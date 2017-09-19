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Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 31 июля составляли порядка 13,177 млрд кубометров. Таким образом, с 22 июля в ПХГ Украины закачано ещё 502 млн кубометров природного газа — в среднем по 55,8 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 5,761 млрд кубометров топлива. Согласно информации советника министерства энергетики Максима Белявского, текущие запасы газа на 20% превышают прошлогодний уровень.

Главы профсоюзов и члены совета директоров госкомпании «Укртрансгаз» решили обратиться сразу ко всем: к президенту, к Совету нацбезопасности, в Кабмин. По их словам, руководство компании «Нафтогаза Украины» своими действиями срывает отопительный сезон.

»…за первое полугодие 2017 года программы технического обслуживания и текущих ремонтов выполнены лишь на 24%, а инвестиционная программа — на 4%», — такова основная претензия представителей «Укртрансгаза», изложенная в письме.

Сдвигание ремонтных работ на вторую половину года, по их словам, не только заставит вести их накануне, либо даже уже во время отопительного сезона, но и удорожает сами работы.

Есть и другие претензии. Так, в УТГ отмечают, что план по инвестициям на текущий год — 7,3 млрд грн. Однако этот план был фактически спущен компании «Нафтогазом», тогда как реальная потребность во вложениях составляет 11,9 млрд грн.

Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев частично согласен с претензиями представителей УТГ. «Обеспечивать надежность ГТС [газотранспортной системы] становится все сложнее, поскольку руководителям, которые не работали в реальном секторе экономики, трудно понять необходимость систематического (!) обслуживания инфраструктурных объектов. Почему-то кажется, что они отождествляют ремонты с транзакциями, которые можно и отложить», — анализирует эксперт. Также он указывает, что к сложившейся ситуации привела кадровая политика правительства, в частности, назначение на должности людей из бизнеса без опыта работы в госуправлении, а также без понимания отраслевой специфики. Вместе с тем, он всё же уверен, что в УТГ пока что излишне сгущают краски.

То, что т.н. «реверсный» газ — на самом деле перепроданный Украине российский, ещё год назад аргументированно доказали даже в общем лояльные новой украинской власти СМИ вроде «Зеркала недели». Однако в последнее время, в частности, от представителей «Нафтогаза», вновь стали звучать утверждения, что теперь это уже не так, что теперь Украина потребляет некий «смешанный газ», поскольку газ «Газпрома» на хабе смешивается с газом иных поставщиков. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радио «Голос Столицы» опровергает эту информацию: «Давайте будем реалистами… Если в таком жёстком каком-то понимании, это российский газ, который прошёл через территорию Украины, был куплен европейскими трейдерами и вернулся назад. До хаба он физически не доходит. Он возвращается. Он 20 километров отошел от украинско-словацкой границы, потом вернулся обратно. Это если рассуждать прямо так жёстко… С точки зрения цены — он смешанный. А с точки зрения физической… Еще повторю, из Норвегии никто ни одного куба газа на Украину не поставил. Это я вам с полной ответственностью могу заявить. Поэтому если в «Нафтогазе» рассказывают про смешанный газ, они лукавят немного».

При этом европейским компаниям, перепродающим Украине российский газ с наценкой, этого уже мало, они хотят большего. По данным портала OilNews, Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг готовится выдать французский ENGIE лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины. Т. е. — дать доступ к внутреннему рынку Украины. А это уже совсем другие доходы.

Скажем, промышленным потребителям «Нафтогаз» с 1 августа продаёт газ по 285 долл./1 тыс кубометров (+8 долл в сравнении с июльской ценой). Тогда как, доставляя газ до границы с Украиной, трейдеры получают порядка 220−225 долл. Однако 285 — это минимальная цена для крупных потребителей. Средняя же по рынку превышает 300 долл. без расходов на доставку.

Кроме французской компании, к украинскому рынку присматриваются и швейцарцы. Трейдер AOT Energy в конце июля открыл свой офис в Киеве. А их земляки Petroforce не только открыли офис, но и, по примеру ENGIE, уже подали заявку на получение лицензии на торговлю газом.

В перспективе это приведёт к тому, что «Нафтогаз» будет терять доходы от торговли на украинском рынке, на его долю останется газоснабжение населения и теплокоммунэнерго. Для европейских трейдеров этот рынок неинтересен, поскольку около половины домохозяйств Украины сегодня не могут оплатить стоимость коммунальных услуг и выживают только лишь за счёт субсидий.

Согласно официальной информации, 10,261 млрд кубометров газа было добыто в январе-июне текущего года на Украине (+2,6% к аналогичному периоду прошлого года). Такие данные приводят в Министерстве энергетики Украины. Примерно на ¾ это газ госкомпании «Укргаздобыча».

