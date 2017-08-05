



Модест Колеров ИА REGNUM Омут

«Проигрывает тот, кто первым перестает считать своих оппонентов людьми. И, например, сравнивать их с Гитлером»

Читая статью «Шесть эффективных мер против польского варварства», посвященную анализу тех методов «мягкой силы», которые могут быть использованы Россией в борьбе за память о подвиге советских солдат в Польше, натолкнулся на фразу, вынесенную в эпиграф. Удивительная по точности фраза.

Напомню, что расчеловечивание — это стандартная процедура западной пропаганды, ставящая собой целью дать морально-нравственное или религиозное разрешение на уничтожение людей другой веры, расы, национальности и так далее. Именно под предлогом борьбы с «варварами» — «вар-вар» — человек, который говорит на непонятном языке, безъязыкий человек, не-человек, Запад с древнейших времен считал себя землей, несущей на себе бремя цивилизации.

Потом, когда религия позволила сплотить многоязыкие государства в централизованные, стали бороться с еретиками — людьми другой веры, а под сурдинку — и с внутренней церковной оппозицией. Перипетии двадцатого века в контексте нацистской идеологии — все хорошо помнят. Ну, а в двадцать первом веке для расчеловечивания оппонента и допустимости его уничтожения, как субъекта диалога, оппонентов стали сравнивать с Гитлером или Геббельсом.

Вспомним, что в 2014 году, после Крымской весны, сразу несколько видных представителей западного истеблишмента оскорбительно отозвались о президенте России Владимире Путине, сравнив его действия в Крыму с политикой Гитлера. Так, сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз осудил «аннексию Крыма» во время экскурсии по музею иммиграции в Галифаксе (Канада), когда 78-летняя Мариен Фергюсон рассказала принцу историю своей семьи, которая бежала из польского города Гданьска. Ей, ее родителям, двум сестрам и бабушке удалось добраться до Канады, а остальные родственники погибли в концентрационных лагерях. Принц сказал: «А теперь Путин делает примерно то же самое, что делал Гитлер».

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала выдачу российских паспортов после референдума в Крыму «тактикой нацистской Германии»: «Это очень похоже на то, что Гитлер сделал еще в 1930 году». Ее точку зрения в своем твиттер-аккаунте поддержал известный сенатор-русофоб Джон Маккейн.

В ответ на эти низкосортные высказывания Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма показал, что в России другая политическая культура, и мы никогда не позволим себе опускаться до уровня англосаксонских элит: «Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний».

Можно было бы на этом поставить точку, но дурной пример русофобской пропаганды оказался заразителен для некоторых государственных СМИ союзных с Россией государств. Так, в декабре 2016 года в публикации газеты «Советская Белоруссия» «Поймали на слове» некий Евгений Кононович сравнил публицистику Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина в российских СМИ, которая ничем не отличается от аналогичной публицистики в СМИ России российских и украинских авторов по вопросу происходящего на Украине, с деятельностью нацистского преступника Геббельса:

«Недонарод», «недогосударство», «недоязык» — вам ничего не напоминают эти эпитеты? Именно такие понятия использовали пропагандисты Геббельса и палачи концлагерей в Озаричах, Тростенце, Бухенвальде, Освенциме. Получается, что Павловец и Алимкин вольно или невольно к ним присоединились».

Приведя придуманные белорусской пропагандой и не принадлежащие упомянутым авторам слова, Кононович и «Советская Белоруссия» сделали в отношении наиболее принципиальных и последовательных сторонников Русского мира в республике, которые за свою верность идем Русского мира уже более полугода содержатся в минском СИЗО, то же самое, что и их старшие идеологические товарищи — сравнили сторонников Русского мира с нацистскими преступниками.

Понятно, что Кононович и «СБ» — не Клинтон, не принц Чарльз и не Маккейн. А Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко — не Владимир Путин. Однако если говорить образно, то, что делали в своих публикациях Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко? — Они защищали свой маленький — «белорусский» — участок Русского мира в идущей сегодня по всему миру идеологической битве за право русских зваться людьми. За право Русского мира на жизнь. Точно так же, как это делают сегодня сторонники Русского мира в Прибалтике, на Украине — в ДНР и ЛНР, а подпольщики в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Мариуполе, а Владимир Путин — как наш главнокомандующий.

И вот за это на них обрушилась главная государственная газета Белоруссии. Став, тем самым, в один ряд с Маккейном, Клинтон и принцем Чарльзом, и идентифицировав себя как печатное издание, которому враждебны идеи Русского мира, которое считает возможным расчеловечивать людей с принципиально другими политическими и идеологическими взглядами.

