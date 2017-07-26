* Аль-Каиды — запрещённая в России организация

В минувшие выходные на фронтах Большой Ближневосточной Войны произошли стратегические изменения, которые очень долго будут влиять на новую политическую карту контроля территории, бывшей когда-то единой Сирийской арабской республикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

ИА REGNUM рассказывало своим читателям о полномасштабном возвращении Дамаском контроля над сирийско-ливанской границей.

Однако, было бы ошибкой предполагать, что «Джебхат аль Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийский филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), давно ставший куда более влиятельной боевой силой, чем сама «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не сумеет извлечь уроков из своего поражения. Осознав, что в войне против сирийско-российско-иранской коалиции их шансы на выживание, а тем более на стратегический успех, невелики, штабисты «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали грамотный ход.

Группировка, потеряв ливанскую границу, атаковала турецкую, — которую по недавнему соглашению о прекращении огня в Сирии, «прикрывают» структуры т.н. Объединенной сирийской оппозиции (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — те же боевики, что и джихадисты халифата (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но взятые под опеку Турцией, монархиями Залива и США. Теперь, после сдачи ими аль-нусровцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пограничных переходов Баб Аль-Хава (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Кербет Аль-Жуз (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийско-турецкой границе, можно уверено ставить слово «прикрывают» в кавычки.

При этом следует отметить, что сирийско-турецкую границу прикрывала самая боеспособная, многочисленная и опытная армия из состава Объединенной оппозиции (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — группировка «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Не склонный бросаться словами министр обороны России Сергей Шойгу, называя семь группировок, присоединившихся к прекращению огня по «турецко-американскому списку», довольно подробно рассказал о мощности «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на основании разведданных Главного разведуправления Генштаба: численность 80-ти отрядов группировки — около 20 тысяч человек (треть личного состава всех отрядов Объединенной оппозиции); среди них много русскоязычных боевиков. На вооружении танки Т-55 и Т-72, крупнокалиберная и реактивная артиллерия. Отряды «Ахрар — аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют самую большую территорию из всех группировок Объединенной оппозиции (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причем не в каком-то одном районе, а по всей Сирии.

С 2012-го группировка финансировалась людьми, близкими к правительству Турции, Катара, Саудовской Аравии. Сперва «Ахрар аль — Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничала с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но как-то с американцами им показалось уютней, и с 2014 года «Ахрар аль — Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала формально воевать с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Со временем «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала одним из основных оппозиционных объединений в Сирии; с 2015 года они в числе других сателлитов монархий залива, США и Турции начали участвовать в переговорах о «необходимости политического урегулирования войны в Сирии» — то есть смещении Асада и властей Дамаска. Наиболее тесно группировка взаимодействовала в этом с США.

Разорванность контролируемой «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории — ключевой фактор в понимании того, что же произошло на сирийско-турецкой границе в конце прошлой недели.

Второй важный фактор — близкие контакты «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и — вы правильно угадали — «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они не только вместе воевали против сирийской армии, но и обменивались командными кадрами — и сегодня часть руководящих постов в «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимают выходцы из «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот понедельник многочисленные свидетели наблюдали, как отряды группировки «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двинули конвои тяжелой техники из бронемашин, грузовиков и танков с несколькими сотнями своих бойцов на борту от перевалов Баб Аль-Хава и пограничного перехода Кербет Аль-Жуз на границе с Турцией и направились на юг, в контролируемые ими районы провинций Идлиб и соседней провинции Хама.

До этого три дня слышалась канонада и оружейная стрельба. Но вот что странно — уходили отряды «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тяжелым вооружением, явно не утратив его в боях — если эти бои действительно были — и без многочисленных раненных, которые точно должны были бы появиться после трехдневных боев в горах с применением обеими сторонами тяжелой артиллерии.

И еще одна деталь — боевики «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не мешали уходу караванов — выход отрядов «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был частью соглашения о прекращении огня.

Многие авторитетные эксперты предполагают, — частью куда более широкого, но менее афишируемого соглашения.

В результате отряды «Джебхат аль Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — конкретнее, ее подчиненной группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — взяли под контроль ключевой участок сирийско-турецкой границы, получив территорию с 31-м населенным пунктом, среди которых довольно крупные по меркам Идлиба города.

Контроль над турецкой границей автоматически дает «непримиримым» контроль над контрабандой нефти — что резко меняет экономику халифата, с одной стороны, и его оппонентов из филиала Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с другой.

Вряд ли маневр «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был согласован с кураторами в Анкаре, Эр-Рияде и Вашингтоне. Но то, что собой представляет Объединенная сирийская оппозиция, этот маневр показал достаточно наглядно и им тоже.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал в начале этого месяца генеральному секретарю ООН Антонио Гутиерресу, что США уходят и «судьба Сирии сейчас [передается] в руки России». Похоже, что те, кто делали ставку на США, поняли это раньше, чем сами американцы.