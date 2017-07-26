Причем инвестиции идут с колоссальной премией акционерам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«СофтБанк» заплатит 17 фунтов стерлингов за акцию для «ЭйЭрЭм» — это на 43% больше, чем цена закрытия акций ARM в пятницу и на 41% больше, чем самая высокая цена закрытия акций ARM за все время.

Сделка считается крупнейшим приобретением европейского технологического бизнеса и крупнейшей корпоративной иностранной инвестицией в современной истории Великобритании.

Основанная в 1990 году в Кембридже, компания «ЭйЭрЭм Холдингс», разрабатывает микрочипы для различных смартфонов, включая iPhone от Apple. Но ее чипы в последние годы находят применение во все большем числе других устройств, которые начинают получать команды через сеть интернет, — от автомобилей и чайников до телевизоров и холодильников.

При этом речь не идет о поглощении компании.

«СофтБанк» заявила, что «намерена сохранить» организационную структуру «ЭйЭрЭм Холдингс», включая «существующую старшую управленческую команду, бренд, партнерскую бизнес-модель и корпоративную культуру».

При этом численность сотрудников «ЭйЭрЭм» вырастет вдвое и составит 3000 человек.

Филипп Хаммонд, канцлер казначейства Великобритании, приветствовал эту новость: «Всего через недели после решения референдума этот факт показывает, что Британия не потеряла своей привлекательности для международных инвесторов».

С ним согласны и крупнейшие экономические инвестиционные эксперты — не путать с «экономическими аналитиками» всяческих континентальных телеканалов. Первые отвечают за миллиарды евро инвесторов, вторые — за красоту собственной прически и зубов в телевизионной картинке.

Дэн Ридсдейл, аналитик Эдисон Инвестмент Рисерч, так оценил стратегические последствия выхода Великобритании из Европейского Союза: «Бурный рост процессов инвестирования через слияния и поглощения было одним из очевидных последствий Брексита и [связанного с ним] снижения курса фунта стерлингов, но мало кто ожидал, что это проявит себя так быстро или в столь больших масштабах».

«Начиная с 23 июня рекордные инвестиции в потекли Великобританию… Мы насчитываем 2200 отдельных инвестиций…» — так охарактеризовал процесс Борис Джонсон, глава британского Форин Офис, находясь на этой неделе с визитом в Японии — где он, в частности, встречался не только с политиками и дипломатами, но и с руководителями корпораций.

Джонсон не уговаривал их «вкладывать в Британию» — в этом нет необходимости. Он советовал им — советовал поторопиться, пока их не опередили другие — китайцы и американцы.

И японский бизнес старается не опоздать.

Корпорация «Ниссан» запускает производство двух новых моделей именно в Британии, на северо-востоке страны, на своем заводе в Сандерленде.

Еще совсем недавно, до Brexit’а, завод стагнировал, производство сокращалось. Появились даже оценки скорого закрытия предприятия.

Сейчас уже документально подтверждено, что «Ниссан» будет производить следующее поколение внедорожников «Кашкаи» и «Икс-Трейл» именно на заводе в Сандерленде, расширив для этого предприятие, увеличив число рабочих мест на нем до более чем 7 000. Причем это будут «Кашкаи» и «Икс-Трейл» не только леворульные, предназначенные для британских дорог, но и праворульные, нацеленные на континентальный европейский рынок.

Так «Ниссан» в своеобразной, но традиционной восточной манере ответил на другие апокалиптические прогнозы — о разрыве торговых связей Британии и континента после выхода страны из Европейского союза.

Колин Лоутер, старший менеджер британского офиса «Ниссан», сообщил, что у автопроизводителя «есть замысел превратить предпориятие в «суперзавод», производящий 600 000 автомобилей в год, …создав рабочие места для местной рабочей силы и тысячи других, которые сопровождают производство по всей Великобритании».

Но, возможно, самым ярким подтверждением того факта, что Brexit не только не снизил инвестиционную привлекательность Великобритании, а, напротив, вызвал бум переноса производств на ее территорию, стало озвученное в этот вторник решение акционеров БМВ.

Автогигант из Германии — страны, ставшей самым ярым оппонентом и критиком Brexit, чьи пресса и телеканалы кликушествовали о печальной судьбе британской экономики громче всех — принял во вторник решение открыть производство новых, самых перспективных машин концерна — электромобилей моделей Ай8 и Ай3 — именно в Оксфорде, в Британии.

Пресс-секретарь БМВ Эмма Бегли довольно просто объяснила решение акционеров. «Основываясь на том, что мы знаем сегодня, Оксфорд имеет лучшие инвестиционные критерии для производства электромобилей в мире», — сказала она.

Грег Кларк, Бизнес-секретарь правительства Великобритании тоже отреагировал на ход баварских автопроизводителей: «Это знаковое решение… это вотум доверия нашей промышленной стратегии, нацеленной на то, чтобы сделать Великобританию лидером мирового производства следующего поколения транспортных средств».

Инвестиции в реальный сектор, в отличие от портфельных, начинают существенно менять уклад жизни страны не скоро — нужны месяцы и годы.

Но в отличие от портфельных, они этот уклад меняют неизбежно. Так что мы уже сегодня можем увидеть, как Brexit меняет социальный ландшафт Великобритании — к неудовольствию континентальных бюрократов, меняет в лучшую сторону.