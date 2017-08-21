Предвидя свой весьма скорый и окончательный уход с политического небосклона, перед выходом на политическую пенсию Алексей Навальный решил срубить немного деньжат со стада навальнят и на днях распространил воззвание о сборе с 500 тысяч своих сторонников по 100−200 рублей с каждого, типа, на продолжение политической деятельности. Действительно — что такое оторвать каждому из этих 500 тысяч разово по чашке кофе или пачке сигарет? Ерунда. Однако на выходе бенефициар сделки получит уже (и он это уже скрупулезно подсчитал) гешефт в размере, превышающем 55 млн. рублей. Так чья-то не выпитая чашечка кофе или невыкуренная пачка сигарет для кого-то превращается в домик на побережье, где именно и любит проводить свои каникулы известный «борец с коррупцией».

Манифест о подаянии

Навальный идет по хорошо известному сценарию выхода на политическую пенсию — так как никто на Западе просто так выпасть из обоймы не позволит, то надо проявить максимальную активность и добиться максимально жесткой реакции властей, чтобы потом перед спонсорами апеллировать к этому как главному аргументу прекращения активной политической работы — репрессии. И тогда он уже становится не просто мошенником от политики, но уважаемым членом западной политической тусовки. Как Алексиевич.

Однако в этом деле имеется проблема. И даже не одна. Во-первых, дело в том, что согласно российскому законодательству Навальный не может выставлять свою кандидатуру на выборах в 2018 году, и об этом уже давно официально заявил российский Центризбирком: «граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость, не могут быть избраны президентом России». Таким образом, даже если условный приговор Навальному по «делу Кировлеса» будет отменен, он в течении еще 10 лет не сможет быть даже теоретически избран на пост президента.

Казалось бы, какие после этого разъяснения могут быть вопросы? Однако Навальному в рамках его стратегии мученика перед большим отпуском необходимо спровоцировать максимально жесткую реакцию власти, поэтому он приступает к сбору средств на избирательную кампанию, хотя при этом тот же ЦИК недвусмысленно отметил, что «создавать специальные избирательные фонды и расходовать из них средства можно только после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о факте своего выдвижения».

Однако Навальный этого сделать не может, потому, что, во-первых, официально кампания по выборам президента не началась, и, во-вторых, потому, что Навальный не обладает пассивным избирательным правом на выборах президента России. Таким образом, Навальный не имеет права собирать средства, расходовать их в предвыборных целях и открывать «избирательные штабы». К чему это может привести? К тому, что Навального могут обвинить, как минимум, в мошенничестве в особо крупном размере.

Навальный прекрасно понимает свои перспективы — либо стать жертвенной овцой, либо все-таки отсидеть опасный период в своей жизни в российской тюрьме, после чего улететь на Запад и спокойно доживать свой век, читая лекции о «российской угрозе» и о «кровавом режиме» в престижных западных университетах. Но на это нужны деньги, свой капитал, и желательно побольше, чтобы зависеть от дядей в серых костюмах с кейсами поменьше. Вот поэтому Навальный, как опытный нищий на рынке, и сшибает «копеечку» — у кого на кофе, у кого на сигаретку.

В принципе, это красиво — периодически посматривать на свой планшет на берегу моря и видеть, как в столбике быстро увеличивается так легко присвоенный доход наивных политических неофитов. В таких тонах и закат солнца приобретает особый колорит и настрой. Будет о чем вспоминать холодными сибирскими ночами.