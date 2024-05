На пресс-конференции по итогам официального визита в Украину президент Беларуси А. Лукашенко говорил о близости белорусов и украинцев, об их кровном родстве и исторических связях, среди прочего, заверив гостеприимных хозяев в том, что никакая агрессия со стороны братской Беларуси Украине не грозит, и грозить не будет. О том, означают ли эти гарантии, что агрессии не будет, потомучто ее никто не готовит, или же потому, что сам «Бацька» и белорусский народ ее не допустят, высокий гость умолчал. Предоставив возможность всем желающем расставлять точки над «і"по данному вопросу по их собственному усмотрению. Для нормального сознания, не отягощенного комплексами «майдана» и «АТО», сделать выбор в пользу варианта «нуль агрессии» не составит особого труда. Для киевского же руководства выбрать что-нибудь другое, кроме якобы нависшей над ним угрозы агрессии со стороны России, оказывается не просто крайне проблематично, а вообще едва ли возможно.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Александр Лукашенко

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Заверения шефа почти в тех же выражениях подтвердил затем министр иностранных дел В. Макей, привязав угрозу «агрессии» со стороны Беларуси для Украины к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2017», запланированным на середину сентября текущего года. Его слова о том, что войск РФ на территории его страны после учений не останется, прозвучали для не в меру взволнованных хозяев едва ли не как 7-ая симфония Баха. Как им после них удалось сдержаться от бурных аплодисментов, переходящих в овацию, уму непостижимо. Тема «агрессии» России в ходе учений или после них муссируется в украинском информационном пространстве очень активно и целеустремленно. Почему к ее обсуждению подключился высокий белорусский чин, не совсем понятно. Что, разве «Запад-2017» каким-то образом направлен против Украины? Что, разве, если бы войска России, закончив маневры, остались на какое-то время в Беларуси, это означало бы, что Москва готовит «агрессию» против Украины? Чушь несусветная, и, тем не менее, она стала предметом обсуждения на столь высоком уровне.

President.gov.ua Александр Лукашенко и Пётр Порошенко

Тема русской «агрессии» прочно утвердилась в качестве одного из главных штампов официальной пропаганды Киева и ударных медиа-трэндов провластных украинских СМИ. «Агрессией» называют то, что творится в Донбассе. Хотя немецкий специалист по международному праву Р. Меркель со всей определенностью квалифицирует события на востоке Украины как «вооруженный конфликт» между центральным правительством и регионом. Украинские власти, по его словам, заинтересованы в том, чтобы утверждать, что имеет место не военный конфликт, а действия уголовников и террористов, но дело обстоит иначе. «Говорить, что это — мародерствующие банды или террористические группировки, — говорит Р. Меркель, — не в компетенции украинских властей». Истинную квалификацию происходящего дает международное право. Если следовать ему, придется признать, что в Донбассе имеет место внутренний конфликт («раньше мы бы сказали — гражданская война», — уточняет эксперт), в котором, очевидно, принимает участие российская сторона, что привносит в него международный аспект.

Кроме той «агрессии», что в Донбассе, есть еще «агрессия», якобы грозящая Украине по периметру ее границ. Кроме, понятно, границы западной, защищенной поляками, словаками, венграми и румынами. Основным разгонщиком темы «агрессии» в этом варианте долгое время был А.Турчинов. Он так часто возвещал о начале «широкомасштабной агрессии России», что даже его подчиненные перестали обращать внимание на его кликушество. Ясно, что каждое новое объявление такого рода никак не было привязано к реальной действительности, а было чистейшей воды плодом воображения — то ли болезненного, то ли ангажированного — секретаря СНБО Украины. Армаду российских танков ждали то с южного направления — из Крыма и Одессы, то с востока — со стороны Харькова, то из Донбасса, то с севера — из Беларуси. Примечательно, что А. Лукашенко уделил А. Турчинову особое внимание во время официальной церемонии встречи, а затем помянул его «незлим тихим словом» в своем выступлении. Вспомнив о встречах с ним как с исполняющим обязанности президента Украины весной 2014 года, президент Беларуси рассказал, как тот просил его о разной помощи, и как он — А. Лукашенко — сделал все, о чем его просили, «и даже больше».

