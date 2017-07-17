Победа Дональда Трампа на выборах президента США была и остается самым большим шоком мировой политики последних лет, а может и всего XXI века. Тремя «китами» его предвыборной программы стало плачевное состояние американской внутренней политики и экономики, трудности, с которыми приходится мириться простым американцам, и решительные меры, которые могут исправить ситуацию. Успех знаменитого миллиардера в борьбе с акулами профессиональной политики ознаменовал безмерную усталость народа Штатов от правительства, пытающегося добиться значительных результатов незначительным регулированием вторичных параметров экономики. Победа Трампа означала запрос на радикальные, резкие реформы, способные вывести страну из тихой заводи вяло текущего кризиса, в которой Америка барахтается уже много лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Однако успех реформ Трампа оказался в заложниках у людей, совершенно отличных от президента-бизнесмена, обещавшего управлять страной как корпорацией. Конгрессмены, без которых серьезные реформы в Америке невозможны, в большинстве своем — профессиональные политики, занимающие различные посты на протяжении десятков лет и не имеющие частных фирм с миллиардными бюджетами, к которым можно вернуться в случае политической неудачи. Будучи связаны по рукам и ногам не только профессиональной этикой и законом, но и смертельным страхом не быть переизбранными, американские законодатели позволяют себе куда меньше радикализма, чем этого бы хотелось президенту или тем, кто за него голосовал.

Ярчайшим примером такой политической нерешительности стало грандиозное поражение, которое потерпела команда Трампа на этой неделе. Законопроект, содержащий в себе новую систему здравоохранения, которая должна была прийти на смену системе обязательного платного медицинского страхования Obamacare, был отвернут Сенатом. Сразу четыре сенатора-республиканца заявили о том, что не станут голосовать за этот билль, что в условиях единодушного сопротивления демократов сделало его принятие невозможным.

Провал второго подобного законопроекта в течении шести месяцев президентства Трампа больно ударил не только по его самолюбию, тут же заискрившемуся раздраженными твитами, но и по всему плану реформ, так как стало ясно, что Конгресс вообще и Сенат в частности пока не находятся под контролем президента и не готовы поддержать его по ключевым вопросам программы. Инициатива Трампа по экстренной отмене Obamacare без принятия нового закона и переходу к предыдущей модели здравоохранения тоже не нашла пока достаточно широкой поддержки истеблишмента.

В этот самый момент атаку на президента, как всегда, поддержали враждебные Трампу большие американские СМИ, разразившиеся градом «сенсационных» публикаций, основанных на «данных» анонимных источников. Они сообщили о том, что у специального следователя по «русскому делу» Роберта Мюллера уже есть доступ к налоговым декларациям президента, которые тот ранее отказывался обнародовать, «а значит, скоро все его темные дела будут раскрыты». Пресса также осчастливила народ «новостью», что команда юристов миллиардера и его компании якобы сопротивляется законным требованиям Мюллера, «а значит, им есть, что скрывать». А главное, конечно, героические журналисты «раскрыли» тайну второй встречи Трампа и Путина — оказывается, о ужас, они разговаривали друг с другом на ужине лидеров большой двадцатки.

Под шквалом этого обстрела «сенсациями» и будучи очевидно несколько угнетен провалом реформы здравоохранения, сам президент США посвятил всю неделю тому, что находится в его непосредственной власти, — реформе правительства и команды Белого дома. Двумя указами в рамках правительства были учреждены два новых совета, подотчетных лично президенту. Совет по инфраструктуре должен выдвигать предложения по совершенствованию всех видов коммуникаций, реформам устаревшего законодательства в этой области, при чем, состоять совет должен исключительно из представителей частного сектора, которые, по мнению Трампа, часто куда более компетентны, чем чиновники. Второй совет, возглавляемый министром обороны и объединяющий глав многих ведомств, призван за 270 дней создать специальный отчет, содержащий комплексную оценку всех факторов, угрожающих военно-промышленному комплексу, включая оценку структуры доступной в США рабочей силы, закупок комплектующих и сырья у потенциально враждебных стран, «вымирание» отраслей промышленности и отдельных предприятий и так далее.

Оба указа, нацеленные на тщательный анализ текущей ситуации и планирование будущих шагов, демонстрируют, что как опытный бизнесмен Трамп отлично понимает, что рынок вместе с его невидимой рукой и саморегулированием может царить где угодно, но только не внутри его компании, в которую теперь превратился весь американский госаппарат.

Другим сугубо подвластным президенту действием стала рокировка фигур в Белом доме. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер — грузный человек со скучным лицом чиновника и таким же скучным языком — ушел в отставку, уступив место своей помощнице Саре Хакаби Сандерс, не менее грузной, но куда более политически подкованной особе, которая и так уже в последнее время вела большинство пресс-брифингов, где не раз показала, что знает как отвечать на провокационные вопросы и защитить честь и достоинство «лидера свободного мира». Кроме того, Сара Хакаби еще и дочь профессионального политика Майка Хакаби, который был соперником Трампа в погоне за место кандидата в президенты от республиканской партии, а значит назначение Сары — еще и укрепление связи новичка в политике Трампа с его партией. В тандем к Хакаби, директором по связям с общественностью назначен Энтони Скарамуччи, бизнесмен, прославившийся не столько поддержкой Обамы в 2008 году или поддержкой Трампа в 2016 году, и даже не своей безукоризненной внешностью, а тем, что только ему пока удалась громкая победа над медиагигантом CNN. Не так давно это крупнейшее СМИ было вынуждено снять публикацию, порочащую Скарамуччи связями с Россией, и принести довольно скомканные извинения — достижение, добиться которого пока не смог даже президент.

Две новые фигуры в Белом доме вряд ли смогут в корне переломить сложившуюся традицию отрицательного освещения всех поступков Трампа, однако, у них все же есть шанс наладить работу рупора президентского мнения, который при Шоне Спайсере выдавал лишь какофонию из оправданий, курьезов и неточностей.

Глава Белого дома оказался отброшен шквальным огнем противника и был вынужден перейти в оборону. Может ли он преодолеть сопротивление умеренных политиков и найти способ продавливать радикальные меры — покажет только время. Так или иначе — контроль над законодателями был и остается решающим вопросом, который определит, как запомнят Трампа — как великого реформатора или как великое разочарование.