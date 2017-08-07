Приватизация

Иван Шилов REGNUM Экономика Украины

Киевское правительство в лице премьер-министра Украины Владимира Гройсмана выдало, пожалуй, самое странное объяснение, почему большая приватизация никак не начнётся. «Нужно много объектов, которые не подлежат приватизации, исключить из перечня. Нужно получить достаточно хорошее качество работы самого Фонда госимущества. И самое главное — разработать правила, чтоб приватизации стали конкурентными», — объясняют в Кабмине. Хорошо, нужно исключить. Но у Фонда госимущества полно объектов, которые либо в этом перечне не находились, либо уже из него исключены. Почему не начать с них, внося остальные по ходу дела? Правильное объяснение звучит так: в правительстве ждут окончания летнего периода и возвращения из отпусков украинских олигархов. Например, как уже сообщалось, продажу пакетов акций облэнерго отодвинули на 15 августа. А до этого развлекаются мелочью вроде продажи государственных рыбхозов: 15 из 35 предприятий, входящих в сферу управления Госрыбагентства, в самое ближайшее время будут выставлены на торги.

Если же вернуться к теме облэнерго, то с их продажей ожидается аттракцион невиданной щедрости. Экс-глава министерства ЖКХ Алексей Кучеренко напоминает, что в настоящее время уже действует новый закон о рынке электроэнергии, которым предусмотрено введение стимулирующего тарифообразования. «А как только будет введено стимулирующее RAB-регулирование тарифов, активы будут оценены по определенной методике значительно выше их реальной рыночной цены. Например, стоимость Днипрооблэнерго сегодня по RAB-методологии составляет 12 млрд грн [70% плана поступлений от приватизации на текущий год — Ред]. А Фонд госимущества выставляет его всего за 2 млрд грн, то есть в шесть раз меньше», — отметил он в интервью изданию «Новое время».

Как следует из плана приватизации на 2017−2020 гг., хотя бы что-то правительство Украины делает в верном направлении. В конце прошлого года мы отмечали, что у Украины гораздо лучше получается сдавать госсобственность в аренду, чем продавать её. Так, аренда принесла в бюджет в 2016 году 1,03 млрд грн, тогда как продажа — всего 190 млн. В правительстве это учли и существенно расширили перечень объектов, предлагаемых к сдаче в концессию. Если ранее предлагалось распорядиться таким образом с двумя аэропортами, несколькими морскими портами и шахтами, то итоговый список таких активов составляет сразу 359 предприятий.

В частности, предлагается сдавать таким образом в аренду лесные хозяйства. Европейская бизнес-ассоциация уже бьёт тревогу и предупреждает, что в итоге Украина попросту останется без лесов. В частности, в EBA указывают, что в ЕС такая практика широкого распространения не получила.

Причём именно концессионная схема выглядит наиболее перспективной. Эксперты всё чаще говорят о том, что дело даже не в завышенной стоимости активов — инвесторы просто не горят желанием вкладывать в украинскую экономику.

«Дело не только в коррупции. Просто не работает судебная система, нет защиты прав собственности, как частной, так и государственной. А судебная реформа идет, но только в другую сторону. Все монополизируется под президента. Если эти фундаментальные вещи не меняются, то приватизация никакого позитивного эффекта не даст…

А если проводить приватизацию при отсутствующем, неработающем Антимонопольном комитете, то приватизация ни к чему не приведет. Это будет просто перераспределение контроля за финансовыми потоками. Это касается энергосектора, морских портов и так далее», — анализирует происходящее экономист Виктор Скаршевский.

Практика подтверждает его слова. В конце июля ФГИ не смог продать «Президент-отель» (Киев, 373 номера). за сравнительно невысокие как для недвижимости в центре Киева 323 млн грн (порядка 12,5 млн долл). До кризиса за такие деньги можно было купить три не слишком пафосных особняка в Конча-Заспе (киевское подобие Рублёвки).

Валюта

По состоянию на 5 августа официальный курс американской валюты составляет 25,84 грн/долл. (-0,04 грн к 27 июля). Евро уверенно движется к планке 31 грн. Осталось совсем немного, а пока его можно купить за 30,67 грн. (+0,53 грн.). С 28 июня — а именно с этого момента евро стал уверенно расти — европейская валюта подорожала на 1,55 грн. Российский рубль слегка откатился вслед за долларом — 0,428 грн. (-0,004 грн).

Межбанк и чёрный рынок показывают практически одинаковую динамику, хотя их курсы немного отличаются, 25,83−25,95 грн/долл. (-0,05−0,06 грн.) дают за доллар на межбанковских торгах. На чёрном рынке за доллар можно получить примерно на 0,05 грн меньше — 25,78−25,83 грн/долл. (-0,06−0,07 грн). Таким образом, можно говорить о том, что ситуация на рынке устаканилась и она всех устраивает: нелегальные менялы, владельцы банков, НБУ — все при деле, все работают и имеют свою маржу. «Теневой рынок сейчас составляет порядка 30% оборотов официального рынка. В пик кризиса этот объем достигал 100%», — дополняет старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин изданию «Сегодня».

