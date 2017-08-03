



Как уже сообщало ИА REGNUM, МИД Польши выступил с кратким официальным заявлением, в котором говорится, что Варшава «приветствует подписание законопроекта президентом США Дональдом Трампом, который поддерживает текущую политику санкций США по отношению к РФ». А почему? Смотрим второй абзац: «Одновременное расширение в упомянутом законе санкций против российского энергетического сектора, в том числе предприятий, вовлеченных в проект «Северный поток 2», находится в соответствии со стратегическими интересами Польши и Центрально-Восточной Европы. Это может также привести к большей диверсификации поставок энергоносителей для всего Евросоюза».

Начнем с последней фразы. Диверсификация поставок — это не только ширина (расширение круга поставщиков), но и глубина (увеличение объема и надежность). По логике Варшавы срыв строительства газопровода «Северный поток — 2» должен заставить Брюссель более активно искать альтернативные источники. Таковыми поляки видят прежде всего свой проект создания газораспределительного хаба «Северные ворота», объединяющего уже построенный терминал по приему сжиженного газа в Свиноуйсьце и запланированный к постройке совместный норвежско-датско-польский проект Baltic Pipe. Польша надеется также, что еще одним ресурсом станут поставки СПГ из США. В свою очередь Баку предлагает собственный проект «Южного газового коридора», который в конце июня в Варшаве на азербайджано-польском бизнес-форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «единственным новым источником поставок газа в Европу». Кстати, эта реплика Алиева говорит о том, что Баку не рассматривает американский сжиженный газ как что-то серьезное и стоящее.

Для диверсификации, повторим, важна надежность поставок. Их дают только трубопроводы и долгосрочные контракты. СПГ — это как кот Шредингера: сегодня есть, а завтра отправитель переправляет корабли в другой порт. Более того, замечает польский американист Артур Врублевский, «речь идет не просто об отказе от поставок из одного источника в пользу другого, сжиженный газ из Соединенных Штатов должен быть конкурентоспособным в цене по отношению к газу из России, только тогда можно будет говорить о реальной диверсификации». Таким образом, в качестве альтернативы рассматривать можно лишь Baltic Pipe и ЮГК. Но если они не смогут предоставить потребителю ровно такой же объем газа, как «Северный поток — 2», а строительство последнего сорвут, в чем тогда будет заключаться диверсификация для Европы? Это первое.

Второе. В газовых вопросах Польша завязана на Норвегию (Baltic Pipe) и Хорватию (коридор «Север — Юг»). Между тем в этих странах неоднозначно восприняли американский закон о санкциях. Так, представитель норвежской Партии прогресса (входит в правительство) по внешнеполитическим вопросам Кристиан Тюбринг-Йедде заявляет, что «новые санкции налагают ограничения на экономическое сотрудничество с Россией. Они могут иметь прямые последствия для сотрудничества норвежских компаний с российскими нефтяными и газовыми компаниями… Санкции могут привести к тому, что трубопроводы, которые планируется построить, построены не будут. Это негативно скажется на европейской нефтяной и газовой отрасли, и потенциально это может пойти на пользу США». Более того, по мнению Тюбринг-Йедде, новые санкции могут вызвать неуверенность в том, будет ли Норвегия предсказуемым и надежным поставщиком газа.

Хорватская газета Jutarnji list в свою очередь отмечает, что «из-за санкций под угрозой могут оказаться многие проекты, которые уже реализуются или только планируются. Некоторые из них связаны с желанием Хорватии взять на себя распределение газа из Азербайджана… Экономические эксперты из ЕС предупреждают, что санкции могут угрожать проектам, направленным на снижение зависимости Европы от российских энергоносителей. Так, под угрозой может оказаться «Южный газовый коридор», который должен обеспечить Грузию, Турцию, Албанию, Черногорию и Хорватию азербайджанским газом, потому что в проекте участвует российский ЛУКОЙЛ. Новые санкции могут поставить под вопрос весь проект».

Третье. Санкционный закон объединил в единое целое три страны — Россию, Иран и Северную Корею. Трамп «добавил» к этой тройке еще одно государство. В его заявлении говорится: «Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет (заключение) США хороших сделок ради народа Америки и еще больше сближает Китай, Россию и Северную Корею». Допустим, Варшаву не очень интересует сотрудничество с Тегераном, были какие-то переговоры о возможной закупке иранской нефти, но пока это планы. Однако Польша делала ставку — по крайней мере, звучало в риторике государственных лиц — на китайские инфраструктурные транспортные проекты, включая объявленный «Один пояс и один путь». Публичные приветствия «текущей политики санкций США по отношению к РФ» фактически ретранслируются и на Китай, тогда непонятно, в чем заключается внешнеполитическая линия Варшавы в отношении Пекина.

Итог. Польша в очередной раз упустила возможность промолчать. Во внутренней политике заявление ее дипломатического ведомства мало что добавит правящей партии «Право и Справедливость». Во внешней — сомнительно, что какой-нибудь американский конгрессмен, голосовавший за санкции, обратит внимание на поддержку Варшавы и будет использовать ее в качестве подкрепления своей позиции во время выступления в Конгрессе или на предвыборном митинге. Вместе с тем партнеры Польши получили возможность убедиться в политическом эгоизме Варшавы, которая не скрывает, что решение законодателей США интересует ее исключительно с точки зрения возможностей перепродавать чужой газ странам Центральной и Восточной Европы. Однако американцы приходят и уходят, а соседи остаются. Особенно на фоне того, что Польша сама находится под пристальным вниманием Брюсселя, который на днях объявил об очередном расследовании против Варшавы ввиду ее судебной реформы.