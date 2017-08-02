Масштабная реконструкция, которая ведётся в настоящее время у подножия Мамаева кургана в Волгограде, не нарушает требований к содержанию объектов исторического наследия и ведению работ в охранной зоне. Такое заявление сделали в мэрии Волгограда, отметив, что все работы проводятся в строгом соответствии с проектом, прошедшим госэкспертизу, передаёт ИА REGNUM 2 августа.

Мамаев курган

Позиция администрации

Власти города уверены, что реконструкция позволит возродить, обновить и облагородить территорию порядка пяти гектаров, расположенную в границах от Аллеи России до железнодорожных путей, которая долгое время оставалась без должного внимания. Как отметил глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, уже сейчас мемориальный парк «не та неухоженная территория, что была здесь на протяжении последних десятилетий, ведь здесь никогда не было поливочного водопровода, в связи с чем большая часть кустарников и деревьев засохла». Столь масштабный проект реализуется в Волгограде впервые за 50 с лишним лет, напомнили в мэрии.

Сегодня на территории мемориального парка вместо старых и больных деревьев и кустарников, давно нуждавшихся в обновлении, высаживаются новые молодые зеленые насаждения — всего 1,7 тыс. катальп, берез, каштанов и хвойников.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Скульптура «Стоять насмерть»

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«Стояли здесь заброшенные, абсолютно больные заросли. Мало того, что деревья было высажены в послевоенное время, так еще и сама зеленая зона не орошалась водой кроме естественных осадков», — отметил директор Государственнго историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.

Он отметил, что даже в поливных зонах за это время было поменяно уже по три состава посадочного материала.

«Территория имела очень неприглядный вид. Сейчас она облагораживается», — добавил Алексей Васин.

На этот раз погибнуть высаженным деревьям не дадут, заверяют власти. Уход за молодыми посадками будет осуществляться при помощи системы автоматического полива.

С ними не согласны местные коммунисты, обвинившие областные власти в «акте вандализма». В официальном заявлении волгоградского обкома КПРФ говорится, что «в самом сердце России, на Мамаевом кургане, откуда началось изгнание немецко-фашистских войск из нашей страны, уничтожен парк вдов. На политой кровью советских воинов земле, где безутешные жены и дочери в память о своих мужьях и отцах высадили деревья, теперь планируется разместить автостоянку и чудо-аттракционы».

Партийцы отмечают, что о ситуации уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.

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Насколько всё законно?

Проект реконструкции, как отметили в мэрии, перед началом благоустройства получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

«В соответствии с действующим порядком мы получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Акт с заключением был размещен на официальном интернет-сайте для общественного обсуждения. Замечаний в итоге не поступило», — заявила архитектор лицензированной проектной организации «Мега-Проект» Олеся Мухаметова.

Она отметила, что раздел был согласован Облкультнаследием в соответствии с законодательством.

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Проект предусматривает

В мемориальном парке у подножия главной высоты России парке появится амфитеатр, на территории от проспекта Ленина до железнодорожного полотна будут построены два сухих фонтана, а также площадка для выставочных образцов военной техники и вооружения. Рабочие уже приступили к подготовке оснастки для будущих пешеходных дорожек. Также здесь обустроят и велосипедные дорожки, разобьют зеленый амфитеатр, установят современные парковые светильники и садовую мебель.

Кроме того, планируется установка железнодорожной техники времен войны. Проектом также предусмотрена парковка на 240 мест. Как пояснили в мэрии города, парковочное пространство будет организовано рядом с мемориальным парком, на муниципальной земле.

«Эта муниципальная земля много лет находилась в заброшенном состоянии, — уточнил заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко. — В мэрию областного центра поступали инициативы по строительству здесь коммерческих объектов — гостиниц, ресторанов. Но решение принято благоустроить территорию».

По словам властей, решение о парковке на 239 мест продиктовано временем, «так как на сегодняшний день современные общественные территории требуют места для стоянки автомобилей посетителей». Сейчас автолюбители оставляют машины у края проезжей части по проспекту Ленина, что затрудняет движение общественного транспорта. Парковка позволит решить эту проблему и освободить край проезжей части по Первой Продольной магистрали.

Как отнеслись к идее ветераны

В городском Совете ветеранов идею благоустройства мемориального парка поддержали.

«Это знаковое место для жителей города-героя, не только Мамаев курган, но и прилегающая к нему территория — пусть уже не относящаяся к самому памятнику — должны быть благоустроены и вызывать восхищение гостей города», — отметил председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк.

Правильной считает нынешнюю реконструкцию парка и участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Волгоградской области и города-героя Волгограда Максим Загорулько.

Более того, фронтовики призвали журналистов и всех, кто обсуждает ситуацию с реконструкцией, описывать все правдиво, не врать, не раздувать истерику и не спекулировать на теме реконструкции парковой зоны у подножия Мамаева кургана в Волгограде.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Аллея России

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап благоустройства Мамаева кургана в Волгограде завершился 9 мая 2017 года открытием Аллеи России. Здесь были высажены 350 деревьев, проложены пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники и скамейки. Сейчас рабочие приступили ко второму этапу реконструкции. Завершить все работы по благоустройству территории у подножия главной высоты России планируется к 9 мая 2018 года.