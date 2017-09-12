Кажется, что у американского народа есть только мимолетное осознание одной из самых сложных проблем, стоящих перед страной. Как известно, гигантский государственный долг США на данный момент составляет 19,845 триллиона долларов. Это 61 349 долларов США на человека или 165 926 долларов США на одного налогоплательщика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В руках у спекулянта

Большинство населения смутно представляет себе масштабы долга своей страны. В его сознании это аморфное понятие. Государственный долг, который управляется казначейством США, состоит из двух отдельных компонентов: задолженность населения (14,365 трлн долл. США) и долги внутригосударственных холдингов (5,481 трлн долл. США). Последний состоит из долга, выданного управляемым правительством целевым фондам, оборотным фондам и специальным фондам. Основными держателями являются Целевой фонд социального страхования, Фонд пенсионного обеспечения государственной службы и Военный пенсионный фонд.

На протяжении многих лет популярным было мнение о том, что Китай — крупнейший держатель американского долга. Китай действительно мог похвастаться этим, но… восемь лет назад. Сегодня это звание принадлежит Федеральной резервной системе (ФРС).

По состоянию на 13 июля ФРС владела $2,465 трлн государственного долга в виде государственных ценных бумаг — казначейских векселей, облигаций и других векселей. Эта сумма более чем в два раза превышает $1,106 трлн — бумаги США, принадлежащие юридическим лицам Японии. Китай — второй по величине иностранный держатель бумаг США — на 1,092 триллиона долларов.

Эти цифры резко контрастируют с суммами января 2009 года, когда президент Обама вступил в должность. У Китая тогда было 744,2 млрд долл. США в виде государственных ценных бумаг, а у ФРС — 475,2 млрд долл. США. Примечательно, что общая задолженность по состоянию на январь 2009 года составляла 10,627 триллиона долларов. С тех пор она увеличилась на 9,218 триллиона долларов (86,7%). Большая часть долга накопилась из-за «войны с террором».

В течение прошедших лет ФРС окунала руки в неизведанные воды. Использовалась денежно-кредитная политика, называемая количественным смягчением (QE). В рамках QE ФРС скупала крупные объемы государственных ценных бумаг, чтобы дать импульс экономике. Она также держит 8,097 млрд долл. США в долговых ценных бумагах, выпущенных другими федеральными правительственными учреждениями. Сегодня на ФРС приходится около 17% всего государственного долга, выданного федеральным правительством.

В дополнение к тому, что она является крупнейшим частным покупателем государственных ценных бумаг, ФРС владеет 1,770 триллиона ипотечных ценных бумаг, также выпущенных в основном государственными учреждениями. Включая Государственную национальную ипотечную ассоциацию (Ginnie Mae), а также Федеральную национальную ипотечную ассоциацию (Fannie Mae) и Федеральную ипотечную корпорацию (Freddie Mac). Напомним, что Fannie Mae и Freddie Mac, которые номинально являются частными учреждениями, с 2008 года работают под управлением правительства.

Политика ФРС по приобретению ценных бумаг как казначейских, так и ипотечных инструментов в некоторых кругах подвергалась критике. Различные экономисты и политики, как демократы, так и республиканцы, выражали озабоченность по поводу той огромной суммы денег, которая была введена в экономику, а также величины долга, созданного посредством QE. Страх заключался в том, что существенное увеличение средств приведет к инфляции и повышению процентных ставок.

Более высокие процентные ставки увеличат сумму, необходимую для обслуживания долга. В настоящее время чистые процентные платежи составляют около 266 миллиардов долларов в год. По мере повышения процентных ставок эта сумма может быть удвоена.

США сталкиваются с надвигающимся экономическим кризисом. Это факт. Текущий финансовый путь, по которому они идут, абсолютно неправильный. Безусловные расходы плюс постоянный дефицит (прогнозируется, что они составят 443 млрд долл. США в 2017 году) будут добавлены к национальному долгу. От этого пока никуда не деться.

Окончательный отчет Национальной комиссии по фискальной ответственности и реформам, возможно, лучше всего описывает дилемму, стоящую перед страной: «Проблема реальна. Решение будет болезненным. Простого выхода не существует. Вашингтон должен найти решение».