Несмотря на очередное падение курса за период 27 июля — 6 августа, курс доллара несколько раз стремился к 25,9 грн. По словам начальника казначейства VTB Bank (Украина) Станислава Верхградского, это связано с тем, что спрос на валюту растёт под репатриацию дивидендов.

Нацбанк Украины лишь недавно анонсировал разработку криптовалюты, но уже заявил о приостановке внедрения. «Цель состоит в том, чтобы провести эксперимент и наработать экспертизу для запуска национальной криптовалюты от Нацбанка, а также создать площадку для глобальных экспериментов», — поясняет глава криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян для Facenews. Кроме того, по его словам, разработка пока подвисла в воздухе из-за отсутствия главы НБУ. Видимо, исполняющий обязанности не рискует брать на себя такую ответственность. Что, впрочем, неудивительно. НБУ довольно консервативен, за последние годы он не собрался даже легализовать платёжные инструменты вроде Webmoney — они до сих пор на Украине вне закона, хотя по факту банковская сфера с ними работает.

МВФ

Украина начала возвращать средства, предоставленные МВФ в 2014—2015 гг. (программа Stand by). В этот раз Украина вернула 450 млн, всего же в рамках программы Фонд успел предоставил ей чуть более 3 млрд долл., после чего программу Stand by изменили на Extended Fund Facility (программа расширенного финансирования — предполагает большие объемы кредитования на более продолжительный срок). Всего же в текущем году необходимо вернуть в рамках этой программы порядка 1 млрд долл.

Впрочем, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что долги перед МВФ — лишь малая часть общей задолженности. «…В этом году сумма по обслуживанию внешнего долга на 32% превышает сумму основных выплат по долгам перед МВФ», — рассказал он изданию thekievtimes.ua.

Экономический журналист Александр Дубинский в Facebook предостерегает украинцев от сдачи долларов на сегодняшнему низкому курсу. По версии журналиста, сегодня он низкий именно потому, что правительству необходимо возвращать долги Фонду.

«Нацбанк и правительство создали нам всем такие условия, что люди ВЫНУЖДЕНЫ продавать валюту, которая у них была отложена на чёрный день. Мы вынуждены, чтобы выжить. Чтобы эти уроды смогли вернуть свои долги МВФ. В свою очередь Нацбанк эту валюту — скупает. Всего с начала года мы продали на 1,5 млрд долларов больше, чем купили. В том числе за счёт искусственного снижения валютных депозитных ставок. Которые с помощью государственной монополии на рынке финансовых услуг опустили до 5% годовых. Да, кажется, что выгоднее продать валюту и положить на депозит гривну под 15−16% годовых. Но. Поверьте, скоро вы очень пожалеете, что продали этим воришкам валюту по 25−26 грн/долл. Украина за ближайшие два года должна вернуть зарубежным кредиторам 11 млрд долларов. Которых нет в стране. И которые навряд ли дадут в кредит. Валюта в этой стране не дешевеет», — эмоционально анализирует эксперт.

Государственная фискальная служба Украины в её нынешнем виде вскоре будет ликвидирована — таково одно из требований МВФ, выдвинутых, нужно сказать, уже довольно давно. Однако Минфину долгое время удавалось этой реформы избегать. Стартом этого процесса, очевидно, стало дело экс-главы службы Романа Насирова, арестованного весной по обвинению в коррупции. После этого в Фонде стали более настойчивы в своих рекомендациях. В частности, от Минфина требуют большей автоматизации администрирования налогов, максимального удаления сотрудников от процесса. Цель — сократить штат, за счёт чего поднять зарплату и снизить коррупционные риски.

Топливо

По состоянию на 5 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,58 грн (+0,02 грн с 21 июля, +0,86 грн с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн (цена не изменилась, +0,76 грн с начала года). Зато ощутимо обвалилась розничная стоимость дизельного топлива — 21,9 грн/л (+0,57 грн с начала года).

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Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин говорит о сложности прогнозирования ценовой ситуации на рынке топлива, однако утверждает, что тенденция к его удорожанию постепенно намечается.

«Первое, что я хотел бы сказать, пока ситуация в опте не находит отражения в розничных продажах. Если проанализировать изменения оптовых цен, например, за последний месяц, то в мелком опте цены на бензин выросли за месяц на 2% и на 8% по ГП, и 13% по сжиженному газу. В крупных оптовых поставках цены на бензин за месяц выросли на 4−5%, в дизеле на 7% и 23% сжиженный газ. Если посмотреть, что произошло в розничной торговле, то бензин остался на таком же уровне, дизельное топливо подешевело примерно на 1,7%, а сжиженный газ в рознице за последний месяц подорожал всего на 3%. То есть мы видим: розничная цена не отреагировала на оптовые изменения.

…Если говорить о прогнозах по бензину, то рассчитывается потенциал к росту примерно на 1 гривну за литр. По дизельному топливу — потенциал к удорожанию составляет 1 грн 62 коп. реализуется этот потенциал или нет, сказать трудно, но наши расчеты говорят, что в ближайшую неделю может произойти небольшой рост. Речь идет о нескольких копейках по высокооктановым бензинам и то же по дизтопливу», — комментирует Сапегин.

