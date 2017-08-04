Всю неделю в СМИ Башкирии преобладала детская тема, от молочных кухонь до преподавания башкирского языка.

Sk.ru Молоко

Молочные кухни против демографического спада

31 июля ряд СМИ проинформировал о новых мерах по повышению рождаемости в республике. Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей планирует выйти с предложением по развитию в республике детских молочных кухонь. Как сообщили в ведомстве, решение начать активную работу по развитию социального питания принято из-за «не очень хорошей демографической ситуации» в регионе. Хороший опыт по работе молочных кухонь накоплен на данный момент в Уфе. Такие кухни нацелены в первую очередь на производство и реализацию цельномолочных продуктов: молока, творога, кисломолочной продукции для детей первых трех лет жизни.

Я бы в токари пошёл, пусть меня научат

Газета «Республика Башкортостан» в этот день обнародовала топ-18 рабочих профессий. В перечень наиболее перспективных профессий в сфере среднего профобразования вошли как новые, связанные с современным производством, например, токарь на станках с числовым программным управлением, так и вполне традиционные: электромонтер, сварщик, тракторист, пчеловод или повар-кондитер. Названы также более 30 самых востребованных специальностей. От информационной безопасности телекоммуникационных и автоматизированных систем до печатного, гостиничного, сестринского дела, дошкольного образования, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

kissu Станок

Бывший вице-мэр Уфы не платил налоги

«Коммерсантъ в Уфе» 31 июля сообщил, что прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего вице-мэра Уфы, курировавшего с 2012 по март 2017 года строительство, земельные и имущественные отношения. Он обвиняется в уклонении от уплаты (ст. 198 УК РФ) 3,7 млн руб. подоходного налога от сделки, совершенной в 2011 году. По версии обвинения, в 2011 году, занимавшийся на тот момент строительным бизнесом, он не уплатил в бюджет налог от сделки по продаже компании «Автореал». Главным активом компании было право аренды земельного участка на углу проспекта Юлаева и улицы 50 лет СССР в Уфе. В 2011 году предприятие было продано предпринимателю Андрею Смышляеву. У Смышляева возник конфликт с бывшим вице-мэром. Уже работая в мэрии, подчиненное чиновнику управление земельных ресурсов не продлило «Автореалу» договор аренды участка. Тогда вице-мэр дал показания правоохранительным органам о деталях заключенной сделки. МВД и УФСБ выяснили, что подоходный налог от сделки не уплачивался. Уголовное дело возбудили в 2015 году, но обвинение предъявили только в марте текущего года. В декабре прошлого года решение о возобновлении уголовного дела приняли в центральном аппарате СК. В отношении экс-чиновника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Другой вице-мэр брал взятки

1 августа это же издание поведало о злоключениях еще одного бывшего вице-мэра Уфы. Октябрьский райсуд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра Уфы по инвестициям. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ). Суд назначил подсудимому также два года испытательного срока без права перемены места жительства и штраф 500 тыс. руб. В марте этого года чиновника задержали на парковке у ТЦ «Башкортостан» при получении 1 млн руб. от директора Военно-спортивного фонда ветеранов спецслужб Виктора Макина. Как установил суд, вице-мэр вымогал у руководителя фонда «откат» за содействие в оказании спонсорской помощи компанией БашРТС, угрожая впредь не оказывать фонду административной поддержки. В ходе следствия и в суде бывший чиновник полностью признал вину. На предварительных слушаниях он просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Налёт сепаратизма для первоклашек

В этот же день «Уфа-пресс» отметил, что лидер «Родины», депутат Госдумы России Алексей Журавлёв на своей странице в соцсети опубликовал фото из книги для башкирских первоклассников. В ней утверждается, что Башкортостан «11 октября 1991 года объявлен суверенной (самостоятельной) страной в составе Российской Федерации». «Местная пропаганда активно вбивает эту «суверенность» в головы молодых жителей республик. Таким образом, в сознании граждан образ малой Родины (суверенного национального государства) полностью вытесняет общероссийскую идентичность; создается питательная почва для сепаратистских и националистических проектов, разрушающих национальное единство Российской Федерации», — написал Журавлёв. «Это абсолютно аргументированное замечание, — заметил председатель башкирского отделения партии Арсений Маслов. — Региональное законодательство не должно противоречить федеральному, а главное — Конституции РФ. Мы планируем провести мониторинг региональных учебников по истории родного края. Искажения истории быть не должно, мы уже видим, к чему приводит восхваление героев в кавычках».