Что же делает Вашингтон? Лидеры республиканского Конгресса, согласно многочисленным источникам из Республиканской партии, спокойно готовятся к тому, чтобы пробить и этот потолок долга. Конечно, они рискуют пойти на конфронтацию с рядовыми республиканцами — это произойдет уже осенью.

Должностные лица администрации Трампа, возглавляемые секретарем казначейства Стивеном Мнучином, умоляют Конгресс повысить лимит задолженности до 19,8 триллиона долларов — без каких-либо обязательств. «Операцию» будут проводить к концу сентября. И лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, и спикер Пол Райан хорошо понимают, что им потребуются демократы, чтобы провести любой долг через Сенат.

За пределами руководства партии пока мало республиканцев, готовых на это пойти. Законодатели Республиканской партии в обеих палатах Конгресса призывают к тому, чтобы любой потолок долга сопровождался сокращением расходов или фискальными реформами — то же требование, которое они неоднократно озвучивали в течение двух сроков Барака Обамы.

Это означает, что республиканцы Макконнелл и Райан должны будут полагаться на демократов и достаточно лояльных республиканцев, чтобы помочь предотвратить финансовую катастрофу 29 сентября, когда Казначейство исчерпает возможность заимствования — последний день, чтобы действовать, для Конгресса.

«Мы не должны даже играть с этим…» — сказал председатель Финансового комитета Сената Оррин Хэтч, который поддерживает стратегию Макконнелла. «Некоторые консерваторы думают, что могут сократить некоторые программы. Ну, этого не произойдет… Мы должны заплатить по счетам, и любой, кто не хочет этого делать, не заслуживает того, чтобы быть здесь», — цитирует чиновника издание Politico.

Но, например, Джеймс Лэнкфорд (республиканец из Оклахомы) категорически ответил «нет», когда его спросили, должны ли лидеры Республиканской партии продвигать так называемое увеличение чистого долга. «Не было еще таких времен, чтобы мы не пытались справиться с потолком долга, и чтобы мы не понимали, что у нас есть потолок долга», — сказал Лэнкфорд. «И это долг и дефицит. Поэтому их всегда следует в некотором роде сочетать».

Между тем демократы, которые время от времени выделяли свои голоса, чтобы позволить Республиканской партии избежать кризисов, сейчас обдумывают свои требования в Белом доме. Возможно, они будут педалировать пересмотр программ медицинского страхования для детей из семей с низкими доходами в обмен на свою поддержку. В любом случае Конгресс вернется в следующем месяце с августовских каникул без четкой дорожной карты и плана, как избежать первого дефолта по долгу.

По словам одного из старших помощников-республиканцев, Макконнелл уже частным образом поднимает вопрос с другими сенаторами. Республиканская верхушка стремится избежать повторения противостояния 2011 года между Конгрессом и Белым домом Обамы, что привело к снижению рейтинга ценных бумаг в стране.

Представители лидеров большинства отказались комментировать стратегию ограничения задолженности Макконелла. Но некоторые другие высокопоставленные республиканцы поддерживают Макконнелла, предупреждая законодателей о последствиях запутывания ситуации с лимитом задолженности страны, особенно учитывая, что лишь одна партия контролирует все рычаги власти в Вашингтоне.

«Нам нужно будет увеличить лимит долга, — сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса. — Мы говорим о разных вариантах». Один из вариантов, который рассматривается, заключается в том, чтобы включить увеличение потолка долга в счет закона о расходах, который должен пройти к 30 сентября, чтобы избежать катастрофы — очевидной для федерального правительства. Умеренные республиканцы в палате представителей (в том числе член палаты Чарли Дент — лидер консервативной неформальной группы «Вторник») умоляли лидеров палаты, чтобы они также выступили за такой пакет.

Усложнением этой задачи является тот факт, что должностные лица администрации Трампа направляли противоречивые сигналы о том, как именно потолок долга должен быть оформлен. Хотя Мнучин и главный голос администрации по этому вопросу, директор по управлению и бюджету Мик Малвейни в начале этого года настаивали на том, что сокращение расходов и другие реформы должны быть частью любого «долгового подъема», даже если все пойдет по плану Казначейства.

