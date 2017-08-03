



Иван Шилов ИА REGNUM

60 лет назад ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление, которое дало старт строительству домов, пишет «Индустриалка» (Запорожье). На Украине каждый третий многоэтажный дом — «хрущевка», срок эксплуатации которой давно истек. Запорожские бабушки активно обсуждают тему сноса такого жилья. Мотивация у них простая — в «двушках» и «трешках» часто приходиться уживаться уже трем поколениям. А еще много историй о том, как в старых домах текут трубы, идут трещины, годами не делается ремонт. Некоторые «хрущевки» дышат уже с трудом. Но все же многие запорожцы не боятся покупать в них квартиры. Олег и Оксана Кравецкие несколько лет назад переехали в классическую панельную «хрущевку» по улице Победы, да еще и на пятом этаже. И ни капли об этом не пожалели. «У нас двое детей и мы планируем прожить здесь самые счастливые годы, — рассказывает Оксана. — Наш дом кооперативный, поэтому он ухоженный и у нас нет опасений относительно его технических возможностей. Безусловно, свои минусы в панельных домах есть — плохая шумоизоляция, квартира быстро нагревается, особенно на пятом этаже. А еще места в ванной и на кухне не так много, как хотелось бы. Но в любом случае — это уже наш дом. Конечно, я слышала, что в других странах такие дома сносят и строят новые. У нас, мне кажется, это нереально». Реконструкция нужна доброй половине домов в городе, и «хрущевки» не стоят в этом списке первыми. Заняться ими без государственной программы невозможно — нужны колоссальные средства. Но «хрущевки» далеко не первоочередная задача, потому что сегодня у нас вопрос №1 — решение проблем ветхого жилья. Таких домов в Запорожье более 300.

Столетняя гимназия на Павленко независимостью построена — независимостью и уничтожена, рассказывает «Полтавщина» (Полтава). В городе уничтожается здание, которое было символом рождения украинской государственности. В 1917 году по инициативе секретаря образования Украинской народной республики, уроженца Полтавы Ивана Стешенко в городе начали открывать украинские гимназии. Ту, что на Павленко, открыли в декабре 1917 года. Возглавил ее преподаватель Кадетского корпуса Павел Голобородько. Деньги на содержание гимназии собирала организация «Просвита». С 1918 года гимназия носила имя Ивана Стешенко, который был убит в августе того же года, по иронии судьбы, именно вблизи гимназии. С приходом советской власти на месте гимназии создали трудовую школу. В последующие годы управление образования горисполкома, на чьем балансе находится здание, не смогло или не захотело найти помещению назначение. Благодаря бездеятельности власти здание фактически стало «ничейным». С начала 2017 в нем один за другим возникают пожары. Издание поинтересовалось мнением главы управления образования Натальи Дороховой. Чиновница сообщила, что это помещение педагогам не нужно. Поэтому в дальнейшем они планируют обратиться в управление коммунальным имуществом, чтобы оно решило его дальнейшую судьбу. Старинное здание, в котором 100 лет назад основали гимназию и впервые начали преподавать украинский язык и традиции, уже фактически уничтожено. По трагическому стечению обстоятельств, гимназия пережила большевиков и немецкую оккупацию, но не смогла пережить новое украинское государство.

Шумский районный совет призвал жителей к межконфессиональному согласию, передает «За Збручем» (Тернополь). Депутаты приняли обращение к жителям села Куты, которые в течение двух последних лет судятся за право пользования местным храмом. Компромиссным решением видится поочередное пользование культовым сооружением, однако на это не соглашаются местные представители церкви Украинской православной церкви Московского патриархата. «Мы, депутаты Шумского районного совета, глубоко обеспокоены нагнетанием религиозной напряжения в селе Куты, — говорится в обращении. — С 2015 года, когда большая часть общины села приняла решение об изменении конфессиональной принадлежности и образовалось две религиозные общины, УПЦ Киевского патриархата и УПЦ МП, в селе продолжается конфликт по использованию единственной в селе церкви, которая строилась в 1991—1997 годах всей общиной… Время от времени мы становимся свидетелями очередных противостояний между сторонниками обеих общин с применением словесных оскорблений, унижений и, нередко, физической силы. Указанные действия, по нашему мнению, имеют целью вполне конкретную цель — показать неспособность власти на Украине обеспечить надлежащий правопорядок и конституционное право граждан на свободу вероисповедания и являются элементом информационной войны, которую ведет Россия против нашего государства… Считаем, что лучшим выходом из этой ситуации было бы соглашение о поочередном пользовании храмом. Ведь практика последовательных богослужений уже на протяжении многих лет существует и оправдывает себя как у нас в районе, так и за его пределами — главное, чтобы общины уважали друг друга».

