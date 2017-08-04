



Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

Мировые и отечественные СМИ второй месяц в деталях обмывают проблематику американских санкций против России. Особенно это заметно в последние дни после подписания Трампом соответствующего законопроекта. Но это вполне естественно — за неимением действительно серьезных событий мирового уровня, на мелководье и рак рыба…

Обращают внимание на то, что, мол, Трампа загнали в угол, и он вынужден был подписать этот «антироссийский» билль. Хотя ларчик открывается просто — в августе парламент США уходит в отпуск, и если бы так уж было надо, Трамп мог просто отложить подписание закона о санкциях до ухода сенаторов и конгрессменов в отпуск, после чего, в соответствии с имеющимся американским законодательством, они должны были бы в октябре заново вносить его на подпись президенту. То есть «легким движением руки» Трамп мог бы спокойно отложить решение этого вопроса на три месяца. Однако делать этого не стал. Почему?

Для точной оценки происходящего надо следить не за птичкой, вылетающей из «восхитительной» шляпы, а за руками факира, вытаскивающего у вас натруженный бумажник из кармана пиджака. Закон об антироссийских санкциях — это очередная птичка умелого шоумена для разведения кроликов и разведения вселенского шума в СМИ, у которых на дворе лето и надо как-то поддерживать внимание осоловевшей от жары и поэтому немного разучившейся думать и улавливать тренды протяженностью более 3−5 дней публики.

А вот что мы увидим, если будем следить за руками Трампа? А тут мы увидим удивительную картину — еще год назад России противостояли: а) единый Запад, сплоченный Крымом и Донбассом; б) единый Ближний Восток, где вопрос войны между Россией и Турцией (Саудовской Аравией, Катаром, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) и так далее) даже не обсуждался, под вопросом была только дата. Россия была одна и действительно в стратегическом окружении. Кто-то и сегодня говорит, что санкции это «фсе», в общем, Кац предлагает сдаться.

Однако, если посмотреть на ситуацию не с точки зрения экваториального солнцепека, а немного зайдя в тенек и зарядившись живительной влагой минерализированной тутовки, то мы увидим нечто совсем другое, а именно. Во-первых, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) фактически прекратил свое существование. По крайней мере, медийно его «победили». Он стал никому не интересен. Во-вторых, единый антироссийский фронт на Ближнем Востоке перестал существовать по факту. Турция, например, закупает российские С-400, хотя еще полгода назад «мамой клялась», что ни в жизнь этого не сделает, а также совместно с Россией, Сирией и Ираном устанавливает зоны деэскалации.

Ирак готовится закупать российские танки, хотя год назад на Коране тоже божился, что никогда этого не будет. Однако применение российских танков в Сирии каким-то чудесным образом изменило эту установку. Катар разделил с Россией рынки Европы и Азии в рамках своповых договоренностей. Большой антироссийский Ближний Восток распался на две коалиции, которые явно учитывают фактор России в вопросе объявления друг другу войны. То есть изменения на Ближнем Востоке — фундаментальные. Конечно, нельзя говорить, что все это заслуга Трампа. Происходящее — это, прежде всего, заслуга русских мозгов, силы характера, воли, политической мудрости и оружия. Но вот приправы-инициативы Трампа, которыми он посыпал как из рога изобилия этот регион после своей инаугурации как раз и позволяют скрыть российский фактор как доминирующий и сказать, что это оно само тут так случилось.

А что мы видим в самом лагере прежде единого Запада? Европа и США готовы начать торговую войну из-за «антироссийских санкций». Мало того, Варшава готова похоронить нынешнюю модель Евросоюза из-за новой и яркой вашингтонской морковки и готовится оспорить место первой и любимой Вашингтоном жены у Берлина. «Евроатлантическая солидарность» за последние три-четыре месяца покрылась такими трещинами, что если бы кто-то год назад предположил подобное, никто бы в это не поверил, и только покрутили пальцем у виска.

Вдуматься только — Берлин (!) готов осознать свою геополитическую ответственность за будущее Европы и, со слов МИД Германии, отказался принимать санкции США против России, Ирана и КНДР, так как они противоречат международному праву и являются экстерриториальными. Более того — идею сохранить нынешнюю модель евроинтеграции Берлин высказывает исключительно для проформы, чтобы не бежать впереди паровоза, который может и раздавить. Реально, вместе с Францией, готовится переход к двухуровневой модели европейской интеграции, что означает ликвидацию Евросоюза в нынешнем виде.

С учетом выхода из ЕС Британии говорить о едином антироссийском фронте — не представляется возможным. А польскую игру по повышению своего собственного политического веса в противовес Берлину — надо всячески поддерживать, грешно не использовать такой шанс, когда все сами, своими руками, да еще и по доброй воле.

Да и реакция Кремля подтверждает, что подписанный Трампом закон новостью не стал — в ответ последовала лишь вялая реакция Пескова, мол, и не такое видали. На самом же деле речь идет сейчас совсем о других материях — происходит большая перегруппировка фигур на доске. И в этом «хаосе», который целенаправленно и осознанно создают многие игроки, чтобы нельзя было разглядеть итоговой комбинации, можно разглядеть пока лишь самые общие контуры того, что будет через 3−5 лет.

Не буду уходить в детали, но на самом деле, мы сейчас наблюдаем не просто а) борьбу двух мировых группировок за глобальную власть в мире, но процесс гораздо более сложный, но б) смену одной глобальной модели мирового устройства, которая вытекала из развернувшегося после Второй мировой войны противостояния двух мировых систем, на другую. И вехи смены эпох выражены не битвами при Ватерлоо или под Сталинградом, а выходом на мировую политическую сцену сначала Владимира Путина, затем — Си Цзиньпина, а теперь и Дональда Трампа.

Как говорил товарищ Сталин — кадры решают все. Поэтому говорить о том, что санкции имени товарища Трампа или еще какой-то фантом угрожают России, можно будет только в одном случае — когда факт загрузки боекомплектами и соляркой танков Т-90 и бомбардировщиков Ту-160 станет достоянием самой широкой общественности Запада.