Мулвани занимал жесткую линию по поводу потолка долга еще будучи членом палаты — до своего назначения на должность директора Административно-бюджетного управления. И его взгляды имеют большую поддержку в Конгрессе.

«Это все равно, что пинать банку вниз по дороге — постоянно поднимать потолок долга и не заниматься причиной долга, — говорит сенатор Стив Дайнс. — Поэтому меня очень волнует то, что это будет просто еще один финт, если мы ничего не предпримем, по крайней мере, какую-нибудь структурную реформу».

В палате Пол Райан и его команда ждут, когда Сенат начнет действовать первым. Несмотря на то, что они публично не одобрили подобный подход к потолку долга, республиканские лидеры в палате представителей готовятся поддержать все, что одобрит Сенат, Дональду Трампу останется только это подписать.

Они знают, что это опять будет пробиванием потолка долга. И некоторые из руководства палаты боятся той драки, которую может начать правый фланг республиканцев. Они знают, что им придется в значительной степени положиться на лидера демократического меньшинства палаты Нэнси Пелоси, чтобы провести любое решение. Вполне возможно, что пара дюжин умеренных республиканцев палаты, как прогнозируют источники, близкие к руководству, будут голосовать против законопроекта, повышающего лимит заимствований без эквивалентных сокращений расходов — так что Райану понадобится каждый демократ, которого он сможет получить от Пелоси.

Демократы не хотят шутить с дефолтом по долгу. Но они также обеспокоены тем, что, дав голоса республиканцам и позволив пробить потолок долга, те быстро отвернутся от них уже в октябре и проведут налоговые льготы, которые могут раздуть дефицит в пользу богатых. Поэтому демократы ждут от республиканцев, чтобы они раскрыли свой план действий, прежде чем озвучить свои собственные требования.

«Знаете что? — говорят они. — У них большинство в палате представителей, в Сенате и в Белом доме, и поэтому они должны принимать ответственные решения, — говорит сенатор-демократ Дебби Стабеноу из Мичигана. — Мы будем работать с ними, но им нужно будет активизироваться».

Вероятность того, что руководителям палаты придется опираться на демократов, может подорвать политическое положение Райана. Консерваторы уже отстранили как-то спикера-республиканца Джона Бонера, потому что он нарушал традицию Республиканской партии, известную как правило Хастерта, которое подразумевает, что «большинство большинства» поддерживает законодательство.

Райану тоже в первый раз, вероятно, придется нарушить это неофициальное соглашение. Ожидается, что большая часть его фракции (240 членов) будет выступать против увеличения потолка долга.

Консерваторы из фракции Freedom Caucus (основателем которого был, напомним, сам вице-президент Майк Пенс) предъявили свои требования, но готовы поддержать увеличение долга. Но руководителям Республиканской партии в соответствии с их нынешней стратегией, по сути, не остается ничего другого, кроме как игнорировать консерваторов, потому что они не могут дать им то, что они хотят.

Во время недавнего выступления председатель Freedom Caucus Марк Медоус, похоже, признал, что консерваторы будут повержены. Хотя они и предпочли бы сокращение расходов, он сказал, что «чистое» увеличение потолка также было бы возможным, — и заверил аудиторию, что не хочет, чтобы правительство объявляло дефолт.

«Я думаю, что мы должны что-то сделать по этому поводу, — сказал он, добавив затем: — Либо это что-то будет сделано, либо чистый потолок долга будет преодолен. Мы повысим потолок долга, и не должно быть никаких страхов перед этим».

Однако голова Райана по поводу потолка болит не только из-за Freedom Caucus. Даже некоторые союзники Райана заявили в частном порядке, что никогда не вернутся к увеличению чистого потолка долга. Многие из них публично выступали, обещая снизить, а не увеличить долг.

Однако руководители Республиканской партии, скорее всего, получат некое прикрытие из Белого дома. И республиканцы-центристы также, вероятно, будут вынуждены голосовать «за». Отколоться от линии партии могут позволить себе немногие. «Мне жаль, что мы не можем прийти к общему знаменателю, — заявил журналистам сенатор-республиканец Ричард Шелби. — Сможем ли мы вообще? — Я не знаю».

По материалам Politico, Alabama.com и New York Post