Депутаты Житомирского областного совета, несмотря на давление митингующих, отказались отменить решение о предоставлении земельного участка для монастыря УПЦ МП, сообщает «Житомир.info» (Житомир). Под стенами облсовета на площади Королёва собрались люди, которые заявили, что они представляют патриотические общественные организации Чоповицкой общины. По словам одного из них, в общине проживает 51 участник боевых действий, и люди «считают унизительным отдавать землю структуре с приставкой «московский». Голосов за отмену решения областного совета не хватило. Когда стало окончательно ясно, что депутаты не собираются отменять разрешение на отвод почти 24 га монастырю УПЦ Московского патриархата, активисты начали палить перед зданием облсовета файеры и дымовые шашки.

Министр инфраструктуры Украины в Днепропетровске заявил о кардинальных переменах в Укрзалізниці, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Омелян приехал в город плацкартом. Впечатленный путешествием, он заявил, что реформы на железной дороге равны нулю. Железная дорога, которая должна была стать одним из локомотивов экономики, таковой под руководством нынешнего менеджмента, по мнению министра инфраструктуры, не стала. «В августе мы на коллегии правительства намерены заслушать главу Укрзалізниці Войцеха Бальчуна и его топ-менеджеров, которые вынуждены будут пояснить, как получилось так, что эффективность проводимых ими реформ равна нулю, замена вагонов и локомотивов новыми идет из рук вон плохо, зато уровень коррупции повысился», — констатировал министр. У самого Бальчуна, по словам министра, контракт уже закончился, у большинства членов правления Укрзалiзницi они заканчиваются в августе. Он намерен добиваться того, чтобы эти контракты продлены не были. А перед будущим руководством железных дорог страны будут поставлены конкретные и жесткие условия — переоснастить дороги новым подвижным составом и вывести их на прибыльность.

Неприятный сюрприз в виде шлагбаума и крепких молодчиков при нем ожидал курортников на Арабатской Стрелке, приехавших полюбоваться розовыми соляными озерами и прихватить с собой немного соляных кристаллов для ванн, пишет «Новий день» (Херсон). Мужчины безапелляционно потребовали с отдыхающих платить по 10 гривен за вход. Кто-то безропотно раскошеливался, а кто-то стал возмущаться, звонить в редакции местных СМИ, райгосадминистрацию. Реакция не замедлила. Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев рассказал, что действительно обнаружил группу каких-то мужчин, представившихся сотрудниками охранной фирмы «Азов» и заявивших, что у них есть договор с директором завода об охране его территории. Однако директор предприятия на сегодняшний день не назначен, а хотя бы копию договора показать так и не смогли. Поэтому охранники были предупреждены, что если поступит хотя бы еще одна жалоба на взимание денег за проход к озерам, будут отвечать по закону. И все сборы сразу прекратились, а вслед за этим куда-то исчезли и сами «охраннички». Охотников заработать на курортниках у нас пруд пруди, поэтому шлагбаумы при них могут в любой момент появиться, где угодно. Схема несложная: берется в пользование участок земли под автостоянку или частную базу отдыха у моря, закрывается проход к пляжу и начинается завуалированное вымогательство: или плати 20−30 гривен, или ищи дорогу в обход. Курортники по этому поводу жалуются во все инстанции. Только в полицию Генического, Скадовского, Голопристанского районов такие заявления и обращения поступают ежедневно. Однако стоит правоохранителям умерить аппетиты одного любителя собирать деньги «за шлагбаум», как тут же появляется еще один такой же.

Нынешняя ситуация на закарпатских пунктах пропуска дискредитирует введенный Европейским союзом безвизовый режим, вредит инвестиционной привлекательности, тормозит развитие туристического потенциала страны и является свидетельством игнорирования проблемы со стороны соответствующих органов государственной власти. Об этом депутаты Закарпатского областного совета говорили на заседании сессии облсовета, передают «Новини Закарпаття». В принятом ими обращении они требуют немедленного выполнения требований указа президента Украины «О мероприятиях, связанных с введением ЕС безвизового режима для граждан Украины». Спустя месяц после введения безвиза ситуация на границах остается крайне сложной. Огромный наплыв автомобилей и людей, отсутствие логистики и хаотичность действующей системы пересечения границы приводят к большим очередям в пунктах пропуска, в которых приходится простаивать от 4 до 10 часов. На большинстве пунктов пропуска ощущается нехватка сотрудничества между пограничниками и таможенниками, что делает невозможным обеспечение цивилизованного пересечения государственной границы гражданами.

