



Иван Шилов ИА REGNUM

С 24 июля по 21 августа в Быдгощи будут проходить консультации с общественностью по вопросу, что они думают о так называемой декоммунизации, передает Gazeta Pomorska (Быдгощ). Дело в том, что городские власти не спешат менять названия «неправильных» улиц (чьи названия относятся к лицам или событиям Польской Народной Республики, а также связанные с СССР — ИА REGNUM ). Закон о декоммунизации предписывает им завершить работу по переименованию до 2 сентября. Если она не будет сделана, решение примет глава воеводства. Когда президента Быдгощи Рафала Бруски спросили, почему он не торопится, тот прямо заявил, что инициатива должна принадлежать авторам закона, то есть правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). В июле советники PiS представили свои соображения городскому совету. Однако решение было принято только по одной улице — Юзефа Повалиша, которая будет носить имя Ереми Пшиборы. По остальным голосование было провалено, после чего Бруски и предложил провести консультации с жителями «неправильных» улиц. Исправлению подлежат названия улиц Теодора Дурача (на Кшиштофа Готовского), Оскара Ланге (на Яна Новака), Станислава Лехмана (на Бернарда Сливиньского), Зыгмунта Берлинга (на Студенческую), Армии Людовой (на Легионы Польские), Болеслава Руминьского (на Ковальскую), полковника Збигнева Залуского (на парк Лешека Яна Малиновского); аллеи Шестилетнего плана (на улицу Казимира Великого и улицу Солнечную).

На двери частного детского сада «Ручеек» в люблинском районе Чехов появилось объявление, что он не связан со Свидетелями Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказывает Dziennik Wschodni (Люблин). Руководители учреждения говорят, что они таким образом защищаются от недобросовестных происков конкурентов, в то время как сами члены Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обижены. «Получается, что мы наносим вред детям», — говорят они. Как заявил совладелец «Ручейка» Веслав Рожек, объявление является важной информацией для родителей, поскольку ходили слухи, будто к детскому садику имела отношение упомянутая религиозная организация. Помимо того, по его словам, многим родителям Чехова сообщали, будто бы в «Ручейке» нет свободных мест, в то время как они были. «Это раздражало нас, но мы делали свое дело, — объясняет Рожек. — Реагировать решили, когда мою сотрудницу спросила подруга из другого детского сада, как та «может работать у Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представители этой религиозной организации в свою очередь недоумевают. «Это выставляет нас в очень плохом свете. Предполагается, что быть Свидетелем Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это что-то плохое, мы не должны заниматься воспитанием детей, потому что наносим им вред, — говорят люблинские члены. — Люди, которые понятия не имеют о нашей вере, считают нас какими-то опасными психами». Руководство религиозной организации тем не менее не собираются официально комментировать дело. Их представитель Марек Яворский заявляет, что любая публичная реакция означала бы провоцирование открытого конфликта, в то время как они «хотят со всеми жить в согласии».

Подкарпатские пограничники подвели итоги действия безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, сообщает Nowiny (Жешув). Бещадский погранотряд контролирует участок с Украиной длиной в 239 км и со Словакией в 134 км. Действуют 14 пунктов, 4 дорожных перехода, 3 железнодорожных и 2 в аэропортах. В первой половине 2017 года прошло более 6 миллионов пассажиров, что на 4,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Трансграничное перемещение растет во всех областях, в то время как наблюдается падение по линии Малого приграничного передвижения, что вызвано в частности использованием украинцами биометрических паспортов в рамках безвиза для дальних поездок (МПП ограничено 30-километровой зоной). На пресс-конференции пограничники говорили также о проблеме фальшивых документов. В первой половине 2017 года было зафиксировано 634 попытки использования подделок. Пограничники задержали 23 опасных преступников, в том числе гражданина Украины, которого 11 лет разыскивала немецкая юстицию за вооруженное нападение, гражданина Нидерландов — за экономические преступления, гражданина Болгарии — за мошенничество в Молдавии, гражданина Германии — за кражу со взломом в своей стране.

Хулиганы побили украинца в Ченстохове и угрожали прибывшим на место происшествия полицейским, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). В воскресенье, 30 июля, патрульные прибыли на улицу Вилсона в Ченстохове, где обнаружили 28-летнего гражданина Украины, который заявил, что его избили и ограбили двое мужчин. Полиция обнаружила подозреваемых на улице Лелевеля. При задержании те вели себя агрессивно, оскорбляли офицера и пытались заставить их отказаться от выполнения служебных обязанностей, а также угрожали полицейским. По решению суда предполагаемые преступники задержаны и помещены под стражу на 3 месяца.

В Мухобоже не хотят украинцев? Этим вопросом задается Gazeta Wrocławska (Вроцлав). На стенах одного из домов на улице Тырманда появились граффити «Украина вон». Об этом изданию сообщил читатель Марчин Марек. Тем, кто оставляет надписи на стенах, грозит штраф в размере 250 злотых. Но только в том случае, если полиция не квалифицирует такую «шалость» как действия по разжиганию ненависти. За такого рода преступления грозит до трех лет лишения свободы.

