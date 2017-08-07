Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 31 июля — 6 августа стали: сто лет назад Европа совершила акт самоубийства; патриарх Кирилл стал почетным гражданином Бари; Катар обвиняет Саудовскую Аравию в препятствиях паломникам в Мекку; иракские христиане-беженцы возвращаются в свои дома; Турция готова предоставить муфтиям право регистрировать браки; тайна популярности «Звездных войн» и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ровно сто лет назад папа Римский Бенедикт XV обратился к воюющим государствам с настойчивым призывом прекратить охватившую мир «бессмысленную бойню», напоминает Radio Vaticana (Ватикан). Именно так епископ Рима назвал Первую мировую войну. Достаточно сравнить политические карты Европы до 1914 года и после 1918: исчезли Российская и Османская империи, пали Немецкая и Австро-Венгерская. Четыре года ада унесли жизни 17 миллионов солдат и гражданских лиц. 1 августа 1917 года, после трех лет безответных призывов и увещеваний, Бенедикт XV написал послание лидерам противоборствующих наций: «Неужели цивилизованный мир должен будет превратиться в поле смерти? А Европа, такая славная и процветающая, побежит, поддавшись всеобщему безумию <…>, навстречу самому настоящему самоубийству? <…> В столь бедственной ситуации, перед лицом столь серьезной угрозы, от имени всего человечества и разума мы вновь возносим крик о мире и еще раз настоятельно взываем к тем, кто держит в своих руках судьбы народов». В своем послании папа не ограничивается призывом положить конец конфликту. С большим мужеством и прагматизмом он предлагает правительствам конкретные пункты, по которым следует договориться — например, «одновременное и взаимное сокращение вооружений», «институт арбитража с функцией миротворчества, общность морей и возвращение оккупированных территорий». Епископ Рима настойчиво обращается к сильным мира сего, призывая их принять во внимание чаяния народов и постараться связать национальные интересы с интересами великого человеческого сообщества. Папа Бенедикт XV подсказывает необходимость решения вопроса Армении, балканских государств и стран, являющихся частью древнего Польского королевства…

Бенедикт XV

Однако все эти усилия оказались напрасными. Неуслышанный понтифик с печалью наблюдал за распадом Европы, которая всего через 20 лет канет в другую пропасть, совершит другое самоубийство, развязав Вторую мировую войну. В XXI веке, через сто лет после документа Бенедикта XV, мир становится свидетелем такого же эгоизма и корысти, таких же умоляющих голосов и точно такой же глухоты. В связи с этим полезно прочитать послание папы Римского Франциска, которое он направил 7 июля этого года участникам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге: «История человечества и сегодня представляет широкую панораму текущих или потенциальных конфликтов. Однако война никогда не является правильным решением. В преддверии столетия послания Бенедикта XV главам противоборствующих народов я чувствую себя обязанным просить мир положить конец всем этим бессмысленным бойням <…>. Существует трагическое противоречие и несоответствие между кажущимся единством в совместных форумах по экономическим и социальным вопросам, с одной стороны, и активным или пассивным принятием военных конфликтов с другой». Мировые лидеры, пишет папа Франциск, должны решать экономические контрасты мирным путем и находить общие финансовые и торговые правила, способные обеспечить всестороннее развитие для всех. Однако это станет возможным лишь в том случае, если все стороны обяжутся прекратить гонку вооружений, воздерживаться от прямого или косвенного вовлечения в конфликты, станут обсуждать различия в искреннем и прозрачном диалоге.

«Через ненасилие любовь побеждает насилие». Так говорится в послании Конференции католического епископата Японии, опубликованном по случаю акции «Десять дней в защиту мира». Это ежегодное мероприятие проходит под эгидой японских епископов — в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которые осуществили США — с 6 по 15 августа. Прелаты уделили особое внимание закону, принятому недавно парламентом Токио, в соответствии с которым предусматриваются карательные меры в отношении лиц, признанных виновными в организации заговоров, в планировании террористических актов и других преступлений. Новый закон дает полиции право установить наблюдение за любым человеком, подозреваемым в подготовке преступления, и арестовать его. «Этот закон, — отмечают епископы, — рискует превратить общество в систему тотального контроля, что ограничивает права граждан. В прошлом, когда государственная власть нарушала свободу слова, идей и убеждений, Япония пришла к войне. Наш долг состоит в том, чтобы оставить нашим детям и внукам общество, в котором основные права человека, — включая свободу убеждений и человеческого достоинства, — уважались бы по максимуму, не доводя дело до войны». «Терроризм нередко встречается в различных частях мира, — подчеркивают прелаты. — Но так как народы отдают предпочтение своим личным интересам, тревогу вызывает факт, что страны предпочитают не сотрудничать для решения таких глобальных проблем как увеличение числа беженцев, торговля людьми, злоупотребление Творением»; это несет серьезные последствия для наиболее уязвимых групп, детей, женщин, стариков. Послание японского епископата завершается призывом к молитве о мире и к созиданию справедливого общества.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл стал почетным гражданином итальянского города Бари. Об этом сообщил архиепископ Бари Франческо Какучи, вернувшийся 28 июля 2017 года из Санкт-Петербурга с мощами святого Николая Чудотворца, которые с разрешения папы Франциска были выставлены с 21 мая сначала в Москве, а позже в Санкт-Петербурге. На прощании с ними присутствовал патриарх Кирилл, которому вручили ключи от города Бари. Этот жест имеет особое значение, поскольку означает вручение дорогому человеку сердца и любви, сказал во время церемонии в северной столице России архиепископ. Он пожелал патриарху, чтобы в будущем состоялся его визит в итальянский город для поклонения реликвиям святителя Николая. «Я даже не представлял себе того, что мы переживаем в настоящее время. Действительно, Бари является городом, который соединяет Восток и Запад!» — подчеркнул глава РПЦ, приглашая к молитве, чтобы город становился местом примирения.