Молебен от «Матильды»

«Горобзор» 1 августа сообщил, что в Свято-Пантелеимоновском храме Уфы прихожане и представители православного военно-патриотического объединения «Александр Невский» совершили молебное пение с чтением акафиста царю Николаю II. Об этом рассказал протоиерей Виктор Иванов. Участниками стали около 50 человек. «Да, нашим чтением акафиста мы не остановим показ фильма, порочащего Святого страстотерпца, но мы показали, на чьей мы стороне. Странное дело — 80% жителей России носят православные кресты, а когда надо заступиться за свои святыни, у всех находятся какие-то причины», — отметил Виктор Иванов. Он подчеркнул, что таким образом православные «отстаивали свои святыни, заступались за них». Молитвенные стояния против фильма Алексея Учителя «Матильда» прошли в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Ухте, Астрахани, Петропавловске-Камчатском и других российских городах.

Скоростной трамвай подорожал

2 августа ряд СМИ рассказал, что проект скоростного трамвая в Уфе госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству оценил в 6−7 млрд рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщил председатель комитета Тимур Мухаметьянов. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос его реализации, до конца года будут подготовлены три модели проекта для утверждения руководством республики. В качестве потенциальных инвесторов реализации скоростного трамвая рассматриваются «Российский фонд прямых инвестиций», «Государственная транспортная лизинговая компания», а также инвестиционные фонды арабских стран. В 2013 году, когда московское ЗАО «Промтрансстрой» разрабатывало проект, его стоимость оценивалась в 1,5−2 млрд руб.

TheoHengelmolen Трамвай

Замутненные воды Аяза

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что авария на нефтепроводе в Аскинском районе локализована. Компания «Башнефть» среагировала на аварийную ситуацию быстро. На всех четырех участках выставлены заграждения. Это позволило не допустить серьезных последствий и локализовать пятна там, где они были обнаружены. На месте аварии работают порядка 200 человек и 50 единиц техники. Напомним, 27 июля в результате разгерметизации на нефтепроводе компании «Башнефть» произошла утечка нефти. Поврежденный участок расположен в трех километрах по направлению на юго-восток от деревни Усть-Табаска в Аскинском районе Башкирии. Нефть попала в почву и в воду реки Аяз.

Грузите мёд вертолётами

ИА «Башинформ» 2 августа известило, что Башкирия готова поставлять мёд в Индонезию вертолетами. В Уфе в Доме Правительства РБ состоялась встреча с официальной делегацией провинции Западная Ява Республики Индонезия. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в том числе касающиеся сельского хозяйства. Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что республика лидирует в стране по производству мёда. Производимые объемы продукции позволяют экспортировать её. Глава Башкортостана добавил, что республика готова рассмотреть возможность экспорта в Западную Яву сухого молока, пшеницы, бобовых, муки, мяса индейки по стандартам халяль, а также других продовольственных товаров. «Мёд мы готовы поставлять вертолетами, которые вы, надеюсь, будете у нас приобретать. Каждый вертолет поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолетов. Мёда у нас хватит», — шутя добавил глава республики. В рамках встречи состоялось подписание протокола о намерениях развития сотрудничества республики с провинцией Западная Ява в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. .

pajala Мед

Учалы прихорашиваются

3 августа ряд СМИ сообщил, что башкирский город Учалы включен в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов», реализуемую российским правительством. Участие в программе позволит городу выйти из списка моногородов, получить статус территории опережающего развития и претендовать на финансовую поддержку. Путем голосования жители Учалов определили главную улицу города, которая должна быть благоустроена. Наибольшее количество голосов горожане отдали за улицу Первостроителей. На капремонт участка протяженностью 230 метров выделено 9,5 млн рублей из республиканского бюджета, 146 тыс. рублей — из бюджета городского поселения город Учалы. Кроме того, планируется направить из бюджета республики еще 5,9 млн рублей, из местного бюджета — 90 тыс. рублей на капремонт оставшегося участка улицы от улицы Пионерской до улицы Мира протяженностью 220 метров. Работы продлятся до осени текущего года.