55-летний житель Сувалок, который в интернете призвал сжечь дом заместителя министра внутренних дел Ярослава Желиньского, может угодить за решетку, предупреждает Gazeta Współczesna (Белосток). Несколько дней назад на одном из порталов Сувалок под новостью об акции протеста перед местным судом некий блогер с ником zdzichukura написал: «Сжечь дом Желиньского». Несмотря на то, что на этом портале оскорбительные или посягающие на преступление комментарии обычно удаляются, в данном случае призыв провисел почти два дня. После чего вмешалась полиция Сувалок. Заявление подал сам заместитель главы МВД. «Я терплю различные оскорбления в свой адрес, которые появляются в интернете, — пояснил Желиньский. — Но в данном случае должен был отреагировать, речь идет о безопасности моей семьи». Полиция быстро определила, кто являлся автором комментария. Подозреваемый уже признал свою вину. Следствие определило в отношении него залог в размере 2,5 тысяч злотых, за ним установлен полицейский надзор и введен запрет на выезд из страны. За публичное подстрекательство к совершению преступления подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Музей немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау впервые в своей истории подготовил выставку, которая в конце года отправился в турне по Европе и Северной Америке, пишет Dziennik Polski (Краков). «Сегодня мир движется в неопределенном направлении. Тем больше мы полагаемся на прочный фундамент нашей памяти. Аушвиц и трагедия Холокоста является одной из основ, которую нельзя исключить во время создания нового облика мира», — говорит директор музея Петр Цивинский. Выездная выставка будет состоять из 600 оригинальных объектов, взятых в основном из коллекций музея Аушвица-Биркенау, а также экспонатов, арендованных у Института Яд Вашем в Иерусалиме, Музея Холокоста в Вашингтоне и от людей, переживших Холокост, а также частных коллекционеров. Среди прочего, будут представлены бараки Аушвиц-III-Моновиц, грузовики, которые во время войны немцы использовали для транспортировки евреев в концлагерь. С помощью этих экспонатов будет рассказано об истории уничтожения около 1,1 миллиона человек — евреев, поляков, цыган и советских военнопленных, а также о преступниках из СС. Как отмечает Цивиньский, ничто не может заменить визит в оригинальный музей, место величайших преступлений ХХ века, однако выставка поможет увидеть многим людям, чем грозит перспектива построения мира на основе ненависти, расизма, антисемитизма и бездонного презрения к другому человеку. Как отмечает издание, выставка преследует и иную, не менее важную задачу — напомнить, что преступления, совершенные в Аушвице, лежат на совести Германии. Это особенно актуально потому, что только за последние недели о «польских концентрационных лагерях» говорилось в различных СМИ, например, в CNN. Снова и снова на Западе даются такие формулировки, что показывает: там не всегда знают правду об Аушвице. Существует большая проблема в донесении польской точки зрения на этот вопрос.

Польская оппозиция остается без лидера, реальный претендент, Дональд Туск не горит желанием ее возглавить, считает Dziennik Łódzki (Лодзь). Бывший премьер-министр получил повторный вызов в краевую прокуратуру. На этот раз в связи со следствием, касающемся смоленской катастрофы. Туск прибудет на допрос в ближайший четверг, 3 августа, сообщил его адвокат. В апреле этого года, когда он уже приезжал на допрос в Варшаву, его встречала толпа. А некоторые политики говорили, что бывший премьер показал, будто стремится к роли лидера оппозиции. Однако сейчас складывается впечатление, что таким желанием он больше не горит. Между тем, как показали недавние манифестации в защиту независимости судов, оппозиция еще никогда не была так слаба, как ныне. Все громче и громче говорят о том, что оппозиция нуждается в новых лицах. Молодые активисты направили обращение к президентам ведущих оппозиционных партий «Гражданская платформа» Гжегожу Схетыне и «Современная» Рышарду Петру с призывом отдать лидерство молодым людям из их партий. Во время нынешних событий авторитет заработала депутат Сейма из «Современной» Камила Гасюк-Пихович, именно ее стали воспринимать потенциальным лидером оппозиции. Неожиданно бонусные очки получили также депутат от «Гражданской платформы», экс-министр юстиции Борис Будка, который смог спровоцировать президента «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского. Будка становится все более заметным и узнаваемым, некоторые комментаторы прямо пишут, что он вырастает в новую звезду оппозиции, так как умеет вызывать положительные эмоции. Впрочем, пока из этого мало что следует. Вопреки ожиданиям противников правящей партии рейтинги правительства растут, экономика в порядке, а в Польшу приезжает лидер мировой сверхдержавы и наиболее популярная в мире королевская пара.