President.gov.by Александр Лукашенко и Пётр Порошенко

Деятели, сменившие А. Турчинова в роли главного «сказочника» по «агрессии», некоторое время помалкивали. Однако в последние пару-тройку недель опять оживились. Очередной повод для новой порции сказок про белого бычка был найден в факте проведения на территории Беларуси учений «Запад-2017». Тему подхватили и принялись раскручивать, нагнетая ситуацию все больше и больше. Дело дошло до того, что министр обороны Украины С. Полторак заявил об опасности «агрессии» в связи с ними в день киевских переговоров президентов Украины и Беларуси. С подачи одного из американских чиновников НАТО, накануне прозревшего и высказавшего «предположение», согласно которому сентябрьские российско-белорусские маневры могут оказаться «троянским конем». Дескать, под видом их подготовки и проведения Россия способна завезти на территорию Беларуси военную технику и вооружение для использования против Украины. Вопрос, кому служит С. Полторак, играя под американскую пропагандистскую дудку и подставляющего собственного главнокомандующего, оставим в стороне. Куда важнее то, поверили ли в Киеве прозвучавшим на совместной пресс-конференции президентов заверениям в том, что со стороны Беларуси и ее границ агрессии против Украины никогда не будет? П. Порошенко, вроде бы, поверил. На пресс-конференции он специально отметил, что получил заверения от А. Лукашенко в том, что территория братской Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не станет границей войны. А, вот, поверили ли А. Турчинов и другие «ястребы»? Вопрос остался без ответа.

Парадокс? Отнюдь. Слова А. Лукашенко о том, что никакой агрессии никогда не будет, раскрывают реальное положение вещей. Сказки-рассказки А. Турчинова со товарищи о том, что агрессия начнется прямо завтра, если не сегодня, с реальностью не связаны никоим образом. Они направлены исключительно на создание виртуальной картины, искажающей картину реальную до неузнаваемости. В виртуальной реальности от А. Турчинова все перевернуто с ног на голову, все перекрашено в какие-то другие цвета, все названо не так, как должно было бы называться. Переворот на «майдане» в ней это — «революция достоинства», Украина — Европа, жители Донбасса — «сепаратисты» и «террористы». Русские язык и культура в Украине — элементы «гибридной войны», Крым — «исконно украинский». И так далее, и тому подобное. Сам же А. Турчинов, естественно, былинный герой, каких свет не видывал. Рьяный защитник Европы и ее ценностей.

А что, разве до словесных заверений А. Лукашенко не было понятно, что никакой российской «агрессии» против Украины ни со стороны Беларуси, ни с какой-то другой не будет, и быть не может? Что, разве киевские чиновники, вроде А. Турчинова, или генералы, вроде С. Полторака, об этом не были осведомлены? Конечно, были! Иначе «укрепления» с юга и с севера на границах с Россией в Крыму и Беларусью были хоть как-то укреплены. А сейчас что там, на украинском участке границы с Крымом, знаете? Бетонные блоки и «быки» на проезжей части шоссе, да жиденькие «укрепления» то ли из металлических «ежей», то ли из недоделанной «сетки Яценюка» (!), тянущиеся метров на 100−150 в каждую сторону от него. Дальше — степь, по которой танки при желании могли бы свободно идти не только колонной, но широким фронтом. Это притом, что аналитическое управление украинского Генерального штаба, СНБОУ и ряд других ведомств не первый месяц разрабатывают планы «отражения агрессии России». Причем совместно с иностранными советниками из стран НАТО! Что же они собираются отражать? Наступление русских танковых дивизий, что ли? А если бы Россия, переняв опыт агрессии США и НАТО против Югославии в 1999 г., решила предпочесть наземной операции операцию силами Военно-космических сил, отлично зарекомендовавших себя в Сирии? Чем бы тогда отражали «агрессию» С. Полторак и остальной генералитет? «Быками» да «ежами» на въезде в Крым? И смех, и грех!

President.gov.ua Александр Лукашенко во время визита в Киев

Учения «Запад-2017» намечены на 14−20 сентября. Значит, следующую порцию откровений кого-то из турчиновых или полтораков о «русской агрессии» следует ждать накануне, то есть сразу после летних каникул. В том, что тема будет поддерживаться на плаву и до этого времени, тоже, думаю, сомневаться не приходится. Лишним подтверждением этому стало заявление главы Донецкой областной военно-гражданской администрации П. Жебривского о существовании угрозы агрессии России против Украины со стороны Беларуси, сделанное на следующий день после визита А. Лукашенко в Киев. Никакие гарантии «Бацьки» тут не помогут. Show must go on!