Продолжает бить рекорды рынок авиатоплива. Баланс рынка в январе — июне достиг 237 тыс. тонн (+79,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом импорт за тот же период и вовсе вырос в три раза: с 52 до 157 тыс. тонн. Отечественное производство просто не успевает за потребностями рынка.

Согласно данным Консалтинговой группы «А-95», на украинских заправках резко вырос в цене автогаз — на 0,2−0,3 грн/л. В настоящее время стоимость данного вида топлива в зависимости от АЗС колеблется в пределах 10,8−11,5 грн/л. Ранее мы уже отмечали перебои с поставками пропан-бутана на топливный рынок Украины. Причинами для этого становились как действия украинских силовиков (СБУ), так и изменение порядка таможенного оформления автогаза в РФ, из-за чего у украинских импортёров в конце весны возникли временные перебои с поставками. Иными словами, топливо ещё не успело подешеветь до пределов, ранее намеченных экспертами, как прогнозы предрекают ему новый рост. Впрочем, эксперт совершенно верно указал на евро как фактор почти месячной «заморозки» цен. Растущий курс европейской валюты попросту «съедал» удешевление оптовых цен на бензины и дизтопливо. Сейчас, когда автомобилисты привыкли к комфортным ценам, никто из владельцев АЗС пока не хочет повышать цены первым. Однако если евро продолжит рост (или же расти начнёт и доллар), у них не останется выхода.

Разное

Доля агропищевой продукции в экспорте Украины достигла беспрецедентной величины за весь период независимости — 45,6%. Т. е. практически каждый второй доллар валютной выручки от внешней торговли Украина получает за зерно, растительное масло и т.п. продукцию. Структура грузооборота в портах Украины подтверждает эти данные: порядка 38−40% перевалки приходится на зерно и масло, и их доля постоянно растёт. «Сверхдержавой» Украина пока не стала, но до того, чтобы стать аграрной, ей осталось сделать буквально полшага. Ещё год назад доля этой статьи экспорта не превышала 42%. С текущей динамикой уже в 2018 году Украина вернётся в доиндустриальную эпоху.

Структура экспорта такова не только потому, что Украина производит всё больше аграрной продукции. Производится всё меньше промышленных товаров, о чём говорит экономист Виктор Скаршевский:

«В первом квартале этого года ВВП сократился на 0,3% по отношению к четвертому кварталу 2016 года. Негативные данные по промышленному производству за первое полугодие 2017 показывают, что можно ожидать сокращения ВВП и во втором квартале (по отношению к первому). Если такая ситуация повторится и в третьем квартале, это будет означать, что в украинской экономике возобновилась рецессия».

Сокращается и ещё один важный показатель украинской экономики — переводы от гастарбайтеров. Согласно информации Украинского аналитического центра, за январь — июнь 2017 года на Украину перевели на 1 млрд долл. меньше, чем в прошлом (3,9 и 4,9 млрд долл. соответственно).

В I половине года экспорт украинской стали и железорудного сырья падал из-за комплексного эффекта от блокады Донбасса (потеря контроля над рядом метпредприятий, разрыв технологических цепочек и т.п.). Во втором году на экспорт могут повлиять ещё и внешнеэкономические факторы. В конце июля стало известно о намерениях США закрыть свой рынок стали антидемпинговыми пошлинами. Что, в свою очередь, усилит конкуренцию на прочих рынках и ударит по украинским металлургам. Причина такой реакции США — перепроизводство стали в мире, которое сохраняется, даже несмотря на закрытие Китаем устаревших мощностей суммарной производительностью 119 млн тонн.

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В конце июля Минфин Украины поспешил отчитаться о «перемоге»: якобы Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Украины по т.н. кредиту Януковича (евробонды на 3 млрд долл., которые Россия купила в конце декабря 2013 года, первая часть от кредита в размере 15 млрд долл., обещанного президентом РФ Владимиром Путиным экс-президенту Украины Виктору Януковичу). Украинские чиновники, как это часто бывает, сели в лужу на ровном месте. Суд не удовлетворил апелляцию, а лишь приостановил своё предыдущее решение до окончания рассмотрения дела.

Уже неоднократно отмечалось, что сам механизм получения кредита (евробонды, британское право) не оставляет Украине шансов «отпетлять». Приняв решение в пользу Киева, суд одновременно подорвёт всю систему финансового права: на прецедент будут ссылаться все нерадивые заёмщики. «В следующем году вопрос возврата долга вновь встанет на повестке дня. Сегодня благодаря судебной тяжбе Украина получает возможность отсрочки по соответствующим платежам и по основной сумме долга, и по процентам, ну и плюс, наверное, там по штрафным санкциям. То есть фактически можно пока условно заносить эти долги в календарь выплат по евробондам 2018 года», — говорит экономист Андрей Блинов в комментарии для «Страна.ua».

К слову, на конец июля итоговая сумма, которую Украине предстоит вернуть, достигла уже 3,394 млрд (тело, купонный доход, пеня за просрочку, увеличивающаяся каждый день на 673 тыс. долл.).