Osservatore Пьетро Паролин, 59-й Государственный секретарь Святого Престола

Визит государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина в Россию в конце августа имеет политическую и религиозную значимость, отмечает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Ожидается, что монсеньор встретится с президентом России Владимиром Путиным и руководством Русской православной церкви. В то время как между Западом и Россией осложнились отношения, Ватикан готов взять на себя риск взаимодействия с Москвой, заявил изданию американский эксперт Роберт Мойнихан. Он называет решение Святого престола «мужественным поступком». Мойнихан — главный редактор журнала Inside the Vatican. Он также является основателем фонда Urbi et Orbi, который работает на построение отношений между католиками и другими христианами по всему миру. Мойнихан проявляет особый интерес к России, побывав там с 1999 года около 30 раз. Оценивая значение визита кардинала Паролина, он говорит, что это является поворотным шагом не только для настоящего, но и для будущего. Пребывание госсекретаря Святого престола в Москве должно стать вкладом в восстановление, по крайней мере, частичного, если не полного единства между Католической и Православными церквями. В православной общине есть еще те, кто воспринимает Рим с подозрением, подозревая его в намерении ограничить их свободу и лишить традиций. А многие верующие латинского обряда смущены сближением с православными из-за близких отношений последних с государством. Мойнихан в ответ замечает, что «коммунистический режим был жестоким для наших христианских братьев в Советском Союзе», и это «для нас является причиной испытывать сострадание к ним». Отвечая на обвинения РПЦ в «национализме» и «близости к правительству», эксперт подчеркивает, что Россия в настоящее время находится в моменте перехода от «ностальгии по советскому времени» к «восстановлению своих храмов и воспоминанию христианской традиции». В это сложное время визит кардинала Паролина — свидетельство обеспокоенности тех, кто желает иметь дело с Россией, которую пытаются изолировать на международном поле.

Magspace.ru Отношение Саудовской Аравии и Катара

Власти Катара обвиняют Саудовскую Аравию в препятствиях паломничеству катарских мусульман в Мекку под предлогом, что Эр-Рияд «не гарантирует их безопасность», сообщает AsiaNews (Рим, Италия). «Религиозная» полемика добавила новый сюжет в дипломатический и коммерческий конфликт, которые начался в июне сего года между Катаром и коалицией ближневосточных стран во главе с Саудовской Аравией. Эр-Рияд и его союзники объявили бойкот Дохе, обвинив ее в «поддержке террористических групп и союзничестве с шиитским Ираном». С 20 июля саудовцы ввели предварительные условия для паломников, прибывающих в Мекку из Катара. Катарские мусульмане должны прибегать только к тем авиакомпаниям, которые одобрены Саудовской Аравией, пользоваться услугами национальной авиакомпании Катара запрещено. Также им определили всего два пункта пропуска в Джидду и Медину. Министерство исламских дел Катара обвинило Эр-Рияд в «смешивании политики и ислама». В паломничестве были намерены принять участие 20 тысяч катарцев. Некоторые средства массовой информации Персидского залива обвинили Доху в попытке «интернационализировать» кризис, эксплуатируя тему хаджа. Эти претензии Катар отвергает.

