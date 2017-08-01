



Art-eda.info Херсонские арбузы: «Густыми барашками море полно, И трутся арбузы, и в трюме темно...»

Всякий раз, когда начинает казаться, что майдан пробил последнее дно, что смешнее и неэффективнее работать уже невозможно, выясняется: возможно.

В конце прошлой недели чиновники торжественно рапортовали: из Херсонской области в Киев отправилась баржа с 250 тоннами арбузов. Водный способ транспортировки в последние 14 лет не использовался, и теперь в областной администрации называют это событие «историческим». Тот же эпитет использовала и официальная газета Верховной рады. «Водой такая транспортировка выйдет на четверть дешевле, чем разбитыми дорогами», — добавили в национальном парламенте.

В качестве особого штриха — добавка от херсонской администрации: «Восстановить доставку водным сообщением арбузов удалось благодаря поддержке агентства США по международному развитию USAID, центрального органа госуправления Америки по оказанию помощи за рубежом». Чтобы починить баржу и днепровские шлюзы, понадобилось ждать 14 лет и брать деньги в USAID.

Местные эксперты хватаются за голову. Как можно выдавать за инновационное событие вынужденное (см. тезис о дорогах) использование архаичного метода? Как можно в 21-м веке использовать слово «историческое» применительно к транспортировке арбузов баржей? Что дальше — переход с автомобильного и авиатранспорта на гужевой под лозунги об инновационности и экологичности? Судя по прошлогодней продаже чертежей на «Мрию», этого исключать нельзя.

Oleg V. Belyakov Ан-255 «Мрия» и «Буран»

Но напрасно, напрасно грустят украинские эксперты. Страна возвращается к своим корням и истокам. Что толку от современных перевозок, что эстетичного вы в них найдете? То ли дело — баржа с арбузами, тихо плывущая вверх по Днепру, мимо хаток и яблоневых садов, под пение тех, кто на барже.

К тому же украинская экономика под мудрым руководством майдана демонстрирует и другие тенденции, кроме стремительного погружения в архаику. В понедельник энергогенерирующая компания «Центрэнерго» заключила с американской Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца года 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Цена — $113 за тонну, в полтора раза дороже, чем в России, и в два раза дороже, чем в Донбассе. По самым скромным подсчетам, только до конца этого года и только за американский антрацит Украина переплатит $35 миллионов. Заплатит, разумеется, потребитель.

Человеку неискушенному трудно понять, зачем финансировать угольную промышленность США (а ранее — ЮАР) и при этом отказываться не только от российского, но даже от донбасского угля. Причин здесь три: политическая, финансовая и колониальная. Политическая — это возможность «патриотично» сказать, что мы не закупаем сырье у агрессора. Аналогичным образом майданные власти покупают газ не в России, а в Словакии, хотя это тот же самый российский газ, а вся разница — в многомиллионной переплате в пользу Братиславы.

Zagony.ru Баржа с арбузами

Но майдан не был бы майданом, если бы не попытался заработать на такой политике. Местные компании, крышуемые киевскими чиновниками, неоднократно попадались на том, что выдавали контрабандный донецкий уголь за южноамериканский, а разницу оставляли себе. Почему бы не повторить этот фокус? Деньги освоены, националисты довольны, мошенники — тоже.

Наконец, третья причина состоит в том, что новая американская администрация просит от своих вассалов не только слов о верности, но и подкрепления этих слов контрактами. Пока USAID финансирует ремонт херсонской баржи, украинское правительство на заемные средства покупает американский уголь с двойной переплатой. Взаимоотношения хозяина и вассала характеризуются тем, что вассал покупает у хозяина всё, даже то, что есть у него самого, и по любой цене, тем самым действенно способствуя благосостоянию хозяина и все туже затягивая веревку на шее собственной экономики.

Decumanus Вагоны с углем

Вот что предлагает майданная власть своим согражданам: те, кто не уехал в Польшу мыть туалеты, сидят на барже и транспортируют арбузы из Херсона в Киев. Вернувшись домой, они наслаждаются теплом своих батарей, отдавая заработанное на арбузах за прекрасный пенсильванский антрацит. Такая вот интеграция в семью западных народов.

А вы чего ждали?