Львов оказался в центре межнационального скандала, сообщает «Збруч» (Галичина). Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала, что было зафиксировано 407 вызовов полиции, когда люди звонили и указывали на нарушения со стороны именно цыган: «В случае мелкой кражи ромы обойдутся штрафом и уйдут. А относительно нарушения личного пространства, когда эти люди навязываются, позволяют себе словесно оскорблять прохожих — это вообще никак не наказывается». Связывать преступления с цыганами и указывать на национальную принадлежность в полиции перестали после громкого медийного скандала. Замалчивание сгладило углы, но ситуацию с проблемами нищих (разных национальностей) в центре Львова и по предупреждению цыган это никак не исправило. Недавно депутат Львовского городского совета Любомир Босаневич (партия УКРОП) сделал резкое заявление, в котором предложил правоохранителям и общественности совместно устраивать рейды и даже выступил с инициативой выселять цыган обратно в Закарпатье, где они зарегистрированы. «Из всех национальных меньшинств цыгане наименее интегрированы в общество, — говорит заместитель директора Института демографии и социологических исследований Елена Макарова. — Низкий уровень интегрированности и высокий уровень безработицы являются причиной повышенного уровня преступности среди представителей этноса. Не менее важными и неотложными проблемами являются низкая образованность, низкий уровень жизни, потеря родного языка, правовая незащищенность». По результатам исследования Института социологии НАН Украины 2016 года, две национальности, к которым украинские граждане демонстрируют стойкое предубеждение и нежелание вообще пускать их в страну — это чеченцы и цыгане. Во Львове дискуссии о цыганах — горячая тема.

Приднестровье, создавшее абсолютно автономную политическую, экономическую, идеологическую, социальную систему, является нежелательным примером на фоне ДНР и ЛНР, считает «Таймер» (Одесса). Изолированный от остального мира «малой империей» Молдавией и не очень дружественной Украиной регион жил после 2014 года своей жизнью: избрал новый парламент, поменял президента, пострадал из-за социально-экономического кризиса, но ввиду объективных геополитических реалий, на фоне Крыма и Донбасса, Майдана в Украине, молдавских внутриполитических дрязг «исчез с радаров». На днях Приднестровье, однако, забурлило. Сначала украинский президент Петр Порошенко и молдавский премьер Павел Филип открыли молдавско-украинский контрольный пункт в Кучурганах. Доселе данный участок границы контролировали приднестровские пограничники, но Киев с Кишиневом де-юре и де-факто довершили блокаду региона. Теперь немногочисленные оставшиеся предприятия, осуществляющие экспорт-импорт, будет проверять не только Украина, но и Молдавия. Затем молдавский парламент потребовал от России вывести войска из Приднестровья. На закуску приднестровский президент Вадим Красносельский дал странное примирительное интервью украинским журналистам, в котором заверил киевских пропагандистов в своих добрых намерениях, назвал Крым украинским, а также отказал жителям ДНР и ЛНР в праве на международное признание. А что Украина? В 2016 году в Молдавии был избран пророссийский президент Игорь Додон. У Киева замаячила перспектива оказаться в некоторой изоляции: кругом враги — Россия, ДНР и ЛНР, Приднестровье, Венгрия, Белоруссия, Польша. Союзников нашли в молдавском парламенте, в котором то ли за добрую монету от всемогущего олигарха Влада Плахотнюка, то ли от душевного расстройства тоже бредят мыслями о российской агрессии. Новоявленный друг украинского президента Филип, собственно, и есть выходец из большинства. Да только ошибается Порошенко. Никакими не проукраинскими настроениями, а великорумынским коллаборационизмом бредят представители молдавского парламента. До поры до времени их интересы действительно совпадают с украинскими, в том числе и в Приднестровье. Но основные претензии румынских шовинистов — в восстановлении «настоящего» Приднестровья, то бишь, Транснистрии, такой, каким этот регион был с 1941 по 1944 год. А входила в тогдашнее «Приднестровье» территория вплоть до Николаевской области, включая «столицу» Одессу. Так с кем должно быть украинское государство? С сателлитом империалистической, антиукраинской Румынии или с непокорным регионом, который в 1920−40 годы был неотъемлемой частью украинского государства, где украинский язык является официальным, где проукраинские настроения в хорошем смысла этого слова живы, даже несмотря на ксенофобскую сущность действующего киевского режима? А затем, что Приднестровье, создавшее абсолютно автономную политическую, экономическую, идеологическую, социальную систему, является нежелательным примером на фоне ДНР и ЛНР. Иных объяснений для авантюристской внешней политики Киева нет и быть не может.