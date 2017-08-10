Новый пакет санкций США против России, Ирана и Северной Кореи стал предметом обсуждения не только в этих странах, но и там, где санкции могут иметь косвенные последствия, например в Армении, у которой союзнические отношения с Россией, но в то же время высокий уровень политических и экономических связей как с США, так и с Ираном.

Флаг Армении

Стоит напомнить, что США, наряду с Россией и Францией, является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — главного вопроса армянской внутриполитической и внешнеполитической повестки.

Иран же один из тех соседей Армении, с которым Ереван имеет хорошие политические отношения и налаживает экономические связи, в частности регионального масштаба.

Но, конечно же, вопрос санкций волнует Ереван не столько в политическом, сколько в экономическом плане, так как экономика страны в большей степени зависит от России, чего нельзя сказать о других членах ЕАЭС.

Kremlin.ru Владимир Путин и Серж Саргсян

По мнению министра финансов Армении Вардана Арамяна, продление американских санкций против России и Ирана нанесёт ущерб и Армении, но этот ущерб не может быть существенным.

Я не думаю, что новые санкции приведут к существенным шокам в экономике России, что в свою очередь может повлиять на Армению в плане трансфертов, спроса на наш экспорт и прочее. Не думаю, что по этим направлениям у нас будут существенные потрясения. Почему? Потому что экономика России уже научилась жить в условиях таких санкций, и я не думаю, что дополнительные санкции приведут к существенным потрясениям. К негативному влиянию — возможно», — сказал Арамян в эфире радио «Азатутюн».

Действительно, с точки зрения экономики больших угроз для Армении на данный момент, скорее всего, нет. По крайней мере в плане приобретения дешёвых энергоносителей, а также экспорта армянской продукции в страны ЕАЭС санкции вряд ли отразятся на Армении.

Но экономист Вилен Хачатрян считает, что министру финансов нужно быть более осторожным, делая подобные заявления: «Если говорят, что не окажет существенного влияния, то в свое время тоже говорили, что мировой финансово-экономический кризис существенно не повлияет на экономику Армении. Но что выяснилось? Экономика Армении зарегистрировала третий самый большой спад в мире. Так что, думаю, нужно быть более осторожным, делая подобные высказывания».

Stratocles Армянская АЭС

Что касается денежных переводов, а также российских инвестиций в армянскую экономику, то здесь могут быть проблемы. Напомним, что трансферты из России составляют большую часть всех трансфертов в Армению. А объём трансфертов сопоставим с объёмом экспорта Армении.

Если санкции приведут к определенному сокращению рабочих мест в России, то соответственно — к уменьшению объёмов трансфертов. Но следует оговориться, что большинство армянских мигрантов задействованы в таких сферах российской экономики, на которых американские санкции вряд ли отразятся.

Через банковскую систему Армении на имя физических лиц в некоммерческих целях по итогам 2015 года в республику поступило порядка $1 208,47 млн денежных средств

Объём экспорта из Армении в 2015 году составил порядка $1 486,9 млн.

Более серьёзно обстоит дело с российскими инвестициями. Ведь из-за санкций в России может возникнуть определённый дефицит в свободных финансовых средствах.

Напомним, что правительство Армении обещало привлечь только за 2017 г. около $850 млн иностранных инвестиций. А если не удастся привлечь обещанные инвестиции, то это отразится и на запланированном экономическом росте.

В 2017 году, согласно госбюджету, в Армении ожидается реальный рост ВВП 3,2% при инфляции 2,4%.

Что касается политического аспекта, то, по мнению кандидата исторических наук Арега Галстяна, армянская сторона должна предпринять комплекс политико-дипломатических мер.

Во-первых, по мнению эксперта, необходимо усилить дипломатическую и лоббистскую работу в странах ЕАЭС.

«Эта работа должна включать в себя не только элементы политического диалога, но и кооперацию с ведущими СМИ и мозговыми центрами, влияющими на принятие политических решений. Нынешние составы армянских дипломатических миссий в этих странах не обладают достаточной профессиональной компетенцией и лоббистскими навыками, чтобы справиться со столь сложной задачей», — говорит Галстян в статье для издания «Медиамакс».

По его мнению, в этом случае необходимо определенные функции передать профессиональным лоббистам, которые знают все тонкости работы с государственным сектором, со СМИ, мозговыми центрами, правительственными и неправительственными организациями.

«Во-вторых, крайне важно найти новые импульсы для развития диалога с Вашингтоном. Группа по армянским делам в палате представителей, в которой состоит спикер Пол Райан — наиболее влиятельный республиканец в Конгрессе, должна полностью сосредоточиться на вопросах лоббирования усиления американо-армянских межгосударственных отношений.

Необходимо постоянно держать руку на пульсе, осознавая, что вовлеченность Штатов в региональные процессы позволяет сохранять баланс в регионе, пока Америка обладает механизмами, способными отрезвить горячие головы в Баку и Анкаре. В-третьих, Армении необходимо искать свое место в меняющемся Ближнем Востоке. Нынешняя конфигурация, при которой Ирану и Израилю придется договариваться, открывает для Еревана большие возможности. И, наконец, важно обратить внимание на формирование иных центров влияния (Китай, Индия, Япония), заинтересованных в региональных процессах», — пишет Галстян.

В свою очередь политолог Степан Григорян опасается, что взаимные российско-американские санкции могут оказать серьезное влияние на урегулирование карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По словам Григоряна, новый виток напряженности может повлиять даже на те вопросы, в которых Россия и США работали вместе. Одним из них является формат Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахского конфликта.

«Это не означает, что они не будут заниматься Карабахом, но могут заниматься им по отдельности».

Политолог полагает, что напряженность в американо-российских отношениях в ближайшем будущем может ещё больше усилиться, из-за чего Армении в скором времени станет еще труднее маневрировать.

Кроме этого, в армянских прозападных политических и экспертных кругах появилось бредовое мнение о том, что вследствие обострения отношений с Западом Москва может заставить своих партнеров по ОДКБ, и в частности Армению, занять антиамериканскую позицию. Авторам таких заявлений даже азербайджанская пресса, которая всегда ликует по поводу возможного ухудшения экономической или политической ситуации в Армении, напоминает, что Москва никогда не препятствовала укреплению сотрудничества между ЕС и Арменией, естественно в рамках обязательств, взятых Ереваном по ОДКБ и ЕАЭС.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон об ужесточении санкций против Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Корейской Народно-Демократической Республики, который ранее был практически единогласно одобрен обеими палатами Конгресса.

Речь идёт о законопроекте, который значительно расширяет секторальные санкции против российской экономики. Кроме того, санкции вводят значительные ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европейском союзе.