Но точно также понятно, что Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко — в меру своего образования и понимания происходящих в мире, на территории постсоветского пространства, на Украине, в самой республике процессов — могли делать журналистскую и экспертную оценку и имели на это полное право.

Что и подтвердил недавно белорусский суд, говоря о праве Кононовича давать свою оценку происходящему в соответствии с Законом республики о СМИ и оправдав его за сравнение публицистов с нацистскими преступниками этим самым «правом на оценку». Только вот очень интересно получается — Кононовичу за его «право на оценку» и сравнение Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко с нацистскими преступниками ничего не грозит, ему можно, а за полностью аналогичное «право на оценку» относительно происходивших в 2014—2016 годах идеологических процессов в республике Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко грозит 12 лет тюрьмы. Двойные стандарты налицо, но это «правосудие по-белорусски»…

Происходящее со сторонниками Русского мира в республике потрясает своей абсурдностью. Если в русофобской Прибалтике и необандеровской Украине содержание в тюрьмах и политические процессы против сторонников Русского мира воспринимаются как обыденность идеологической войны, то как такое возможно в Белоруссии, которая вроде как состоит в Союзном с Россией государстве? Неужели и в Белоруссии появятся политзаключенные — сторонники Русского мира, а республика замкнет собой дугу между русофобской Прибалтикой и необандеровской Украиной?

Пока судьба этого политического процесса окончательно не решена. Белорусские декабристы по-прежнему содержатся в СИЗО, хотя видные представители белорусской патриотической общественности давно за них поручились в плане их выхода под подписку о невыезде или перевода под домашний арест. Они стали уже не просто журналистами, публицистами и экспертами, но широко известными и публичными людьми, которые недалеки от получения статуса политзаключенных со всеми вытекающими из этого для республики последствиями. Поэтому, естественно, никто из них и не подумает скрываться от следствия и суда.

«Советская Белоруссия», использовав Кононовича, стала в один ряд с Маккейном, Клинтон и другими ярыми противниками Русского мира. Обвинение сторонников Русского мира в том, что они являются последователями нацистов, задает очень своеобразный идеологический тренд в республике, создавая весьма некомфортную среду проживания для тех, для кого Русский мир является родным. Более того, дается своеобразная отмашка агрессивным националистам на откровенную травлю сторонников Русского мира в республике, чем они и не преминули воспользоваться.

Приведу только один пример. Видя, что сторонников Русского мира в республике можно безнаказанно оскорблять (несмотря на десятки примеров откровенной русофобии в оппозиционных СМИ (ИА REGNUM неоднократно в своих публикациях приводил множество примеров подобного рода деятельности), Мининформ и другие госструктуры республики так и не возбудили ни одного дела за разжигание межнациональной розни), националисты и необандеровцы перешли уже к открытым угрозам в адрес русских.

Так, житель Витебска Сергей Сесицкий, известный своей борьбой с Русским миром активист прозападной оппозиции, предложил радикальный способ борьбы против людей с пророссийской позицией. На своей странице в Facebook активист предложил сжигать в буквальном смысле «рашистскую чуму». Такую человеконенавистническую позицию Сесицкий озвучил в диалоге со своим соратником Александром Ухорцевым: «И бороться с этим бесполезно, ибо нет финансовых ресурсов даже на два порядка ниже. Помогает против рашистской чумы только один способ. Как и в средние века — огонь. В наше время это называется «дом профсоюзов».

«Судя по всему, под «Домом профсоюзов» имеется в виду трагедия, произошедшая в Одессе 2 мая 2014, когда сторонники режима Евромайдана сожгли заживо в центре Одессы 48 человек, выступавших против национализма и за сближение с Россией» — отмечает белорусское издание «Политринг». Естественно, белорусский Мининформ и министр Лилия Ананич не считает данные высказывания разжиганием межнациональной розни.

Уверен, что белорусский Мининформ не обратит внимания и на одну из сегодняшних публикаций в белорусской доменной зоне (известный своей неприкрытой русофобией сайт «Наша нива»), где фактически пропагандируется территориальный распад России и содержатся довольно конкретные призывы к этому.

В контексте вышесказанного, понятно, что любой приговор белорусского суда в отношении искренних, принципиальных и последовательных сторонников Русского мира в Белоруссии Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина для общественно-политического и экспертного сообщества в России будет иметь принципиальное значение.