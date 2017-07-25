В середине лета, в разгар отпусков, 9 июля предвыборного 2017 года, года столетия Октябрьской революции со всеми ее социальными завоеваниями, на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и их обсуждения общественностью создан проект «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в новой редакции» (разработчик — Минобрнауки России).

Цитата из х/ф «Дневник директора школы». Реж. Борис Фрумин. 1975. СССР

Окончание обсуждения проекта 24 июля. Кто не успел, тот опоздал.

Важнейший вопрос. Стандарт программ всех основных предметов средней школы (к слову, программа по астрономии обсуждалась с помпой и информационным сопровождением в декабре 2016 года, то есть в самой середине учебного года). Вопрос, затрагивающий миллионы школьников, учителей, родителей, преподавателей ВУЗов, работодателей. То есть всех жителей страны.

Проект Стандарта, который (п.6) «ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: любящий свой край и свое Отечество, …, активно и заинтересованно познающий окружающий мир и самого себя, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике, способный к самоорганизации, к планированию и оценке своих действий, пониманию их последствий»

Учителя не знали, учительское сообщество не в курсе, профессиональные сайты в недоумении… А ведь они, отдыхающие и набирающиеся сил еще не знают, что силы эти понадобятся не для учительства, не для работы с детьми, а для переписывания с нуля тонн бумаг, написанных за последние годы.

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Распутье

Да, возможно, преподавание многих предметов требует изменения. И время и наука не стоят на месте. Но ведь столь популярный вопрос «зачем все это надо» говорит в первую очередь о качестве преподавания, а не о составе программы… Наука с советских времен не стала проще. И как-то не верится, чтобы специалисты в области точных наук одобрили, скажем, исключение из программы средней школы квадратичных функций, только кто их спрашивал…

Возникает вопрос. Не стоило ли организовать широкое обсуждение любых нововведений среди учительского, родительского и профессионального сообществ с указанием авторов проекта и стоимости разработки и внедрения нововведений, а также подсчетом учительского труда в часах, необходимого для реализации предлагаемого? И почему так поспешно, «под покровом лета» нужно эти стандарты принимать?

Остановимся на одном разделе этого документа. Это п.12.5 «Математика и информатика». Как было сказано в подписанных Президентом РФ «Концепциях развития математического образования» от 24 декабря 2013 г., «повышение уровня математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности в квалифицированных специалистах для наукоемкого высокотехнологичного производства» в то время как «потребности будущих специалистов в математических знаниях и методах учитываются недостаточно»

Ключевой момент нового стандарта по математике — разделение уже в средней школе преподавания на базовый и углубленный уровни — очевидно нацелен на упомянутое повышение. Как-никак год 225-летнего юбилея Н.И.Лобачевского, нужно отметить.

Пит Мондриан. Композиция с цветными плоскостями и серыми линиями. 1918

Рассмотрим один из пунктов стандарта

П 4. «базы»: «умение оперировать на базовом уровне понятиями: функция, функциональная зависимость, аргумент и значение функции, область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции, линейная функция; оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом, без применения формул;

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т. п.); использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов (Функции)»;

Если кратко, то только прямые. Только по прямой. Вверх и вниз. Вся природа как раз такова, линейна и однозначна. Правда, в начале раздела о математике авторы предполагают, что по данным стандартам ученики «получают представление о математических моделях». Но, видимо, моделируемые процессы, окружающие учеников, с точки зрения авторов именно таковы…

Pexels.com Математика

К слову, в настоящее время в «обычную» программу 9 класса входит квадратичная функция, та самая, с помощью которой описываются многие элементарные законы физики, «реальные процессы и зависимости», и простейшая из тех, для которых стоит обсуждать понятия «наибольшего и наименьшего значения» и (если не брать уж совсем простые линейные), «промежутки возрастания и убывания».

К углубленному уровню отнесены такие стандартные из курса средней школы задания, как поиск наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя и многие другие.

Перечисление можно продолжать. Но сводится оно к одному: упрощение и сокращение в базовом варианте без существенного, по сравнению с нынешним, изменения уровня углубленного.

Вы не найдете в базовом уровне слов о способности «конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; конструировать и исследовать функции при решении задач из других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета» (п.6 углубленного уровня), а ведь именно это и составляет суть связи математики с физикой и другими науками, а непонимание этого приводит к отсутствию интереса и многочисленным «зачем это надо»…

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Интересная получается история. Одной рукой мы открываем бозон Хиггса, исследуем черные дыры, разрабатываем теорию струн, а другой изгоняем из школьной программы для большинства детей даже возможность заинтересоваться этими вопросами, потому как наука становится все сложнее и для понимания даже популярного изложения требуется некоторый уровень. Да и открытия эти сделаны в основном не нашими учеными и не у нас. Не потому ли…

Можно кивать на США и другие страны, где для большинства обучение как раз осуществляется на «базовом уровне»: ничего, живут, и получше нас. Только вот, например, небезызвестный после «Интерстеллара» физик Кип Торн, которому не откажешь в знании особенностей физико-математического образования и науки в США и СССР, положительно отзывался в своей книге «Черные дыры и складки времени» как раз о последнем.

