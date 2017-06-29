Как это ударит по карману?

ИА REGNUM В ростовском автобусе

Реакцию горожан можно понять, если применить хотя бы простую арифметику. Число рабочих дней в месяц, например, у «бюджетников» составляет 21 день (если не брать в расчёт выходные дни, когда приходится жертвовать положенным отдыхом). Умножив это количество на стоимость проезда в день (туда-обратно без пересадок), получаем сумму 1 тыс. 50 рублей против 399 рублей, которые горожане платят сегодня. Разница существенная. Особенно, если приходится добираться до работы двумя видами транспорта.

Не стоит забывать о постоянно растущих тарифах на жилищно-коммунальные услуги и снижении покупательной способности горожан. Это доказывают и статистика, и проводимые опросы среди населения. В последние годы всё чаще ростовчане и жители региона в целом стараются экономить. На это в том числе влияет рост цен на продовольствие.

Ранее власти заявляли о том, что за 10 месяцев 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата в Ростове-на-Дону составила 31 тыс. 85 рублей, что на 9% больше показателя 2015 года. Выходит, что даже рост оплаты труда не поспевает за повышением цен на проезд в общественном транспорте.

За что мы платим?

Сразу после обнародования информации о приближающемся повышении ростовчане на всевозможных интернет-ресурсах создали петиции и обращения к городским властям. Жители города-миллионника обратили внимание на снисходительность чиновников, которые, пытаясь продвинуть безналичную систему оплаты за проезд в общественном транспорте, указали на выгоду от использования социальной карты. Держатели «пластика» вместо 25 рублей будут платить 20 рублей. И здесь не обошлось без эксперимента.

«26 июля ни в одной маршрутке Ростова-на-Дону не обнаружены терминалы, принимающие оплату по безналичной системе транспортных карт. Также в городе очень сложно найти терминалы пополнения карт. К тому же заявлено, что при обнаружении неисправного терминала в транспорте пассажир имеет право не оплачивать проезд вовсе», — пишет автор петиции, которую поддержали около 7 тыс. ростовчан.

Rostov-transport.info Транспортная карта

Также негодуют ростовчане по поводу отсутствия человеческих условий в общественном транспорте областного центра. В частности, в автобусах и маршрутных такси нет кондиционеров. По мнению горожан, в транспорте стабильны лишь три вещи: грязь, хамство водителей и несоблюдение правил дорожного движения.

«Множество раз в автобусах, например, были встречены неисправные терминалы. Водитель просто выгоняет из автобуса или заставляет искать наличные деньги. Уважаемая администрация Ростова-на-Дону! Не позволяйте повышать тарифы в маршрутных такси города, пока не изменяется условия в транспорте», — обратились жители города-миллионника.

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Пластиковые карты: миф или реальность?

Что касается пластиковых карт, то в трамваях и троллейбусах стоимость проезда при её наличии останется на прежнем уровне, в автобусах большой вместимости — стоимость проезда повысится на 1 рубль и составит 20 рублей, без транспортной карты — 25 рублей. В городской администрации отметили, если пассажир хочет оплатить поездку транспортной картой и валидатор не работает — проезд осуществляется бесплатно.

Rostov-gorod.ru ЛИАЗ. Ростов-на-Дону

Но вот только пассажирам маршрутных такси о такой скидке придётся только мечтать, так как терминалы здесь не предусмотрены. Таким образом, власти хотят пересадить горожан на автобусы большой вместимости, чьё состояние оставляет желать лучшего.

На сегодняшний день приобрести карты можно только в офисе продаж, расположенном на улице Социалистической, 37. Здесь регулярно образуются очереди за «пластиком». А на весь город-миллионник открыто лишь 70 терминалов для пополнения карт, 7 из них — круглосуточные.

Комментарий эксперта

«Повышение оплаты за проезд — событие неоднозначное. С одной стороны, новая стоимость за проезд выросла существенно, так цена на транспорт не поднималась никогда, обычно прибавка составляла 1−2 рубля. В первую очередь повышение ударит по самым незащищенным слоям населения, это очевидно. Эта часть горожан и до этого момента демонстрировала «сберегательную» модель поведения, теперь придерживаться её будет ещё больше оснований. Заработные платы некоторым категориям «бюджетников» индексировались за последние годы, но эти увеличения, к сожалению, не успевают за инфляцией и повышением цен на товары первой необходимости», — комментирует ситуацию директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

При этом у транспортников оправдание все-таки есть.

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Ростовчане: «В городе-миллионнике катастрофически не хватает транспорта!»

«Необходимо понимать, что это увеличение стоимости проезда тоже происходит не от хорошей жизни. Дело в том, что транспортники несколько лет держали установленный тариф и не поднимали стоимость, хотя топливо давно поднялось в цене. Поэтому рост цен уже давно был ожидаем, а сразу большая разница в старой и новой цене вызвана долгой паузой между увеличением стоимости и возможным запасом цены для того, чтобы можно было еще долгий период держать установленные тарифы», — поделился мнение эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Ростов-на-Дону объявил о закупке автобусов на 1 млрд рублей. На эту сумму будет приобретено 100 низкопольных комфортабельных автобусов, оснащенных кондиционерами. Остаётся надеяться, что обновление автопарка общественного транспорта города-миллионника к чемпионату мира по футболу выведет уровень обслуживания пассажиров на новый уровень.