Генеральный директор «ДТЭК Нафтогаз» Игорь Щуров в статья для Oilnews пишет, что предпринимаемых правительством для увеличения собственной добычи мер (снижение платы за пользование недрами) недостаточно. Среди мер, за внедрение которых он ратует — production enhancement contract. Его суть в том, что частные компании инвестируют средства в восстановление скважин, которые были законсервированы той же УГД как выработанные. И если скважина после этого возобновляет отдачу газа, то УГД должна будет выкупать этот газ по фиксированной цене, которую назначит инвестор (например, компания Щурова). В условия, когда Украина сама загоняет себя в своеобразную спираль роста стоимости энергоносителей —реверсный газ, американский уголь (см. далее) — такие меры действительно могут сработать. Ведь такая мера, как возврат к прямым закупкам энергоносителей по более низким ценам Украиной упорно не рассматривается.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 31 июля составили 2,117 млн тонн. При этом запасы углей разных групп изменялись неодинаково. Количество антрацита росло из-за поставок из порта «Южный», где 25 июля начал разгружаться очередной балкер с углём из ЮАР для электростанций «ДТЭК Энерго». Поэтому на конец месяца запасы антрацита достигли 725 тыс. тонн и примерно 50 тыс. тонн из них — это новодоставленный африканский уголь. А вот запасы углей газовой группы снизились до 1,392 млн тонн, т. е. примерно минус 400 тыс. тонн за июль.

31 июля СМИ сообщили о том, что компания «Центрэнерго» (контролирует несколько ключевых ТЭС на Украине) наконец-то заключила контракт на поставку 700 тыс. тонн антрацита из США.

«В штате Пенсильвания мы посетили 5 больших угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И наилучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тысяч тонн угля до конца этого года», — заявил руководитель компании Олег Коземко во время специальной презентации контракта в посольстве США в Киеве.

Напомним, тендер на такой объём в государственной генерирующей компании объявляли ещё в апреле. Тогда его выиграла грузинская компания Sakhnakhshiri GIG Group, которая должна была получить за него 1,808 млрд грн (порядка 97 долл./тонна по тогдашнему курсу). Буквально через 7−10 дней тендер был аннулирован по причине «высоких курсовых рисков».

Сколько же будет стоить уголь из США? Самое интересное, что однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. По словам директора компании, цена каждой партии будет отличаться. Сегодня известно лишь то, что за первые 85 тыс. тонн, поставка которых ожидается в начале сентября, Украина заплатит 113 долл./тонна. При этом не уточняется, входит ли в указанную цену доставка и перевалка в порту. Если допустить, что цена не будет увеличиваться и в указанные 113 долл уже включены доставка и перевалка, то «Центрэнерго» предстоит заплатить за «наилучшее предложение от Xcoal» 2,045 млрд грн по текущему курсу 25,85 грн/долл. Т. е. на 237 млн грн больше, чем было бы заплачено грузинской компании. Любопытно, что последняя новость на сайте компании Xcoal датирована августом 2012 года — видимо, компания ведёт не слишком активную деятельность.

Экспертная группа IB Centre опубликовала аналитический отчёт, посвящённый развитию альтернативной энергетики на Украине. Согласно данным экспертов, за январь-июнь 2017 года в стране ввели в строй 79 объектов, использующих возобновляемые источники энергии суммарной установленной мощностью 182,7 МВт. 20,7 МВт — новые установки ветровой энергетики, ещё 2 МВт — малые ГЭС и биогазовые электростанции. Прочая установленная мощность, т. е. порядка 160 МВт (всего 67 объектов) — солнечные электростанции. Суммарные инвестиции в проекты ВИЭ за этот период составили 210 млн евро. Общая мощность всех объектов альтернативной энергетики достигла 1461 МВт. Ещё 430 МВт мощностей монтируются в настоящее время и, предположительно, будут сданы до конца 2017 года.

«С 0:00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», — такая запись появилась 26 июля в Facebook главы Укрэнерго Всеволода Ковальчука. В настоящее время территории ЛДНР получают энергоснабжение за счёт работы Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также перетоков со стороны РФ.

Под новый, дорогой уголь из США на Украине уже оперативно изменили методику расчёта тарифов на электроэнергию и отопление. Соответствующее решение 1 августа приняла Национальная комиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг. Во-первых, индикативная цена угля, т. е. цена, от которой зависит расчёт энерорынка с ТЭС, будет устанавливаться как средняя от трёх величин: фьючерсных котировок энергетической биржи European Energy Exchange, изданий Platts European Gas Daily и Argus International. Во-вторых, в расходы ТЭС включили стимулирующий тариф (применение которого установлено законом об энергорынке, принятом весной этого года).