Лошадь-героиня

Ряд СМИ в этот день поведал о трогательной истории: в Зилаирском районе лошадь спасла жеребенка от нападения медведя, кобыла была ранена, жеребенок не пострадал

В комментариях пользователи просят хозяина храброй кобылы не забивать животное и даже предлагают помощь в лечении. Местные жители отмечают, что нападения медведей на домашний скот — явление редкое. Чаще всего косолапые остерегаются больших населенных пунктов.

tonywright33 Лошадь с жеребенком

У кого могут отнять налоговые льготы

«Комсомольская правда Уфа» в этот день сообщила, что Минфин Башкирии планирует отменить льготы по транспортному налогу. Кроме того, под «удар» попадут производители пива, спасательные службы и научно-исследовательские учреждения. Дело в том, что совсем недавно ведомство подсчитало эффективность налоговых льгот за 2016 год. Вместе с отчетностью, в министерстве предложили внести изменения, нацеленные на улучшение годовых показателей. В первую очередь, речь идет об отмене льгот на транспортный налог. Помимо этого, льгот могут лишиться сразу несколько категорий сообществ и предпринимателей — общественные объединения, работающие за счет добровольцев, научно-исследовательские учреждения и даже производители пива. А вот водителям, использующим вместо бензина природный газ, льготы на транспортный налог могут, наоборот, увеличить аж наполовину. Впрочем, окончательное решение примут депутаты Госсобрания республики. Произойдет это не раньше, чем в сентябре 2017 года.

Депутатов Госсобрания провентилируют

4 августа «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что на реконструкцию вентиляции здания Госсобрания Башкирии планируют потратить до 72 млн рублей. Электронный аукцион назначен на 25 августа, реконструкция должна быть закончена до 25 декабря 2018 года. Начальная цена закупки — 72,94 млн руб. Работы должны быть профинансированы из республиканского бюджета. Согласно техзаданию, подрядчик должен смонтировать 500 единиц оборудования. Реконструкционные работы должны проходить с 20 часов вечера до 7 утра с ежедневной уборкой рабочих мест, либо в рабочее время по письменному согласованию с заказчиком. Гарантийный срок эксплуатации оборудования — пять лет.

Курбан-байрам потеснил День Знаний

Ряд СМИ в этот день рассказал об особенностях начала нового учебного года. В республике он начнется 2 или 4 сентября. Это связано с тем, что в этом году День знаний совпадает с праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Соответственно, первое сентября является праздничным нерабочим днем, уточнили в министерстве образования РБ. «Так как учебные графики школа формирует самостоятельно, то она вправе начать учебный год не 1 сентября, а позже, например, 2 или 4 сентября», — пояснила начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Минобразования РБ Жанна Миникеева. При этом в ряде школ занятия могут не начаться и позже, так как почти 750 школ Башкирии оказались не готовы к учебному году. Управление Роспотребнадзора по Башкирии по результатам проверки общеобразовательных организаций к учебному году выдало 760 предписаний 748 школам республики, которые должны быть исполнены до 1 сентября. Из них свыше 23% касаются необходимости улучшения материально-технического состояния пищеблоков, 19% — приобретения новой учебной мебели, 11% — улучшения систем освещения, около 7% — системы водоснабжения.

Родные языки учить, но не за счет русского

«Уфа1» 4 сентября продолжила школьную тему. Все школьники должны иметь возможность в необходимом объёме изучать башкирский язык, отметил Рустэм Хамитов. В ходе осмотра нового лицея в Дёме глава Башкирии прокомментировал вопрос об изучении в школах башкирского языка. Рустэм Хамитов отметил, что законы Российской Федерации закрепляют право изучать родные языки в полном объёме без ограничений. Однако нельзя заставлять учить башкирский против воли. «Министерство образования Башкирии еще раз проанализировало ситуацию с изучением родных языков в республике и увидело, что нужно внести изменения в базисные образовательные планы восьмого и девятого классов, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного, — прокомментировал Рустэм Хамитов. — Соответствующие приказы будут изданы Министерством образования. Хочу сказать, что это никоим образом не изменит ситуацию в части изучения башкирского, татарского, чувашского, других родных языков. Считаю, никаких опасений в этой части с точки зрения уменьшения часов нет». Глава республики напомнил, что носителей башкирского языка осталось чуть более миллиона человек, а значит, в школах должны появиться дополнительные уроки для желающих его изучать. При этом он уточнил, что выбор родного языка — дело родителей и обратился к директорам школ с просьбой не допускать спекуляций на эту тему. А также успокоил учителей, что нагрузка не уменьшится, и, если понадобится, небольшое финансирование будет выделено.