что его книга будет агитировать молодых людей вести «необычную политическую кампанию, интересную политику и всячески подталкивать ко всему самому прогрессивному»."Они несут ответственность за участие в нашей демократии и должны помочь создать правительство, которое будет работать для всех, а не только для немногих», — утверждает семидесятишестилетний Сандерс.

Сенатор Сандерс — не первый политический лидер, пытающийся привлечь молодых читателей. В 2010 году Барак Обама опубликовал «Письмо моим дочерям» — иллюстрированное руководство к «новаторам-американцам» с новыми идеалами, которые должны были вдохновить страну. Лишь Дональд Трамп еще пока не опубликовал свои политические мысли для юношества.