Иракское министерство по вопросам миграции и внутренней мобильности заявило, что более чем 250 тысяч человек вернулись в провинцию Ниневия, которую ранее были вынуждены покинуть из-за угроз джихадистов, передает Agenzia Fides (Ватикан). Представитель министерства проинформировал, что в целом численность беженцев составляет почти 820 тысяч человек. Их возвращение стало возможным благодаря военной операции по освобождению Мосула. Среди перемещенных лиц находятся десятки тысяч христиан, которые оставили свои дома в июле и августе 2014 года и нашли убежище в Иракском Курдистане. Однако, как рассказывают местные средства массовой информации, возвращаются они неохотно. Агентство в этой связи цитирует слова халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, который предупреждал, что освобождение Мосула не отменяет другие «факторы риска и нестабильности в регионе», которые делают будущее возвращение христианских семей на землю их предков неопределенным.

Magnus Manske Католическая организация «Рыцари Колумба» встречаются Дж. Бушем

Американская католическая организация «Рыцари Колумба» взяла на себя обязательство отстроить разрушенный джихадистами иракский город Каремлаш, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Они планируют собрать $2 млн. В заявлении «рыцарей» говорится, что этот шаг, способствующий возвращению христиан, которые преимущественно населяли Каремлаш, «даст многим христианам и другим религиозным меньшинствам в Ираке надежду на будущее». Американская организация планирует работать с архиепархией Эрбиля, которая окормляет переселенцев-христиан.

La Croix (Париж, Франция) анализирует идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить муфтиям наравне с государственными органами регистрировать браки. Издание отмечает, что это вызывает «опасения защитников секуляризма и феминисток». Турецкое правительство представило в парламент законопроект, ровняющий заключение браков государственными чиновниками и местными муфтиями. До сих пор это было прерогативой регистраторов. Только гражданский брак был обязательным, хотя после можно было устраивать и религиозную церемению. В Турции муфтии подчиняются Управлению по делам религий (Диянет), которое подотчетно премьер-министру. Представители правительства заявляют, что реформа не нарушает принцип секуляризма, а только «защищает женщину». Однако оппозиция так не думает. Заместитель председателя парламентской комиссии по вопросам гендерного равенства Канден Юсир из Республиканской народной партии опасается, что «религиозные браки» сносят «последний барьер для детского брака». Президент Федерации турецких женщин Канан Гюлль квалифицировала законопроект как «потерю прав женщин». Задаются также вопросы, будет ли право на совершение религиозного брака распространятся не только на мусульман, но и другие конфессии.

KAMiKAZOW Звездные войны

В этом году исполняется 40 лет серии «Звездных войн», напоминает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Эти фильмы — рассказ о любви, жертве и отцовстве против ненависти, доминирования и тирании. Откуда такая популярность? Почему так долго продолжалась эта серия? С самого начала запуска серии многие фанаты отмечали присутствие религиозных образов в «Звездных войнах», слишком масштабное, чтобы быть случайным. Сэр Алек Гиннес, пожилой Оби-Ван Кеноби, носил монашескую одежду. Люк Скайуокер, юный джедай, одевается как священник. Шлем Дарта Вейдера — стилизованная митра, показывающая продажного епископа, которым он стал. Нечестивого императора сопровождают служители, одетые с ног до головы в красный кардинальский цвет. «Храм» джедаев — это здание в духе мечети с минаретом. Сама Сила — пантеизм, привлекательный для светского поколения, которое любит притворяться, что оно духовно, но не религиозно. Теперь, когда сага приближается к ее (предполагаемому) концу, в ней появляется Скеллиг-Майкл, редут ирландских монахов, которые спасли цивилизацию. «Звездные войны» продолжаются так долго, потому что это древняя история о самых глубоких человеческих драмах — это рассказ о любви, жертвах и отцовстве, с одной стороны, и трагедия ненависти, доминирования и тирании — с другой. Центральным героем является Энакин Скайуокер, молодой мальчик со сверхъестественными способностями, у которого нет отца. Таким образом, тайна отцовства, биологического и духовного, проходит через всю сагу. Джедай представляет собой мужа с идеалами чести, долга и жертвы. Кому дано много, обязан служить благу для всех. Но юный Энакин отвергает наставников-джедаев, а злой император Палпатин предлагает ему другое видение: кому дано много, может захватить большую власть, чтобы создать жизнь, обманув смерть. Это метод доминирования, а не жертвы. Таким образом, «Звездные войны» ставят гегелевский вопрос: должен ли человек выбирать между подчиненным или доминирующим, является ли двигателем истории борьба между теми, кто был господином, и теми, кто был рабами? Есть путь темной стороны Силы, где желание отомстить за собственную боль подпитывает страсть власти. Но Люк Скайуокер выживает благодаря милосердию. Именно страдание сына вдохновляет отца, который выступает против императора и уничтожает его ценой собственной жизни. Доминирование тирана побеждено лекарством милосердия и силой сыновнего страдания, способного обратить отцовское сердце.

Михаил Бернгардт Вид площади Святого Петра с купола собора

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.