«Концепции развития математического образования» обещают (п 2 раздела IV):

«каждому учащемуся независимо от места и условий проживания возможности достижения соответствия любого уровня подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей» а Стандарт «направлен на обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся» (п.4);

Цитата из х/ф «Выстоять и сделать». Реж. Рамон Менендес. 1988. США Учитель — фанат своего дела

Нетрудно представить себе положение ученика сельской школы или небольшого городка с «индивидуальными способностями», учеников 5 класса, оказавшихся в меньшинстве со своими «способностями и потребностями». А как вообще ученику в 5−7 классах в них определиться? А если осенит позже, а время уйдет? Ведь во всех трех наших образовательных достижениях: балет, музыка и математика очень важно время начала. А те же Концепции отмечают (тот же п.2 разделаIV), что «достижение какого-либо уровня подготовки не должно препятствовать индивидуализации обучения и закрывать возможности продолжения образования на более высоком уровне».

А кто будет принимать решение о распределении на базовый и углубленный уровень, когда и как?

В тех же «Концепциях» специально обращается внимание (раздел 3) на то, что в стране «…не хватает учителей и преподавателей…, которые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся». Ну что же, на таком «базовом уровне» проблем с учителями не будет. Особенно если они учились в советское и раннее постсоветское время. Потянут и физрук и трудовик.

В 1988 году в США вышел очень примечательный фильм «Выстоять и сделать» (реж. Р. Менендес). Он меньше известен в России, а в Америке он популярен примерно как наши «Доживем до понедельника» и «Большая перемена», а главный герой — как Макаренко. История реальная, сюжет вкратце таков — Хайме Эскаланте оставляет работу в престижной компьютерной фирме и приходит преподавать математику в безнадежную школу в бедном районе, населенном выходцами из Латинской Америки. Уровень преподавания такой, что его коллегой по предмету оказывается учитель физкультуры. Но новичок верит в детей и ему удается научить их так, что они сдают сверхсложный и престижный тест по «высшей математике». По ходу фильма несколько раз показываются задания экзаменационного теста и классные задания с дополнительных занятий по подготовке к нему. Те, кто учился в советское и раннее постсоветское время, вероятно, удивятся, поскольку эти задания входили когда-то в общий курс математики обычной средней школы. Небольшая группа детей во главе с одним учителем-энтузиастом «выстояла и сделала». А вокруг была школа. Учащаяся примерно по описываемым стандартам. И много-много других…

Первая лекция в МГУ. 1 сентября 1945 года

Беда как раз в том, что это нововведение ударит в первую очередь не только и не столько по ученикам, сколько по учителям. Один раз подобное уже случилось. Разделение на «профиль» и «базу», сильно снизило мотивацию учителей к самообразованию и поддержанию профессионального уровня: зачем напрягать остатки остатков сил, если можно этого не делать. А ведь какой толчок к профессиональному росту дали поначалу сложные задания ЕГЭ !

Логика происходящего, видимо, такова: сколько нужно инженеров (математиков, физиков, архитекторов и пр.), столько и выучим. Можно даже поменьше, и двойную нагрузку. В целях эффективности. «Экономика, простите, образование, должно быть экономным». Беда в том, что так это не работает. Чтобы пошел работать один талантливый инженер закончить институт должны 10, поступить туда — 50, закончить школу — 100. А нужны не только инженеры. И всех их кто-то должен учить. На очень высоком уровне. В специальной среде. Которую кто-то должен создавать и поддерживать и для кого тоже нужна соответствующая среда…

Возможно, ознакомившись с текстом предлагаемого Стандарта, многие скажут, что именно так и надо, что для тех, кому интересно есть спецшколы и профиль, а обычным детям не надо забивать голову сложной наукой. Но есть и те, кто считает это преступлением. Именно поэтому столь важный вопрос должен решаться не в течение двух отпускных недель неизвестно кем, а стать предметом общего обсуждения с широким привлечением профессионального сообщества. В случае математики — помимо вовлечения учителей и методистов общеобразовательных и специализированных физико-математических школ, что очень важно разных поколений, из больших и малых городов и сельской местности, преподавателей Мехмата и матмеха МГУ и СПбГУ и других ведущих вузов страны, а также ученых Математического института им. Стеклова РАН и других профильных научных учреждений

Что можно было бы сделать вместо предлагаемого в тексте данного Стандарта

Предоставить учителям возможность для творческого развития, индивидуального подхода к ученикам и самообразованию. Увеличить время дополнительных занятий. Для этого снизить нагрузку и освободить от никому не нужной безумной бумажной работы Ознакомиться с опытом педагогов-новаторов, успешно справлявшихся с задачей обучения детей с разными способностями и уровнем подготовки, таких как В.Ф.Шаталов, и сделать этот опыт общедоступным, сопроводив методической поддержкой Наладить настоящую методическую работу, не связанную с заполнением бумаг и способствовать обмену опытом между учителями Изучить наконец опыт СССР, страны намного большей по площади и населению, где вполне успешно и с меньшими затратами труда, бумаги и денег решалась проблема единого образовательного пространства и единых стандартов

Но если все это оказывается невыполнимым, оставить школу в покое