* ИГИЛ — запрещённая в России организация

В мае 2017 года группа боевиков группировки «Мауте» совершила нападение на расположенный на юге Филиппин город Марави, осадив его. Вылазка исламистов последовала за попыткой сил безопасности островного государства арестовать лидера одной из двух фракций экстремистской организации «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иснилона Тотони Хапилона. Нападение и последующий захват города, на освобождение которого ушло несколько недель, вновь вызвали опасения как на Филиппинах, так во всем мире о том, что остров Минданао и окружающий его регион могут в скором времени превратиться в плацдарм религиозного насилия, пишет Питер Чок в статье для The Strategist.

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США

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Особенно сильные опасения были связаны с тем, что так называемое Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримет попытку взять под контроль этот регион, создав здесь очередную провинцию халифата, с которой боевики смогут начать наступление не только по всей территории Филиппин, но и по всей Юго-Восточной Азии. Тем не менее пока рано делать вывод о том, превращается ли юг островного государства в центр международного исламизма, или о том, действительно ли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится действовать из этой части страны.

За исламистским экстремизмом на юге Филиппин стоят три основных силы. Во-первых, это группировка «Абу Сайяф», которая базируется главным образом в провинциях Басилан и Сулу. В 2014 году ряд входящих в нее боевиков загрузил видео на YouTube, в котором они заявили о своей приверженности террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — дав клятву, которую в 2016 году повторил Хапилон.

Во-вторых, это группировка «Исламских борцов за свободу Бангсаморо» (ИБСБ) — отколовшаяся от организации «Фронт исламского освобождения моро», во главе которой стоит Исмаэль Абу Бакар. Группировка также заявила о своей близости к идеологическим принципам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2014 году подтвердив, что в случае необходимости она обеспечит материально-техническую поддержку организации Абу Бакрааль-Багдади.

Наконец, последней активной исламистской силой, действующей в регионе, является группировка «Мауте», действующая преимущественно на окраине муниципалитета Бутиг в провинции Южный Ланао. Организация тесно связана с фракцией «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с ИБСБ. Она также пообещала поддержать совместную борьбу исламистов на юге Филиппин под знаменем «Ансар аль-Халифа». В 2015 году ее боевики также присягнули на верность аль-Багдади, объявив в 2017 году Хапилона эмиром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над всей Юго-Восточной Азией.

Несмотря на внимание, уделяемое этим группам как потенциальным лидерам нового международного исламистского фронта в Минданао, реальность такова, что они все относительно небольшие и не имеют возможности действовать за пределами регионов своего базирования. В то время как набег на Марави был дерзким, захватив внимание как филиппинских, так и международных СМИ, нужно помнить, что город лежит к северу от муниципалитета Бутиг, который находится в пределах зоны действия группировки. Успех нападения на Марави стал скорее признаком некомпетентности филиппинских сил безопасности и их неумения действовать во время кризисной ситуацией — чему уже были примеры в прошлом, нежели доказательство большой способности «Мауте» захватывать и удерживать территорию.

Каждая из этих экстремистских групп также страдает от внутренних расколов, которые подорвали их организационно-идеологическое единство. «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь разделена между двумя соперничающими друг с другом группировками: одной во главе с Хапилоном, которая действует в провинции Басилан, другая — под командованием Радуллана Сахирона в провинции Сулу. В то время как Хапилон явно заинтересован в укреплении репутации исламистов из «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и налаживании связей группировки с иностранными исламистскими движениями, такими как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сахирон в гораздо большей степени лишен религиозных убеждений и выступает против взаимодействия с иностранцами в Минданао, поскольку он видит в них просто цели для ударов беспилотников США. По мнению большинства региональных комментаторов, когорта Сахирона эффективно действует как автономная группа, занимающаяся похищением людей ради выкупа, а также пиратством в Сулу и Целебесском море.

Раскол испытывает и ИБСБ, поскольку ее лидер Абу Бакар столкнулся с активными притязаниями на его позицию со стороны Шейха Мохидина Анимбанга, на стороне которого численное преимущество. Он также в большей степени заинтересован в достижении независимости мусульман моро в Минданао. Он не проявил никаких признаков стремления идти на создание связей с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, крайне сомнительно, что эта группировка сможет стать необходимым локомотивом для дальнейших атак по всему Минданао, не говоря уже об остальной части Филиппин и Юго-Восточной Азии.

Признаки раскола проступили и в группировке «Мауте». По данным филиппинских военных, разногласия стали очевидны во время последних стадий нападения на Марави, а основное место в них занимали деньги и вопросы материально-технической поддержки. По мнению этих источников, казнь нескольких боевиков, пошедших вопреки руководству группировки, стало началом чисток в рядах радикалов, из-за чего в группировке наросла напряженность, а часть боевиков была вынуждена покинуть группировку.

Более того, неясно, насколько аль-Багдади готов поддерживать исламистские формирования на юге Филиппин. Ему еще предстоит полностью одобрить заявление «Мауте» о том, что Хапилон является эмиром Юго-Восточной Азии. Более того, аль-Багдади до сих пор проявлял сознательную неясность в отношении учреждения провинций своего халифата в Минданао.

Такой шаг, казалось, отражал негласное признание руководства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) того, что исламистские движения, такие как «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Мауте», не имеют инфраструктуры, территориальной глубины и организационного контроля, необходимых для создания формальной областной провинции для продвижения центральных проектов халифата, базирующегося на Ближнем Востоке (в отличие от исламистских движений в Нигерии, Ливии, Йемене и Сомали).

Реальная опасность, заключает автор, в Минданао состоит не в том, что остров превратится в оперативный плацдарм ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а скорее в том, что он может послужить важным перевалочным пунктом для граждан Малайзии и Индонезии, которые сражались в Сирии под знаменем группировки «Катиба Нусантара». На фоне того, как центральные территории ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся под сильным давлением, как считает автор, коалиции во главе с США, исламисты-добровольцы во все большей степени будут стремиться покинуть Ближний Восток и направиться в Юго-Восточную Азию.

Если учесть ненадежность пограничного контроля, многочисленные неуправляемые территории, необузданную коррупцию и процветающий черный рынок оружия, южные Филиппины могут стать полезным материально-техническим центром для боевиков «Катиба Нусантара», стремящихся отточить свои боевые навыки, прежде чем вернуться на родину. Акцент президента Дутерте на войне с наркотиками усугубил эту возможность, не в последнюю очередь из-за того, что теперь у полиции, военных и разведывательных органов недостаточно необходимых ресурсов для мониторинга и отслеживания перемещения лиц, попадающих на Филиппины по нерегулярным каналам.