«Естественно, что это потянет за собой обращение тех компаний, которые вырабатывают электроэнергию, тепло, в НКРЭ с тем, чтобы повышать стоимость электроэнергии и повышать стоимость того тепла, которое вырабатывается именно из угля антрацитовой группы», — подтвердил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радио «Голос столицы». Впрочем, пока сложно сказать, на сколько генерирующие компании будут просить повысить тариф. Дело в том, что у «ДТЭК Энерго» расходы на приобретение угля как минимум на 15 долл./тонна ниже, чем у «Центрэнерго». При этом частная компания Рината Ахметова фактически монополист, ей принадлежит порядка 75% тепловой генерации. Уголь газовой группы у неё также свой. Однако потребители вряд ли поймут, если с требованием повысить тариф выступит госкомпания. Следовательно, голос должен подать именно частный энергохолдинг, после чего регулятор сдастся, под напором убедительных аргументов, который «ДТЭК Энерго» конечно же предоставит. И поднимет тариф для всех участников рынка, в т.ч. и для госкомпании.

У лояльных власти блогеров уже и объяснение этому безобразию готово: «Цена свободы — 37 млн. долл.: (113 — 60) х 700 000 = 37 100 000. По баксу с каждого украинского носа. Дешево же вас можно купить, если бакс за независимость от России для вас дорого», — пишет в Facebook некий Руслан Фомин. 113 в этой формуле — цена американского угля, 60 — цена антрацита, поставляемого РФ. С количеством блогер правда ошибся, т.к. 700 тыс. тонн — лишь одна партия. Но посыл предельно ясен: заткнитесь и платите.

Уголь

В «ДТЭК Энерго» сообщили, что третье судно с африканским углём уже плывёт на Украину и предположительно прибудет в «Южный» 8−10 августа.

Тем временем, расходы Украины на импорт угля продолжают расти. В январе-июне они составили уже 1,257 млрд долл., что в 1,8 раз превышает затраты за тот же период в прошлом году. 52,2% этой суммы было заплачено за российский уголь.

Во втором полугодии расходы будут как минимум не меньшими, а суммарные затраты на импорт угля в этом году и вовсе могут достигнуть 2,5 млрд долл. Это связано с тем, что именно во втором полугодии прибудут основные поставки антрацита.

Геннадий Рябцев в комментарии интернет-изданию «Обозреватель» указывает, что 700 тыс. тонн из США в рамках подготовки к зиме — очень мало, тогда как о других поставках пока не заявляется.

Всё, что Украина имеет сегодня — 675 тыс. тонн, законтрактованных «ДТЭК Энерго» в ЮАР и 700−720 тыс тонн, о которых президент Украины Пётр Порошенко договорился в США. В целом за I полугодие Украина импортировала 1,5 млн тонн антрацита (150 тыс. из них — 2 судна из ЮАР для «ДТЭК Энерго» в счёт тех самых 675 тыс тонн). Итого на сегодня известно о покупке или о заказе 2,7−2,75 млн тонн антрацита. Тогда как годовая потребность Украины в этом виде топлива — до того, как Минэнерго начало менять структуру потребления угля и приспосабливать антрацитовые энергоблоки ТЭС для работы на углях газовой группы — составляла 9 млн тонн.

Если же считать не в стоимостном, а в фактическом выражении, то безальтернативность поставок из РФ сразу же становится очевидной. Из 1,354 млн тонн импортированного в I полугодии угля для ТЭС 1,09 млн т (80%) были куплены в России.

Нефть

Силовики зачастили с обысками «Укрнафты» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского) — второй раз за год. Разве что в этот раз компанию обыскивало Национальное антикоррупционное бюро, а не СБУ.

«Обыск проводится согласно постановлению Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года», — говорится в сообщении компании.

В этот раз причина у обысков — довольно громкое дело: выведение из компании 14 млрд грн через фиктивные договора закупки нефтепродуктов и неоплаченные поставки нефти в апреле-июле 2015. Об этом пишет OilNews со ссылкой на копии документов, попавшие в их распоряжение. Виновниками злоупотреблений были юристы одного из офисов компании. Впрочем, директор Консалтинговой группы «А-95» в интервью информагентству «Украинские новости» утверждает, что действия юристов были полностью согласованы с менеджментом «Привата» (условная группа компаний и их собственников, наиболее известным представителем которых является Игорь Коломойский).

Компания отчиталась о прибыли по итогам I полугодия (1,336 млрд грн). В прошлом году за тот же период компания получила убыток в размере 10 млн грн. При этом для дальнейшего наращивания прибыли компания заявляет о намерении привлечь внешние инвестиции. Инвесторам предлагается вложиться в добычу (бурение новых скважин) на пяти действующих месторождениях.

Вложения, надо сказать, довольно рисковые. Как ранее сообщалось, у «Укрнафты» продолжается конфликт с Госслужбой геологии и недр. Последняя отказывается продлевать компании лицензии на добычу нефти и газа, из-за чего «Укрнафта» была вынуждена свернуть работу на нескольких месторождениях и консервировать скважины. Так что продолжение следует.